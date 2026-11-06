Правителството представя проектобюджета за 2027 г

Правителството представя проектобюджета на държавата за 2027 г. в Университета за национално и световно стопанство. Това е първото представяне на финансовата рамка в УНСС, като се очаква на събитието да присъства целият кабинет, включително премиерът Румен Радев.

По предварителни данни бюджетът се очаква отново да бъде с дефицит над 3%. Приходите и разходите се предвижда да преминат границата от 50 млрд. евро. Заложеният таван на държавния дълг се очаква да надхвърли 39 млрд. евро, а новият дълг да бъде над 12 млрд. евро.

По-висока минимална заплата и пенсии

Минималната работна заплата се предвижда да стане 660 евро от 1 януари 2027 г. Увеличение на пенсиите е планирано от юли по швейцарското правило.

В социалната част на бюджета се очакват повече плащания за семейства. Предвижда се допълнително данъчно облекчение до 2000 евро за родители на едно дете, до 4000 евро за две деца и до 6000 евро за три и повече деца. Обезщетението за втората година от майчинството се очаква да бъде около 450 евро месечно.

Приходи от нови данъчни мерки

В проектобюджета се предвиждат допълнителни приходи от данък върху свръхпечалбата в шест сектора: банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от пет обекта, застрахователи, телекомуникационни компании и обменни бюра. Заложени са и допълнителни регулации в хазартния сектор.

Преди представянето на финансовата рамка премиерът Румен Радев заяви: „Залагаме повече приходи, но без да променяме основни данъци, доходи, печалба и ДДС“. Правителството посочва като част от бюджетните си приоритети социалната подкрепа и ограничаването на разходите.

Очаква се всеки министър да представи бюджета на своето ведомство. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще представи общата финансова рамка. Пълните параметри на проектобюджета трябва да станат ясни в хода на представянето в УНСС.

Източници: bntnews.bg