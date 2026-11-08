14 нови дървета засадиха край детски площадки в Пловдив

14 нови дървета бяха засадени край детските площадки и зоните за игра на обновената улица „Ген. Колев“ в пловдивския район „Западен“. В доброволческата акция са се включили 20 служители на STADA България от Пловдив и Стара Загора.
Инициативата е организирана от фондациите „Герои на времето“ и „ЕкоОбщност“ в партньорство с район „Западен“ и ОП „Градини и паркове“ към Община Пловдив. Засадени са пет вида дървета – ликвидамбър, чинар, червен дъб, полски ясен и копривки. Според организаторите те са подходящи за градска среда и с развитието на короните си ще осигурят повече сянка около местата за игра.„Поех ангажимент пред живущите на ул. „Ген. Колев“, че след приключването на ремонтните дейности ще продължим със залесяването на зелените площи и направихме още една стъпка в тази посока“, заяви кметът на район „Западен“ Тони Стойчева.
Тя е благодарила на доброволците и организаторите, като е посочила, че това е третата поредна година, в която те избират района за своя инициатива.
Освен засаждането участниците са почистили от плевели и прилежащите зелени площи. В рамките на акцията е било предвидено и боядисване на пейките, но неблагоприятните метеорологични условия са възпрепятствали изпълнението му.
Необходимите материали са дарени на районната администрация. Оттам се очаква служители да боядисат пейките през следващите седмици. Район „Западен“ заявява готовност да продължи работата с граждани, неправителствени организации и представители на бизнеса по нови инициативи за подобряване на градската среда.„Всяко ново дърво е принос към по-здравословната градска среда. С тези 14 дървета ще имаме повече зеленина, чист въздух и кислород“, коментира Любомира Колчева, директор на фондация „ЕкоОбщност“.
Източници: plovdiv24.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз ли нещо не разбрах
Коментиран от #4
14:46 08.11.2026
2 В тази
Коментиран от #6, #11
14:48 08.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 СиДзин от КНР
Голямото съдене 14 дървета доста работа е паднала 1 лопата и 100 кибика.
Ние в Китай сеем на 1 минута по 10 000 дървета но не ми е дошло на акъла да си направя една дървена реклама.
14:53 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Любопитен
14:58 08.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 В имота ми имам
15:01 08.11.2026
11 Общото е
До коментар #2 от "В тази":Путин е виновен
15:03 08.11.2026
12 Авторката е балон с хелий
15:10 08.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ние с гайдите
15:12 08.11.2026
15 Kaлпазанин
15:12 08.11.2026
16 какви доброволци
15:17 08.11.2026
17 Казанлъшкия
15:19 08.11.2026
18 Висша журналистика
Няма и по едно ма човек. А ако бяха СТАРИ дървета, какво ли щяха да правят???
Голяма излагация!
Мани мани!
15:19 08.11.2026
19 Пламен
Така ли се садят фиданки вече ?
15:20 08.11.2026
20 Тико
15:22 08.11.2026
21 Йотова била
А Пундьо?
15:23 08.11.2026
22 Летописец
15:25 08.11.2026
23 Тоя На Снимката !
Сади !
Дръвчетата !
15:49 08.11.2026
24 Ко ко
Грозно е да се прави реклама с благотворителност, най малко за сметка на деца и природа,грозно и пошло.
16:05 08.11.2026
25 Цеко сифоня
16:06 08.11.2026