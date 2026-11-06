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Червен картон: „Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета за 2027 г.
  Тема: Икономика

Червен картон: „Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета за 2027 г.

6 Ноември, 2026 14:47 2 031 64

  • възраждане-
  • проектобюджет 2027-
  • цончо ганев-
  • държавен дълг-
  • данъчни оценки

Цончо Ганев критикува новите заеми, данъчните оценки и увеличението на заплатите в държавния сектор

Червен картон: „Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета за 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на „Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета за 2027 г. Това заяви депутатът Цончо Ганев, според когото финансовата рамка продължава политиката на предходните управления и не предлага реални мерки за подобряване на икономическата обстановка и жизнения стандарт.

По думите му проектобюджетът не предвижда ефективна борба с инфлацията и поскъпването на живота. Ганев заяви още, че в него няма достатъчна подкрепа за малкия и средния бизнес и семейните предприятия.

Депутатът определи като недостатъчно предвиденото увеличение с 5% на заплатите в държавния сектор. Според него ръстът не съответства на инфлацията и не компенсира натиска върху доходите.

Критики към новите заеми и данъчните оценки

Сред основните възражения на „Възраждане“ е планираното увеличение на държавния дълг. По думите на Цончо Ганев през следващата година се предвижда поемането на нови заеми за близо 13 млрд. евро.

Той посочи, че прогнозата е до края на 2027 г. общият държавен дълг да достигне 47,1 млрд. евро, или около 33% от брутния вътрешен продукт.

Ганев критикува и планираното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти. Според него тази промяна може да доведе до по-висока данъчна тежест за собствениците и до значително увеличение на данъците през следващите години.

„Този бюджет продължава още от същото – нови заеми, вдигане на данъците и никакво реално подобрение на условията за живот в страната“, заяви Цончо Ганев.

Според представителя на „Възраждане“ финансовата рамка не предлага политики за стимулиране на българското производство и бизнеса. Той заяви, че парламентарната група категорично няма да подкрепи проектобюджета.

Предстои процедура по обсъждане и внасяне в парламента

Параметрите на проектобюджета за 2027 г. бяха представени на 6 ноември в Университета по национално и световно стопанство. Следват обсъждания със социалните партньори, приемане на проекта от Министерския съвет и внасянето му в Народното събрание за окончателно гласуване.

Очаква се през следващите седмици министрите да представят отделните параметри на бюджетите в ресорите си. По данни на БНТ обичайно процедурата от представянето на основните параметри до внасянето на законопроекта в парламента продължава около месец.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То па

    16 18 Отговор
    Сте притрябвали на някой!

    Коментиран от #44, #56

    14:49 06.11.2026

  • 2 Суверена

    22 14 Отговор
    Точно такива изказвания са без смисъл, кое ще подкрепя и кое не от него не зависи, ма нашия да се изкаже, пффффф....политика освен за плюене за друго не става!

    14:49 06.11.2026

  • 3 123

    14 16 Отговор
    Комунисти срещу комунисти

    14:50 06.11.2026

  • 4 Щом до сега с нищо

    13 3 Отговор
    не допринесоха за добро нека си спрат заплатите
    Белким помогнат на държавата
    Анадъму

    14:50 06.11.2026

  • 5 Горски

    25 10 Отговор
    Видя се ,че на територията БНБ и НС са с отпаднали функции след приемането на еврото. За пореден път се убеждавам ,че лидера на Възраждане беше много прав, всичко ще се решава в Франкфурт и Брюксел. 37 години бяхме бананова република, А сега вече ще бъдем и колониална държава без право на собствено мнение. Няма нужда от парламент, разпускайте се! Явно ългария вече е бащиния на червените милионери - диктат, разделение и разграбване.

    14:52 06.11.2026

  • 6 анализатор

    35 4 Отговор
    Само като си помисля , че социализма го обявиха за фалирал със 7 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда .

    Коментиран от #22, #50

    14:52 06.11.2026

  • 7 1488

    6 9 Отговор
    Време е за Пуврьщане !!!
    🤮🤮🤮

    14:53 06.11.2026

  • 8 Последния Софиянец

    16 9 Отговор
    Това не е бюджет а подаяние от ЕЦБ.

    14:54 06.11.2026

  • 9 Мирка

    17 19 Отговор
    И Възраждане и Величие захлебиха здраво
    покрай балотажа на Йотовица!
    Могат да карат с гладните до падане на правителството! По стъпките на ВМРО, същите мекерета!

    14:54 06.11.2026

  • 10 Имигрант

    13 9 Отговор
    80% не ходят да гласуват, така че си заслужават съдбата.
    Че нализа да е един богат, 1000 трябва да са бедни и ако може и неумни.

    Ние се Изнесохме. Сърбайте си това което сте си надробили.

    14:54 06.11.2026

  • 11 Гого

    8 9 Отговор
    Голям праз от Възраждане!
    Срещу 130 гласове, вие сте прясно друсано шкембе! Чакате още сухо за бюджет 2027?По път без бъдеще сте вече!!!

    14:57 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТИЯ НАЧЕЛО

    13 11 Отговор
    С КОСТЯ
    ВЪРНАХА ЛИ СУБСИДИИТЕ ?

    ИЛИ ГИ ВЛОЖИХА
    В ТЮЛЕНОВО?

    14:59 06.11.2026

  • 14 Цончо не е прав

    22 1 Отговор
    че Радев увеличението на бюджетниците било малко, само 5%.
    Какво иска да каже Цончо????
    Малко ли са им заплатите, заради които теглим заеми.
    Не съгласен да ми увеличават данъци, заради бюджетници.
    Напротив 50% от бюджетниците трябва да бъдат уволнени.
    Не може стартови заплати по 5000 лв. стигащи до 250 000 лв.
    В Територията не извират петролни кладенци.
    Разходите трябва да се свият, иначе ДАНЪЦИ, ЗАЕМИ, ЛИХМИ и СВРЪХ Дефицити.
    Нашите заплати, не са като вашите по 9 и 20 000 лв. плюс увеличения на всеки 3 месеца.
    Уляхте се с депутатските заплати, 2500 лв. са ви достатъчни за нищо правенето и безплатните услуги, платени от нас, частниците.

    15:02 06.11.2026

  • 15 максудския лалууугер лъжепатриот

    10 6 Отговор
    да връща парите веднага!!!

    15:06 06.11.2026

  • 16 ... ноОоо... не смеят

    14 1 Отговор
    Държавните/Общинските болници трябва да се съкратят на половината ,защото населението намаля с 3 милиона, а става точно обратното - нови и нови болници се откриват. Такива случаи за фалшиво излежАли се болни са стотици, въобще не е само далавЕрата в Пловдив. Персоналът трябва да се пренасочи към Спешната помощ. Същото е и с общините - трябва да се съкратят на половината ,че и повече. Няма ли общината 10 000 население да се закрива и обединява с друга.Има общини дето нямат и 3000 души население ,нОооо... имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят ,че това трябва да стане ,но не смЕят.

    Коментиран от #17

    15:07 06.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 в България

    8 2 Отговор
    всичко е мушенгия и третокласен цирк и целия Свят гледа рязила!

    15:12 06.11.2026

  • 21 Кнопа

    10 5 Отговор

    До коментар #18 от "Копейки,":

    Честит бюджет от Прогресивна България 🇧🇬 начело със генерал Радев ✊ и Президент Илияна Йотова!

    Коментиран от #23, #37

    15:13 06.11.2026

  • 22 оня с коня

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "анализатор":

    Не някой си от Друга планета е обявил Соца за "Фалирал", а ЛИЧНО Т.Живков,като за целта поиска Заем от Русия.Дадоха му макар и при Драконовска лихва,но БГ така и не можа да го изплати поради непосилните 14% от Бюджета за издражка на несъразмерно голямата си Армия,изцяло при това под командване на русия,Руското разпореждане да търгуваме единствено с тях и то по цени определени от тях без пазарлъци и т.н.Взехме втори заем да платим първия,Руснакът обаче поиска гаранция в Злато като 32 Тона от хазната ни заминаха с Брониран влак за москва,така и не се върнаха.Междувременно под натиска на русия Доларът бе по-евтин според Банковия курс от Лева,а "на черно " вървеше на Тройна Цена.

    Коментиран от #26

    15:14 06.11.2026

  • 23 туй е то

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Кнопа":

    като имаш пълно мнозинство и президентин марионетка

    15:14 06.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    11 6 Отговор
    Цончо е пълен боклук и помияр 👊💩💩

    15:15 06.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Едва

    4 6 Отговор
    ли има някакво практическо значение кой точно ще подкрепи или не бюджета. Той вече е одобрен от европейската комисия и Еврогрупата.

    Коментиран от #36

    15:20 06.11.2026

  • 29 Ала бала

    4 1 Отговор
    Е положението

    15:21 06.11.2026

  • 30 Бошлаф

    7 5 Отговор
    Възраждане са един гумен печат. Те вече го подкрепиха на балотажа .

    15:21 06.11.2026

  • 31 Добро утро

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Чак сега ли го разбра.Има си точната информация кога,къде и с колко пари(едно куфарче) Орбан е вербуван от рашките.

    15:24 06.11.2026

  • 32 Партията на Радев разполага

    2 3 Отговор
    с 131 мандата в Народното събрание, което ѝ осигурява абсолютно мнозинство за приемането на финансовия план за 2027 г.

    Коментиран от #54

    15:24 06.11.2026

  • 33 Ауе

    5 3 Отговор
    Тия нали щяха да върнат лева, кво стана ?

    15:24 06.11.2026

  • 34 Независими

    4 2 Отговор
    От тях нищо не зависи!Осем човека ли бяха?

    15:24 06.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не лъжи

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Едва":

    ЕК не одобрява национални бюджети?

    15:25 06.11.2026

  • 37 Да ама не

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Кнопа":

    Бюджет е от Брюксел.

    15:27 06.11.2026

  • 38 Каменов

    4 1 Отговор
    Много важно !

    15:27 06.11.2026

  • 39 Варна

    5 4 Отговор
    на изборите бяхте заедно, сега сте против аман от такива продажници и шмекери като вас! простия народ ви подкрепа, споко!!!

    Коментиран от #53

    15:27 06.11.2026

  • 40 70 годишен данъкоплатец

    1 3 Отговор
    Един цент не съм получил от бюджета!

    15:27 06.11.2026

  • 41 „Възраждане“ няма да подкрепи

    9 2 Отговор
    Много важно.

    15:27 06.11.2026

  • 42 Ще сме още по бедни

    6 1 Отговор
    Има криза в целия свят.Българите искат да са ларж и да си харчат.Да се отпуснат и да назначат още чиновници, да мамят съюза.Учим се от гърците.

    15:29 06.11.2026

  • 43 Цонка Ганева

    6 2 Отговор
    Възраждане ще получат ли субсидия,без бюджет?

    15:29 06.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 000

    6 4 Отговор
    Ще блеете още известно време по форумите, сред което ще си ядете подметките на китайските обувки, с които ви обуват. Ес приключва, но голямото обиране на еврораята тепърва започва.

    15:30 06.11.2026

  • 46 Гресирана ватенки

    3 4 Отговор
    Къде е опушеният😁

    15:30 06.11.2026

  • 47 Евгени от Алфапласт

    2 3 Отговор
    Много ясно, нали са опозиция. Като баце...🤣

    15:32 06.11.2026

  • 48 оня с коня

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    Ще продължа с фактите ог "великия соц" специално и за такива като тебе:Изказвате се назидателно как сегашните Нласти не могат дори да "боядишат" сътвореното от бай тошо - а Как се боядисва и в какъв Цвят КАМЪКЪТ НА ШИЯТА на Българската икономика,какъвто бе "Кремиковци"?А в какво състояние бе Селското ни стопанство ,след като обработващите Машини бяха изключително руски,а Комбайните "Дон" разпиляваха половината ожънато зърно за радост на ятата Гарги летящи зад тях?Евтини горива ли имашепо бензостанции след като имаше Талони за ЛИМИТ 40л на Месец?Евтин ток ,след като Държавата бе на жесток Режим "2ч има,2ч- няма" и приличаше на дискотека?

    15:35 06.11.2026

  • 49 Най-ниските заплати в ЕС

    4 2 Отговор
    ЗАЩОТО СМЕ РУСОФИЛИ

    15:37 06.11.2026

  • 50 $7 -те млрд бяха с инвестиционна цел

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "анализатор":

    а не за заплати. БГ имаше промишлени активи за около $300 млрд. каквито вече няма. Необявен фалит.

    15:38 06.11.2026

  • 51 Хмм

    4 2 Отговор
    никой не може да вдигне червен картон, те си имат достатъчно гласове

    15:38 06.11.2026

  • 52 Холанд

    1 1 Отговор
    Греда...

    15:39 06.11.2026

  • 53 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Варна":

    не са били заедно, гласуваха против борисов и пеевски

    15:40 06.11.2026

  • 54 Кои

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Партията на Радев разполага":

    са в ЦК на партията?

    15:41 06.11.2026

  • 55 Голем смех

    5 3 Отговор
    То от тук нататък който подкрепя Радев губи гласове, а работата отива на предсрочни избори :) хахахахаххааха

    Коментиран от #64

    15:43 06.11.2026

  • 56 А ти

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "То па":

    на кого трябваш?

    15:48 06.11.2026

  • 57 В случая

    0 0 Отговор
    Европейските институции имат последната дума. Ако нещо не им хареса в бюджета могат да накарат българското правителство да го преработи и да им го изпрати за одобрение отново. Но май вече са го одобрили.

    15:52 06.11.2026

  • 58 СЪКРАЩЕНИЯ ВЪВ

    0 1 Отговор
    Целият държавен сектор. И администрация надута яко полиция стари пенсии там са се окъпали военни то има ли още такива дори и управляващи и парламента поне със 20%. Държавен сектор близо 1милион на фотьойл чета а работещи 2 200 000 Хил. на крака. Де е Киро на кирия. А ТИ РАДЕВ МНОГО ИДЕИ И ОБЕЩАНИЯ ДАДЕ.

    15:52 06.11.2026

  • 59 Анонимен

    0 0 Отговор
    Путинистите заедно сте какво се правите на ущипани сглобихте се даназначите Драгойчева другарката пожизнена вече сме истинска проруска

    Коментиран от #61, #63

    15:55 06.11.2026

  • 60 Еее Иииии

    0 0 Отговор
    Се та

    15:57 06.11.2026

  • 61 Ти какво

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    ДеБилите ли те какви са бивши комунисти

    15:58 06.11.2026

  • 62 Кел файда

    0 0 Отговор
    Само се ежат мижавите...
    Нищо не могат да направят,освен да свормират трудова бригада и да ходят да леят бетон за басейна край Тюленово за поредната придобивка на...Шефа си...

    15:59 06.11.2026

  • 63 Не разбираш

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    Бегай на Кауфланд ще има промоции

    15:59 06.11.2026

  • 64 ГОЛЕМ РЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Голем смех":

    Народа каза ДеБилите у канала

    16:01 06.11.2026

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