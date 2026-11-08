Борисов: Сигурността започва с независима полиция

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Сигурността на гражданите започва със силна, професионална и независима от политически натиск полиция. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември.

Според Борисов държавата дължи на служителите на Министерството на вътрешните работи уважение, подкрепа и ясна отговорност.

„Знам цената на тази професия. Респект към всички, които носят униформата с чест“, написа Борисов.

Лидерът на ГЕРБ поздрави българските полицаи за празника.

Източници: bta.bg