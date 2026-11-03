Таско Ерменков: Газът можеше да поскъпне до близо 39%

Цената на природния газ за ноември можеше да се увеличи с 39,37%, но в крайна сметка поскъпването е ограничено до 32,52%. Това обясни членът на Комисията за енергийно и водно регулиране Таско Ерменков, който отрече при определянето на цената да е имало политически натиск.
КЕВР утвърди цена от 58,43 евро за MWh без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. За октомври цената беше 44,09 евро за MWh. Първоначалното предложение на „Булгаргаз“ беше за 59,08 евро за MWh, или увеличение от близо 34%.
Променен ценови микс
По думите на Ерменков очакванията първоначално са били увеличението да остане под 30%, но рязкото покачване на европейския газов индекс TTF е променило сметките. След настояване на регулатора „Булгаргаз“ е променил съотношението между различните източници на доставка.
В ценовия микс са включени допълнителни количества от хранилището в Чирен, пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по договори с търговци, сключени след организиран търг. КЕВР посочи, че без използването на допълнителен газ от Чирен увеличението щеше да достигне 39,37%.
„Напълно съм убеден, че ние постигнахме максимума, който можеше да се постигне при тази ценова ескалация на TTF“, заяви Ерменков.
Отхвърлени твърдения за политическа намеса
Представителят на регулатора отхвърли твърденията, че договорът с турската компания „Боташ“ е причина за поскъпването. Според него при действащите условия преносът на газ през Турция в момента е по-евтин от този през Гърция.
Ерменков отрече и решението на КЕВР да е било съобразено с датата на президентските избори. Той подчерта, че комисията работи по законово определени формули, а не по политически график.
По думите му международната обстановка продължава да влияе силно върху газовите пазари и не е изключено да има ново поскъпване. „Ако така продължават нещата, тази цена сигурно ще продължи да се увеличава“, предупреди той.
КЕВР заявява, че ще продължи да използва законовите си правомощия, за да ограничава резките промени в цената на природния газ.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо,
Коментиран от #13
19:14 03.11.2026
2 Газдов
Коментиран от #5
19:15 03.11.2026
3 Е сега вече Йотова ще звънне на Путин
19:15 03.11.2026
4 Гост
19:17 03.11.2026
5 Да. Няма проблеми
До коментар #2 от "Газдов":Важното е че станахме руска република.
19:17 03.11.2026
6 Въх, и този герой от снимката
Машалла, юнако!
19:17 03.11.2026
7 К.О.Т..А.К 🐱
19:18 03.11.2026
8 Къде е евтиният
Оставка крадльо!
19:20 03.11.2026
9 хаха
ХАХАХА! Толкова тъпи си ги избирате, колкото реално сте вие.
19:20 03.11.2026
10 Никой
19:21 03.11.2026
11 Как рундьовците
Оставка! Оставка! Оставка!
19:22 03.11.2026
12 Ми той поскъпна с 33% бе
19:25 03.11.2026
13 Само ден след като овцете
До коментар #1 от "Нищо,":си избраха за президент руски шnuoнuн, правителството управлявано от партия на руските шnuoнu в България, обяви три неща.
Първото е увеличение с 32 процента на цената на газа.
Второ, национализиране на доброволното пенсионно осигуряване
Трето, че вече не представлява техен интерес случаят с полетите на Пеевски..
19:26 03.11.2026
14 най-после
19:26 03.11.2026
15 УХА
19:31 03.11.2026
16 Днес избирателите
19:44 03.11.2026
17 Дзак
19:54 03.11.2026
18 не съм маймуна
19:54 03.11.2026
19 Гост
19:56 03.11.2026
20 непротестиращ
Не само избирателите на ПБ бяха зарадвани с 33% на газа нагоре, а и тези дето не гласуваха, около 70%, и тези дето гласуваха за Гюро!
19:57 03.11.2026
21 БРАВО - КЕВЪРА НИ СПАСИ ОТ МИЗЕРИЯ !
19:58 03.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 КЕВЪРА СА ГАДОВЕ !
20:01 03.11.2026
24 Важното е,
Но, борса газ и втечнен газ на 3-йно по-високи цени са демократични.
Народът плаща.
20:02 03.11.2026