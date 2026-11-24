Фалшиви онлайн магазини, копия на сайтове на известни марки и подвеждащи намаления са сред 13-те най-често срещани капана при пазаруването около Черния петък. Комисията за защита на потребителите предупреждава, че в институцията постъпват сигнали и жалби за повтарящи се нарушения, по част от които се работи съвместно с компетентните институции и органите на реда.

Черният петък тази година е на 27 ноември. От КЗП призовават потребителите да бъдат особено внимателни, преди да направят поръчка или да преведат пари.

Фалшиви магазини и стоки менте

Сред основните рискове са търговците фантоми. Те предлагат стоки през интернет сайтове или социални мрежи, но след натрупването на определен оборот прекратяват дейността си и изчезват от онлайн пространството.

Друга схема е създаването на копия на сайтове на утвърдени търговски марки. Потребителите могат да бъдат заблудени и чрез изображения на популярни личности, използвани за реклама без тяхното знание и участие.

КЗП предупреждава и за магазини, които създават впечатление, че продават европейски продукти, но всъщност предлагат стоки с произход извън Европейския съюз или имитации на известни марки чрез търговци, които не са регистрирани в Общността.

Таймери, ограничени количества и подвеждащи описания

Ярко оцветените таймери, отброяващи оставащите минути или секунди до края на промоция, са сред похватите за насърчаване на импулсивни покупки. Същото важи за послания като „само днес“, „само сега“, „ограничени наличности“ и „бързо изчерпване“.

Комисията обръща внимание и на подвеждащи описания, при които на даден продукт се приписват качества и характеристики, каквито той действително не притежава.

Забавени доставки и проблеми с рекламациите

Потребители получават визуално сходни, но по-нискокачествени стоки, продукти от по-нисък клас или имитации на известни марки. Сред оплакванията има и случаи на доставки, забавени с месец, два или повече.

Затруднения възникват при връщането на стоки, купени от търговци, които работят с множество доставчици от Азия и други държави извън ЕС. Някои продавачи начисляват прекомерно високи разходи за международни пратки, което може да обезкуражи клиентите да предявят рекламация.

„Искането за банков превод по лична сметка на физическо лице или по сметка, чийто титуляр не съответства на името на търговеца, е сред предупредителните сигнали за потенциална злоупотреба“, посочват от КЗП.

Натиск върху уязвими потребители

Комисията съобщава и за психологически натиск върху възрастни хора и лица със здравословни проблеми. Случаите са свързани с продажби извън традиционните търговски обекти, включително при томболи, презентации и демонстрации на домакински уреди, матраци или медицински изделия.

При подобни събития потребителите могат да бъдат притискани или сплашвани да купят даден продукт и да платят незабавно.

Преди покупка КЗП препоръчва да се проверят репутацията на търговеца, отрицателните отзиви, действителният адрес, телефонът и начинът за контакт. Важно е също да се установи дали сайтът не имитира утвърдена компания, дали продавачът е регистриран в ЕС и с какви доставчици работи.