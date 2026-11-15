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Онлайн винетки се продават с допълнителни посреднически такси
  Тема: Икономика

Онлайн винетки се продават с допълнителни посреднически такси

15 Ноември, 2026 13:27 495 1

  • електронни винетки-
  • посреднически такси-
  • европейски потребителски център-
  • потребителски права

Над 50 жалби са постъпили в Европейския потребителски център срещу три или четири подобни сайта

Онлайн винетки се продават с допълнителни посреднически такси - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сайтове, които продават електронни винетки онлайн, начисляват допълнителни посреднически такси, а част от тях изглеждат като официални платформи. За това предупреждава Европейският потребителски център, където през последните месеци са постъпили над 50 жалби срещу три или четири подобни сайта.

Платформите са регистрирани в различни държави от Европейския съюз. Някои се появяват сред първите резултати в Google като платени реклами, което може да заблуди шофьорите, търсещи бързо винетка за пътуване в чужбина.

Дидо Илиев от Русе често пътува до Румъния. При търсене на винетка в интернет той неведнъж е попадал на посреднически сайтове.

„Когато кликна и ми трябва еднодневна винетка или за по-кратък период на цена 5 евро, при получаването на фактурата се оказва, че самата винетка струва около 3 евро, а останалото са такси до 5 евро“, разказва Илиев.

Подобен случай преживява и семейството на Борислав Колев. Докато пътуват, те установяват, че не са купили винетка, а съпругата му прави покупката онлайн, преди да стигнат до магистралата. След плащането разбират, че от банковата им карта са изтеглени 75 евро вместо около 50 евро.

Семейството оспорва операцията чрез банката и успява да си върне парите.

„Важно е хората да бъдат активни и да си търсят правата, да не оставят нещата просто ей така да се разминат“, казва Колев.

Директорът на Европейския потребителски център Соня Спасова уточнява, че начисляването на такса за посредническа услуга само по себе си е законно. Проблемът е, че потребителите могат да не разберат навреме, че купуват винетката от посредник, и да не видят реалната крайна цена.

„Моят апел е потребителите да не бързат, когато си купуват подобни винетки, а да проверят от кого ще я купят и съответно на каква цена. Таксата, която се начислява за посредническа услуга, е законна, но оскъпява цената на услугата“, заявява Спасова.

Съветът към шофьорите е преди плащане да проверят кой стои зад сайта и да сравнят крайната сума с цената в официалната платформа. Заради подобни случаи част от потребителите купуват винетки само от проверени места или директно от бензиностанции.

Източник: nova.bg


България
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