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Надежда Йорданова: Управляващите да поемат отговорност за бюджета

Надежда Йорданова: Управляващите да поемат отговорност за бюджета

5 Ноември, 2026 08:33 986 77

  • надeжда йорданова-
  • демократична българия-
  • бюджет-
  • пенсионна реформа-
  • висш съдебен съвет

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ настоя за обществен дебат по пенсионната реформа и прозрачност при управленските решения

Надежда Йорданова: Управляващите да поемат отговорност за бюджета - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Управляващите трябва да поемат отговорност за бюджета и обсъжданата пенсионна реформа, заяви председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова. Тя коментира темите в ефира на „Здравей, България“ по NOVA, където постави акцент и върху необходимостта от повече прозрачност при вземането на решения.

Йорданова каза, че в обществото липсва усещане за справедливост и че съдът трябва да обяснява мотивите за решенията си. „Често критикуваме прокуратурата, но Темида трябва да обоснове пред обществото мотивите си“, заяви тя.

Бюджетът и пенсионната реформа

По думите на Йорданова до края на ноември трябва да се изясни с Европейската комисия как ще бъде спазена голямата бюджетна рамка. В разговорите участват представители на Министерството на финансите и на Европейската комисия.

Тя подчерта, че фискалната политика на България е отговорност на правителството, а не на Европейската комисия. „Демократична България“ е изпратила официални въпроси до ЕК, като писмото е адресирано и до еврокомисаря Валдис Домбровскис.

Йорданова настоя пенсионната реформа да бъде предмет на широк обществен дебат. Според нея промяна в пенсионната система не трябва да се предлага само две седмици преди приемането ѝ. „Питам управляващите къде е общественият дебат и съгласието, защото става дума за нашите пари“, каза тя.

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ заяви, че управляващите имат право да определят политиките, но трябва да го правят прозрачно и без да заблуждават обществото.

Спорът около новия ВСС

В разговора беше обсъден и изборът на членове на новия Висш съдебен съвет от парламентарната квота. Йорданова заяви, че не определя отношенията с управляващото мнозинство като партньорство. „Нашето партньорство е с българските граждани“, каза тя.

Според нея в съвета трябва да влязат хора, които да вземат по-добри кадрови решения и да помогнат за възстановяването на доверието в съдебната система. Тя призна, че сред номинациите на управляващите има достойни професионалисти, но подчерта, че членовете на ВСС трябва да бъдат партийно неутрални.

Като примери Йорданова посочи Андрей Янкулов и Емил Дечев, които са били служебни министри, но по думите ѝ не са били партийно обвързани. „Ние нито търгуваме квоти, нито ще спрем да търсим подкрепа за нашите номинации“, заяви тя.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ставка

    30 9 Отговор
    Тези откачалки защо шумят толкова на база само своите фанразии?
    Гроздето кисело, а?
    Ха!

    08:38 05.11.2026

  • 3 Овчар

    19 4 Отговор
    Не Надежда..! Факти може да продава ако покани на дебат Каракачанов, Нейнски и Поптодорова и ги въоръжи с водни пистолети..!

    08:38 05.11.2026

  • 4 ние, фатмаците

    12 22 Отговор
    Ще се оправдаваме със сглобката поне половин век, след като Шиши и Боко са в отвъдното.
    Иначе какво да измислим? Кой да ни е виновен.

    И от Кремъл ни посъветваха във всяко излизане по медиите да вмъкваме думите "сглобка" и "финансов разгул", независимо от темата на разговора, и, удобно забравяйки, че предимно нашите служебни правителства управлява през последните 5 години.
    Длъжни сме да зомбираме населението в наша полза, ако държим да управляваме во веки веков.

    Коментиран от #75

    08:38 05.11.2026

  • 5 Хмм

    30 9 Отговор
    всичко е заради вас, заради еврото, което ни натресохте

    Коментиран от #11, #12

    08:39 05.11.2026

  • 6 Промяната

    13 5 Отговор
    И теб ще те поемат!

    08:43 05.11.2026

  • 7 Възpожденец 🇧🇬

    7 21 Отговор
    Каква отговорност очаква от тия шумкари и неудачници ?!
    От тези съветски дрОгари може да се очакват само лъжи, кражби, репресии и диктатура по рашистки модел.

    08:44 05.11.2026

  • 8 Ни капка срам

    19 6 Отговор
    Една от виновните за колонизирането на територията

    Коментиран от #18

    08:47 05.11.2026

  • 9 Какъв бюджет?

    9 16 Отговор
    В "прогресивна" България вече не може да се живее.Добре е само за червените олигарси като малкият Мраз.

    08:47 05.11.2026

  • 10 кака надка

    20 7 Отговор
    бившите крадци от тиквено време да поемат отговорност според наказателния кодекс за бюджета
    който са ошушкали и върнат парите

    08:47 05.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коректор

    7 23 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Добре че приеха Евтото преди да дойдат съветските скелети на власт.
    Сега със сигурност щяха да свалят борда за една нощ и да оберат народа като 1€ стане 20 лв.
    Така както се опитаха да откраднат 1 000 000 000 € или 2 000 000 000 лв. от пенсиите на българите, така щяха да откраднат 60 000 000 000 € спестявания на народа.

    Коментиран от #37, #44

    08:48 05.11.2026

  • 13 Трол

    16 3 Отговор
    Не приемам тази статия без снимка на г-жа Йорданова.

    08:49 05.11.2026

  • 14 Да бе

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "патка йорданова":

    Доживяхме тази да коментира и бюджет... като видяхме с години правните и познания... сега малко повече ми идва точно тази за бюджет да ми говори... виждашли щяла държавата дани открадне парите.. по добре държавата да ми ги взима отколкото някои мушеници... частните фондове трябва да са по желание а не задължително ... мен никой не ме попита сали искам да инвестирам в частен фонд 15 години се осигорих от максималния стълб... държавата да си прибира парите... втория стълб по эелание а не задължително... дайте ми парите не ви искам втората пенсия. Не ме ще има втора пенсия след 20 години.. те ще откраднат тези пари ... който иска трябва да може да си ги взима тези пари от частните фондове...

    Коментиран от #28

    08:49 05.11.2026

  • 15 Пепи Волгата

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Руски възрожденец":

    Доказвам думите ти: АЗ ИЗБРАХ ЕВРОТО.

    08:49 05.11.2026

  • 16 Управляващите не представиха

    7 18 Отговор
    Бюджета до края на октомври,както е по закон ,защото беше преди изборите.Готвиха се да национализират пенсиите на хората.Но на вас ви е виновна Надежда Михайлова.На комунистите все друг им е виновен .

    Коментиран от #33, #54

    08:51 05.11.2026

  • 17 Eдин

    11 0 Отговор
    Пък аз си мислех, че филанкишията е отговорен за бюджета!
    добре ,че ми светна!

    08:51 05.11.2026

  • 18 Питанка

    4 13 Отговор

    До коментар #8 от "Ни капка срам":

    И как точно те колонизираха тебе ?
    Ограничиха ти с нещо свободата?
    Забраниха ти нещо ?
    Забраниха ти да се учиш,трудиш, развиваш, придвижваш ?

    Коментиран от #22, #30

    08:51 05.11.2026

  • 19 Наде

    11 3 Отговор
    Я кажи какво ти направиха на попски ръкав турците!

    Коментиран от #24

    08:52 05.11.2026

  • 20 Абе

    12 3 Отговор
    Таа що я не покажете на снимка къ се е опрасила.

    Коментиран от #29

    08:53 05.11.2026

  • 21 На вниманието на М у н ч о

    8 5 Отговор
    Да гледа протестите в Европа за лошия начин на живот,защото тук го чака същото.Не изпълни нито едно от предизборните обещания.

    08:55 05.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Наде":

    Да не я бъркаш с "Гаражната принцеса"❓

    08:56 05.11.2026

  • 25 гвалател умнокрасивчик

    12 3 Отговор
    Радев ли прие еврото е пеперушки недни - Това русото гламавото и то ще бъде разследвано за злоупотреби като Нужка Пиги кака..скоро.

    Коментиран от #31, #41

    08:57 05.11.2026

  • 26 данъкоплатец

    8 0 Отговор
    управляващите да искат обяснение от търговците на горива по веригата защо след премахването на акциза на LPG, цената сега е дори по нагоре от преди. Кожодери мръсни.

    09:00 05.11.2026

  • 27 Говорите срещу ЕС,

    4 7 Отговор
    Но вчера вашият Петканов беше наточил зъби да краде 15-20 милиарда от ЕС.

    09:00 05.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 обидите не са аргумент

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Абе":

    означават, че нямаш доказателства срещу опонента

    09:02 05.11.2026

  • 30 007 лиценз ту кил

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Питанка":

    Да, да, ти си от младите интелигентни хора с висше образование и западноевропейска култура от големия град и се учиш, трудиш, развиваш и придвижваш по жълтите павета, а ние сме прости, необразовани и неинтелигентни и газиме калта на село. Но в сърцата и главата ни е България, а не Брюксел и Украйна.

    Коментиран от #34

    09:02 05.11.2026

  • 31 Информирай се

    6 7 Отговор

    До коментар #25 от "гвалател умнокрасивчик":

    Еврото беше прието от Правителството на Желязков-ГЕРБ БСП и ИТН.А БСП е партията на вашата президентка -наркобаронеса.А зам.министър на финансите беше Людмила Петкова,която сега е зам.минидтър на Гълъб.Та кой прие еврото?

    Коментиран от #38, #43

    09:03 05.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Голям смях

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Управляващите не представиха":

    А тази НАДЕЖДА кога представи предишният бюджет за 2026 г. АААААААААААААААААААА. НИКОГА.

    Коментиран от #48, #50

    09:04 05.11.2026

  • 34 Питанка

    8 3 Отговор

    До коментар #30 от "007 лиценз ту кил":

    В главата ви е само омраза, завист и боза от 6 ст.

    09:07 05.11.2026

  • 35 Нищо

    6 1 Отговор
    няма да поемат.... ама какъв ще ни го подадат. Навремено имаше един, дето му викаха мистър 10%. На тоя мистър кеш, трябва да му викат мистър 30%. До каквото се е пипнал, най-малко с 30% е увеличено.

    09:07 05.11.2026

  • 36 Хохо Бохо

    6 3 Отговор
    Управляващите трябва да ае заемат с измамата за еврозоната и всекиму според заслугите

    Коментиран от #39

    09:08 05.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 лъжец

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Информирай се":

    Да, в неформална сглобка с кака Асена от ПП$ДБ, които най-много напираха за лъжливия клуб на богатите. Я кажи нещо за записа на Кирето дето вика: "Говорих с Урсула за еврозоната, че не изпълняваме и да заобиколим критериите и тя каза не ме цитирай, но ще се опитам да ти помогна"...и така ни помогна, че още свет ни се върти..Кажи, бе???

    Коментиран от #53

    09:11 05.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Реалност

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "гвалател умнокрасивчик":

    Еврото ли ти е виновно, че кРадев се кани да дава на строителната мафия по 40 млн. € на километър ? 80 млн. на километър по добре ли е ?
    Еврото ли е виновно, че кРадев искаше да открадне 1 000 000 000 € от пенсиите ? 2 000 000 000 лв. по добре ли ?
    Еврото ли е виновно, че Лукоил ни продава най скъпия дизел като се махнат акциза е ДДС ?

    Коментиран от #45

    09:13 05.11.2026

  • 42 Мрадоядова

    4 1 Отговор
    Ти ще поемеш щи отговорността за помилваните наркомани?
    Нещо гръмко мълчиш?!

    09:14 05.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Коректор

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Коректор":

    Ама ги откраднахме вие , послушните ибрякчии на султана и Лондон . Много сте бързи ! Гюро даже във фабрика за дронове станал съдружник .

    Коментиран от #55

    09:16 05.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 МАРШ

    4 1 Отговор
    Как не ги е срам???? Тея от ППДБ??????Такава наглост няма!!!!!!! Марш от политиката!!!!!!!!

    09:18 05.11.2026

  • 48 Ти четеш ли какво пишеш?

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Голям смях":

    Бюджет 2026 беше приет от ПБ.Преди това имаше бюджет на ГЕРБ,БСП и ИТН,с подкрепата на ДПС НН.Надежда Михайлова не е била в това правителство,,та да внася какъвто и да било бюджет.Тинда не си от ония 54 % с основно образование, гласували за Йотова?

    09:19 05.11.2026

  • 49 Реалност

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "нереалност умнокрастава":

    Скоро няма да ви е до смях. 😂
    Като гледам шефа на радев -Копринков и Пеевски добре си разпределят порциите.

    09:19 05.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Голям зор

    1 0 Отговор
    Какво е това отговорност те няма ги върнат просто ги спрете,защо го допускате нали за това сте там

    09:21 05.11.2026

  • 52 Нафталинка

    3 0 Отговор
    Как смеят да се явяват на телевизионния екран некадърни бивши министри и подобни и да предявяват претенции? По какъв бюджет и до кога се работи през настоящата година , към коя дата дебелата Теменужка представи бюджета за 2026 год., оправданието е в края на предходната год. МФ е работило много усърдно за ФАЛШИФИЦИРАНЕТО на данните за да влезем в еврозоната , отговорността ще я поеме ГЕРБ начело с Тиквата , който пък твърди , че Радев говорейки за корупция говорел за себе си , ами поздравления , ката той Борисов признава по големите възможности на Радев , който за 6 месеца окраде толкова колкото демократите успяха за 36 г. Пак е над вас !

    Коментиран от #61

    09:21 05.11.2026

  • 53 Уааау

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "лъжец":

    "Неформална" сглобка с Асен?Има ли подпис на Асен Василев в решението за приемане на еврото?Няма!Аре у лево!

    Коментиран от #58, #60

    09:23 05.11.2026

  • 54 Не питай

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Управляващите не представиха":

    Какви ти пенсии бе? Ти лично ли избра някой да ти удържа пари за пенсия... щом е втора пенсия и частен фонд трябва да е пожелание а не задължително... а от къде знаеш че след 30 години този измислен фонд ще съществува? Сменете закона втората пенсия да е по желание ... само тогава ще има избор ...

    Коментиран от #57, #68

    09:23 05.11.2026

  • 55 Коректор

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Коректор":

    "Ама ги откраднахме вие ...." ???!!!!
    Става ясно за кого си гласувал и че си получил съветско образование ...

    09:24 05.11.2026

  • 56 Бай Араб

    4 1 Отговор
    Гълъба прибра ракията ,Боташ изяде хляба,цената на тока излетя прогресивно ,един по един падат пенсионните стълбове .

    Коментиран от #65

    09:26 05.11.2026

  • 57 Клета невежа копейка 🤪

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Не питай":

    Ами то и сега имаш избор втория ти стълб да отива в НОИ, а не в частен фонд.

    Коментиран от #73

    09:26 05.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Факт

    1 1 Отговор
    Типично!!!

    09:30 05.11.2026

  • 60 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Уааау":

    Е та у лево де, педроханската

    Коментиран от #62

    09:31 05.11.2026

  • 61 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Нафталинка":

    Сите са айдуци, кой от кой по....

    09:32 05.11.2026

  • 62 Честита да е благата ракия

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Факт":

    на К. Костадинов, новата ви Радева булка.

    09:33 05.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Парички

    2 1 Отговор
    КОМУНИСТИТЕ РОДИНАТА РАЗГРАБВАТ,КОМСОМОЛЦИТ€ СЛЕД ТЯХ КРАДЪТ...!
    ПЕНСИОНЕРИ, ПЕНСИОНЕРИ ГЛАДЕН ПЪТ ВИ ЧАКА ТРУДЕН ПЪТ!
    КОМУНИСТИ, КОМСОЛЦИ,ПИОНЕРИ ВЪВ ЕДИН И СЪЩИ СТРОЙ,
    КОМУНИСТИ, КОМСОЛЦИ,ПИОНЕРИ ВИНАГИ В РАЗБОЙ, РАЗБОЙ!

    09:34 05.11.2026

  • 65 Не цялата

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Бай Араб":

    Пети ден пием благата ракия на новото булче Коце Копейкин.

    09:35 05.11.2026

  • 66 Парички

    1 0 Отговор
    А$ Н€ $ЪМ НАДУТ БАЛОН, Я $ЪДРАН Ч€РВ€Н К . Н ДОМ!
    ДРУГАРИ, ДАЙТ€ ДА ДАД€Т€,НА$ $ Д€$Ито Н€ НИ МИ$Л€Т€...!
    $И$Т€МАТъ НИ ОБОГАТИ, ИМАМ€ $И БООООЛ ПАРИ!

    НА$ Ч€РВ€НОТО ЗНАМ€ РОДИ НИ!
    НА$ Н€ Щ€ НИ УПЛАШИ $ЪДА!
    НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
    НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА-
    И ТАКА ДО КРАЯ НА $В€ТА!

    ПАДА разбойкУ В $МЪРТ€Н БОЙ,
    ПАДА ЗА Т€Б $ВОБОДА!
    ЗА ДА ИЗГР€€ И $ТАН€ ТОЙ
    ГОЛЯМА Ч€РВ€НА "ЗВ€ЗДА",
    НО Д€БН€ ГО шиши-$ВИНЯ!

    09:36 05.11.2026

  • 67 9689

    1 0 Отговор
    Но и вие дето крадохте и лъгахте без задръжки.

    09:37 05.11.2026

  • 68 Муци, не си измисляй.

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Не питай":

    Вторият фонд беше ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. С идеята да го краднат някой ден, ако натрупа добри инвестиции. Той натрупа и времето дойде.
    Не беше задължителен третият стълб.
    За разлика от лакърдиите ти, документите и фактите са публично достояние.

    09:40 05.11.2026

  • 69 БАЦЕ ЕООД

    2 0 Отговор
    точно тая патица, да говори за отговорност ... Нали нейния бивш лидер опропасти една съдебна реформа, а техния финансов министър ни наши с дългове и евро точно докато то си губи стойността

    09:41 05.11.2026

  • 70 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Всички утайки почнаха да разбират от държавен бюджет и са дежурно активирани да мрънкат и плюят, а точно заради тях бюджетът ни се прави вече в Брюксел.

    09:42 05.11.2026

  • 71 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Тази патка коментира бюджет,който не е виждала още в НС. Какви гадове са опозицията,които доведоха страната до фалит за 5 години и сега се загрижиха за бюджета. Асен Василев и бившия премиер Хаяши да дават отговори на тези въпроси.

    09:46 05.11.2026

  • 72 Емил

    0 0 Отговор
    Тази пък неосъществен правосъден министър!!!

    09:47 05.11.2026

  • 73 Ами да

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Има бе многознайко... а колко от работещите хора по заводите знаеха за това ? Някой дали ги е питал или всички бяха служебно на един наш фонд... когато се появиха от алианс да агитират който иска да прехвърля спестяванията някои разбраха за кокво става дума
    А после взеха закон да се прехвэрля в нои ... месту да променят закона както би трябмало да е... доброволно втори стълб а първи да си е както в западна европа нали искате дасте европейци...

    09:47 05.11.2026

  • 74 Така е

    1 0 Отговор
    Стандарта на живот на хората с ниски доходи и пенсионерите с минимални пенсии не е моя грижа и поради това изобщо не ме интересува. Интересувам се единствено как живеят близките ми, а сред тях няма хора на минимална заплата или с минимална пенсия.Този проблем е изцяло в ресора на онези, които в момента заемат министерските кресла и управляват държавата, при това с пълно мнозинство. Иначе аз всъщност и на парламентарните и на президентските избори се опитах да направя единственото нещо, което е във възможностите ми за да помогна на тези хора, а именно да гласувам за интелигентните и способни кандидати, а не за популистите и лъжците, но след като тези бедни и вечно мизерстващи хорица избраха първо Радев, а после и Йотова, аз вече наистина не мога да им помогна по никакъв начин, за помощ ще трябва да се обърнат към тези, за които са гласували.

    09:49 05.11.2026

  • 75 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ние, фатмаците":

    Що бе демокрадите се оправдават още със социализма който приключи преди 36 години, а твоите любимци бяха на власт довчера и надробиха такива гафове че трудно ще се изчистят натворените а.ита за 2 години дори!!!

    09:50 05.11.2026

  • 76 Радев,само чакаме бюджета

    1 0 Отговор
    И почваме протестите.Оърви ще излязат твоите избиратели с 300 евро пенсия у 600 евро заплата.Ако вече не си ги уморил,де.

    09:50 05.11.2026

  • 77 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    1 0 Отговор
    Напишеш ли нещо против Русия и пУТИН фактите веднага те трият.

    09:51 05.11.2026

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