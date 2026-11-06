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ЕК: България е под засилен миграционен натиск
  Тема: Кризата с бежанците

ЕК: България е под засилен миграционен натиск

6 Ноември, 2026 13:46 479 9

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  • европейска комисия-
  • миграция-
  • магнус брунер-
  • фонд за солидарност

Страната може да поиска намаляване на вноската си в общия фонд за солидарност за 2027 г

ЕК: България е под засилен миграционен натиск - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България е сред шестте държави от Европейския съюз, които Европейската комисия определи като изправени пред значителна миграционна ситуация. Оценката отчита натрупания ефект от миграцията през последните пет години и е част от втория годишен цикъл за управление на миграцията.

В категорията с България попадат още Чехия, Естония, Хърватия, Австрия и Полша. Шестте държави ще могат да поискат от Съвета на ЕС пълно или частично приспадане на вноските си в общия фонд за солидарност за 2027 г.

Какво отчита оценката за България

Докладът обхваща периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. За България Европейската комисия посочва, че през последните пет години относително големият брой регистрации за временна закри след 2022 г., съчетан с висок брой молби за международна закри, е натоварил системата спрямо размера на икономиката и населението на страната.

Комисията отчита и последиците от решенията по молбите за международна закри. Положителните решения, както и отказите, са създали допълнителна тежест за системата за връщане на хора, които нямат право да останат в страната.

В документа се посочва: „Миграционната ситуация в Съюза като цяло се подобрява, въпреки че остава необходим допълнителен напредък.“

Три категории според миграционната ситуация

Европейската комисия разделя държавите членки в три групи. Гърция, Кипър, Италия и Испания са определени като държави под миграционен натиск. За Гърция и Кипър са отчетени непропорционално големият брой пристигащи мигранти през последната година, а за Италия - големият брой пристигащи след спасителни операции в морето. При Испания е взето предвид и нахлуването в африканския ексклав Сеута на 30 и 31 юли.

Белгия, Чехия, Германия, Естония, Ирландия, Франция, Хърватия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения и Финландия са определени като държави, изложени на риск от миграционен натиск.

Каква подкрепа може да получи страната

Държавите под миграционен натиск имат достъп до Фонда за солидарност. Страните със значителна миграционна ситуация, сред които е България, могат да поискат пълно или частично приспадане на своята вноска, но решението е на Съвета на ЕС.

Държавите, изложени на риск от миграционен натиск, получават приоритетен достъп до постоянния инструментариум на ЕС за подкрепа в областта на миграцията. Той включва оперативна, техническа и финансова помощ, както и съдействие за връщането и реинтеграцията на мигранти. Оценката беше представена от еврокомисаря за вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 без коментар

    1 1 Отговор
    Предо7-8 г. в Белгия беше задържан мигрант , който е пристигнал от България , и когато му казали ,че ще го върнат в държавата ни , той се обесил в килията си !!

    13:51 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мдаа

    1 0 Отговор
    От една страна мигранти, от друга страна внос на работна ръка, а българите се топят без подкрепа от собствената си държава. Мисля, че участието на България в разни западни съюзи следва да се преразгледа или поне да се даде значителен отпор на всички вредни за страната ни решения.

    13:56 06.11.2026

  • 5 Рублен Крадев

    1 0 Отговор
    Всичко е под контрол, ЕС са в сглобка с Асенчо и ви лъжат!!

    13:56 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1488

    1 0 Отговор
    не е бе
    ние тука сме си цьрнички

    14:15 06.11.2026

  • 9 1488

    0 0 Отговор
    не е бе
    ние тука сме си цьрнички

    14:15 06.11.2026

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