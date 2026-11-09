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Държавата предлага 100 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Държавата предлага 100 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

9 Ноември, 2026 08:37 525 22

  • държавен дълг-
  • държавни ценни книжа-
  • министерство на финансите-
  • българска народна банка

Министерството на финансите предлага 10-годишни облигации с годишен купон от 3,50%. Падежът на емисията е през февруари 2036 г

Държавата предлага 100 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавата предлага нов дълг от 100 млн. евро на вътрешния пазар чрез аукцион за държавни ценни книжа. Процедурата се провежда от Българската народна банка по поръчение на Министерството на финансите.

Предлаганите облигации са със срок от 10 години и фиксиран годишен лихвен купон от 3,50%. Падежът на емисията е 11 февруари 2036 г., а плащането по одобреното количество е насрочено за 11 ноември 2026 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца.

Окончателният размер ще зависи от аукциона

Обявените 100 млн. евро представляват номиналната стойност на книжата, предложени за продажба. Това не означава, че средствата вече са постъпили в бюджета. Количеството на действително пласираните облигации и постигнатата доходност ще станат ясни след приключването на аукциона.

Купонът от 3,50% е фиксираният годишен лихвен процент по облигациите. Реалната доходност за инвеститорите обаче зависи и от цената, на която те придобият книжата по време на процедурата. Сред потенциалните купувачи са банки, пенсионни фондове и други институционални инвеститори.

В условията на аукциона е записано: „Министерството на финансите си запазва правото да отхвърли всички поръчки.“ Ведомството може също да одобри количество, различно от първоначално обявеното.

Средство за финансиране на бюджета

Държавните ценни книжа представляват заем, който държавата получава от инвеститорите срещу ангажимент да изплаща лихва и при настъпването на падежа да върне номиналната стойност на облигациите.

Чрез емитирането на такива книжа Министерството на финансите осигурява средства за финансиране на бюджета и управление на държавния дълг. Предстоящата емисия е част от вече съществуваща 10-годишна облигационна емисия, пусната в обращение през февруари 2026 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    3 0 Отговор
    До февруари 2036-та година я камилата,я някое прасе.

    Коментиран от #5, #11

    08:42 09.11.2026

  • 2 Разбрах

    9 1 Отговор
    Ще теглим дългове до дупка. Когато всичко свърши, ще подарим държавата на Русия.срещу "закрила".
    Нали, фатмаци.

    Коментиран от #16

    08:45 09.11.2026

  • 3 евалата чалгопитеци

    5 0 Отговор
    Как е Новото Нормално? Защо не сте по площадите? Няма кой да ви плаща сега ли?

    08:46 09.11.2026

  • 4 Честито

    9 1 Отговор
    на гласувалите за Радев и Йотова!

    Коментиран от #7

    08:46 09.11.2026

  • 5 Що бе?

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "лют пипер":

    Радев и Йотова отслабнаха. Не ги мисли. И пуяк с фитка става..

    08:46 09.11.2026

  • 6 Тц, отказвам

    4 0 Отговор
    Няма да си купя от купоните ви.

    Коментиран от #8

    08:48 09.11.2026

  • 7 Не бе,

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Честито":

    те щели да ги върнат бързо от печалбата на Боташ.

    08:49 09.11.2026

  • 8 така е

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тц, отказвам":

    Когато банките започват да отказват покупката на подобни облигации, държавата фалира. Да благодарим на Шофьора на самолет за мъдрото ръководство на държавата. Щом управляващите започнаха с измами с официални документи, тази държава не заслужава да съществува в този си вид.

    08:50 09.11.2026

  • 9 Васил

    3 0 Отговор
    Радев само говори колко били лоши Боко и Пеевски ама той същият дълг след дълг до кога? Докато не се събудим от Гръцкият сценарии само че нас няма никой да ни спасява защото парите не се управляват както трябва.

    08:52 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 От Радев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "лют пипер":

    можеш да си купиш само губещ билет. Всичките в пачката са такива.
    Все едно част от печалбата на Боташ.
    Хахаха

    08:53 09.11.2026

  • 12 не е нещо

    4 0 Отговор
    ама свалихте Желязков за прокто бюджет, който беше в пъти по-добър ит сегашното предложение. Ще ревете и ще плащате, щом сега не сте по площадите.
    Тези 100 милиона Евро заем не са без лихви. Кой ще ги връща заедно с лихвите?

    Коментиран от #22

    08:53 09.11.2026

  • 13 Без майтап

    3 0 Отговор
    Първата вноска за двата километра магистрала.

    08:54 09.11.2026

  • 14 ЕЦБ

    5 0 Отговор
    НЕМЕДЛЕНА ОСТАВКА +РАДЕФ!!!!!!!!!!!!

    08:57 09.11.2026

  • 15 нищо не е

    3 0 Отговор
    Това са само около 200 дена плащанията към Боташ/Газпром. Няма и година.

    08:59 09.11.2026

  • 16 Копейко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разбрах":

    Ама ние и държава ли имаме ,аз си мислех ,че сме само територия

    Коментиран от #17

    09:03 09.11.2026

  • 17 така е

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Копейко":

    България е територия. Руска територия, с губернатор Леонид Решетников, който управлява чрез наместника си Румен Радев.

    09:06 09.11.2026

  • 18 Ами

    1 0 Отговор
    Два милиона работещи хранят 6,5 милиона не работещи ,в който 700 хиляди не наяли се търтеи ,които основната им работа е да грабят и тероризират хранещите го

    09:08 09.11.2026

  • 19 Ами

    1 0 Отговор
    За 10 години ще се връщат 200 милиона,но няма да ги връща Радев

    09:10 09.11.2026

  • 20 Радев

    0 0 Отговор
    Нема се плашите до четири години ще сме руска губерния ,дядо Иван ще ги връща

    09:15 09.11.2026

  • 21 Чип и Дейл

    0 0 Отговор
    Да целуват ръка на Пенсионните фондове, и лихва под 5% няма да мине

    09:16 09.11.2026

  • 22 Чип и Дейл

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "не е нещо":

    Желязков е рекордьор по теглене на заеми, крадене и високи цени

    09:19 09.11.2026

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