Надежда Йорданова: Управляващите да поемат отговорност за бюджета

Управляващите трябва да поемат отговорност за бюджета и обсъжданата пенсионна реформа, заяви председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова. Тя коментира темите в ефира на „Здравей, България“ по NOVA, където постави акцент и върху необходимостта от повече прозрачност при вземането на решения.
Йорданова каза, че в обществото липсва усещане за справедливост и че съдът трябва да обяснява мотивите за решенията си. „Често критикуваме прокуратурата, но Темида трябва да обоснове пред обществото мотивите си“, заяви тя.
Бюджетът и пенсионната реформа
По думите на Йорданова до края на ноември трябва да се изясни с Европейската комисия как ще бъде спазена голямата бюджетна рамка. В разговорите участват представители на Министерството на финансите и на Европейската комисия.
Тя подчерта, че фискалната политика на България е отговорност на правителството, а не на Европейската комисия. „Демократична България“ е изпратила официални въпроси до ЕК, като писмото е адресирано и до еврокомисаря Валдис Домбровскис.
Йорданова настоя пенсионната реформа да бъде предмет на широк обществен дебат. Според нея промяна в пенсионната система не трябва да се предлага само две седмици преди приемането ѝ. „Питам управляващите къде е общественият дебат и съгласието, защото става дума за нашите пари“, каза тя.
Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ заяви, че управляващите имат право да определят политиките, но трябва да го правят прозрачно и без да заблуждават обществото.
Спорът около новия ВСС
В разговора беше обсъден и изборът на членове на новия Висш съдебен съвет от парламентарната квота. Йорданова заяви, че не определя отношенията с управляващото мнозинство като партньорство. „Нашето партньорство е с българските граждани“, каза тя.
Според нея в съвета трябва да влязат хора, които да вземат по-добри кадрови решения и да помогнат за възстановяването на доверието в съдебната система. Тя призна, че сред номинациите на управляващите има достойни професионалисти, но подчерта, че членовете на ВСС трябва да бъдат партийно неутрални.
Като примери Йорданова посочи Андрей Янкулов и Емил Дечев, които са били служебни министри, но по думите ѝ не са били партийно обвързани. „Ние нито търгуваме квоти, нито ще спрем да търсим подкрепа за нашите номинации“, заяви тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ставка
Гроздето кисело, а?
Ха!
08:38 05.11.2026
3 Овчар
08:38 05.11.2026
4 ние, фатмаците
Иначе какво да измислим? Кой да ни е виновен.
И от Кремъл ни посъветваха във всяко излизане по медиите да вмъкваме думите "сглобка" и "финансов разгул", независимо от темата на разговора, и, удобно забравяйки, че предимно нашите служебни правителства управлява през последните 5 години.
Длъжни сме да зомбираме населението в наша полза, ако държим да управляваме во веки веков.
Коментиран от #75
08:38 05.11.2026
5 Хмм
Коментиран от #11, #12
08:39 05.11.2026
6 Промяната
08:43 05.11.2026
7 Възpожденец 🇧🇬
От тези съветски дрОгари може да се очакват само лъжи, кражби, репресии и диктатура по рашистки модел.
08:44 05.11.2026
8 Ни капка срам
Коментиран от #18
08:47 05.11.2026
9 Какъв бюджет?
08:47 05.11.2026
10 кака надка
който са ошушкали и върнат парите
08:47 05.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Коректор
До коментар #5 от "Хмм":Добре че приеха Евтото преди да дойдат съветските скелети на власт.
Сега със сигурност щяха да свалят борда за една нощ и да оберат народа като 1€ стане 20 лв.
Така както се опитаха да откраднат 1 000 000 000 € или 2 000 000 000 лв. от пенсиите на българите, така щяха да откраднат 60 000 000 000 € спестявания на народа.
Коментиран от #37, #44
08:48 05.11.2026
13 Трол
08:49 05.11.2026
14 Да бе
До коментар #1 от "патка йорданова":Доживяхме тази да коментира и бюджет... като видяхме с години правните и познания... сега малко повече ми идва точно тази за бюджет да ми говори... виждашли щяла държавата дани открадне парите.. по добре държавата да ми ги взима отколкото някои мушеници... частните фондове трябва да са по желание а не задължително ... мен никой не ме попита сали искам да инвестирам в частен фонд 15 години се осигорих от максималния стълб... държавата да си прибира парите... втория стълб по эелание а не задължително... дайте ми парите не ви искам втората пенсия. Не ме ще има втора пенсия след 20 години.. те ще откраднат тези пари ... който иска трябва да може да си ги взима тези пари от частните фондове...
Коментиран от #28
08:49 05.11.2026
15 Пепи Волгата
До коментар #11 от "Руски възрожденец":Доказвам думите ти: АЗ ИЗБРАХ ЕВРОТО.
08:49 05.11.2026
16 Управляващите не представиха
Коментиран от #33, #54
08:51 05.11.2026
17 Eдин
добре ,че ми светна!
08:51 05.11.2026
18 Питанка
До коментар #8 от "Ни капка срам":И как точно те колонизираха тебе ?
Ограничиха ти с нещо свободата?
Забраниха ти нещо ?
Забраниха ти да се учиш,трудиш, развиваш, придвижваш ?
Коментиран от #22, #30
08:51 05.11.2026
19 Наде
Коментиран от #24
08:52 05.11.2026
20 Абе
Коментиран от #29
08:53 05.11.2026
21 На вниманието на М у н ч о
08:55 05.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #19 от "Наде":Да не я бъркаш с "Гаражната принцеса"❓
08:56 05.11.2026
25 гвалател умнокрасивчик
Коментиран от #31, #41
08:57 05.11.2026
26 данъкоплатец
09:00 05.11.2026
27 Говорите срещу ЕС,
09:00 05.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 обидите не са аргумент
До коментар #20 от "Абе":означават, че нямаш доказателства срещу опонента
09:02 05.11.2026
30 007 лиценз ту кил
До коментар #18 от "Питанка":Да, да, ти си от младите интелигентни хора с висше образование и западноевропейска култура от големия град и се учиш, трудиш, развиваш и придвижваш по жълтите павета, а ние сме прости, необразовани и неинтелигентни и газиме калта на село. Но в сърцата и главата ни е България, а не Брюксел и Украйна.
Коментиран от #34
09:02 05.11.2026
31 Информирай се
До коментар #25 от "гвалател умнокрасивчик":Еврото беше прието от Правителството на Желязков-ГЕРБ БСП и ИТН.А БСП е партията на вашата президентка -наркобаронеса.А зам.министър на финансите беше Людмила Петкова,която сега е зам.минидтър на Гълъб.Та кой прие еврото?
Коментиран от #38, #43
09:03 05.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Голям смях
До коментар #16 от "Управляващите не представиха":А тази НАДЕЖДА кога представи предишният бюджет за 2026 г. АААААААААААААААААААА. НИКОГА.
Коментиран от #48, #50
09:04 05.11.2026
34 Питанка
До коментар #30 от "007 лиценз ту кил":В главата ви е само омраза, завист и боза от 6 ст.
09:07 05.11.2026
35 Нищо
09:07 05.11.2026
36 Хохо Бохо
Коментиран от #39
09:08 05.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 лъжец
До коментар #31 от "Информирай се":Да, в неформална сглобка с кака Асена от ПП$ДБ, които най-много напираха за лъжливия клуб на богатите. Я кажи нещо за записа на Кирето дето вика: "Говорих с Урсула за еврозоната, че не изпълняваме и да заобиколим критериите и тя каза не ме цитирай, но ще се опитам да ти помогна"...и така ни помогна, че още свет ни се върти..Кажи, бе???
Коментиран от #53
09:11 05.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Реалност
До коментар #25 от "гвалател умнокрасивчик":Еврото ли ти е виновно, че кРадев се кани да дава на строителната мафия по 40 млн. € на километър ? 80 млн. на километър по добре ли е ?
Еврото ли е виновно, че кРадев искаше да открадне 1 000 000 000 € от пенсиите ? 2 000 000 000 лв. по добре ли ?
Еврото ли е виновно, че Лукоил ни продава най скъпия дизел като се махнат акциза е ДДС ?
Коментиран от #45
09:13 05.11.2026
42 Мрадоядова
Нещо гръмко мълчиш?!
09:14 05.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Коректор
До коментар #12 от "Коректор":Ама ги откраднахме вие , послушните ибрякчии на султана и Лондон . Много сте бързи ! Гюро даже във фабрика за дронове станал съдружник .
Коментиран от #55
09:16 05.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 МАРШ
09:18 05.11.2026
48 Ти четеш ли какво пишеш?
До коментар #33 от "Голям смях":Бюджет 2026 беше приет от ПБ.Преди това имаше бюджет на ГЕРБ,БСП и ИТН,с подкрепата на ДПС НН.Надежда Михайлова не е била в това правителство,,та да внася какъвто и да било бюджет.Тинда не си от ония 54 % с основно образование, гласували за Йотова?
09:19 05.11.2026
49 Реалност
До коментар #45 от "нереалност умнокрастава":Скоро няма да ви е до смях. 😂
Като гледам шефа на радев -Копринков и Пеевски добре си разпределят порциите.
09:19 05.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Голям зор
09:21 05.11.2026
52 Нафталинка
Коментиран от #61
09:21 05.11.2026
53 Уааау
До коментар #38 от "лъжец":"Неформална" сглобка с Асен?Има ли подпис на Асен Василев в решението за приемане на еврото?Няма!Аре у лево!
Коментиран от #58, #60
09:23 05.11.2026
54 Не питай
До коментар #16 от "Управляващите не представиха":Какви ти пенсии бе? Ти лично ли избра някой да ти удържа пари за пенсия... щом е втора пенсия и частен фонд трябва да е пожелание а не задължително... а от къде знаеш че след 30 години този измислен фонд ще съществува? Сменете закона втората пенсия да е по желание ... само тогава ще има избор ...
Коментиран от #57, #68
09:23 05.11.2026
55 Коректор
До коментар #44 от "Коректор":"Ама ги откраднахме вие ...." ???!!!!
Става ясно за кого си гласувал и че си получил съветско образование ...
09:24 05.11.2026
56 Бай Араб
Коментиран от #65
09:26 05.11.2026
57 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #54 от "Не питай":Ами то и сега имаш избор втория ти стълб да отива в НОИ, а не в частен фонд.
Коментиран от #73
09:26 05.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Факт
09:30 05.11.2026
60 Факт
До коментар #53 от "Уааау":Е та у лево де, педроханската
Коментиран от #62
09:31 05.11.2026
61 Шопо
До коментар #52 от "Нафталинка":Сите са айдуци, кой от кой по....
09:32 05.11.2026
62 Честита да е благата ракия
До коментар #60 от "Факт":на К. Костадинов, новата ви Радева булка.
09:33 05.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Парички
ПЕНСИОНЕРИ, ПЕНСИОНЕРИ ГЛАДЕН ПЪТ ВИ ЧАКА ТРУДЕН ПЪТ!
КОМУНИСТИ, КОМСОЛЦИ,ПИОНЕРИ ВЪВ ЕДИН И СЪЩИ СТРОЙ,
КОМУНИСТИ, КОМСОЛЦИ,ПИОНЕРИ ВИНАГИ В РАЗБОЙ, РАЗБОЙ!
09:34 05.11.2026
65 Не цялата
До коментар #56 от "Бай Араб":Пети ден пием благата ракия на новото булче Коце Копейкин.
09:35 05.11.2026
66 Парички
ДРУГАРИ, ДАЙТ€ ДА ДАД€Т€,НА$ $ Д€$Ито Н€ НИ МИ$Л€Т€...!
$И$Т€МАТъ НИ ОБОГАТИ, ИМАМ€ $И БООООЛ ПАРИ!
НА$ Ч€РВ€НОТО ЗНАМ€ РОДИ НИ!
НА$ Н€ Щ€ НИ УПЛАШИ $ЪДА!
НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА-
И ТАКА ДО КРАЯ НА $В€ТА!
ПАДА разбойкУ В $МЪРТ€Н БОЙ,
ПАДА ЗА Т€Б $ВОБОДА!
ЗА ДА ИЗГР€€ И $ТАН€ ТОЙ
ГОЛЯМА Ч€РВ€НА "ЗВ€ЗДА",
НО Д€БН€ ГО шиши-$ВИНЯ!
09:36 05.11.2026
67 9689
09:37 05.11.2026
68 Муци, не си измисляй.
До коментар #54 от "Не питай":Вторият фонд беше ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. С идеята да го краднат някой ден, ако натрупа добри инвестиции. Той натрупа и времето дойде.
Не беше задължителен третият стълб.
За разлика от лакърдиите ти, документите и фактите са публично достояние.
09:40 05.11.2026
69 БАЦЕ ЕООД
09:41 05.11.2026
70 Ти да видиш
09:42 05.11.2026
71 Павел Пенев
09:46 05.11.2026
72 Емил
09:47 05.11.2026
73 Ами да
До коментар #57 от "Клета невежа копейка 🤪":Има бе многознайко... а колко от работещите хора по заводите знаеха за това ? Някой дали ги е питал или всички бяха служебно на един наш фонд... когато се появиха от алианс да агитират който иска да прехвърля спестяванията някои разбраха за кокво става дума
А после взеха закон да се прехвэрля в нои ... месту да променят закона както би трябмало да е... доброволно втори стълб а първи да си е както в западна европа нали искате дасте европейци...
09:47 05.11.2026
74 Така е
09:49 05.11.2026
75 Емил
До коментар #4 от "ние, фатмаците":Що бе демокрадите се оправдават още със социализма който приключи преди 36 години, а твоите любимци бяха на власт довчера и надробиха такива гафове че трудно ще се изчистят натворените а.ита за 2 години дори!!!
09:50 05.11.2026
76 Радев,само чакаме бюджета
09:50 05.11.2026
77 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
09:51 05.11.2026