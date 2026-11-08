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Борисов: Сигурността започва с независима полиция

Борисов: Сигурността започва с независима полиция

8 Ноември, 2026 09:39 398 12

  • бойко борисов-
  • герб-
  • мвр-
  • българска полиция-
  • политически натиск

Лидерът на ГЕРБ поздрави служителите на МВР за професионалния им празник и настоя държавата да им осигурява уважение, подкрепа и ясна отговорност

Борисов: Сигурността започва с независима полиция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сигурността на гражданите започва със силна, професионална и независима от политически натиск полиция. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември.

Според Борисов държавата дължи на служителите на Министерството на вътрешните работи уважение, подкрепа и ясна отговорност.

„Знам цената на тази професия. Респект към всички, които носят униформата с чест“, написа Борисов.

Лидерът на ГЕРБ поздрави българските полицаи за празника.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От кол и въже

    7 0 Отговор
    Тиквата и пъпеша и видяха сметката на родната полиция.

    09:43 08.11.2026

  • 2 Вижте го тоя и помнете

    6 0 Отговор
    Че той ни затри държавата!

    Коментиран от #5

    09:45 08.11.2026

  • 3 И това

    4 0 Отговор
    го казва човекът използвал службите за бухалка и за печелене на изборите повече от десетилетие..

    09:47 08.11.2026

  • 4 Комунистчета - днешни бизнесменчета

    0 1 Отговор
    Всички комунисти сме с теб Бойко!
    Да точно така както казваш Бойко:
    Пред всеки магазин където се продават примерно ножове,
    трябва да има полицай и като си купиш нож от магазина,
    полицаят да те спре и да те арестува и да върне
    обратно ножа в магазина!
    Нямаш си на предства, какъв страхотен бизнес ще направят комунистите?
    Веднъж ще плащаш за ножа в магазина и след това за да те пуснат на адвокат!

    09:47 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БОЙКО ТИ ИМАШ МНОГО ПО - ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ
    .... ВСИЧКИ ПРОКУРОРИ ОТ ОП ХАСКОВО ДИ НАПРАВИХА САМО - ОТВОДИ ПО ДЕЛОТО НА ТВОИТЕ ХОРА В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ .. КМЕТА МЮМЮН ИСКАНДЕР :)

    09:50 08.11.2026

  • 8 Боко

    1 0 Отговор
    не го приели за милиционер и станал пожарникар .

    09:50 08.11.2026

  • 9 хехе

    1 0 Отговор
    Интересно кокво ще да е това независима полиция! Язе се си мислим, че полицията трябва да гони сите мафиоти от парламента та чак до най-пропадналия джебчия.

    09:51 08.11.2026

  • 10 Независимата полиция означава:

    1 0 Отговор
    Да не изпълнява политически поръчки.
    Да не прикрива нарушения на управляващи или опозиция.
    Да прилага закона еднакво към всички.
    Да носи отговорност за действията си.
    Полицията трябва да служи на ЗАКОНА и ГРАЖДАНИТЕ, а НЕ НА ПАРТИЯТА, КОЯТО УПРАВЛЯВА.

    09:52 08.11.2026

  • 11 Фейк - либераст

    0 0 Отговор
    Велико щастие за българския народ е, че в Банкя се е родил такъв гений на лъжите и кражбите като Борисов! Той е толкова открит и честен, че дори не е съгласен със себе си , особено по въпроса за "независимата" полиция .

    09:53 08.11.2026

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    0 0 Отговор
    По времето, когато Бацоман се развяваше с черния шлифер, черната статистика на извършени и неразкрити убийства беше най-голяма?

    09:53 08.11.2026

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