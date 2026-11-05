Надежда Йорданова: Управляващите да поемат отговорност за бюджета

Управляващите трябва да поемат отговорност за бюджета и обсъжданата пенсионна реформа, заяви председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова. Тя коментира темите в ефира на „Здравей, България“ по NOVA, където постави акцент и върху необходимостта от повече прозрачност при вземането на решения.

Йорданова каза, че в обществото липсва усещане за справедливост и че съдът трябва да обяснява мотивите за решенията си. „Често критикуваме прокуратурата, но Темида трябва да обоснове пред обществото мотивите си“, заяви тя.

Бюджетът и пенсионната реформа

По думите на Йорданова до края на ноември трябва да се изясни с Европейската комисия как ще бъде спазена голямата бюджетна рамка. В разговорите участват представители на Министерството на финансите и на Европейската комисия.

Тя подчерта, че фискалната политика на България е отговорност на правителството, а не на Европейската комисия. „Демократична България“ е изпратила официални въпроси до ЕК, като писмото е адресирано и до еврокомисаря Валдис Домбровскис.

Йорданова настоя пенсионната реформа да бъде предмет на широк обществен дебат. Според нея промяна в пенсионната система не трябва да се предлага само две седмици преди приемането ѝ. „Питам управляващите къде е общественият дебат и съгласието, защото става дума за нашите пари“, каза тя.

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ заяви, че управляващите имат право да определят политиките, но трябва да го правят прозрачно и без да заблуждават обществото.

Спорът около новия ВСС

В разговора беше обсъден и изборът на членове на новия Висш съдебен съвет от парламентарната квота. Йорданова заяви, че не определя отношенията с управляващото мнозинство като партньорство. „Нашето партньорство е с българските граждани“, каза тя.

Според нея в съвета трябва да влязат хора, които да вземат по-добри кадрови решения и да помогнат за възстановяването на доверието в съдебната система. Тя призна, че сред номинациите на управляващите има достойни професионалисти, но подчерта, че членовете на ВСС трябва да бъдат партийно неутрални.

Като примери Йорданова посочи Андрей Янкулов и Емил Дечев, които са били служебни министри, но по думите ѝ не са били партийно обвързани. „Ние нито търгуваме квоти, нито ще спрем да търсим подкрепа за нашите номинации“, заяви тя.