Новият Висш съдебен съвет е инструмент за съпротива на държавата, но сам по себе си няма да премахне влиянието на олигархията. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев в предаването „Политически НЕкоректно“ по БНР.

Коментарът му идва след избора на парламентарната квота във ВСС. На 20 ноември 2026 г. Народното събрание избра шестима членове на Съдийската колегия и петима членове на Прокурорската колегия. Решенията бяха обнародвани в „Държавен вестник“ на 24 ноември.

„Това е инструмент за съпротива“

Кутев заяви, че изборът е бил съпроводен от силна съпротива и до последния момент не е било сигурно дали процедурата ще приключи. По думите му необходимите 160 гласа за парламентарната квота са изисквали диалог между политическите сили.

„Олигархията представлява икономическа власт, която има политически измерения и се намесва в съдебната. Ти можеш ли с избора на нов ВСС да утрепеш олигархията — не можеш, не е достатъчно, защото това е много мощно нещо“, каза Антон Кутев.

Според депутата досегашните фактори на влияние продължават да разполагат с финансови ресурси и компромати. Той предупреди, че натискът върху магистратите вероятно ще се засили.

„Смисълът на избора на новия ВСС е, че вече държавата има някакъв инструмент за съпротива. Дали този инструмент ще се окаже калпав — предстои да видим“, заяви Кутев.

Следващите решения

Кутев определи избора на парламентарната квота като основа за следващите ключови решения в съдебната система — избор на Инспекторат и на нов главен прокурор. На въпрос каква е гаранцията, че бъдещият главен прокурор няма да бъде избран задкулисно, той посочи управляващото мнозинство и премиера Румен Радев като носители на политическата отговорност.

В интервюто депутатът коментира и ролята на Николай Копринков и Пламен Узунов около министър-председателя. По думите му хората в близкото обкръжение на всеки премиер филтрират постъпващата информация, но това не означава, че могат да определят решенията му.

Четири реформи и риск от отлив на доверие

„Те са от хората, които поднасят информацията. Винаги около един премиер има една среда, която филтрира информацията. От тази гледна точка те имат влияние, но това е нормално“, каза Кутев.

Кутев посочи четири основни предизвикателства пред управлението — съдебна, здравна, образователна и пенсионно-осигурителна реформа. Според него нито едно правителство не може да започне и завърши всички едновременно.

Депутатът определи здравната реформа като особено сложна заради големите финансови интереси в сектора. Той предупреди, че реформите трябва да се провеждат постепенно и професионално, а не чрез резки действия.

По думите му 131 депутатски места, спечелени от „Прогресивна България“, не означават безусловна подкрепа, тъй като значителна част от избирателите са гласували протестно.

„Ако не им дадем нови основания да ни подкрепят, ще има отлив. Трябва да им дадем нова визия за бъдещето. Това до този момент не се е случило“, заяви Антон Кутев.

Източници: dunavmost.com