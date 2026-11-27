Хората с ТЕЛК не трябва да губят права и подкрепа, докато държавата подготвя промени в системата, заяви пред БНР Ина Маринова, майка на дете с детска церебрална парализа. Тя настоя реформата да бъде разписана изцяло, преди да започне да се прилага.

„Не може да променяме политики за големи уязвими групи без да имаме изцяло разписаната реформа“, каза Маринова в предаването „Хоризонт за вас“. По думите ѝ не е ясно кой ще извършва оценката на функционалността и как ще бъде подготвена наредбата, която трябва да определи новите правила.

Маринова предупреди, че в периода между приемането на законовите промени и създаването на необходимата подзаконова уредба част от хората могат да останат без действащ ТЕЛК и без свързаната с него подкрепа. Тя поиска държавата предварително да гарантира как ще бъдат защитени правата им.

Различен подход за децата с вродени увреждания

Според Маринова ТЕЛК трябва да остане комисия, която оценява здравословното състояние, но за тежките вродени и генетични увреждания е необходим отделен подход. Тя постави въпроса как се оценява трудоспособността на деца, които никога не са работили и няма да могат да работят.

Като пример тя посочи дъщеря си Вики. По думите ѝ разширена медицинска документация от лекарите, които проследяват детето, би трябвало да може да насочи семейството към Агенцията за социално подпомагане. При човек, преживял инсулт, оценката би имала друга цел – да се установи дали и при какви условия може да продължи да работи.

Маринова смята още, че децата с тежки вродени увреждания трябва да бъдат извадени от системата на Националния осигурителен институт, тъй като не са плащали осигуровки, а подкрепата за тях да се поеме от социалната система.

Реформата беше поставена на пауза

Предложената промяна предвиждаше към медицинската оценка да се добави оценка на функционалния дефицит – ограниченията при придвижване, самообслужване, ежедневни дейности и труд. В парламентарните документи са описани и електронни карти за медицинска оценка, както и автоматизиран обмен на данни между Националната здравноинформационна система, НОИ, Агенцията за социално подпомагане и други институции.

На 24 ноември предложените промени бяха поставени на пауза след заседание на Националния съвет за хората с увреждания. Според „Дарик“ е решено да бъде създадена работна група с участието на държавата, организациите на хората с увреждания, работодатели и представители на родители на деца с увреждания. Председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев заяви, че законопроектът за реформата на ТЕЛК засега ще бъде спрян.

От Националния осигурителен институт уточниха, че инвалидните пенсии не се спират автоматично при връщане на преписка за ново произнасяне. Възможност за преразглеждане на влязло в сила решение има само при образувано наказателно производство и данни за неистински или преправени документи.

Източници: bnrnews.bg, dariknews.bg, segabg.com