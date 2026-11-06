И НОИ като премиера Румен Радев: Закани се да спира пенсии, но се отметна

Правото на българска пенсия не се губи, ако подаването на „декларация живот“ закъснее. При спиране на изплащането пенсията се възобновява от датата на спирането, ако документът бъде представен в рамките на тригодишната давност, уточни Националният осигурителен институт.
„Това не е нещо ново. Същият подход беше приложен и миналата година“, заявиха от НОИ по повод публикации, според които пенсиите на хиляди българи в чужбина се спират заради един документ.
Кой трябва да подаде декларацията
До 31 декември 2026 г. декларация трябва да подадат пенсионерите, които живеят в държава извън Европейския съюз и с нея България не прилага международен договор за социална сигурност. Срокът започна на 1 ноември и документът е необходим, за да продължи изплащането на пенсиите и през 2027 г.
За пенсионерите в държавите от Европейския съюз, с изключение на Германия, както и в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Великобритания, редът остава непроменен. Това важи и за живеещите в Канада, Израел, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Бразилия, Албания, Южна Корея, Азербайджан и Тунис.
Когато пенсията се получава по сметка в България, декларацията се подава веднъж годишно. При ежемесечно получаване на пенсия по сметка в чужбина документът се подава на всеки три месеца. Пенсионерите, които получават българската си пенсия в Турция чрез турския осигурителен институт SGK, подават декларация през януари и юли.
Подаването не изисква пътуване до България
Декларацията се заверява в консулство или друг официален орган в държавата по местоживеене. След това може да бъде изпратена по пощата, чрез упълномощено лице или електронно чрез Услуга 52 на НОИ с квалифициран електронен подпис или ПИК на института.
НОИ подчертава, че „декларация живот“ е установена процедура, която пенсионерите в чужбина познават от години. При пропуснат срок последицата може да бъде временно спиране на плащането, но не и загуба на самото право на пенсия.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пенсионерите са най-ощетени
14:00 06.11.2026
2 чичо
Коментиран от #6
14:03 06.11.2026
3 вельо
14:04 06.11.2026
4 Мунчо
Коментиран от #7
14:14 06.11.2026
5 брат"чеда
14:26 06.11.2026
6 Аааа,
До коментар #2 от "чичо":Що е време, все е пред нас - само почекай малце! На гърците вече ТРИ ПЪТИ им намалиха и пенсиите, и заплатите!!! Откъде мислиш, че ще пълни хазната за украйна? Основно от пенсии, запалти, социални помощи и др. Няма да посегне на ортаците си боко и шиши или да пази господ, на шарлатаните му пп-дб! Нали той ни ги натресе! Що е в евро - все е закъсвация и грабеж!
14:43 06.11.2026
7 Иванич
До коментар #4 от "Мунчо":Никой няма да спира никакви пенсии, в медиите масово се изопачава информация! Всеки, който лъже, манипулира и всява страх, трябва да си носи отговорността!
14:43 06.11.2026
8 Лена
В Гърция заплати и пенсии били намалени вече три пъти!
В Гърция първо вижте минимална раб. заплата,
второ вижте минимална пенсия.
трето, двете се актуализират на 1.01,всяка година!
Не пишете лъжи и глупости!
Коментиран от #9
14:50 06.11.2026
9 Не са глупости!
До коментар #8 от "Лена":А е самата истина! Само който не живее в Гърция, не го знае! В момента Гърция е изключително зле икономически! Заплатите им са почти, като нашите. Дотам я докараха и те!
14:54 06.11.2026
10 1!!!!!!!!!!!!
14:57 06.11.2026