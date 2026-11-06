Червен картон: „Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета за 2027 г.

Парламентарната група на „Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета за 2027 г. Това заяви депутатът Цончо Ганев, според когото финансовата рамка продължава политиката на предходните управления и не предлага реални мерки за подобряване на икономическата обстановка и жизнения стандарт.
По думите му проектобюджетът не предвижда ефективна борба с инфлацията и поскъпването на живота. Ганев заяви още, че в него няма достатъчна подкрепа за малкия и средния бизнес и семейните предприятия.
Депутатът определи като недостатъчно предвиденото увеличение с 5% на заплатите в държавния сектор. Според него ръстът не съответства на инфлацията и не компенсира натиска върху доходите.
Критики към новите заеми и данъчните оценки
Сред основните възражения на „Възраждане“ е планираното увеличение на държавния дълг. По думите на Цончо Ганев през следващата година се предвижда поемането на нови заеми за близо 13 млрд. евро.
Той посочи, че прогнозата е до края на 2027 г. общият държавен дълг да достигне 47,1 млрд. евро, или около 33% от брутния вътрешен продукт.
Ганев критикува и планираното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти. Според него тази промяна може да доведе до по-висока данъчна тежест за собствениците и до значително увеличение на данъците през следващите години.„Този бюджет продължава още от същото – нови заеми, вдигане на данъците и никакво реално подобрение на условията за живот в страната“, заяви Цончо Ганев.
Според представителя на „Възраждане“ финансовата рамка не предлага политики за стимулиране на българското производство и бизнеса. Той заяви, че парламентарната група категорично няма да подкрепи проектобюджета.
Предстои процедура по обсъждане и внасяне в парламента
Параметрите на проектобюджета за 2027 г. бяха представени на 6 ноември в Университета по национално и световно стопанство. Следват обсъждания със социалните партньори, приемане на проекта от Министерския съвет и внасянето му в Народното събрание за окончателно гласуване.
Очаква се през следващите седмици министрите да представят отделните параметри на бюджетите в ресорите си. По данни на БНТ обичайно процедурата от представянето на основните параметри до внасянето на законопроекта в парламента продължава около месец.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То па
Коментиран от #44, #56
14:49 06.11.2026
2 Суверена
14:49 06.11.2026
3 123
14:50 06.11.2026
4 Щом до сега с нищо
Белким помогнат на държавата
Анадъму
14:50 06.11.2026
5 Горски
14:52 06.11.2026
6 анализатор
Коментиран от #22, #50
14:52 06.11.2026
7 1488
🤮🤮🤮
14:53 06.11.2026
8 Последния Софиянец
14:54 06.11.2026
9 Мирка
покрай балотажа на Йотовица!
Могат да карат с гладните до падане на правителството! По стъпките на ВМРО, същите мекерета!
14:54 06.11.2026
10 Имигрант
Че нализа да е един богат, 1000 трябва да са бедни и ако може и неумни.
Ние се Изнесохме. Сърбайте си това което сте си надробили.
14:54 06.11.2026
11 Гого
Срещу 130 гласове, вие сте прясно друсано шкембе! Чакате още сухо за бюджет 2027?По път без бъдеще сте вече!!!
14:57 06.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТИЯ НАЧЕЛО
ВЪРНАХА ЛИ СУБСИДИИТЕ ?
ИЛИ ГИ ВЛОЖИХА
В ТЮЛЕНОВО?
14:59 06.11.2026
14 Цончо не е прав
Какво иска да каже Цончо????
Малко ли са им заплатите, заради които теглим заеми.
Не съгласен да ми увеличават данъци, заради бюджетници.
Напротив 50% от бюджетниците трябва да бъдат уволнени.
Не може стартови заплати по 5000 лв. стигащи до 250 000 лв.
В Територията не извират петролни кладенци.
Разходите трябва да се свият, иначе ДАНЪЦИ, ЗАЕМИ, ЛИХМИ и СВРЪХ Дефицити.
Нашите заплати, не са като вашите по 9 и 20 000 лв. плюс увеличения на всеки 3 месеца.
Уляхте се с депутатските заплати, 2500 лв. са ви достатъчни за нищо правенето и безплатните услуги, платени от нас, частниците.
15:02 06.11.2026
15 максудския лалууугер лъжепатриот
15:06 06.11.2026
16 ... ноОоо... не смеят
Коментиран от #17
15:07 06.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 в България
15:12 06.11.2026
21 Кнопа
До коментар #18 от "Копейки,":Честит бюджет от Прогресивна България 🇧🇬 начело със генерал Радев ✊ и Президент Илияна Йотова!
Коментиран от #23, #37
15:13 06.11.2026
22 оня с коня
До коментар #6 от "анализатор":Не някой си от Друга планета е обявил Соца за "Фалирал", а ЛИЧНО Т.Живков,като за целта поиска Заем от Русия.Дадоха му макар и при Драконовска лихва,но БГ така и не можа да го изплати поради непосилните 14% от Бюджета за издражка на несъразмерно голямата си Армия,изцяло при това под командване на русия,Руското разпореждане да търгуваме единствено с тях и то по цени определени от тях без пазарлъци и т.н.Взехме втори заем да платим първия,Руснакът обаче поиска гаранция в Злато като 32 Тона от хазната ни заминаха с Брониран влак за москва,така и не се върнаха.Междувременно под натиска на русия Доларът бе по-евтин според Банковия курс от Лева,а "на черно " вървеше на Тройна Цена.
Коментиран от #26
15:14 06.11.2026
23 туй е то
До коментар #21 от "Кнопа":като имаш пълно мнозинство и президентин марионетка
15:14 06.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
15:15 06.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Едва
Коментиран от #36
15:20 06.11.2026
29 Ала бала
15:21 06.11.2026
30 Бошлаф
15:21 06.11.2026
31 Добро утро
До коментар #24 от "гост":Чак сега ли го разбра.Има си точната информация кога,къде и с колко пари(едно куфарче) Орбан е вербуван от рашките.
15:24 06.11.2026
32 Партията на Радев разполага
Коментиран от #54
15:24 06.11.2026
33 Ауе
15:24 06.11.2026
34 Независими
15:24 06.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Не лъжи
До коментар #28 от "Едва":ЕК не одобрява национални бюджети?
15:25 06.11.2026
37 Да ама не
До коментар #21 от "Кнопа":Бюджет е от Брюксел.
15:27 06.11.2026
38 Каменов
15:27 06.11.2026
39 Варна
Коментиран от #53
15:27 06.11.2026
40 70 годишен данъкоплатец
15:27 06.11.2026
41 „Възраждане“ няма да подкрепи
15:27 06.11.2026
42 Ще сме още по бедни
15:29 06.11.2026
43 Цонка Ганева
15:29 06.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 000
15:30 06.11.2026
46 Гресирана ватенки
15:30 06.11.2026
47 Евгени от Алфапласт
15:32 06.11.2026
48 оня с коня
До коментар #26 от "Ха ХаХа":Ще продължа с фактите ог "великия соц" специално и за такива като тебе:Изказвате се назидателно как сегашните Нласти не могат дори да "боядишат" сътвореното от бай тошо - а Как се боядисва и в какъв Цвят КАМЪКЪТ НА ШИЯТА на Българската икономика,какъвто бе "Кремиковци"?А в какво състояние бе Селското ни стопанство ,след като обработващите Машини бяха изключително руски,а Комбайните "Дон" разпиляваха половината ожънато зърно за радост на ятата Гарги летящи зад тях?Евтини горива ли имашепо бензостанции след като имаше Талони за ЛИМИТ 40л на Месец?Евтин ток ,след като Държавата бе на жесток Режим "2ч има,2ч- няма" и приличаше на дискотека?
15:35 06.11.2026
49 Най-ниските заплати в ЕС
15:37 06.11.2026
50 $7 -те млрд бяха с инвестиционна цел
До коментар #6 от "анализатор":а не за заплати. БГ имаше промишлени активи за около $300 млрд. каквито вече няма. Необявен фалит.
15:38 06.11.2026
51 Хмм
15:38 06.11.2026
52 Холанд
15:39 06.11.2026
53 Ами
До коментар #39 от "Варна":не са били заедно, гласуваха против борисов и пеевски
15:40 06.11.2026
54 Кои
До коментар #32 от "Партията на Радев разполага":са в ЦК на партията?
15:41 06.11.2026
55 Голем смех
Коментиран от #64
15:43 06.11.2026
56 А ти
До коментар #1 от "То па":на кого трябваш?
15:48 06.11.2026
57 В случая
15:52 06.11.2026
58 СЪКРАЩЕНИЯ ВЪВ
15:52 06.11.2026
59 Анонимен
Коментиран от #61, #63
15:55 06.11.2026
60 Еее Иииии
15:57 06.11.2026
61 Ти какво
До коментар #59 от "Анонимен":ДеБилите ли те какви са бивши комунисти
15:58 06.11.2026
62 Кел файда
Нищо не могат да направят,освен да свормират трудова бригада и да ходят да леят бетон за басейна край Тюленово за поредната придобивка на...Шефа си...
15:59 06.11.2026
63 Не разбираш
До коментар #59 от "Анонимен":Бегай на Кауфланд ще има промоции
15:59 06.11.2026
64 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #55 от "Голем смех":Народа каза ДеБилите у канала
16:01 06.11.2026