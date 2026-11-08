Катастрофа затвори път III-305 край село Ясен

Катастрофа затвори път III-305 край плевенското село Ясен. Движението в района се регулира от патрулни автомобили на МВР, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В посока Ясен е въведен обход през селата Крушовица, Градина и Търнене. За пътуващите към София маршрутът е пренасочен по път I-3 Бяла–Ботевград.

„Засега няма информация за загинали“, е съобщила говорителят на Областната дирекция на МВР – Плевен Мариана Цветкова пред БТА.

До момента не са съобщени подробности за броя на участниците в катастрофата, наличието на пострадали или причините за инцидента.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg