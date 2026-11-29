Вицепремиерът Атанас Пеканов определи като „неприятна“ и „несправедлива“ препоръката на Европейската комисия за санкция срещу България заради неизпълнение на фискалните изисквания по процедурата за свръхдефицит. Той коментира темата в предаването „Говори сега“ по Българската национална телевизия.

По думите му евентуалната глоба ще бъде обсъждана през идната година и би имала по-скоро символичен характер, тъй като правилата и размерите на санкциите са били преработени. „Би било неприятно България да е първата“, каза Пеканов и добави, че подобни препоръки са отправяни и преди, но не са довеждали до краен резултат.

Санкцията е за отклонението през 2026 г.

Европейската комисия е установила отклонение от 2,3% от брутния вътрешен продукт при нетните разходи на България за 2026 г. Предложената санкция е в размер на 0,02% от БВП. До момента нито една държава от Европейския съюз не е била глобявана за свръхдефицит.

Решението трябва да бъде взето от Съвета на финансовите министри на ЕС на 11 декември. Препоръката се приема по процедурата, освен ако не бъде отхвърлена с обратно квалифицирано мнозинство. За това е необходимо две трети от държавите членки да гласуват против санкцията.

Пеканов защити позицията на България с равнището на държавния дълг. „Те третират равно България, която има 30% дълг към БВП, и Франция, която има 130% дълг към БВП“, каза вицепремиерът.

Правителството очаква бюджетът за 2027 г. да бъде приет

Според Пеканов бюджетът за 2027 г. изпълнява изискванията на Европейската комисия, докато санкцията се отнася до отклонението през 2026 г. „За 2027 г. преизпълваме това, което те искат, но глобата е за 2026 г.“, заяви той.

Вицепремиерът обясни, че през 2026 г. правителството не е ограничило разходите за пенсии, учители и други социални плащания. Той свърза решението с високата инфлация и необходимостта да бъдат запазени социалните мерки.

Министерството на финансите заяви, че санкцията няма да засегне петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и не се очаква да блокира европейското финансиране. България ще бъде подложена и на задълбочен скрининг за икономически дисбаланси през първата половина на 2027 г.

Източници: bta.bg, bntnews.bg