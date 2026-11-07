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Нанков: Обходът през Арабаконак за „Хемус“ още не е готов

Нанков: Обходът през Арабаконак за „Хемус“ още не е готов

7 Ноември, 2026 11:07 707 18

  • николай нанков-
  • иван шишков-
  • магистрала хемус-
  • тунел топли дол-
  • арабаконак

Бившият регионален министър иронизира Иван Шишков заради обещания срок от 20 дни за ремонта на алтернативния маршрут

Нанков: Обходът през Арабаконак за „Хемус“ още не е готов - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Бившият регионален министър Николай Нанков отправи иронична критика към министъра на регионалното развитие Иван Шишков заради задръстванията по автомагистрала „Хемус“ и забавения ремонт на обходния маршрут през прохода Арабаконак.

„На Шишков му е лош хороскопът за тапите на „Хемус““, написа Нанков във Facebook. Повод за коментара му е обявеният от Шишков срок от 20 дни, в който пътят през Арабаконак трябва да бъде приведен в състояние за движение.

„20 дни почти минаха, а ремонтът дори не е започнал“, заявява Нанков. Той обвинява министъра, че не е изпълнил обещанието си, и твърди, че хората няма да забравят забавянията по магистралата.

Ремонтът на тунел „Топли дол“ доведе до ограничаване на движението по „Хемус“ и до сериозни затруднения в района. На 21 октомври Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви, че общинският път през Арабаконак ще бъде ремонтиран като временен обход, ако атмосферните условия позволяват. БТА съобщи, че строителите са поели ангажимент трасето да бъде подготвено до 20 дни.

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ремонта е трябвало да бъдат извършени геодезически измервания, а Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините Ботевград и Горна Малина да подпишат споразумение за строителните дейности. Междувременно тежкотоварният трафик беше насочван по алтернативни направления през прохода „Петрохан“ и Искърското дефиле.

Нанков свързва проблемите с организацията на движението с липса на предварително планиране. Това е политическа оценка на бившия министър, докато обявеният от МРРБ срок за ремонта на Арабаконак е бил поставен при условие за подходящи метеорологични условия.

Източници: faktor.bg, bta.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шишка разследвай ги тез

    19 1 Отговор
    от тиквено време и сезирай прокуратура с солидни улики за бъркане в кацата с меда

    Коментиран от #18

    11:10 07.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    21 1 Отговор
    Твоят Бо. Бо.обеща до края на 2026-та АМ "Хемус" да е готова❗
    Ние помним, ако ти си забравил😉

    11:12 07.11.2026

  • 3 Даниел

    19 1 Отговор
    Този мазен гном нанков да каже на прокурора защо си позволи да изхарчи 7 млрд в повече и пак нищо не е направено???

    11:15 07.11.2026

  • 4 Абсурдистан

    6 2 Отговор
    И този пияница ще върши велики дела, грандиозни строежи и големи проекти. Да ама друг път. Пълен ступор и очевадна некадърност!

    11:16 07.11.2026

  • 5 Мила Прогресивке

    6 3 Отговор
    Тогава защо затваряте Хемус. Май - първо едното, после се затваря? От къде да знаеш и ти.

    11:23 07.11.2026

  • 6 Шопо

    10 2 Отговор
    Ако пътувате от София за Видин обхода е през Сърбия, там пътя е хубав.

    11:25 07.11.2026

  • 7 Щом

    4 3 Отговор
    рошльото казва, значи е готов!

    11:26 07.11.2026

  • 8 Град Козлодуй

    9 3 Отговор
    Браво на Радеф успя да вкара ТИРове в Арабаконак.

    11:29 07.11.2026

  • 9 Мадам Бътър Флай

    10 0 Отговор
    Този горе на снимката свински врат става ли за наденици?

    11:36 07.11.2026

  • 10 ГЕРБмафи

    7 0 Отговор
    Тая шия не е от туршия!

    11:37 07.11.2026

  • 11 Шофьор на ТИР

    4 1 Отговор
    Абе тия хора изобщо карали са някога през Арабаконак?
    Навремето, когато пътят се "поддържаше" дори през лятото беше тегаво за обикновените камиони, за ТИР-ове си беше лудост да минаваш оттам.
    Сега при тоя трафик от ТИР-ве, деретата ще се напълнят с скраб. Там има 2-3 завоя на които можеш да си видиш задния номер!
    Как може на никой да не пука за нищо в тая държава, бе!!?

    11:41 07.11.2026

  • 12 НЯНКОВ ЩЕ СЕ ПРЪСНЕ ОТ СЛАНИНА

    6 0 Отговор
    И ГАЗОВЕ !

    11:43 07.11.2026

  • 13 Дебела мазна гуша

    5 0 Отговор
    Пътят може да не е готов, но за това пък ти си готов и охранен , оформил си дебелата гуша от сланина.

    11:44 07.11.2026

  • 14 И това ли задноседалково

    4 0 Отговор
    чучело излезе на хоризонта да акълства ? ЗАТВОР БЕ ДОЖИВОТЕН ЗА ТЕЗИ НАГЛИ КРАДЦИ НА "ЖИВОТ" В БЪЖАРИЯ !

    11:49 07.11.2026

  • 15 Ето на

    2 0 Отговор
    От нанкане и папкане не само тялото сдава багажа.

    11:53 07.11.2026

  • 16 Тоя индивид

    1 0 Отговор
    още ли не е в затвора?

    11:57 07.11.2026

  • 17 Гост

    1 0 Отговор
    Какво ли не прави лапането от държавната софра! И този покрай бати си Боко се угои като нова месечина!

    11:58 07.11.2026

  • 18 Прав си!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "шишка разследвай ги тез":

    Как пък всички Мазни и Угоени гербави крадци се събраха под крилата на Дебелите, Борисов и Пеевски.

    12:00 07.11.2026

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