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14 нови дървета засадиха край детски площадки в Пловдив

14 нови дървета засадиха край детски площадки в Пловдив

8 Ноември, 2026 14:43 733 25

  • пловдив-
  • район западен-
  • засаждане на дървета-
  • детски площадки

Инициативата на улица „Ген. Колев“ е част от доброволческа акция за озеленяване на район „Западен“. Участие са взели 20 служители на STADA България

14 нови дървета засадиха край детски площадки в Пловдив - 1
Снимка: Архив
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

14 нови дървета бяха засадени край детските площадки и зоните за игра на обновената улица „Ген. Колев“ в пловдивския район „Западен“. В доброволческата акция са се включили 20 служители на STADA България от Пловдив и Стара Загора.

Инициативата е организирана от фондациите „Герои на времето“ и „ЕкоОбщност“ в партньорство с район „Западен“ и ОП „Градини и паркове“ към Община Пловдив. Засадени са пет вида дървета – ликвидамбър, чинар, червен дъб, полски ясен и копривки. Според организаторите те са подходящи за градска среда и с развитието на короните си ще осигурят повече сянка около местата за игра.

„Поех ангажимент пред живущите на ул. „Ген. Колев“, че след приключването на ремонтните дейности ще продължим със залесяването на зелените площи и направихме още една стъпка в тази посока“, заяви кметът на район „Западен“ Тони Стойчева.

Тя е благодарила на доброволците и организаторите, като е посочила, че това е третата поредна година, в която те избират района за своя инициатива.

Освен засаждането участниците са почистили от плевели и прилежащите зелени площи. В рамките на акцията е било предвидено и боядисване на пейките, но неблагоприятните метеорологични условия са възпрепятствали изпълнението му.

Необходимите материали са дарени на районната администрация. Оттам се очаква служители да боядисат пейките през следващите седмици. Район „Западен“ заявява готовност да продължи работата с граждани, неправителствени организации и представители на бизнеса по нови инициативи за подобряване на градската среда.

„Всяко ново дърво е принос към по-здравословната градска среда. С тези 14 дървета ще имаме повече зеленина, чист въздух и кислород“, коментира Любомира Колчева, директор на фондация „ЕкоОбщност“.

Източници: plovdiv24.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз ли нещо не разбрах

    21 0 Отговор
    20 човека са засадили 14 дръвчета?????

    Коментиран от #4

    14:46 08.11.2026

  • 2 В тази

    26 0 Отговор
    "редакция",нещо хич не вървят нещата. Какво е общото между засадените дръвчета и затъналия в наводнение автомобил? Въпросът разбира се е риторичен.

    Коментиран от #6, #11

    14:48 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 СиДзин от КНР

    11 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Голямото съдене 14 дървета доста работа е паднала 1 лопата и 100 кибика.
    Ние в Китай сеем на 1 минута по 10 000 дървета но не ми е дошло на акъла да си направя една дървена реклама.

    14:53 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Любопитен

    9 0 Отговор
    Автомобила колко коня е?

    14:58 08.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 В имота ми имам

    6 0 Отговор
    37 дръвчета.

    15:01 08.11.2026

  • 11 Общото е

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "В тази":

    Путин е виновен

    15:03 08.11.2026

  • 12 Авторката е балон с хелий

    10 1 Отговор
    Да я питам, какво общо има снимката със засадените дървета???

    15:10 08.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ние с гайдите

    5 0 Отговор
    Ами то , броя на участвалите фондации по-голям от броя на засадените дървета , бе ?

    15:12 08.11.2026

  • 15 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Направиха ни ужасно горди ,с кмета и фондациите ,ФОНДАЦИИТЕ са повече от 20 човека ,температурата там ще падне с 5 градуса

    15:12 08.11.2026

  • 16 какви доброволци

    3 0 Отговор
    като за ул. "Ген. Колев" трябва да има озеленяване по проект и да е платено на строителите.

    15:17 08.11.2026

  • 17 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Капка в морето са тия 15 дървета. Те изсичат стотици, пък засадили 14.

    15:19 08.11.2026

  • 18 Висша журналистика

    7 0 Отговор
    Обща 20 “ Герои на времето”и други активисти от Пловдив и Стара Загора, с колективни усилия са засадили 14 МЛАДИ дръвчета!
    Няма и по едно ма човек. А ако бяха СТАРИ дървета, какво ли щяха да правят???
    Голяма излагация!
    Мани мани!

    15:19 08.11.2026

  • 19 Пламен

    5 0 Отговор
    Интересна снимка. :)
    Така ли се садят фиданки вече ?

    15:20 08.11.2026

  • 20 Тико

    2 0 Отговор
    Без поливане догодина ще са изсъхнали.

    15:22 08.11.2026

  • 21 Йотова била

    3 2 Отговор
    Ли е поканена?
    А Пундьо?

    15:23 08.11.2026

  • 22 Летописец

    5 1 Отговор
    Настрана тази статия с генералКолевски привкус ! Поначало идеята е добра ! На времето ни водеха от училище да засаждаме дръвчета . Още всеки си спомня къде е бил "на озеленяване " .

    15:25 08.11.2026

  • 23 Тоя На Снимката !

    2 0 Отговор
    Много Добре !

    Сади !

    Дръвчетата !

    15:49 08.11.2026

  • 24 Ко ко

    0 0 Отговор
    Тва няква пародия на реклама или изборите наближават та се активира с малко обществени прояви.
    Грозно е да се прави реклама с благотворителност, най малко за сметка на деца и природа,грозно и пошло.

    16:05 08.11.2026

  • 25 Цеко сифоня

    0 0 Отговор
    Е айде и вие пък ся ! Ми такава снимка имала мисирката, такава сложила. Нали за да се наслади нещо, земята требва да се намокри.

    16:06 08.11.2026

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