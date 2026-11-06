Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Добрич »
Дрон с надпис „Шахед“ изплува край Шабла
  Тема: Украйна

Дрон с надпис „Шахед“ изплува край Шабла

6 Ноември, 2026 11:18 1 201 51

  • дрон-
  • шабла-
  • шахед-
  • сапьори-
  • черно море

Безпилотният апарат е открит на плажа пред зенитния полигон. Предполага се, че може да носи взривоопасен заряд

Дрон с надпис „Шахед“ изплува край Шабла - 1
Илюстративна снимка
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дрон с надпис „Шахед“ е открит на плажната ивица пред зенитния полигон „Шабла“. За находката е подаден сигнал от гражданин, който забелязал безпилотния летателен апарат при разходка по брега.

Кметът на Шабла Мариян Жечев съобщи, че се предполага дронът да е изхвърлен от морето. По апарата има надпис „Шахед“, а по предварителни данни той може да носи взривоопасен заряд.

Още новини от Украйна

„Върху него има и надпис „Шахед“.

С обозначението „Шахед“ са известни ирански ударни безпилотни апарати, но към момента няма потвърждение на кого принадлежи откритият дрон и откъде е попаднал във водата.

Военните сили са уведомени за случая. Очаква се сапьори да пристигнат по-късно в петък, за да обезвредят апарата. Няма съобщения за пострадали хора при откриването му.

Източници: nova.bg


Добрич / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи

    22 8 Отговор
    Украински е

    11:23 06.11.2026

  • 2 Счетоводител

    15 19 Отговор
    Чии е дрона с надпис Шахед? Отговора, както се казваше в една песен на Уикеда - Отговора, знаете всички :) Ама интересно примиера какво мисли.

    Коментиран от #20, #46, #48, #49

    11:23 06.11.2026

  • 3 Мутата

    37 6 Отговор
    Няма ли и адреса на Путин?

    11:23 06.11.2026

  • 4 Фифти фифти

    14 17 Отговор
    Страх ни е
    Покланяме се
    Отваряме бузки

    Запазена марка на Регресивна България

    11:24 06.11.2026

  • 5 червен пабирог

    12 18 Отговор
    комунистите Родината разграждат,
    комсомолците след тях вървят
    пионери, пионери,
    славен път ни чака на чуждий гръб!

    11:25 06.11.2026

  • 6 Красимир Миланов

    24 1 Отговор
    Пише от Путин с любов

    11:26 06.11.2026

  • 7 Леле - леле ! 😂

    29 9 Отговор
    Руските аналози на база Шахед са "Геран ". А този карикатурен надпис "Шахед" ... . Някой се е изгаврил с умнокрасивите ни евроатлантици . 😀

    11:27 06.11.2026

  • 8 Баламата

    26 5 Отговор
    Сделано в СССР няма ли надпис

    11:27 06.11.2026

  • 9 Скорцени

    11 12 Отговор
    Чичо румен и леля илияна ще пратят службите ите ще установят ,че по д надписа шахед всъшност е адреса на Зеленски на крещчятих И той лично го е сглобил с цел диверсия ...и готово ..дрона е украински и твай

    11:27 06.11.2026

  • 10 Софито

    13 3 Отговор
    Разхождал се е, приятелски дрон ;)
    Няма такъв цирк безгръбначен

    11:29 06.11.2026

  • 11 муня идьотова

    8 9 Отговор
    напред срещу украинския агресор другари!!!

    11:29 06.11.2026

  • 12 Ххххххххххх

    11 3 Отговор
    А името на оператора, знае ли се?

    11:29 06.11.2026

  • 13 На какъв език

    9 4 Отговор
    Е написано „Шахед“ ? А? Я дайте да му видим турбинката веднага

    Коментиран от #19

    11:30 06.11.2026

  • 14 Робот

    8 6 Отговор
    Вече всеки може да си направи дрон ако има ИИ в телефона..! Това е кошмара на олигархията, не може да контролира технологията..

    Коментиран от #24, #37

    11:30 06.11.2026

  • 15 5556

    14 4 Отговор
    Хептен за малоумни ни вземат! Надписа на дрона е да ни посочи "правилната" посока!

    11:30 06.11.2026

  • 16 Това чудо на снимката

    12 6 Отговор
    Посмъртно не може и 5 м да прелети ! Някой селяндур жълтопаветен го е сковал от винкели и дъски. На Мирчев ще да е дело туй чудо на техниката

    Коментиран от #25

    11:32 06.11.2026

  • 17 фърчащия чесмир

    8 3 Отговор
    в русия съм!в русия съм!

    11:32 06.11.2026

  • 18 Брей

    5 5 Отговор
    Да да с украинска правописна грешка😅 Автограф от Путин няма ли на него? 😉

    11:33 06.11.2026

  • 19 наведи

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "На какъв език":

    си турбинката

    11:33 06.11.2026

  • 20 как какво

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Счетоводител":

    Премиерът спешно ще привика Ивайло Мирчев, за да се консултира с него дали днес да обяви война на Русия или в първия работен ден, че в почивните дни не обичаме да воюваме с руснаците. Мирчев ще се допита до военният специалист ген. Атанасов, и ще заяви, че до 16 ч. днес България трябва да обяви война на Русия. Глишев е в пълна бойна готовност.

    11:34 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гларус

    8 1 Отговор
    Ако имаше и автограф на Маша , бих наддавал ! Няма ли ?

    11:35 06.11.2026

  • 23 Да ви имам глупавата пропаганда 😄

    10 5 Отговор
    На оръжията не пише марки. Това не е дрон за търговската мрежа. Толкова сте отчаяни от Русия, че лъжите ви вече и за 5 годишни не стават.

    11:35 06.11.2026

  • 24 „Шоколадов”

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Робот":

    Даже и телеграфиста на дон йоца

    11:36 06.11.2026

  • 25 За тва чудо на снимката

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Това чудо на снимката":

    Специализирани екипи от Военноморска база – Варна и Военноморска база – Бургас са извършили разузнаване, установили са че обектите са безопасни, и са ги транспортирали за анализ в Народният театър

    11:36 06.11.2026

  • 26 Нека да пиша

    6 6 Отговор
    Пияната тьотка Мутрофанова,да бъде изгонена ,к.к Камчия национализирана.

    11:38 06.11.2026

  • 27 Дронът шахед е изтрелянмот крим

    2 6 Отговор
    Но не е сигурно на сто процента да е Руски

    Не е сигурно

    11:39 06.11.2026

  • 28 Свидетел от последния петрохан

    9 2 Отговор
    Дрон с надпис "Ивайло Мирчев ПП-ДБ" изплува в язовир Искър.

    11:39 06.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДДД

    6 8 Отговор
    Очаквам рублофилите и рублоядите, да обявят че украинците са написали на този дрон Шахед.

    Коментиран от #33

    11:40 06.11.2026

  • 31 Факт

    5 5 Отговор
    Руснаците ги пускат от анклава си Камчия,там са само руски разведки

    11:41 06.11.2026

  • 32 Тва е сърфа

    3 1 Отговор
    На Киртака дето го отнесе морето при наводнението

    11:41 06.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хмм

    5 1 Отговор
    и как на български ли го пише, щом е ирански е на персийски фарси, отдясно наляво, как пък го прочете кметът на Шабла?

    Коментиран от #38

    11:43 06.11.2026

  • 35 Ердоган

    3 0 Отговор
    Ака изписан на шльокавица знаци е спазен закона зя българския език и това означава, че е произведен да пресече границата

    11:44 06.11.2026

  • 36 Ей сега

    3 1 Отговор
    Сигурен съм, че там някъде вътре в корпуса ще се намери случайно забравения паспорт, военна книжка, сертификат за управление или някакъв документ за самоличност на солдата, който го направлява! На бас, че няма да е украински?

    11:46 06.11.2026

  • 37 И за кво ти дрон бре

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Робот":

    Един балон с сяра, нафта, алуминий на прах и маргарин и като почне да фърчи да капе напата и всичко ши изгори хихихи

    11:47 06.11.2026

  • 38 Не им отваряй очите

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хмм":

    Оставяй ги да драскат глупости.

    11:47 06.11.2026

  • 39 Малий

    5 1 Отговор
    Чий е ,на новите братушки на русофилите

    11:47 06.11.2026

  • 40 Хмм

    4 0 Отговор
    кметът е от ГЕРБ

    11:48 06.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 може да е летял над морето да търси

    1 0 Отговор
    кораби и да са го свалили . на камери във флорида се видя как рязко пада джета и право в земята . ако има камери ще се види къде плава дрона . сезона отмина . но камери си има . и на дрона има . предава образ на дрониста . логично щом има един да намерят и още няколко . тея от мрежата бяха други . модерни . защо не е потънал . не ми изглежда да може да плува .

    11:50 06.11.2026

  • 43 горски

    2 0 Отговор
    А автографи на Герасимов и Путин има ли на корпуса.....Напоследък и най шантавите ми сънища,са по подредени логически ,от подобни публикации....

    11:50 06.11.2026

  • 44 Кочо

    0 0 Отговор
    Пребойдисайте го, бе, невежи!

    11:50 06.11.2026

  • 45 Само споделям

    1 0 Отговор
    И да има баркод от Иран и знаме на дрона на Иран - нищо не доказва. Дори и да има видео как е произведен в иранска фабрика и да се потвърди ДНК на ирански работници върху него и дори самите иранци да потъврдят, че е техен - нищо не доказва. Може да е немски напр.

    11:50 06.11.2026

  • 46 Чий е коментара

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Счетоводител":

    с ник счетоводител?

    11:51 06.11.2026

  • 47 Тоя двигател

    0 0 Отговор
    Е с въглища бре. Трябва да е имало и огняр на него

    11:52 06.11.2026

  • 48 Не е ясно

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Счетоводител":

    Регресивна, България. И деммвнтния министър Митьо нищо не знае

    11:52 06.11.2026

  • 49 Премиер

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Счетоводител":

    Крим е Руски, а Пазарджик... на аркадашите

    11:53 06.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 радко

    0 0 Отговор
    слава на руското робство другари!

    11:55 06.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове