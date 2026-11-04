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Пеканов: Постигнат е консенсус по Бюджет 2027

Пеканов: Постигнат е консенсус по Бюджет 2027

4 Ноември, 2026 12:08 1 256 9

  • бюджет 2027-
  • атанас пеканов-
  • европейска комисия-
  • бюджетен дефицит-
  • държавни разходи

Окончателните параметри на финансовия план ще бъдат представени в петък. Правителството цели ограничаване на дефицита, без да се отказва от социалната подкрепа

Пеканов: Постигнат е консенсус по Бюджет 2027 - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Постигнат е известен консенсус след интензивните разговори по Бюджет 2027, съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му окончателните параметри на финансовия план ще бъдат представени в петък. Разговорите са водени и с Европейската комисия, но Пеканов не даде подробности за становището на европейските институции и не потвърди дали са отправени допълнителни препоръки.

Бюджетният план трябва да зададе основната макроикономическа рамка за следващата година. Пеканов заяви, че усилията са насочени към максимално ограничаване на дефицита, но предупреди, че натрупаните проблеми в публичните финанси не могат да бъдат решени в рамките на една година.

„Постигнат е известен консенсус“

Като основни причини за напрежението във финансите вицепремиерът посочи увеличаването на социалните разходи и възнагражденията в публичния сектор през последните шест години, без според неговата оценка да е осигурено съответното финансиране.

Социалната подкрепа остава приоритет

Пеканов заяви, че кабинетът ще запази политиката си по доходите и социалната подкрепа. Паралелно с това се търсят възможности за оптимизиране на държавните разходи.

Вицепремиерът подчерта, че няма да бъдат поемани нови задължения, ако за тях не е осигурено финансиране. Така окончателният вариант на бюджета трябва едновременно да отрази социалните ангажименти на правителството и ограниченията пред публичните финанси.

Подготовка и за европейския бюджет

На пресконференцията Пеканов съобщи и за началото на подготовката на България за следващия бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. По предварителна оценка страната очаква да програмира и планира между 15 и 20 млрд. евро, като точният размер на финансирането все още не е определен.

Инвестициите ще бъдат обвързани с реформи. България трябва да изготви Национален регионален план за партньорство, който ще включва както инвестиции, така и мерки за промени в отделни сектори.

Сред посочените приоритети са ускоряването на икономическия растеж, социалното сближаване, подобряването на образованието и достъпът до здравеопазване в цялата страна. В плана се очаква да бъдат включени още инфраструктурни, енергийни и транспортни проекти, както и инвестиции в свързаността.

Първата официална среща с представители на всички министерства ще се проведе през следващата седмица. В следващите две седмици са планирани разговори със синдикатите, работодателските организации и Националното сдружение на общините. Първият вариант на плана се очаква през пролетта, но крайният срок зависи и от приключването на преговорите между държавите членки за общия размер на европейския бюджет.

Източници: novini.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Значи в ЕЦБ са готови.

    12:09 04.11.2026

  • 2 Ананас Петканов

    12 3 Отговор
    Егати държавата, щом аз съм й вицепремиер.

    12:16 04.11.2026

  • 3 Таня

    4 4 Отговор
    Млад си, умен, можещ!!! Какво правиш в тази помийна яма?

    Коментиран от #4, #5, #9

    12:17 04.11.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Таня":

    Това момченце ни носеше кафе на мен и на Кирчо на протестите.

    12:23 04.11.2026

  • 5 Петко Денев

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Таня":

    танче не ги разбираш тия работи, на друго място няма как да стан еминистър, а това стои добре в сивито

    12:27 04.11.2026

  • 6 Цървул

    6 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .

    12:45 04.11.2026

  • 7 Пеканов,не се точи толкова

    6 1 Отговор
    За милиардите от Европа.Няма вие да ги крадете.Ще ви свалим

    12:49 04.11.2026

  • 8 Факт

    4 0 Отговор
    При тая инфлация 3 милиарда на година са нищо

    12:59 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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