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Правителството представя проектобюджета за 2027 г

Правителството представя проектобюджета за 2027 г

6 Ноември, 2026 06:18 820 12

  • проектобюджет 2027-
  • държавен дълг-
  • минимална работна заплата-
  • пенсии-
  • данъчни облекчения

Очаква се приходите и разходите да надхвърлят 50 млрд. евро, а новият дълг да бъде над 12 млрд. евро

Правителството представя проектобюджета за 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството представя проектобюджета на държавата за 2027 г. в Университета за национално и световно стопанство. Това е първото представяне на финансовата рамка в УНСС, като се очаква на събитието да присъства целият кабинет, включително премиерът Румен Радев.

По предварителни данни бюджетът се очаква отново да бъде с дефицит над 3%. Приходите и разходите се предвижда да преминат границата от 50 млрд. евро. Заложеният таван на държавния дълг се очаква да надхвърли 39 млрд. евро, а новият дълг да бъде над 12 млрд. евро.

По-висока минимална заплата и пенсии

Минималната работна заплата се предвижда да стане 660 евро от 1 януари 2027 г. Увеличение на пенсиите е планирано от юли по швейцарското правило.

В социалната част на бюджета се очакват повече плащания за семейства. Предвижда се допълнително данъчно облекчение до 2000 евро за родители на едно дете, до 4000 евро за две деца и до 6000 евро за три и повече деца. Обезщетението за втората година от майчинството се очаква да бъде около 450 евро месечно.

Приходи от нови данъчни мерки

В проектобюджета се предвиждат допълнителни приходи от данък върху свръхпечалбата в шест сектора: банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от пет обекта, застрахователи, телекомуникационни компании и обменни бюра. Заложени са и допълнителни регулации в хазартния сектор.

Преди представянето на финансовата рамка премиерът Румен Радев заяви: „Залагаме повече приходи, но без да променяме основни данъци, доходи, печалба и ДДС“. Правителството посочва като част от бюджетните си приоритети социалната подкрепа и ограничаването на разходите.

Очаква се всеки министър да представи бюджета на своето ведомство. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще представи общата финансова рамка. Пълните параметри на проектобюджета трябва да станат ясни в хода на представянето в УНСС.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Национална

    16 4 Отговор
    катастрофа се очаква .

    06:27 06.11.2026

  • 2 КУК БЪЛГАРАНОВ

    3 4 Отговор
    С ТИЯ ТРОХИЧКИ КОЙТО ОТ НЯКОГА ЩЕ ДАВАТ ТОГАВА ИНФЛАЦИЯТА ЩЕ ГИ Е ИЗЯЛА ПРЕДВАРИТЕЛНО И С ТОВА НЯМА ДА КОМПЕНСИРАТ НАРОДА ЧЕ ИМ НАМАЛИХА НА ПОЛВИНА ПЕНСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛАТИ. ЦЕНИТЕ И УСЛУГИТР НЕ НАМАЛИХА НА ПОЛВИНА ЦЕНИТЕ ОСТАНАХА СЪЩИТЕ ДАЖЕ НА МНИГО МЕСТА ПОВИШЕНИ. ЗА ДА КОНП СЕ НСИРАТ НРЩО НА УЯЗВИМОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА ДАДЪТ ПОВЕЧЕ НА ЗМОЖНИТЕ ПО МАЛКО И ТО ЗА ПОСТОЯННО ЕЖЕМЕСЕЧНО. ВИНАТА И ПРОБЛЕМИТЕ СТАНДАРТ НА ЖИВОТ ЕВРОВ ИДВА ОТ УПРАВНИЦИТЕ В БГ ОСНОВНО ОТ ДЕПУТАТИТЕ ОТ КОЙТО МНОГО ИМА КРАДЦИ И ЛУЖЦИ ВЕПЕ НАД 30 БАЛАМОСВАТ МАЛКИЯ НАРООД БЪЛГАРИ.

    06:37 06.11.2026

  • 3 в кратце

    9 3 Отговор
    УНСС да стане новото финансово министерство!

    06:38 06.11.2026

  • 4 в кратце

    3 4 Отговор
    Мин.запл.вдигат от януари,а пенсиите чак през юли!Пенсионерите 6 месеца да си ядат ушите-пак министерска работа, нескопосана!

    06:40 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Радев и некадърници

    9 2 Отговор
    доунищожиха колонията...

    06:52 06.11.2026

  • 7 ЦК на БКП

    6 1 Отговор
    Мунча се крие и не смее пред депутатите да си го покаже 🤣

    06:56 06.11.2026

  • 8 Кражба и мизерия от мафията

    7 0 Отговор
    Къде са парите?

    06:59 06.11.2026

  • 9 гълъбица Гица

    4 1 Отговор
    Абре,той ще е един бюджет,амаааа! Недостигът на пари в България продължава да се увеличава. Парите ни изтичат някъде на изток,като водата от старите тръбопроводи.

    07:16 06.11.2026

  • 10 Перверзията в

    1 1 Отговор
    Един бюджет!
    Искам си полагаемата ми се пенсия.

    07:22 06.11.2026

  • 11 Нафталинка

    0 2 Отговор
    Много правилно решение на управляващите за представянето на бюджета , а да видим много умните и красиви вишисти какво ще кажат , как един от тия лигняри не се появи на телевизионния екран да каже кое е грешка и какво предлагат , само истории по улиците , през работния ми стаж от 1977 до 2019 год. През мен минаха 4 подобни отрочета,, от този институт на които дори личните си финанси не бих проверила, камо ли държавните!

    07:39 06.11.2026

  • 12 .....

    0 0 Отговор
    Аз бюджет, който няма да бъде представен в зала Арена 8888 на фона на руското знаме и Путин, не признавам!

    07:53 06.11.2026

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