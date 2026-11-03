Петър Витанов: В петък представят бюджета за 2027 г.

В петък ще бъде представен проектобюджетът за 2027 година, съобщи пред Българската национална телевизия председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов. Той коментира още победата на Илияна Йотова на президентските избори, цените на енергоносителите и процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Според Витанов Йотова ще бъде президент на всички българи. Той определи като „много притеснителни“ резултатите от първия тур, но заяви, че допуснатите грешки са били поправени.

Без увеличение на тока и парното до 30 юни 2027 г.

Витанов отхвърли твърденията за предстоящо поскъпване на електроенергията и топлоенергията. „Нито парното ще бъде вдигано до края на отоплителния сезон“, заяви той. По думите му няма да има увеличение на цените до края на следващия отоплителен сезон – 30 юни 2027 година.

Той посочи, че цената на природния газ се увеличава, но е с 40% по-ниска от тази на нидерландския газов хъб TTF. Според Витанов се обсъждат различни възможности за компенсиране на поскъпването, а решението за запазване на цените на тока и парното е политическо, а не регулаторно.

Председателят на парламентарната група заяви, че средствата за компенсации ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Той отрече председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране да е бил „привикван“ и подчерта, че регулаторът е независим.

Спор за компенсациите за бизнеса

Витанов коментира и недоволството на бизнеса заради отложеното изплащане на компенсациите за електроенергия. Той определи предложението на ГЕРБ средствата да бъдат изплатени незабавно като популистко.

Витанов заяви, че „Прогресивна България“ не започва да „преяжда с власт“ след президентските избори. Според него изборът на президент от партия, която управлява, е явление, наблюдавано многократно през последните 35 години.

Разговори за парламентарната квота във ВСС

По темата за избора на членове на Висшия съдебен съвет Витанов заяви, че партията му няма да разпределя местата на квотен принцип. Тя ще търси подкрепа от политически сили, които са се обявявали срещу статуквото в съдебната система.

По думите му вече са започнали разговори с представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Първо са били обсъдени правилата за избора, а след това – профилът на кандидатите.

Витанов посочи, че сред обсъжданите ограничения е политическата квота да не включва представители на следствието и прокуратурата, както и върховни съдии, чиито роднини са част от съдебната система. Той заяви, че „Прогресивна България“ е готова да разглежда и кандидатите на политическите си опоненти.