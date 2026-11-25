„Булгаргаз“ настоява до 31 декември 2026 г. да подпише споразумение с „Топлофикация София“ за признаване на неплатени задължения в размер на 301 942 297,70 евро. Сумата е по 39 фактури за природен газ, доставен през 2024 г., съобщи bTV.

Общественият доставчик е изпратил писмо до столичната топлофикация и до всички компетентни институции. В него е посочено, че сроковете на погасителната давност за вземанията по фактурите изтичат през 2027 г.

Общият дълг достига 971 млн. евро

По данни, цитирани от bTV, общият дълг на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ възлиза на 971 млн. евро. Чрез споразумението дружеството трябва изрично да признае задълженията си, което би прекъснало погасителната давност.

Писмото е представено като последна покана за извънсъдебно уреждане на отношенията. В него „Булгаргаз“ предупреждава, че при липса на подписано споразумение до края на годината ще започне поетапно предявяване на съдебни искове за събиране на вземанията.

„Ако до края на годината споразумението не бъде подписано, общественият доставчик ще пристъпи към поетапно предявяване на съдебни искове за събиране на вземанията си.“

Според писмото това ще доведе до допълнителни съдебни разноски за „Топлофикация София“, които ще надхвърлят 12 млн. евро.

Изискана е информация за плащанията

„Булгаргаз“ настоява до 5 декември 2026 г. да получи пълна информация за финансовото и ликвидното състояние на „Топлофикация София“. Сред изисканите данни са 13-седмична прогноза за паричните потоци и уточнен график на плащанията.

Тази информация е била поискана с предходно писмо преди повече от месец, но до момента няма отговор, се посочва в материала на bTV.

Източници: btvnovinite.bg