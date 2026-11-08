ЕК потвърди: България е подкрепила изявлението за Украйна

Европейската комисия потвърди, че България се е присъединила към общото изявление за Украйна, представено на 23 септември 2026 г. в Ню Йорк преди заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Това става ясно от писмения отговор на заместник-председателя на Европейската комисия Кая Калас от 6 ноември. Той е даден по питане на българските евродепутати Радан Кънев, Никола Минчев и Христо Петров.

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Калас е представила изявлението от името на Европейския съюз, неговите 27 държави членки и партньорски страни. В него се отправя призив Русия да прекрати агресията срещу Украйна, да приеме незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да участва в преговори за справедлив и траен мир.

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Това е другият основен акцент в общата позиция, която е била представена преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН.

Разминаване между институциите

Питането на тримата евродепутати последва разнопосочните сигнали от българските институции. Министерството на външните работи потвърди, че България се е присъединила към изявлението.

Президентът Илияна Йотова обаче се разграничи от текста и заяви, че предложенията на българската страна за промени не са били приети. Спорът стигна до Народното събрание, където „Демократична България“ поиска изслушване на външния министър.

Евродепутатите са поискали да разберат по какъв официален канал е потвърдена българската подкрепа и дали при съгласуването са били заявени резерви или са предложени промени. Те са поискали и информация какво са съдържали евентуалните предложения и как са били разгледани.

В отговора си Кая Калас насочва тези въпроси към компетентните български органи. Така Европейската комисия потвърждава присъединяването на България към общото изявление, но оставя на българските власти да уточнят процедурата, позицията на страната при съгласуването и причините за разминаването между подкрепата на държавата и последвалото разграничаване на президента.

Източници: nova.bg, novini.bg