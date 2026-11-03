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Петър Витанов: В петък представят бюджета за 2027 г.
  Тема: Икономика

Петър Витанов: В петък представят бюджета за 2027 г.

3 Ноември, 2026 10:02 836 28

  • петър витанов-
  • бюджет 2027-
  • енергийни цени-
  • фонд сес-
  • всс

Председателят на парламентарната група коментира и цените на газа, електроенергията и парното, както и избора на нов състав на ВСС

Петър Витанов: В петък представят бюджета за 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В петък ще бъде представен проектобюджетът за 2027 година, съобщи пред Българската национална телевизия председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов. Той коментира още победата на Илияна Йотова на президентските избори, цените на енергоносителите и процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Според Витанов Йотова ще бъде президент на всички българи. Той определи като „много притеснителни“ резултатите от първия тур, но заяви, че допуснатите грешки са били поправени.

Без увеличение на тока и парното до 30 юни 2027 г.

Витанов отхвърли твърденията за предстоящо поскъпване на електроенергията и топлоенергията. „Нито парното ще бъде вдигано до края на отоплителния сезон“, заяви той. По думите му няма да има увеличение на цените до края на следващия отоплителен сезон – 30 юни 2027 година.

Той посочи, че цената на природния газ се увеличава, но е с 40% по-ниска от тази на нидерландския газов хъб TTF. Според Витанов се обсъждат различни възможности за компенсиране на поскъпването, а решението за запазване на цените на тока и парното е политическо, а не регулаторно.

Председателят на парламентарната група заяви, че средствата за компенсации ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Той отрече председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране да е бил „привикван“ и подчерта, че регулаторът е независим.

Спор за компенсациите за бизнеса

Витанов коментира и недоволството на бизнеса заради отложеното изплащане на компенсациите за електроенергия. Той определи предложението на ГЕРБ средствата да бъдат изплатени незабавно като популистко.

Витанов заяви, че „Прогресивна България“ не започва да „преяжда с власт“ след президентските избори. Според него изборът на президент от партия, която управлява, е явление, наблюдавано многократно през последните 35 години.

Разговори за парламентарната квота във ВСС

По темата за избора на членове на Висшия съдебен съвет Витанов заяви, че партията му няма да разпределя местата на квотен принцип. Тя ще търси подкрепа от политически сили, които са се обявявали срещу статуквото в съдебната система.

По думите му вече са започнали разговори с представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Първо са били обсъдени правилата за избора, а след това – профилът на кандидатите.

Витанов посочи, че сред обсъжданите ограничения е политическата квота да не включва представители на следствието и прокуратурата, както и върховни съдии, чиито роднини са част от съдебната система. Той заяви, че „Прогресивна България“ е готова да разглежда и кандидатите на политическите си опоненти.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 0 Отговор
    Паи се...

    10:05 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стенли

    19 1 Отговор
    А защо това правителство бори дефицита с МРЗ , майченските и пенсионерите 🤔😕, а големите "течове" си остават 😮‍💨😕😡

    Коментиран от #28

    10:13 03.11.2026

  • 5 Пламен

    16 1 Отговор
    Цена на газта в Европа.
    Настоящ момент (ноември 2026)-Около €93 - €96 / MWh Лек спад (около 3-10%) .

    А тук ? ,,Леко" повишение .

    10:13 03.11.2026

  • 6 Простокурин

    19 1 Отговор
    Ясно! На площада сме!

    10:17 03.11.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    24 1 Отговор
    Кажи нещо за цената на газа и тока? Защо го обявихте ден след изборите? Стига вече с това парно. Да не е само парно в тая държава. Парно има в 5 големи града. Ами другите. Това директно удри всяко едно производство. ВСЯКО. Нали тази цена ще се начисли на хората във всичко което купуваме. Кажи де, хайде кажи.

    Коментиран от #12

    10:17 03.11.2026

  • 8 Сила

    10 2 Отговор
    Не лошо момче , не е и глупаво или корумпирано , обаче все на кофти началници попада ....

    10:20 03.11.2026

  • 9 Грозен тъп

    15 1 Отговор
    некадърник

    10:22 03.11.2026

  • 10 хе хе

    15 1 Отговор
    Давай го още днес. И без това вече няма кой да плаща на българите за протести. Нали така и така им натресохте по-кофти бюджет за 2026 от този заради който свалиха Желязков, а протести нема. Ще отгладуват и този бюджет. Няма значение че 60% от разходите заложени в него са за полиция и военни. Нали те ще ви пазят гърбовете тази зима.

    10:30 03.11.2026

  • 11 12...34

    8 0 Отговор
    Трябва инвеститори и да почват вчера а не да ги мотат 2-3 години защото и трябват рушвети,тогава ще има работа и няма да вкарвате от трети страни да изнасилват ,да грабят,да се бият и какво ли още не

    10:31 03.11.2026

  • 12 12...34

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Директора👨‍✈️":

    Той Василев го каза по всички медии па те като не разбират,то требе акъл.То да е чеп да го набиеш па то акъл

    10:35 03.11.2026

  • 13 Родина

    1 9 Отговор
    Излезе доклада от сметната палата и от Европейската комисия . Бюджетът е бил манипулиран . Защо , Борисов , Теменужка и Асен
    не са в затвора ? Къде е прокуратурата ?

    10:39 03.11.2026

  • 14 !!!?

    10 0 Отговор
    В събота протест !

    Коментиран от #18

    10:43 03.11.2026

  • 15 Хорхе

    8 0 Отговор
    Ей, Вита главно празноглава, ще обсъждате бюджет който е вече в Брюксел, ама още нали го обсъждате там!?
    Гиди маскари, български!

    10:44 03.11.2026

  • 16 Прогесистка България не е партия

    9 0 Отговор
    а сглобка на хунта от червени кхмери.

    10:44 03.11.2026

  • 17 Червен

    9 0 Отговор
    потомствен търтей и хрантутник , че и със самочувствие като всеки като него ! Полза абсолютно никаква от такива , само и единствено загуба както за гражданите , така и за държавата .

    10:47 03.11.2026

  • 18 Мъдрец

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "!!!?":

    На протест, начело с този умник, който организира протестите през декември 2025 г. Без него няма да е интересно.Само той може да сваля правителства.

    10:48 03.11.2026

  • 19 Еленко

    9 0 Отговор
    Цялото мижаво производство в България е
    на газ. Колко още ще поскъпват храните само Мая Ма, фактурата ще сънува и бълнува! Ще се видим на 5 ноември!

    10:48 03.11.2026

  • 20 Гузни

    10 0 Отговор
    неможачи! Оставка!

    10:49 03.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Геро

    6 2 Отговор
    На 5 ноември, за протеста без жълти жилетки и качулки! Само с бели, зелени и
    червени заграждения! Там сме!!!

    Коментиран от #25

    10:52 03.11.2026

  • 23 Ежко

    5 1 Отговор
    Може да не стигнете до разглеждането на бюджета в петък! Нали разгледахте наркотрафиканта Йотова успешно! Наглеци!

    10:55 03.11.2026

  • 24 ХАЙДЕ НА АМБРАЗУРАТА

    0 0 Отговор
    Асенчо да се направи на велик пак за кой кой кой път. А вчера казаха всичко асанко е от вас провокирано вие сте правили предните бюджети. И там пише че необосновано теглили сте кредити И СЪМ СИГУРЕН ЧЕ ТОВА Е ВЯРНО. За собствени облаги. И СЕГА ТРЕБЕ ДА СЕ КОРИГИРА ВСИЧКО.

    10:59 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сбъркана работа

    1 0 Отговор
    По закон бюджета трябваше да е внесен до 31 октомври. Обещаха да е внесен на 2. Ноември (понеделник). Сега отлагат за петък.
    Явно много извънредна работа им се е отворила да разпознаят руските дронове като неидентифицирани. Освен това са открили фактури от времето на Сглобката, на Борисов, на Царя и по една от цар Борис III и цар Симеон Велики. Много е трудна работата за откриване на фактури от Самуил и най-вече от Аспарух, затова правителството полага неимоверно усилие и ви благодари за проявеното търпение и разбиране. Ще ви компенсират с големи увеличения на цените и данъците, както и с нов дълг от по 10 хиляди от всеки работещ, който ще изхарчат за вашата сигурност и за ваше здраве.
    "Спете спокойно деца!"

    11:04 03.11.2026

  • 27 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Няма нищо притеснително на първия тур,просто всички симпатизанти на ПБ знаеха,че ще има задължително балотаж. Това създаде фантазиите на ППДБ че могат да спечелят с Гюров подпомогнат с пари от Сорос от Украйна и западни пропагандни медии,които манипулираха българите в чужбина.

    11:04 03.11.2026

  • 28 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    Щом правителството ще определя цените на тока и парното, защо ни е КЕВР. За какво вземат заплати?

    11:06 03.11.2026

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