Петър Витанов: В петък представят бюджета за 2027 г.

В петък ще бъде представен проектобюджетът за 2027 година, съобщи пред Българската национална телевизия председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов. Той коментира още победата на Илияна Йотова на президентските избори, цените на енергоносителите и процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет.
Според Витанов Йотова ще бъде президент на всички българи. Той определи като „много притеснителни“ резултатите от първия тур, но заяви, че допуснатите грешки са били поправени.
Без увеличение на тока и парното до 30 юни 2027 г.
Витанов отхвърли твърденията за предстоящо поскъпване на електроенергията и топлоенергията. „Нито парното ще бъде вдигано до края на отоплителния сезон“, заяви той. По думите му няма да има увеличение на цените до края на следващия отоплителен сезон – 30 юни 2027 година.
Той посочи, че цената на природния газ се увеличава, но е с 40% по-ниска от тази на нидерландския газов хъб TTF. Според Витанов се обсъждат различни възможности за компенсиране на поскъпването, а решението за запазване на цените на тока и парното е политическо, а не регулаторно.
Председателят на парламентарната група заяви, че средствата за компенсации ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Той отрече председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране да е бил „привикван“ и подчерта, че регулаторът е независим.
Спор за компенсациите за бизнеса
Витанов коментира и недоволството на бизнеса заради отложеното изплащане на компенсациите за електроенергия. Той определи предложението на ГЕРБ средствата да бъдат изплатени незабавно като популистко.
Витанов заяви, че „Прогресивна България“ не започва да „преяжда с власт“ след президентските избори. Според него изборът на президент от партия, която управлява, е явление, наблюдавано многократно през последните 35 години.
Разговори за парламентарната квота във ВСС
По темата за избора на членове на Висшия съдебен съвет Витанов заяви, че партията му няма да разпределя местата на квотен принцип. Тя ще търси подкрепа от политически сили, които са се обявявали срещу статуквото в съдебната система.
По думите му вече са започнали разговори с представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Първо са били обсъдени правилата за избора, а след това – профилът на кандидатите.
Витанов посочи, че сред обсъжданите ограничения е политическата квота да не включва представители на следствието и прокуратурата, както и върховни съдии, чиито роднини са част от съдебната система. Той заяви, че „Прогресивна България“ е готова да разглежда и кандидатите на политическите си опоненти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
10:05 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Стенли
Коментиран от #28
10:13 03.11.2026
5 Пламен
Настоящ момент (ноември 2026)-Около €93 - €96 / MWh Лек спад (около 3-10%) .
А тук ? ,,Леко" повишение .
10:13 03.11.2026
6 Простокурин
10:17 03.11.2026
7 Директора👨✈️
Коментиран от #12
10:17 03.11.2026
8 Сила
10:20 03.11.2026
9 Грозен тъп
10:22 03.11.2026
10 хе хе
10:30 03.11.2026
11 12...34
10:31 03.11.2026
12 12...34
До коментар #7 от "Директора👨✈️":Той Василев го каза по всички медии па те като не разбират,то требе акъл.То да е чеп да го набиеш па то акъл
10:35 03.11.2026
13 Родина
не са в затвора ? Къде е прокуратурата ?
10:39 03.11.2026
14 !!!?
Коментиран от #18
10:43 03.11.2026
15 Хорхе
Гиди маскари, български!
10:44 03.11.2026
16 Прогесистка България не е партия
10:44 03.11.2026
17 Червен
10:47 03.11.2026
18 Мъдрец
До коментар #14 от "!!!?":На протест, начело с този умник, който организира протестите през декември 2025 г. Без него няма да е интересно.Само той може да сваля правителства.
10:48 03.11.2026
19 Еленко
на газ. Колко още ще поскъпват храните само Мая Ма, фактурата ще сънува и бълнува! Ще се видим на 5 ноември!
10:48 03.11.2026
20 Гузни
10:49 03.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Геро
червени заграждения! Там сме!!!
Коментиран от #25
10:52 03.11.2026
23 Ежко
10:55 03.11.2026
24 ХАЙДЕ НА АМБРАЗУРАТА
10:59 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сбъркана работа
Явно много извънредна работа им се е отворила да разпознаят руските дронове като неидентифицирани. Освен това са открили фактури от времето на Сглобката, на Борисов, на Царя и по една от цар Борис III и цар Симеон Велики. Много е трудна работата за откриване на фактури от Самуил и най-вече от Аспарух, затова правителството полага неимоверно усилие и ви благодари за проявеното търпение и разбиране. Ще ви компенсират с големи увеличения на цените и данъците, както и с нов дълг от по 10 хиляди от всеки работещ, който ще изхарчат за вашата сигурност и за ваше здраве.
"Спете спокойно деца!"
11:04 03.11.2026
27 Павел Пенев
11:04 03.11.2026
28 Така де
До коментар #4 от "Стенли":Щом правителството ще определя цените на тока и парното, защо ни е КЕВР. За какво вземат заплати?
11:06 03.11.2026