Нанков: Обходът през Арабаконак за „Хемус“ още не е готов

Бившият регионален министър Николай Нанков отправи иронична критика към министъра на регионалното развитие Иван Шишков заради задръстванията по автомагистрала „Хемус“ и забавения ремонт на обходния маршрут през прохода Арабаконак.

„На Шишков му е лош хороскопът за тапите на „Хемус““, написа Нанков във Facebook. Повод за коментара му е обявеният от Шишков срок от 20 дни, в който пътят през Арабаконак трябва да бъде приведен в състояние за движение.

„20 дни почти минаха, а ремонтът дори не е започнал“, заявява Нанков. Той обвинява министъра, че не е изпълнил обещанието си, и твърди, че хората няма да забравят забавянията по магистралата.

Ремонтът на тунел „Топли дол“ доведе до ограничаване на движението по „Хемус“ и до сериозни затруднения в района. На 21 октомври Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви, че общинският път през Арабаконак ще бъде ремонтиран като временен обход, ако атмосферните условия позволяват. БТА съобщи, че строителите са поели ангажимент трасето да бъде подготвено до 20 дни.

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ремонта е трябвало да бъдат извършени геодезически измервания, а Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините Ботевград и Горна Малина да подпишат споразумение за строителните дейности. Междувременно тежкотоварният трафик беше насочван по алтернативни направления през прохода „Петрохан“ и Искърското дефиле.

Нанков свързва проблемите с организацията на движението с липса на предварително планиране. Това е политическа оценка на бившия министър, докато обявеният от МРРБ срок за ремонта на Арабаконак е бил поставен при условие за подходящи метеорологични условия.

Източници: faktor.bg, bta.bg, btvnovinite.bg