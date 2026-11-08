14 нови дървета засадиха край детски площадки в Пловдив

14 нови дървета бяха засадени край детските площадки и зоните за игра на обновената улица „Ген. Колев“ в пловдивския район „Западен“. В доброволческата акция са се включили 20 служители на STADA България от Пловдив и Стара Загора.

Инициативата е организирана от фондациите „Герои на времето“ и „ЕкоОбщност“ в партньорство с район „Западен“ и ОП „Градини и паркове“ към Община Пловдив. Засадени са пет вида дървета – ликвидамбър, чинар, червен дъб, полски ясен и копривки. Според организаторите те са подходящи за градска среда и с развитието на короните си ще осигурят повече сянка около местата за игра.

„Поех ангажимент пред живущите на ул. „Ген. Колев“, че след приключването на ремонтните дейности ще продължим със залесяването на зелените площи и направихме още една стъпка в тази посока“, заяви кметът на район „Западен“ Тони Стойчева.

Тя е благодарила на доброволците и организаторите, като е посочила, че това е третата поредна година, в която те избират района за своя инициатива.

Освен засаждането участниците са почистили от плевели и прилежащите зелени площи. В рамките на акцията е било предвидено и боядисване на пейките, но неблагоприятните метеорологични условия са възпрепятствали изпълнението му.

Необходимите материали са дарени на районната администрация. Оттам се очаква служители да боядисат пейките през следващите седмици. Район „Западен“ заявява готовност да продължи работата с граждани, неправителствени организации и представители на бизнеса по нови инициативи за подобряване на градската среда.

„Всяко ново дърво е принос към по-здравословната градска среда. С тези 14 дървета ще имаме повече зеленина, чист въздух и кислород“, коментира Любомира Колчева, директор на фондация „ЕкоОбщност“.

Източници: plovdiv24.bg