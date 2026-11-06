Червен картон: „Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета за 2027 г.

Парламентарната група на „Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета за 2027 г. Това заяви депутатът Цончо Ганев, според когото финансовата рамка продължава политиката на предходните управления и не предлага реални мерки за подобряване на икономическата обстановка и жизнения стандарт.

По думите му проектобюджетът не предвижда ефективна борба с инфлацията и поскъпването на живота. Ганев заяви още, че в него няма достатъчна подкрепа за малкия и средния бизнес и семейните предприятия.

Депутатът определи като недостатъчно предвиденото увеличение с 5% на заплатите в държавния сектор. Според него ръстът не съответства на инфлацията и не компенсира натиска върху доходите.

Критики към новите заеми и данъчните оценки

Сред основните възражения на „Възраждане“ е планираното увеличение на държавния дълг. По думите на Цончо Ганев през следващата година се предвижда поемането на нови заеми за близо 13 млрд. евро.

Той посочи, че прогнозата е до края на 2027 г. общият държавен дълг да достигне 47,1 млрд. евро, или около 33% от брутния вътрешен продукт.

Ганев критикува и планираното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти. Според него тази промяна може да доведе до по-висока данъчна тежест за собствениците и до значително увеличение на данъците през следващите години.

„Този бюджет продължава още от същото – нови заеми, вдигане на данъците и никакво реално подобрение на условията за живот в страната“, заяви Цончо Ганев.

Според представителя на „Възраждане“ финансовата рамка не предлага политики за стимулиране на българското производство и бизнеса. Той заяви, че парламентарната група категорично няма да подкрепи проектобюджета.

Предстои процедура по обсъждане и внасяне в парламента

Параметрите на проектобюджета за 2027 г. бяха представени на 6 ноември в Университета по национално и световно стопанство. Следват обсъждания със социалните партньори, приемане на проекта от Министерския съвет и внасянето му в Народното събрание за окончателно гласуване.

Очаква се през следващите седмици министрите да представят отделните параметри на бюджетите в ресорите си. По данни на БНТ обичайно процедурата от представянето на основните параметри до внасянето на законопроекта в парламента продължава около месец.

Източници: bntnews.bg