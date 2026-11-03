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Таско Ерменков: Газът можеше да поскъпне до близо 39%

Таско Ерменков: Газът можеше да поскъпне до близо 39%

3 Ноември, 2026 19:13 715 24

  • природен газ-
  • кевр-
  • булгаргаз-
  • таско ерменков-
  • цени на газа

Членът на КЕВР отрече политически натиск и обясни, че промени в доставките са ограничили увеличението до 32,52%

Таско Ерменков: Газът можеше да поскъпне до близо 39% - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цената на природния газ за ноември можеше да се увеличи с 39,37%, но в крайна сметка поскъпването е ограничено до 32,52%. Това обясни членът на Комисията за енергийно и водно регулиране Таско Ерменков, който отрече при определянето на цената да е имало политически натиск.

КЕВР утвърди цена от 58,43 евро за MWh без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. За октомври цената беше 44,09 евро за MWh. Първоначалното предложение на „Булгаргаз“ беше за 59,08 евро за MWh, или увеличение от близо 34%.

Променен ценови микс

По думите на Ерменков очакванията първоначално са били увеличението да остане под 30%, но рязкото покачване на европейския газов индекс TTF е променило сметките. След настояване на регулатора „Булгаргаз“ е променил съотношението между различните източници на доставка.

В ценовия микс са включени допълнителни количества от хранилището в Чирен, пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по договори с търговци, сключени след организиран търг. КЕВР посочи, че без използването на допълнителен газ от Чирен увеличението щеше да достигне 39,37%.

„Напълно съм убеден, че ние постигнахме максимума, който можеше да се постигне при тази ценова ескалация на TTF“, заяви Ерменков.

Отхвърлени твърдения за политическа намеса

Представителят на регулатора отхвърли твърденията, че договорът с турската компания „Боташ“ е причина за поскъпването. Според него при действащите условия преносът на газ през Турция в момента е по-евтин от този през Гърция.

Ерменков отрече и решението на КЕВР да е било съобразено с датата на президентските избори. Той подчерта, че комисията работи по законово определени формули, а не по политически график.

По думите му международната обстановка продължава да влияе силно върху газовите пазари и не е изключено да има ново поскъпване. „Ако така продължават нещата, тази цена сигурно ще продължи да се увеличава“, предупреди той.

КЕВР заявява, че ще продължи да използва законовите си правомощия, за да ограничава резките промени в цената на природния газ.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо,

    11 4 Отговор
    Приходите от Радевия боташ ще оправят работите

    Коментиран от #13

    19:14 03.11.2026

  • 2 Газдов

    5 3 Отговор
    Ами да поскъпне, какво от това.

    Коментиран от #5

    19:15 03.11.2026

  • 3 Е сега вече Йотова ще звънне на Путин

    7 5 Отговор
    Да ни го дават като на братушки.

    19:15 03.11.2026

  • 4 Гост

    9 6 Отговор
    Какво искате ние сме в клуба на богатите, там ни вкара Тиквата банкянска..

    19:17 03.11.2026

  • 5 Да. Няма проблеми

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Газдов":

    Важното е че станахме руска република.

    19:17 03.11.2026

  • 6 Въх, и този герой от снимката

    10 5 Отговор
    спасил процентите.
    Машалла, юнако!

    19:17 03.11.2026

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    9 6 Отговор
    нали пилота обеща да не вдига цената? или греша под влиянието на алкохола?

    19:18 03.11.2026

  • 8 Къде е евтиният

    11 8 Отговор
    рундьов газ! Какво влиза по договора с Боташ?!
    Оставка крадльо!

    19:20 03.11.2026

  • 9 хаха

    9 2 Отговор
    Да припомним как ТИКВА ЛОГОРЕЙКА искаше да произвежда електричество с газ.

    ХАХАХА! Толкова тъпи си ги избирате, колкото реално сте вие.

    19:20 03.11.2026

  • 10 Никой

    8 6 Отговор
    Комунистите ще ви разкажат играта , народе ! Както през всичките години . Няма десни партии . В всяка една партия има бивши комунисти ( приказката за вълка ) " претърпели катарзис " Верно ли !

    19:21 03.11.2026

  • 11 Как рундьовците

    7 6 Отговор
    управляват кризи, как?? Само с мерак не става!
    Оставка! Оставка! Оставка!

    19:22 03.11.2026

  • 12 Ми той поскъпна с 33% бе

    7 2 Отговор
    То е същото...

    19:25 03.11.2026

  • 13 Само ден след като овцете

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо,":

    си избраха за президент руски шnuoнuн, правителството управлявано от партия на руските шnuoнu в България, обяви три неща.
    Първото е увеличение с 32 процента на цената на газа.
    Второ, национализиране на доброволното пенсионно осигуряване
    Трето, че вече не представлява техен интерес случаят с полетите на Пеевски..

    19:26 03.11.2026

  • 14 най-после

    10 4 Отговор
    Още един партиец-експерт е мобилизиран да обяснява с колко, защо , как може да поскъпне, но не е поскъпнал , благодарение на експертно взетите мерки за цената на газта. (така и за останалите цени от кошница стрижа).

    19:26 03.11.2026

  • 15 УХА

    6 5 Отговор
    Почнаха да ни оправят господата новоизбрани. Стягайте се идват МНОГО ЛОШИ ВРЕМЕНА ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО!!!

    19:31 03.11.2026

  • 16 Днес избирателите

    8 0 Отговор
    На ПБ получиха първия си подарък 34% увеличение на газа

    19:44 03.11.2026

  • 17 Дзак

    2 1 Отговор
    Значи Европа не е заредила газохранилищата, поради което сега се вдигат екстрено пазарните цени.

    19:54 03.11.2026

  • 18 не съм маймуна

    4 0 Отговор
    Можеше и 50%, Таско! Трябва ли да се радваме, че е само 33%?!

    19:54 03.11.2026

  • 19 Гост

    1 3 Отговор
    Така ще е след като Урсулите и нашите им лакеи скъсаха руския тръбен газ и сега ще зъзнем и преустановяваме производства срещу много пари!

    19:56 03.11.2026

  • 20 непротестиращ

    1 2 Отговор
    До 16

    Не само избирателите на ПБ бяха зарадвани с 33% на газа нагоре, а и тези дето не гласуваха, около 70%, и тези дето гласуваха за Гюро!

    19:57 03.11.2026

  • 21 БРАВО - КЕВЪРА НИ СПАСИ ОТ МИЗЕРИЯ !

    4 0 Отговор
    СЪС ТЕЗИ ПАРИ ДЕТО ЩЕ НИ ОСКУБЯТ НЕКА СИ КУПУВАТ САМО СВЕЩИ И ЛЕКАРСТВА !

    19:58 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 КЕВЪРА СА ГАДОВЕ !

    2 0 Отговор
    НИЕ ЩЕ ГИ СПАСИМ ОТ РАЗСТРЕЛ И ЩЕ ГИ ОБЕСИМ !

    20:01 03.11.2026

  • 24 Важното е,

    1 1 Отговор
    че ЮП не е демократичен, Турция ползва 3 пъти по-евтина газ, но си изгради нашият ЮП..
    Но, борса газ и втечнен газ на 3-йно по-високи цени са демократични.
    Народът плаща.

    20:02 03.11.2026

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