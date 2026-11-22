Цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да се променят до 30 юни 2027 г., заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите ѝ увеличението на природния газ няма да бъде прехвърлено върху сметките за топлинна енергия, а за домакинствата, които се отопляват директно с газ, се подготвя отделна програма за компенсации.

„Енергийната ни система е подготвена и тя ще издържи на тези изпитания“, каза Петрова пред bTV. Тя посочи, че електропроизводствените предприятия са приключили плановите ремонти, а по преносните и разпределителните мрежи са мобилизирани екипи и техника. Според министъра доставките на природен газ са осигурени.

Поскъпването на газа вече е факт. Комисията за енергийно и водно регулиране отчете увеличение от над 30% през ноември, като крайната цена зависи от доставния микс и международните котировки. „Булгаргаз“ е осигурил допълнителни количества от хранилището в „Чирен“, а за газовата година 2026-2027 са договорени десет доставки на втечнен природен газ.

Компенсации за тока, парното и газа

Защитата на домакинствата ще се осигурява чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. В него постъпват средства от 5% вноска върху приходите на производителите на електроенергия, от продажбата на емисионни квоти и от държавни дружества и производители, работещи при таван на приходите. Чрез фонда ще се компенсира и поскъпването на газа за топлофикациите, така че то да не променя цената на парното за битовите потребители.

За домакинствата, които използват природен газ директно за отопление, се обсъжда програма с бюджет около 10 млн. евро. Тя би обхванала приблизително 137-150 хил. домакинства през месеците от ноември до март. Предвижда се компенсацията да покрива половината от разликата между регулираната цена и прогнозната цена за съответното тримесечие, като помощта достига до потребителите чрез фактурите.

Нов модел за батерийните системи

Петрова защити идеята операторите на самостоятелни батерийни системи да участват в общите компенсаторни механизми. В България са интегрирани над 6 гигавата системи за съхранение за по-малко от година и половина. Министърът посочи, че приходите от тази дейност са над 4 млн. евро през 2025 г., докато само през октомври 2026 г. са достигнали около 30 млн. евро.

Предложението е вноската от 5% да се изчислява върху нетния, а не върху брутния приход на операторите. Очакваният приход за фонда е между 1 и 1,5 млн. евро месечно. Окончателните параметри трябва да бъдат уточнени в Народното събрание.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, bgnes.bg