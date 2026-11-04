Пеканов: Постигнат е консенсус по Бюджет 2027

Постигнат е известен консенсус след интензивните разговори по Бюджет 2027, съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му окончателните параметри на финансовия план ще бъдат представени в петък. Разговорите са водени и с Европейската комисия, но Пеканов не даде подробности за становището на европейските институции и не потвърди дали са отправени допълнителни препоръки.

Бюджетният план трябва да зададе основната макроикономическа рамка за следващата година. Пеканов заяви, че усилията са насочени към максимално ограничаване на дефицита, но предупреди, че натрупаните проблеми в публичните финанси не могат да бъдат решени в рамките на една година.

„Постигнат е известен консенсус“

Като основни причини за напрежението във финансите вицепремиерът посочи увеличаването на социалните разходи и възнагражденията в публичния сектор през последните шест години, без според неговата оценка да е осигурено съответното финансиране.

Социалната подкрепа остава приоритет

Пеканов заяви, че кабинетът ще запази политиката си по доходите и социалната подкрепа. Паралелно с това се търсят възможности за оптимизиране на държавните разходи.

Вицепремиерът подчерта, че няма да бъдат поемани нови задължения, ако за тях не е осигурено финансиране. Така окончателният вариант на бюджета трябва едновременно да отрази социалните ангажименти на правителството и ограниченията пред публичните финанси.

Подготовка и за европейския бюджет

На пресконференцията Пеканов съобщи и за началото на подготовката на България за следващия бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. По предварителна оценка страната очаква да програмира и планира между 15 и 20 млрд. евро, като точният размер на финансирането все още не е определен.

Инвестициите ще бъдат обвързани с реформи. България трябва да изготви Национален регионален план за партньорство, който ще включва както инвестиции, така и мерки за промени в отделни сектори.

Сред посочените приоритети са ускоряването на икономическия растеж, социалното сближаване, подобряването на образованието и достъпът до здравеопазване в цялата страна. В плана се очаква да бъдат включени още инфраструктурни, енергийни и транспортни проекти, както и инвестиции в свързаността.

Първата официална среща с представители на всички министерства ще се проведе през следващата седмица. В следващите две седмици са планирани разговори със синдикатите, работодателските организации и Националното сдружение на общините. Първият вариант на плана се очаква през пролетта, но крайният срок зависи и от приключването на преговорите между държавите членки за общия размер на европейския бюджет.

Източници: novini.bg, bntnews.bg