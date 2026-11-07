Синдикатът в МВР иска ръст на заплатите в Бюджет 2027

Синдикалната федерация на служителите в МВР настоява в Бюджет 2027 да бъдат предвидени средства за увеличение на възнагражденията в системата. Искането е ръстът да бъде в рамките на предложеното за останалите държавни сектори.

„Замразяването на доходите в сектора сега, навръх професионалния празник на българския полицай, изглежда като наказание за работата на служителите и отхвърля признанието на постигнатото от тях“, заявяват от федерацията.

Синдикатът предупреждава за действия

От организацията посочват, че липсата на планирано увеличение е особено проблемна на фона на продължаващите инфлационни процеси и увеличаващото се натоварване на служителите в МВР. Според федерацията това е сигнал за пренебрегване на труда на хората, които денонощно гарантират националната сигурност и обществения ред.

Синдикатът настоява служителите да не бъдат държани отговорни за фискалните проблеми на държавата и не изключва синдикални действия за защита на икономическите интереси и достойнството на своите членове.

Спорът за дефицита

„Сигурността е скъпа навсякъде по света, а в държавата ни тя е конституционно право на всеки един гражданин. Ако политиците ни не могат да я подсигурят финансово, следва ясно да го заявят“, посочват от федерацията.

Оттам определят като „груба подмяна на истината“ твърдението, че служителите в МВР са причина за бюджетния дефицит при сив сектор в страната, който според синдиката надхвърля 30 процента.

Източници: nova.bg