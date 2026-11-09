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Онлайн винетка може да излезе с една трета по-скъпо
  Тема: Трафик

Онлайн винетка може да излезе с една трета по-скъпо

9 Ноември, 2026 10:42 840 6

  • електронни винетки-
  • потребителски права-
  • онлайн търговия-
  • епц българия-
  • посреднически сайтове

Посреднически сайтове, които наподобяват официалните страници, начисляват допълнителни такси. ЕПЦ България съветва шофьорите да проверяват търговеца и крайната цена

Онлайн винетка може да излезе с една трета по-скъпо - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Покупката на електронна винетка през посреднически сайт може да оскъпи сумата с до една трета, предупреждава Европейският потребителски център България. През последните месеци там са постъпили много жалби от потребители, платили неочаквани такси при поръчка на винетки от сайтове, регистрирани зад граница.

Допълнителната сума най-често е представена като такса за регистрация или обслужване. Тя е описана в общите условия на сайта, но потребителите невинаги я забелязват преди плащането.

„Проверявайте не само цената на винетката, но и кой ви я продава. Сайт, който изглежда официален или се появява на първо място при търсене в интернет, може да е посредник, който начислява допълнителна такса“, съветва Соня Спасова, директор на ЕПЦ България.

Подобни платформи често имат професионален дизайн, удобни форми за поръчка и интернет адреси, които наподобяват официалните страници. Част от тях се показват сред първите резултати в търсачките чрез платени реклами, обозначени като „Спонсорирано“ или „Реклама“, съобщава БТА.

Валидна винетка, но по-висока цена

Използването на посредник само по себе си не е забранено. В този случай потребителят може да получи напълно валидна винетка, но да плати повече от официалната ѝ цена. Затова още преди потвърждаване на плащането трябва да е ясно кой е търговецът, дали сайтът действа като посредник и каква е крайната сума.

Рискът е по-голям при покупка в последния момент или от мобилен телефон, минути преди пътуване. При бързане лесно могат да бъдат пропуснати данните за фирмата, допълнителните такси или условията на услугата. След покупката възможностите за промяна или анулиране зависят от конкретните условия и приложимите правила.

Какво да проверят шофьорите

ЕПЦ България препоръчва да се провери кой стои зад сайта, има ли посочена фирма и реални данни за контакт, както и дали крайната цена съвпада с официалната за избрания вид винетка. Допълнителните символи до полетата за попълване – звезда, стрелка или удивителна – също трябва да бъдат отворени, тъй като може да съдържат информация за таксите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ посочва като канали за покупка официалния сайт на Националното тол управление, мобилното приложение и оторизираната партньорска мрежа. При избор на друг сайт потребителят трябва предварително да провери дали той е официален партньор или предлага посредническа услуга.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    2 4 Отговор
    Не е вярно. Ще отричам до последно.

    10:57 09.11.2026

  • 2 Ха ха ха каква "новост",

    6 0 Отговор
    вместо по-евтино, на територията на простащината онлайн винетка щяла да излиза по-скъпо, чудо на чудесата в 21 век на прогреса на технологиите, нали тези технологии са за това за по-евтино обслужване и по-бързо на населението ? Каква държава, какви политици, какво отношение на управлението, всичко против суверена ?

    10:57 09.11.2026

  • 3 Всеки ден ще е така до победата

    4 1 Отговор
    над олигархичните пенсионери.

    Коментиран от #5

    11:31 09.11.2026

  • 4 Искам го, сакам го

    2 1 Отговор
    тоя ми ти, мамо, славяновец чутовен!

    11:32 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ония с фордо

    3 0 Отговор
    Купувал съм онлайн вигнети за половин Европа и никъде не съм плащал повече от официалната цена . Но както за пореден път виждаме че България е страната на неограничени и всевъзможни такси и данъци.

    11:50 09.11.2026

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