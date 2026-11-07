Нанков: Обходът през Арабаконак за „Хемус“ още не е готов

Бившият регионален министър Николай Нанков отправи иронична критика към министъра на регионалното развитие Иван Шишков заради задръстванията по автомагистрала „Хемус“ и забавения ремонт на обходния маршрут през прохода Арабаконак.
„На Шишков му е лош хороскопът за тапите на „Хемус““, написа Нанков във Facebook. Повод за коментара му е обявеният от Шишков срок от 20 дни, в който пътят през Арабаконак трябва да бъде приведен в състояние за движение.
„20 дни почти минаха, а ремонтът дори не е започнал“, заявява Нанков. Той обвинява министъра, че не е изпълнил обещанието си, и твърди, че хората няма да забравят забавянията по магистралата.
Ремонтът на тунел „Топли дол“ доведе до ограничаване на движението по „Хемус“ и до сериозни затруднения в района. На 21 октомври Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви, че общинският път през Арабаконак ще бъде ремонтиран като временен обход, ако атмосферните условия позволяват. БТА съобщи, че строителите са поели ангажимент трасето да бъде подготвено до 20 дни.
По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ремонта е трябвало да бъдат извършени геодезически измервания, а Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините Ботевград и Горна Малина да подпишат споразумение за строителните дейности. Междувременно тежкотоварният трафик беше насочван по алтернативни направления през прохода „Петрохан“ и Искърското дефиле.
Нанков свързва проблемите с организацията на движението с липса на предварително планиране. Това е политическа оценка на бившия министър, докато обявеният от МРРБ срок за ремонта на Арабаконак е бил поставен при условие за подходящи метеорологични условия.
Източници: faktor.bg, bta.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шишка разследвай ги тез
Коментиран от #18
11:10 07.11.2026
2 🦉🦉🦉🦉
Ние помним, ако ти си забравил😉
11:12 07.11.2026
3 Даниел
11:15 07.11.2026
4 Абсурдистан
11:16 07.11.2026
5 Мила Прогресивке
11:23 07.11.2026
6 Шопо
11:25 07.11.2026
7 Щом
11:26 07.11.2026
8 Град Козлодуй
11:29 07.11.2026
9 Мадам Бътър Флай
11:36 07.11.2026
10 ГЕРБмафи
11:37 07.11.2026
11 Шофьор на ТИР
Навремето, когато пътят се "поддържаше" дори през лятото беше тегаво за обикновените камиони, за ТИР-ове си беше лудост да минаваш оттам.
Сега при тоя трафик от ТИР-ве, деретата ще се напълнят с скраб. Там има 2-3 завоя на които можеш да си видиш задния номер!
Как може на никой да не пука за нищо в тая държава, бе!!?
11:41 07.11.2026
12 НЯНКОВ ЩЕ СЕ ПРЪСНЕ ОТ СЛАНИНА
11:43 07.11.2026
13 Дебела мазна гуша
11:44 07.11.2026
14 И това ли задноседалково
11:49 07.11.2026
15 Ето на
11:53 07.11.2026
16 Тоя индивид
11:57 07.11.2026
17 Гост
11:58 07.11.2026
18 Прав си!
До коментар #1 от "шишка разследвай ги тез":Как пък всички Мазни и Угоени гербави крадци се събраха под крилата на Дебелите, Борисов и Пеевски.
12:00 07.11.2026