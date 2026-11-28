Доверието в обществените медии се печели всеки ден, но може да бъде загубено за миг. Това заяви генералният директор на Българското национално радио Милен Митев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

„Доверието е нещо, което трябва да се извоюва всеки ден. Отнема много време да го спечелиш, но може да се загуби за миг“, каза Митев. По думите му обществените медии в Европа са сред източниците на информация, на които хората имат най-голямо доверие.

Данните от проучване на Евробарометър, публикувано през 2022 г., показват, че обществените телевизии и радиостанции, включително техните онлайн платформи, са посочени като най-доверен източник на новини в Европейския съюз от 49% от анкетираните. За сравнение, печатните медии са посочени от 39%, а частните телевизии и радиостанции - от 27%.

БНР настоява за устойчиво финансиране

Митев определи финансовото състояние на обществените медии в България като незадоволително. Според сравнителните данни, които той цитира, общото финансиране на БНР и Българската национална телевизия възлиза на 14 евро годишно на човек. По този показател България е предпоследна в Европейския съюз, а след нея е само Румъния с 11 евро на човек.

„Обществените медии няма как да бъдат силни без адекватно финансиране“, заяви генералният директор на БНР. Той посочи, че през последните 25 години радиото е увеличило ефирната си продукция с една трета, докато съставът му е намалял с близо една четвърт.

Според Митев протестите на оркестрите в БНР не са свързани единствено с конкретното увеличение на възнагражденията с около 200 евро на човек. Основното искане било да се създаде независим и устойчив механизъм за финансиране, който да отчита и поддръжката на музикални състави.

Радиото търси младата аудитория

Митев посочи избягването на новини като особено силно явление сред младите хора. Затова БНР се стреми да представя сериозната информация в по-достъпна форма и да разпространява съдържанието си чрез аудио- и видеоплатформи, както и чрез собствените си дигитални услуги.

„Съдържанието отдавна вече не е достатъчно, ако не е представено в подходящата форма“, каза той. По думите му слушателите имат все по-голям избор, а радиото вече се конкурира не само с други медии, но и с всеки създател на съдържание за ограниченото време на аудиторията.

Шест състава излизат заедно на сцена в Пловдив

БНР ще представи шестте си състава на тридневен фестивал в Пловдив на 1, 2 и 3 декември. В програмата са Симфоничният оркестър, Смесеният хор, Биг бендът, Оркестърът за народна музика, Детският радиохор и вокалната група „Радио Деца“.

Сред солистите са Георги Андреев, Милица Гладнишка, Орлин Павлов и Пейо Пеев. Фестивалът се реализира с подкрепата и финансирането по културния календар на Министерството на културата. Митев определи събитието като начало на процес, чрез който съставите на радиото да достигат по-често до публика извън София.

Източници: bntnews.bg, brusselstimes.com