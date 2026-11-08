Борисов: Сигурността започва с независима полиция

Сигурността на гражданите започва със силна, професионална и независима от политически натиск полиция. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември.
Според Борисов държавата дължи на служителите на Министерството на вътрешните работи уважение, подкрепа и ясна отговорност.„Знам цената на тази професия. Респект към всички, които носят униформата с чест“, написа Борисов.
Лидерът на ГЕРБ поздрави българските полицаи за празника.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От кол и въже
09:43 08.11.2026
2 Вижте го тоя и помнете
Коментиран от #5
09:45 08.11.2026
3 И това
09:47 08.11.2026
4 Комунистчета - днешни бизнесменчета
Да точно така както казваш Бойко:
Пред всеки магазин където се продават примерно ножове,
трябва да има полицай и като си купиш нож от магазина,
полицаят да те спре и да те арестува и да върне
обратно ножа в магазина!
Нямаш си на предства, какъв страхотен бизнес ще направят комунистите?
Веднъж ще плащаш за ножа в магазина и след това за да те пуснат на адвокат!
09:47 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ВСИЧКИ ПРОКУРОРИ ОТ ОП ХАСКОВО ДИ НАПРАВИХА САМО - ОТВОДИ ПО ДЕЛОТО НА ТВОИТЕ ХОРА В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ .. КМЕТА МЮМЮН ИСКАНДЕР :)
09:50 08.11.2026
8 Боко
09:50 08.11.2026
9 хехе
09:51 08.11.2026
10 Независимата полиция означава:
Да не прикрива нарушения на управляващи или опозиция.
Да прилага закона еднакво към всички.
Да носи отговорност за действията си.
Полицията трябва да служи на ЗАКОНА и ГРАЖДАНИТЕ, а НЕ НА ПАРТИЯТА, КОЯТО УПРАВЛЯВА.
09:52 08.11.2026
11 Фейк - либераст
09:53 08.11.2026
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