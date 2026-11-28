Движението през тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ е възстановено в двете посоки, но снеговалежът усложнява пътуването по трасето. Шофьори предупреждават за започнало натрупване на сняг и намалена видимост заради мъгла в района на съоръжението.

Тръбата за София беше пусната около 9:00 часа. В нея основният ремонт е временно преустановен до 11 януари, за да може трафикът в двете направления да преминава без допълнително стеснение по време на празничните пътувания. След тази дата се очаква ремонтните дейности да продължат.

Червен код за шест области

Националният институт по метеорология и хидрология издаде червен код за значителни валежи, силен вятър и образуване на снежна покривка над 30 сантиметра за Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и София-област. За останалите 22 области е в сила оранжев код. Прогнозата е дъждът в Северна България и по високите западни полета бързо да премине в сняг, като са възможни виелици и навявания.

Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждава водачите да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилката.

„При натрупване на снежна покривка над 15 см има готовност временно да се спира движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили“, съобщават от АПИ.

При необходимост ограничения могат да бъдат въведени и за леките автомобили, за да се осигури почистването и обработката на пътя. Пътната агенция призовава шофьорите да проявят търпение при евентуално спиране на движението и да имат в автомобила си достатъчно гориво, вода и храна.

Източници: focus-news.net