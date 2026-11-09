Държавата предлага 100 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Държавата предлага нов дълг от 100 млн. евро на вътрешния пазар чрез аукцион за държавни ценни книжа. Процедурата се провежда от Българската народна банка по поръчение на Министерството на финансите.

Предлаганите облигации са със срок от 10 години и фиксиран годишен лихвен купон от 3,50%. Падежът на емисията е 11 февруари 2036 г., а плащането по одобреното количество е насрочено за 11 ноември 2026 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца.

Окончателният размер ще зависи от аукциона

Обявените 100 млн. евро представляват номиналната стойност на книжата, предложени за продажба. Това не означава, че средствата вече са постъпили в бюджета. Количеството на действително пласираните облигации и постигнатата доходност ще станат ясни след приключването на аукциона.

Купонът от 3,50% е фиксираният годишен лихвен процент по облигациите. Реалната доходност за инвеститорите обаче зависи и от цената, на която те придобият книжата по време на процедурата. Сред потенциалните купувачи са банки, пенсионни фондове и други институционални инвеститори.

В условията на аукциона е записано: „Министерството на финансите си запазва правото да отхвърли всички поръчки.“ Ведомството може също да одобри количество, различно от първоначално обявеното.

Средство за финансиране на бюджета

Държавните ценни книжа представляват заем, който държавата получава от инвеститорите срещу ангажимент да изплаща лихва и при настъпването на падежа да върне номиналната стойност на облигациите.

Чрез емитирането на такива книжа Министерството на финансите осигурява средства за финансиране на бюджета и управление на държавния дълг. Предстоящата емисия е част от вече съществуваща 10-годишна облигационна емисия, пусната в обращение през февруари 2026 г.