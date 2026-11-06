Дрон с надпис „Шахед“ изплува край Шабла

Дрон с надпис „Шахед“ е открит на плажната ивица пред зенитния полигон „Шабла“. За находката е подаден сигнал от гражданин, който забелязал безпилотния летателен апарат при разходка по брега.
Кметът на Шабла Мариян Жечев съобщи, че се предполага дронът да е изхвърлен от морето. По апарата има надпис „Шахед“, а по предварителни данни той може да носи взривоопасен заряд.
С обозначението „Шахед“ са известни ирански ударни безпилотни апарати, но към момента няма потвърждение на кого принадлежи откритият дрон и откъде е попаднал във водата.
Военните сили са уведомени за случая. Очаква се сапьори да пристигнат по-късно в петък, за да обезвредят апарата. Няма съобщения за пострадали хора при откриването му.
Източници: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Онзи
11:23 06.11.2026
2 Счетоводител
Коментиран от #20, #46, #48, #49
11:23 06.11.2026
3 Мутата
11:23 06.11.2026
4 Фифти фифти
Покланяме се
Отваряме бузки
Запазена марка на Регресивна България
11:24 06.11.2026
5 червен пабирог
комсомолците след тях вървят
пионери, пионери,
славен път ни чака на чуждий гръб!
11:25 06.11.2026
6 Красимир Миланов
11:26 06.11.2026
7 Леле - леле ! 😂
11:27 06.11.2026
8 Баламата
11:27 06.11.2026
9 Скорцени
11:27 06.11.2026
10 Софито
Няма такъв цирк безгръбначен
11:29 06.11.2026
11 муня идьотова
11:29 06.11.2026
12 Ххххххххххх
11:29 06.11.2026
13 На какъв език
Коментиран от #19
11:30 06.11.2026
14 Робот
Коментиран от #24, #37
11:30 06.11.2026
15 5556
11:30 06.11.2026
16 Това чудо на снимката
Коментиран от #25
11:32 06.11.2026
17 фърчащия чесмир
11:32 06.11.2026
18 Брей
11:33 06.11.2026
19 наведи
До коментар #13 от "На какъв език":си турбинката
11:33 06.11.2026
20 как какво
До коментар #2 от "Счетоводител":Премиерът спешно ще привика Ивайло Мирчев, за да се консултира с него дали днес да обяви война на Русия или в първия работен ден, че в почивните дни не обичаме да воюваме с руснаците. Мирчев ще се допита до военният специалист ген. Атанасов, и ще заяви, че до 16 ч. днес България трябва да обяви война на Русия. Глишев е в пълна бойна готовност.
11:34 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гларус
11:35 06.11.2026
23 Да ви имам глупавата пропаганда 😄
11:35 06.11.2026
24 „Шоколадов”
До коментар #14 от "Робот":Даже и телеграфиста на дон йоца
11:36 06.11.2026
25 За тва чудо на снимката
До коментар #16 от "Това чудо на снимката":Специализирани екипи от Военноморска база – Варна и Военноморска база – Бургас са извършили разузнаване, установили са че обектите са безопасни, и са ги транспортирали за анализ в Народният театър
11:36 06.11.2026
26 Нека да пиша
11:38 06.11.2026
27 Дронът шахед е изтрелянмот крим
Не е сигурно
11:39 06.11.2026
28 Свидетел от последния петрохан
11:39 06.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ДДД
Коментиран от #33
11:40 06.11.2026
31 Факт
11:41 06.11.2026
32 Тва е сърфа
11:41 06.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хмм
Коментиран от #38
11:43 06.11.2026
35 Ердоган
11:44 06.11.2026
36 Ей сега
11:46 06.11.2026
37 И за кво ти дрон бре
До коментар #14 от "Робот":Един балон с сяра, нафта, алуминий на прах и маргарин и като почне да фърчи да капе напата и всичко ши изгори хихихи
11:47 06.11.2026
38 Не им отваряй очите
До коментар #34 от "Хмм":Оставяй ги да драскат глупости.
11:47 06.11.2026
39 Малий
11:47 06.11.2026
40 Хмм
11:48 06.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 може да е летял над морето да търси
11:50 06.11.2026
43 горски
11:50 06.11.2026
44 Кочо
11:50 06.11.2026
45 Само споделям
11:50 06.11.2026
46 Чий е коментара
До коментар #2 от "Счетоводител":с ник счетоводител?
11:51 06.11.2026
47 Тоя двигател
11:52 06.11.2026
48 Не е ясно
До коментар #2 от "Счетоводител":Регресивна, България. И деммвнтния министър Митьо нищо не знае
11:52 06.11.2026
49 Премиер
До коментар #2 от "Счетоводител":Крим е Руски, а Пазарджик... на аркадашите
11:53 06.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 радко
11:55 06.11.2026