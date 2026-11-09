Държавата предлага 100 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Държавата предлага нов дълг от 100 млн. евро на вътрешния пазар чрез аукцион за държавни ценни книжа. Процедурата се провежда от Българската народна банка по поръчение на Министерството на финансите.
Предлаганите облигации са със срок от 10 години и фиксиран годишен лихвен купон от 3,50%. Падежът на емисията е 11 февруари 2036 г., а плащането по одобреното количество е насрочено за 11 ноември 2026 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца.
Окончателният размер ще зависи от аукциона
Обявените 100 млн. евро представляват номиналната стойност на книжата, предложени за продажба. Това не означава, че средствата вече са постъпили в бюджета. Количеството на действително пласираните облигации и постигнатата доходност ще станат ясни след приключването на аукциона.
Купонът от 3,50% е фиксираният годишен лихвен процент по облигациите. Реалната доходност за инвеститорите обаче зависи и от цената, на която те придобият книжата по време на процедурата. Сред потенциалните купувачи са банки, пенсионни фондове и други институционални инвеститори.
В условията на аукциона е записано: „Министерството на финансите си запазва правото да отхвърли всички поръчки.“ Ведомството може също да одобри количество, различно от първоначално обявеното.
Средство за финансиране на бюджета
Държавните ценни книжа представляват заем, който държавата получава от инвеститорите срещу ангажимент да изплаща лихва и при настъпването на падежа да върне номиналната стойност на облигациите.
Чрез емитирането на такива книжа Министерството на финансите осигурява средства за финансиране на бюджета и управление на държавния дълг. Предстоящата емисия е част от вече съществуваща 10-годишна облигационна емисия, пусната в обращение през февруари 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лют пипер
Коментиран от #5, #11
08:42 09.11.2026
2 Разбрах
Нали, фатмаци.
Коментиран от #16
08:45 09.11.2026
3 евалата чалгопитеци
08:46 09.11.2026
4 Честито
Коментиран от #7
08:46 09.11.2026
5 Що бе?
До коментар #1 от "лют пипер":Радев и Йотова отслабнаха. Не ги мисли. И пуяк с фитка става..
08:46 09.11.2026
6 Тц, отказвам
Коментиран от #8
08:48 09.11.2026
7 Не бе,
До коментар #4 от "Честито":те щели да ги върнат бързо от печалбата на Боташ.
08:49 09.11.2026
8 така е
До коментар #6 от "Тц, отказвам":Когато банките започват да отказват покупката на подобни облигации, държавата фалира. Да благодарим на Шофьора на самолет за мъдрото ръководство на държавата. Щом управляващите започнаха с измами с официални документи, тази държава не заслужава да съществува в този си вид.
08:50 09.11.2026
9 Васил
08:52 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 От Радев
До коментар #1 от "лют пипер":можеш да си купиш само губещ билет. Всичките в пачката са такива.
Все едно част от печалбата на Боташ.
Хахаха
08:53 09.11.2026
12 не е нещо
Тези 100 милиона Евро заем не са без лихви. Кой ще ги връща заедно с лихвите?
Коментиран от #22
08:53 09.11.2026
13 Без майтап
08:54 09.11.2026
14 ЕЦБ
08:57 09.11.2026
15 нищо не е
08:59 09.11.2026
16 Копейко
До коментар #2 от "Разбрах":Ама ние и държава ли имаме ,аз си мислех ,че сме само територия
Коментиран от #17
09:03 09.11.2026
17 така е
До коментар #16 от "Копейко":България е територия. Руска територия, с губернатор Леонид Решетников, който управлява чрез наместника си Румен Радев.
09:06 09.11.2026
18 Ами
09:08 09.11.2026
19 Ами
09:10 09.11.2026
20 Радев
09:15 09.11.2026
21 Чип и Дейл
09:16 09.11.2026
22 Чип и Дейл
До коментар #12 от "не е нещо":Желязков е рекордьор по теглене на заеми, крадене и високи цени
09:19 09.11.2026