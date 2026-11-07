Синдикатът в МВР иска ръст на заплатите в Бюджет 2027

Синдикалната федерация на служителите в МВР настоява в Бюджет 2027 да бъдат предвидени средства за увеличение на възнагражденията в системата. Искането е ръстът да бъде в рамките на предложеното за останалите държавни сектори.
„Замразяването на доходите в сектора сега, навръх професионалния празник на българския полицай, изглежда като наказание за работата на служителите и отхвърля признанието на постигнатото от тях“, заявяват от федерацията.
Синдикатът предупреждава за действия
От организацията посочват, че липсата на планирано увеличение е особено проблемна на фона на продължаващите инфлационни процеси и увеличаващото се натоварване на служителите в МВР. Според федерацията това е сигнал за пренебрегване на труда на хората, които денонощно гарантират националната сигурност и обществения ред.
Синдикатът настоява служителите да не бъдат държани отговорни за фискалните проблеми на държавата и не изключва синдикални действия за защита на икономическите интереси и достойнството на своите членове.
Спорът за дефицита
„Сигурността е скъпа навсякъде по света, а в държавата ни тя е конституционно право на всеки един гражданин. Ако политиците ни не могат да я подсигурят финансово, следва ясно да го заявят“, посочват от федерацията.
Оттам определят като „груба подмяна на истината“ твърдението, че служителите в МВР са причина за бюджетния дефицит при сив сектор в страната, който според синдиката надхвърля 30 процента.
Източници: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Манчо
Коментиран от #20
09:53 07.11.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
09:54 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
Коментиран от #14
09:55 07.11.2026
5 ААААА
09:56 07.11.2026
6 данъкоплатец
09:56 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Браво
Коментиран от #57
09:57 07.11.2026
9 Я да
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ми ги покажеш тия! Ще ги водя в Швейцария, да дразнят швейцарските полицаи. Всяка тъпотия трябва да има граници.
Коментиран от #19
09:57 07.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Промяната
09:58 07.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 да минат на минималната
09:59 07.11.2026
16 Тюфлеци
10:00 07.11.2026
17 !!!?
10:00 07.11.2026
18 Тея боклуци
Нагли и охранени!
10:00 07.11.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Я да":За протести и мачове им се плащат извънредни двойно като извънреден и нощен труд.Затова полицаите ни се радват и питат кога ще има още протести.
Коментиран от #28
10:00 07.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 мнение
10:01 07.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гларус
Коментиран от #49
10:02 07.11.2026
25 Да бе
До коментар #14 от "А ти":То от такива полицаи бандити не останаха 😄тюфлек
Коментиран от #32
10:02 07.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гожи
10:05 07.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 дцесе
10:06 07.11.2026
30 Да да
10:06 07.11.2026
31 Гожи
До коментар #23 от "Родната милиция ни пази":Те са там заради високите заплати, а не да защитават теб
10:06 07.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Благой от "Софстрой"
10:08 07.11.2026
34 Мич
Коментиран от #42
10:08 07.11.2026
35 🦉🦉🦉🦉
полицията ни бие!
Сега те като стачкуват-
ние може ли да ги бием❓
/ за онези битите под колоните питам/
10:08 07.11.2026
36 Няма лошо
10:09 07.11.2026
37 На мили
10:09 07.11.2026
38 ТЕЗИ СА ИСТИНСКИ ДУМБАЗИ!
10:10 07.11.2026
39 Гост
10:10 07.11.2026
40 Факт
10:11 07.11.2026
41 да, да
10:15 07.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 БеГемот
Коментиран от #88
10:15 07.11.2026
44 детектор
10:16 07.11.2026
45 Троян
10:18 07.11.2026
46 ТЕЗИ СМЕШНИЦИ
Коментиран от #84
10:18 07.11.2026
47 Добрич
10:18 07.11.2026
48 Зевзек
10:19 07.11.2026
49 гост
До коментар #24 от "Гларус":Заплатите им вдигна предвидливо и банкянският идиот но явно им е малко.
10:19 07.11.2026
50 тези смешки
10:19 07.11.2026
51 Илиян
10:19 07.11.2026
52 стоян
10:20 07.11.2026
53 Е как?
Коментиран от #76
10:20 07.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Значи тъй да го кажем
10:25 07.11.2026
57 Просто представи си
До коментар #8 от "Браво":Отиваш в някоя община или държавно учреждение, трябва ти някаква услуга, документ или недай боже помощ. Посреща те милициунер, гледа те строго, изслушва те намусен и ааа да разбере за какво си дошъл, че и да свърши работа.
10:27 07.11.2026
58 Абе тоя Синдикатът в МВР
10:27 07.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 факт
10:29 07.11.2026
61 Марин
Един полицай започва с по- голяма заплата вече от млад лекар и учител..
Наглост🤮
10:29 07.11.2026
62 Точно така си е
10:30 07.11.2026
63 българин
Коментиран от #78
10:30 07.11.2026
64 Софиянец
10:30 07.11.2026
65 ТИР
10:31 07.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Чума
10:33 07.11.2026
68 Камион
Но за сметка на това не могат и 100 да опънат спринт.
10:34 07.11.2026
69 Фактите са:
• Европейски съюз: Средното ниво на разходите за полиция в ЕС е значително по-ниско — около 1,7% от БВП
Коментиран от #89
10:35 07.11.2026
70 И ПИТАМ
ЩЕ СИ ПОКРИЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ НОРМАТИВИ!??
10:36 07.11.2026
71 МВР да настоява
там са парите за техните заплати
10:36 07.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Мародери
10:37 07.11.2026
74 ццц
10:38 07.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 А КАК
До коментар #53 от "Е как?":При намаляващо население
онези хрантутници са все 240?
10:39 07.11.2026
77 На какво отгоре?
10:39 07.11.2026
78 Да Ги Изпратят !
До коментар #63 от "българин":Направо !
На Санаториум !
Келемета Смотани !
10:40 07.11.2026
79 Чума
10:40 07.11.2026
80 5873838
10:41 07.11.2026
81 Васил
10:41 07.11.2026
82 Направо В !
И Те Някаква Работа !
Да Свършат !
10:41 07.11.2026
83 Жууу
10:41 07.11.2026
84 Данко
До коментар #46 от "ТЕЗИ СМЕШНИЦИ":Моята ми стои добре. Доволен ли ще спиш шушумиго?
10:43 07.11.2026
85 Ефрейтора
10:45 07.11.2026
86 СВД
До коментар #75 от "Мартин":Радев разбра посланието на Първия тур - Няма да ви подкрепяме, щом за народа има само рестрикции, а за силови структури, учители и зърнари - поредни траншове! По улиците и обществения ред нищо не е мръднало! А това, за сивия сектор което са казали синдикатите е вярно, но как не се сетиха, че те са първите, които трябва да разкриват този сив сектор! Наглост!
10:45 07.11.2026
87 България !
Разпад !
10:45 07.11.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Освен полицаите и с военните
До коментар #69 от "Фактите са:":Ситуацията е същата ! Когато се изчисли съотношението на военните спрямо общия брой жители (например брой войници на 1000 души население), се вижда по-висока степен на "мобилизация" в България в сравнение с тях:
България: около 5,7 военнослужещи на 1000 души население.
Франция: около 3,9 военнослужещи на 1000 души население.
Полша: около 4,2 военнослужещи на 1000 души население (въпреки мащабната програма за разширяване на полската армия през последните години).
Германия: под 2,2 военнослужещи на 1000 души население .......
10:46 07.11.2026
90 Истината е следната
10:49 07.11.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Румен Димитров
10:51 07.11.2026