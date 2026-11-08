Новини
България »
София »
ЕК потвърди: България е подкрепила изявлението за Украйна
  Тема: Украйна

ЕК потвърди: България е подкрепила изявлението за Украйна

8 Ноември, 2026 09:44 463 14

  • ек-
  • българия-
  • украйна-
  • кая калас-
  • илиана йотова

Кая Калас отговори на питане на Радан Кънев, Никола Минчев и Христо Петров. Българските власти трябва да обяснят как е потвърдена подкрепата и дали са заявявани резерви

ЕК потвърди: България е подкрепила изявлението за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европейската комисия потвърди, че България се е присъединила към общото изявление за Украйна, представено на 23 септември 2026 г. в Ню Йорк преди заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Това става ясно от писмения отговор на заместник-председателя на Европейската комисия Кая Калас от 6 ноември. Той е даден по питане на българските евродепутати Радан Кънев, Никола Минчев и Христо Петров.

Още новини от Украйна

Калас е представила изявлението от името на Европейския съюз, неговите 27 държави членки и партньорски страни. В него се отправя призив Русия да прекрати агресията срещу Украйна, да приеме незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да участва в преговори за справедлив и траен мир.

„Защита на търговското корабоплаване и свободата на навигация в Черно море“

Това е другият основен акцент в общата позиция, която е била представена преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН.

Разминаване между институциите

Питането на тримата евродепутати последва разнопосочните сигнали от българските институции. Министерството на външните работи потвърди, че България се е присъединила към изявлението.

Президентът Илияна Йотова обаче се разграничи от текста и заяви, че предложенията на българската страна за промени не са били приети. Спорът стигна до Народното събрание, където „Демократична България“ поиска изслушване на външния министър.

Евродепутатите са поискали да разберат по какъв официален канал е потвърдена българската подкрепа и дали при съгласуването са били заявени резерви или са предложени промени. Те са поискали и информация какво са съдържали евентуалните предложения и как са били разгледани.

В отговора си Кая Калас насочва тези въпроси към компетентните български органи. Така Европейската комисия потвърждава присъединяването на България към общото изявление, но оставя на българските власти да уточнят процедурата, позицията на страната при съгласуването и причините за разминаването между подкрепата на държавата и последвалото разграничаване на президента.

Източници: nova.bg, novini.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мата Хари

    4 2 Отговор
    Чичо Румен не вдига самолета

    Коментиран от #3

    09:47 08.11.2026

  • 3 Булгартъпак

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мата Хари":

    А чичо Боби не вдига нищо. Само отваря и затваря чекмедженца...

    09:49 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    2 1 Отговор
    Подкрепа на думи.
    Германия връща задължителната военна служба, време е всички държави от коалицията на желаещите да направят същото.
    Ако не го направят са само лаещи.

    09:49 08.11.2026

  • 6 скучно и точка.

    3 1 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    Коментиран от #10

    09:49 08.11.2026

  • 7 Сесесере2🤢🤮

    0 1 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    09:50 08.11.2026

  • 8 Кака ти

    0 2 Отговор
    И като подкрепили някаква декларация, какво. Трябва по цял ден в НС да се джавкат кой какво казал и не казал? Само с ежби помежду си се занимават.

    09:51 08.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Голем смех

    2 1 Отговор
    Е, то вече стана ясно, че Румбата е изпечен лъжец :) хахахахаха

    09:52 08.11.2026

  • 12 Рака те яде и не можеш да мигнеш

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ко стааа бе руски боклуци ?":

    Рака те яде и не можеш да мигнеш от болки. Големи мъки те чакат с тоя рак.

    Коментиран от #14

    09:52 08.11.2026

  • 13 Бау

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде сега укротроловете":

    Защо? Украинските ГМО комари се справят достатъчно добре. Въпроса е ти защо толкова много искаш пак да си под руски ботуш?

    09:53 08.11.2026

  • 14 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рака те яде и не можеш да мигнеш":

    🤪🤪🤪🤪🤣🤣🤣

    09:53 08.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове