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11 ноември 1875 г. Създаден е Гюргевският революционен комитет, свикал Априлското въстание

11 ноември 1875 г. Създаден е Гюргевският революционен комитет, свикал Априлското въстание

11 Ноември, 2026 00:12 607 8

  • гюргевски революционен комитет-
  • априлско въстание-
  • стефан стамболов-
  • българско възраждане

Създаденият през ноември 1875 г. комитет разделя българските земи на революционни окръзи и изпраща апостоли за подготовка на въстанието

11 ноември 1875 г. Създаден е Гюргевският революционен комитет, свикал Априлското въстание - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 11 ноември 1875 г. в Гюргево български революционни дейци емигранти създават комитет, който поема подготовката на ново въстание в българските земи. Организацията остава в историята като Гюргевския революционен комитет и се оформя като продължител на Българския революционен централен комитет в Букурещ, разпаднал се след неуспеха на Старозагорското въстание през същата година.

Сред основателите са Никола Обретенов, Стоян Заимов, Панайот Волов, Георги Икономов и Георги Измирлиев – Македончето. В работата му участват и други дейци на революционната емиграция. Заседанията се провеждат под председателството на Стефан Стамболов и продължават до 25 декември 1875 г.

Планът за въстание

Основната задача на комитета е да изработи план за организирано въстание през пролетта на 1876 г. Първоначално е посочена датата 1 май. Според Радио България историците разглеждат гюргевските решения като опит за подготовка на всенародно въстание в условията на задълбочаващата се Източна криза.

„Водещо място заема тезата, че гюргевските апостоли си поставят за цел да подготвят всенародно въстание“, казва проф. д-р Пламен Митев от Софийския университет.

Планът предвижда българските земи да бъдат разделени на революционни окръзи, ръководени от главни апостоли и техни помощници. В българските исторически справки най-често се посочват пет окръга: Търновски, Сливенски, Врачански, Пловдивски и Софийски. В някои изследователски обзори се говори за четири действащи окръга, тъй като Софийският не успява да развие реална подготовка.

Първи, Търновски окръг, е поверен на Стефан Стамболов. Начело на Сливенския е Иларион Драгостинов, на Врачанския – Стоян Заимов, а Пловдивският, чийто център е Панагюрище, първоначално е ръководен от Панайот Волов, а по-късно от Георги Бенковски. Пети, Софийски окръг, остава без съществена организационна дейност.

Апостолите преминават в България

След края на заседанията определените апостоли и помощниците им се прехвърлят в България. Те започват да възстановяват комитетската мрежа, да привличат съмишленици, да събират оръжие и да подготвят населението за въоръжено действие.

С изпращането им Гюргевският революционен комитет се саморазпуска. Подготовката обаче продължава по места и води до избухването на Априлското въстание преждевременно – на 20 април 1876 г. в Копривщица. Въпреки поражението въстанието привлича вниманието на европейските държави към българския въпрос и се превръща в повратен момент от националноосвободителното движение.

Източници: bta.bg, old-news.bnr.bg


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе Венци

    0 0 Отговор
    Да беше сложил име под снимката ! Не че никой не го знае кой е , но има и такива !

    Коментиран от #5

    00:38 11.11.2026

  • 2 Българин

    1 2 Отговор
    И за какво ни трябваше това Априлско въстание?!? Колко хора загинаха, за да ни докарат война???

    00:39 11.11.2026

  • 3 Търновски окръг

    4 2 Отговор
    е поверен на Стефан Стамболов и естествено нищо не правят а се крият по дупките и женските манастири преоблечени като калугерки.

    00:45 11.11.2026

  • 4 Софийски окръг,

    3 1 Отговор
    остава без съществена организационна дейност щото българи е нямало там. За тва !

    00:47 11.11.2026

  • 5 Русофилите

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе Венци":

    Го знаят много добре:)))

    00:49 11.11.2026

  • 6 Всеки българин

    2 3 Отговор
    който милее за Родината, ще види, че Русия иска да унищожи Царството ни!

    00:54 11.11.2026

  • 7 А защо българите градинари

    3 1 Отговор
    в Румъния са се наричали „сърби“? А?

    01:01 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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