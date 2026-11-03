Таско Ерменков: Газът можеше да поскъпне до близо 39%

Цената на природния газ за ноември можеше да се увеличи с 39,37%, но в крайна сметка поскъпването е ограничено до 32,52%. Това обясни членът на Комисията за енергийно и водно регулиране Таско Ерменков, който отрече при определянето на цената да е имало политически натиск.

КЕВР утвърди цена от 58,43 евро за MWh без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. За октомври цената беше 44,09 евро за MWh. Първоначалното предложение на „Булгаргаз“ беше за 59,08 евро за MWh, или увеличение от близо 34%.

Променен ценови микс

По думите на Ерменков очакванията първоначално са били увеличението да остане под 30%, но рязкото покачване на европейския газов индекс TTF е променило сметките. След настояване на регулатора „Булгаргаз“ е променил съотношението между различните източници на доставка.

В ценовия микс са включени допълнителни количества от хранилището в Чирен, пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по договори с търговци, сключени след организиран търг. КЕВР посочи, че без използването на допълнителен газ от Чирен увеличението щеше да достигне 39,37%.

„Напълно съм убеден, че ние постигнахме максимума, който можеше да се постигне при тази ценова ескалация на TTF“, заяви Ерменков.

Отхвърлени твърдения за политическа намеса

Представителят на регулатора отхвърли твърденията, че договорът с турската компания „Боташ“ е причина за поскъпването. Според него при действащите условия преносът на газ през Турция в момента е по-евтин от този през Гърция.

Ерменков отрече и решението на КЕВР да е било съобразено с датата на президентските избори. Той подчерта, че комисията работи по законово определени формули, а не по политически график.

По думите му международната обстановка продължава да влияе силно върху газовите пазари и не е изключено да има ново поскъпване. „Ако така продължават нещата, тази цена сигурно ще продължи да се увеличава“, предупреди той.

КЕВР заявява, че ще продължи да използва законовите си правомощия, за да ограничава резките промени в цената на природния газ.

Източници: novini.bg