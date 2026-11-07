Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Синдикатът в МВР иска ръст на заплатите в Бюджет 2027

Синдикатът в МВР иска ръст на заплатите в Бюджет 2027

7 Ноември, 2026 09:51 1 456 92

  • мвр-
  • заплати-
  • бюджет 2027-
  • синдикати-
  • полицаи

Служителите не трябва да бъдат държани отговорни за фискалните проблеми на държавата, заявяват от федерацията. Организацията не изключва синдикални действия

Синдикатът в МВР иска ръст на заплатите в Бюджет 2027 - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Синдикалната федерация на служителите в МВР настоява в Бюджет 2027 да бъдат предвидени средства за увеличение на възнагражденията в системата. Искането е ръстът да бъде в рамките на предложеното за останалите държавни сектори.

„Замразяването на доходите в сектора сега, навръх професионалния празник на българския полицай, изглежда като наказание за работата на служителите и отхвърля признанието на постигнатото от тях“, заявяват от федерацията.

Синдикатът предупреждава за действия

От организацията посочват, че липсата на планирано увеличение е особено проблемна на фона на продължаващите инфлационни процеси и увеличаващото се натоварване на служителите в МВР. Според федерацията това е сигнал за пренебрегване на труда на хората, които денонощно гарантират националната сигурност и обществения ред.

Синдикатът настоява служителите да не бъдат държани отговорни за фискалните проблеми на държавата и не изключва синдикални действия за защита на икономическите интереси и достойнството на своите членове.

Спорът за дефицита

„Сигурността е скъпа навсякъде по света, а в държавата ни тя е конституционно право на всеки един гражданин. Ако политиците ни не могат да я подсигурят финансово, следва ясно да го заявят“, посочват от федерацията.

Оттам определят като „груба подмяна на истината“ твърдението, че служителите в МВР са причина за бюджетния дефицит при сив сектор в страната, който според синдиката надхвърля 30 процента.

Източници: nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Манчо

    133 4 Отговор
    Скоро тези кюфтета получиха 75 % малко ли са ? Не слизат от новите коли, а в българските села няма нито един тюфлек ?

    Коментиран от #20

    09:53 07.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    93 4 Отговор
    Слушах двама полицаи на протеста.Единият се хвалеше че с мачовете и протестите си докарал 5000 евро за месеца а другият вика-6000.

    Коментиран от #9

    09:54 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    99 2 Отговор
    Тия свикнаха всяка година да папкат... Искат да изпапат парите на работещите. Малко ли пари взимат от мутрите...

    Коментиран от #14

    09:55 07.11.2026

  • 5 ААААА

    59 2 Отговор
    съкращаваш 7000 пенсионери и порито отиват за увеличение.

    09:56 07.11.2026

  • 6 данъкоплатец

    70 2 Отговор
    На тези хора им плащаме дори и високите здравни осигуровки , а от тях не се изискват елементарни неща . Свръхтеглото е врата към всякакви болести . Може поне да поотслабнат малко.

    09:56 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Браво

    34 15 Отговор
    Точно това е посоката за развитие и укрепване на държавата. Съкращаване на всички други администрации и оставяне и укрепване на МВР и МО. Прогресивна Шапкария.

    Коментиран от #57

    09:57 07.11.2026

  • 9 Я да

    27 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ми ги покажеш тия! Ще ги водя в Швейцария, да дразнят швейцарските полицаи. Всяка тъпотия трябва да има граници.

    Коментиран от #19

    09:57 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Промяната

    48 1 Отговор
    В знак на протест катаджиите няма да спират коли.

    09:58 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да минат на минималната

    47 2 Отговор
    а те искат депутатска тия паразити !

    09:59 07.11.2026

  • 16 Тюфлеци

    51 2 Отговор
    Без никакви критерии и изисквания.

    10:00 07.11.2026

  • 17 !!!?

    34 5 Отговор
    Олигархично управление, полицейска държава, мутренски манталитет, безволев народ !!!?

    10:00 07.11.2026

  • 18 Тея боклуци

    50 3 Отговор
    Да получат намаление догодина, от сърце им пожелавам!
    Нагли и охранени!

    10:00 07.11.2026

  • 19 Последния Софиянец

    41 6 Отговор

    До коментар #9 от "Я да":

    За протести и мачове им се плащат извънредни двойно като извънреден и нощен труд.Затова полицаите ни се радват и питат кога ще има още протести.

    Коментиран от #28

    10:00 07.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 мнение

    46 1 Отговор
    Фискалните проблеми на държавата трябва да се понасят от всички, включително и от полицаите.

    10:01 07.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гларус

    27 16 Отговор
    Радев ще им увеличи още заплатите. Все пак на тях ще разчита да го пазят от народната любов през зимата. Ама и Радев е един хитрец. Спечели пълната власт и вече не го интересували протестите и нямало да се съобразява с тях. Бързо забрави как вдигаше юмруче пред президентството когато протестите му бяха изгодни. Нещо. Идва Видов ден! И той ще си плати за тарикатлъка.

    Коментиран от #49

    10:02 07.11.2026

  • 25 Да бе

    26 3 Отговор

    До коментар #14 от "А ти":

    То от такива полицаи бандити не останаха 😄тюфлек

    Коментиран от #32

    10:02 07.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гожи

    41 4 Отговор
    Тиквата ги разглези, за сметка на обикновените хора и сега гледай какво става. Поради високите заплати там се получи наплив от тъпи, злобни, свикнали нищо да не работят, да вземат високи заплати и да упражняват сила

    10:05 07.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 дцесе

    42 1 Отговор
    На борсата за безработни ще ви дадат 10%. Нагли тюфлеци. Трябва да ви изгонят всичките и да се основе на ново МВР с хора дето освен да искат ще вършат и работа. Един айдук не хванахте докато ограбват България.

    10:06 07.11.2026

  • 30 Да да

    46 1 Отговор
    Първо половината от тях трябва да се съкратят, харчат пари и са безполезни, никаква помощ и разследвания от тях няма. На възлови и опасни места, където има нарушения катаджии няма, те седят на завет и брулят минаващите коли. Полицията се превърна в един безполезен хрантутеник. Убедихме се, че няма смисъл да се обръщаш към полицията, те работят само по поръчки.

    10:06 07.11.2026

  • 31 Гожи

    30 4 Отговор

    До коментар #23 от "Родната милиция ни пази":

    Те са там заради високите заплати, а не да защитават теб

    10:06 07.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Благой от "Софстрой"

    18 1 Отговор
    Храни куче, да те лае !

    10:08 07.11.2026

  • 34 Мич

    43 3 Отговор
    Не сте ли нагли вече, увеличиха ви с 50 процента предишните управляващи. Като не ви харесва, работете в производството, ама не ви устройва, защото сте мързеливи.

    Коментиран от #42

    10:08 07.11.2026

  • 35 🦉🦉🦉🦉

    35 2 Отговор
    Когато НИЕ стачкуваме за заплати -
    полицията ни бие!
    Сега те като стачкуват-
    ние може ли да ги бием❓
    / за онези битите под колоните питам/

    10:08 07.11.2026

  • 36 Няма лошо

    22 5 Отговор
    Да хванат гербаджийските крадци, които закопаха държавата с еврото, подаръците за Украйна и прочие и от 01.07. като пенсионерите, да им вдигат заплатите.

    10:09 07.11.2026

  • 37 На мили

    21 3 Отговор
    Ционерите не им стигат парите за гелове.Нагли,безсрамни...

    10:09 07.11.2026

  • 38 ТЕЗИ СА ИСТИНСКИ ДУМБАЗИ!

    23 2 Отговор
    Не стига, че за нищо ги не бива, а взимат най-високите заплати. Като не им харесва-прав им път, заместници ще се намерят колко щеш!

    10:10 07.11.2026

  • 39 Гост

    31 1 Отговор
    Съкратете им администрацията на тези. И те имат по-голяма администрация от комунизма, а сега има компютри и не се търси в архиви, населеното също не е над 9 милиона, а 5 и нещо.

    10:10 07.11.2026

  • 40 Факт

    23 3 Отговор
    Безполезна с ган с много малки изключения

    10:11 07.11.2026

  • 41 да, да

    18 1 Отговор
    На третият в колоната даже му трябва двойна заплата, за да поддържа "формата" си...

    10:15 07.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 БеГемот

    12 1 Отговор
    На примитивите никога не им стига...

    Коментиран от #88

    10:15 07.11.2026

  • 44 детектор

    17 2 Отговор
    на лъжата+ проверка физическа подготовка.Като изгърмят минимум 80 % от ушевите, ето ви по-големи заплати.

    10:16 07.11.2026

  • 45 Троян

    11 2 Отговор
    Точно пък тия във производстото няма кой да ги наеме те не могат нищо. Стават за СОТаджии или нощни паззачи но там заплатите са други.

    10:18 07.11.2026

  • 46 ТЕЗИ СМЕШНИЦИ

    13 2 Отговор
    С ТЕЗИ СМЕШНИ И ГРОЗНИ УНИФОРМИ НЯМА КАК ДА РЕСПЕКТИРАТ.ШКЕМБЕ ШЕРИФИ

    Коментиран от #84

    10:18 07.11.2026

  • 47 Добрич

    11 2 Отговор
    2 милиарда бюджет за мвр грешни пари половината на борсата шиги пратя лентяй

    10:18 07.11.2026

  • 48 Зевзек

    7 2 Отговор
    Плачкат за ГЕРБ ДПС ПП ДБ

    10:19 07.11.2026

  • 49 гост

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "Гларус":

    Заплатите им вдигна предвидливо и банкянският идиот но явно им е малко.

    10:19 07.11.2026

  • 50 тези смешки

    13 0 Отговор
    даже не стават за лопатари и общаци по строежите, а претенции големи.Нека някой плужек от тези да изпълзи и да обясни какво е допринесъл в полза на обществото, и как си е заслужил заплатата.

    10:19 07.11.2026

  • 51 Илиян

    11 0 Отговор
    И за какво точно да им вдигат заплатите ? Нещо повече правят ли , пълни безхаберници (повечето от тях) . Минават покрай хора , които правят нарушения и си ги подминават. Навсякъде цари пълна безнаказаност и всеки си прави каквото иска -> пари ми искат.

    10:19 07.11.2026

  • 52 стоян

    13 0 Отговор
    Тия заплатажии в момента работят или не работят получават 100% от заплата си - направете закона да им се плаща на разкрити престъпления както работещите получават за произведена продукция

    10:20 07.11.2026

  • 53 Е как?

    11 0 Отговор
    ЗначиИ...трябва да намалят пенсионерите .Нали правим електронна администрация? Е как при намаляващо население всякаква администрация се увеличава?

    Коментиран от #76

    10:20 07.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Значи тъй да го кажем

    14 0 Отговор
    МВР иска ръст на заплатите за да бие другите които искат ръст на заплатите. Ауууу.. каква хубава демокрация ..

    10:25 07.11.2026

  • 57 Просто представи си

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Браво":

    Отиваш в някоя община или държавно учреждение, трябва ти някаква услуга, документ или недай боже помощ. Посреща те милициунер, гледа те строго, изслушва те намусен и ааа да разбере за какво си дошъл, че и да свърши работа.

    10:27 07.11.2026

  • 58 Абе тоя Синдикатът в МВР

    13 0 Отговор
    Събира ли членски внос или му викат рекет?

    10:27 07.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 факт

    9 0 Отговор
    не се наядоха

    10:29 07.11.2026

  • 61 Марин

    12 0 Отговор
    Ама накъде повече????
    Един полицай започва с по- голяма заплата вече от млад лекар и учител..
    Наглост🤮

    10:29 07.11.2026

  • 62 Точно така си е

    11 1 Отговор
    служителите в МВР и армията са причината за бюджетния дефицит

    10:30 07.11.2026

  • 63 българин

    12 1 Отговор
    Миналата година на тези нагляри им вдигнаха с 50% заплатите на калпак без абсолютно никаква реформа. На никой в частния сектор не са вдигнали заплатите от 2-3 години а тези хрантутници продължават да наглеят!

    Коментиран от #78

    10:30 07.11.2026

  • 64 Софиянец

    14 1 Отговор
    А бе, не сте ли яко нагли, бе!? Я 50% съкращение на щата, всички дебелаци дето не могат да изтичат 10км, да направят 20 набирания и 100 лицеви да хващат пътя!

    10:30 07.11.2026

  • 65 ТИР

    5 0 Отговор
    По времето на соца милиционер вземаше 250 -300 лева а работник в химически комбинат 750-1000 лева. и въпреки това не напускаха МВР,,,

    10:31 07.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Чума

    6 1 Отговор
    Сутринта в минутите преди 6, водещата Ива Дойчинова призна пред слушателите, че си мечтае за тайни организирани групи от храбри мъже, които да раздават справедливост! Каза го по повод една унищожена от зли хора нива с продукция в Ямболско! Смятайте колко вяра има в органите на закона, щом дори уважавани водещи със стаж мечтаят за мафия, която да раздаде правосъдие по своему! Кой наказа младежите, обидили дъщерята на италианския мигрант - хората на дон Корлеоне!

    10:33 07.11.2026

  • 68 Камион

    5 1 Отговор
    Тея тумбаци освен високите заплати, взимат още толкова рушвети…
    Но за сметка на това не могат и 100 да опънат спринт.

    10:34 07.11.2026

  • 69 Фактите са:

    8 0 Отговор
    • България: Страната харчи между 2,5% и 2,6% от своя БВП за вътрешен ред и сигурност.
    • Европейски съюз: Средното ниво на разходите за полиция в ЕС е значително по-ниско — около 1,7% от БВП

    Коментиран от #89

    10:35 07.11.2026

  • 70 И ПИТАМ

    3 0 Отговор
    КОЛКО ОТ ТЕЗИ ОХРАНЕНИ МИЛИЦИОНЕРИ,ИСКАЩИ ОЩЕ И ОЩЕ,
    ЩЕ СИ ПОКРИЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ НОРМАТИВИ!??

    10:36 07.11.2026

  • 71 МВР да настоява

    2 0 Отговор
    за тършуване обиски на отявлени общ поръчкари и чекмеджари и офшоркаджии
    там са парите за техните заплати

    10:36 07.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Мародери

    6 0 Отговор
    0 работа свършена, само вдигане на заплатите, айде у лево ушеффф

    10:37 07.11.2026

  • 74 ццц

    1 0 Отговор
    Еничарите се бунтуват....

    10:38 07.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 А КАК

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Е как?":

    При намаляващо население
    онези хрантутници са все 240?

    10:39 07.11.2026

  • 77 На какво отгоре?

    2 0 Отговор
    Заради отбиване на номера, спане в патрулките, корупция, пълно безхаберие!

    10:39 07.11.2026

  • 78 Да Ги Изпратят !

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "българин":

    Направо !

    На Санаториум !

    Келемета Смотани !

    10:40 07.11.2026

  • 79 Чума

    0 1 Отговор
    Не ги поставяйте под един знаменател! Знаете ли колко свестни служители страдат и напускат системата заради хиляди простотии, включително и това, че трябва да служат и работят с ето такива синдикалисти! Остават калпазаните, което имат права и дори някой да успее да ги уволни, съда ги връща, плаща им се обезщетение за пропуснати ползи и пак наглеят, а началника им бива уволняван от следващата власт! Има канцеларски длъжности, стотии пъти по натоварени от патрулката, където яла смяна могат да изкарат с радио Веселина!

    10:40 07.11.2026

  • 80 5873838

    2 0 Отговор
    Преторианци - искайте още ! Да се задавите и вие като лоените топки , които пазите! Не съм чул синдиката на инжинерите , или синдиката на медицинските сестри, или на масовите лекари ( не ония с 80 хил месечна заплата) , а синдиката на зеленчукопроизводителите ..... Засрамете се , преторианци !

    10:41 07.11.2026

  • 81 Васил

    2 0 Отговор
    Е колко още може да им се вдигат заплатите искат толкова колкото един изпълнителен директор на голяма компания. Имаме най много полиция на глава на населението не е ли по редно да се съкратят???

    10:41 07.11.2026

  • 82 Направо В !

    2 0 Отговор
    Каменоломната !

    И Те Някаква Работа !

    Да Свършат !

    10:41 07.11.2026

  • 83 Жууу

    0 0 Отговор
    Апетита идвал с яденето

    10:41 07.11.2026

  • 84 Данко

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "ТЕЗИ СМЕШНИЦИ":

    Моята ми стои добре. Доволен ли ще спиш шушумиго?

    10:43 07.11.2026

  • 85 Ефрейтора

    1 0 Отговор
    Ако вдигнат пак заплатите на милиционерите на калпак без никакви реални промени и преструкториране на системата ще бъде голяма подигравка с българския народ!!!Ши..а…ни МИЛИЦИОНЕРИ!!!!

    10:45 07.11.2026

  • 86 СВД

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Мартин":

    Радев разбра посланието на Първия тур - Няма да ви подкрепяме, щом за народа има само рестрикции, а за силови структури, учители и зърнари - поредни траншове! По улиците и обществения ред нищо не е мръднало! А това, за сивия сектор което са казали синдикатите е вярно, но как не се сетиха, че те са първите, които трябва да разкриват този сив сектор! Наглост!

    10:45 07.11.2026

  • 87 България !

    1 0 Отговор
    Тотален !

    Разпад !

    10:45 07.11.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Освен полицаите и с военните

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Фактите са:":

    Ситуацията е същата ! Когато се изчисли съотношението на военните спрямо общия брой жители (например брой войници на 1000 души население), се вижда по-висока степен на "мобилизация" в България в сравнение с тях:
    България: около 5,7 военнослужещи на 1000 души население.
    Франция: около 3,9 военнослужещи на 1000 души население.
    Полша: около 4,2 военнослужещи на 1000 души население (въпреки мащабната програма за разширяване на полската армия през последните години).
    Германия: под 2,2 военнослужещи на 1000 души население .......

    10:46 07.11.2026

  • 90 Истината е следната

    1 0 Отговор
    България има около 421 до 452 полицейски служители на 100 000 души население, което ни нарежда сред водещите страни в Европа по този показател. Обикновено статистиката за полицейския състав се изчислява на глава от населението (на 100k души. България има около 421 до 452 полицейски служители на 100 000 души население, което ни нарежда сред водещите страни в Европа по този показател. Страната ни се нарежда на 4-то място в Европа по брой полицаи на глава от населението. Пред нас са единствено страни като Хърватия, Гърция и Португалия. ... Към последните обобщени данни на НСИ и Евростат, в България има около 29 120 полицейски служители (без административния персонал). Докато у нас на 100 000 души се падат над 420 полицаи, в държави от Северна Европа цифрите са драстично по-ниски. Например във Финландия те са едва около 139 на 100 000 души.

    10:49 07.11.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Румен Димитров

    0 0 Отговор
    Някой запознат да каже в България колко куки се падат на глава от населението и можем ли да си го позволим ?!А също защо такива служби като служителки по гишетата о регистрациите в Кат все още са в системата на МВР ?Най вероятно в цяла Европа са цивилни служби с подходящо заплащане .Поне от 26г.в Сащ е така,за по преди не знам .

    10:51 07.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове