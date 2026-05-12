12 май 1876 г. Убит е Георги Бенковски

Днес, драги ми читателю на Факти.бг, ще те върнем към кървавото потушаване на Априлското въстание. Геройство и предателство бележат тази велика епопея. На 12 май 1876 г. при засада в Тетевенския Балкан е убит Георги Бенковски. Поне така го е запомнила историята, описана в „Записките по българските въстания” на Захари Стоянов. Ако се разровим в аналите на историята, ще видим, че той е живял както в Истанбул, сърцето на империята, така и в нейните основни търговски центрове. Георги Бенковски е говорел свободно седем езика.
Георги Бенковски е роден в Копривщица на 21 септември 1843 г. В църковния регистър е записан като Гаврил Груев Хлътев. Има две сестри – Куна и Василя. Има тежко детство, баща му Грую Хлътев, дребен и почтен търговец, умира през 1848 и това принуждава Гаврил да учи само до 3-ти клас в Основното Копривщенско училище, а след това майка му го дава да учи занаят – терзийство. По-късно, неудовлетворен от тази перспектива, става абаджийски чирак, после се отделя от майстора си и сам се залавя с търговия.
Обикаля големите пазари в Цариград и на юг из Анадола. Има голям успех, печели и харчи много, но преживява внезапни обрати. Според неговите собствени думи пред Захарий Стоянов човек трябва да умее да лъже, за да бъде успешен търговец. В продължение на десет години живее на различни места в Ориента – Смирна, Цариград, Анадола, Александрия, работейки всевъзможни неща. Една година е бил гавазин на персийския консул и носел такава хубава униформа, че хората го взимали за самия консул. Говорел седем езика – български, турски, гръцки, италиански, полски, румънски и персийски. Приемайки името Георги Бенковски, той активно се включва в предприетите от българската революционна емиграция действия по организирането на неуспялото Старозагорско въстание (1875 г.) с подпалване на Цариград и саможертвеното Априлско въстание, което единствено в ръководения от него IV революционен окръг избухва истински, а жестокото му потушаване довежда до обявяване на Руско-турската освободителна война.
По време на обявяването на Априлското въстание, на 20 април 1876 г. в Копривщица, Бенковски е в Панагюрище заедно с повечето други апостоли. Когато разбира, че в Копривщица вече се бият, той обявява въстанието и в Панагюрище, след което бързо сформира чета и тръгва да вдига и околните села. Хвърковатата чета, с която неуморно обикаля целия регион и успява да мобилизира и мотивира много въстаници, играе централна роля във военните действия на въстанието. Към четата се включват даже шестима хървати от Далмация и един немец, които работят на жп станцията в Белово. Единият от тях, Стефан-Далматинеца, е последният им байрактар.
След жестокото потушаване на бунта в Панагюрския регион, Бенковски и четата се отправят към Тетевенския балкан, където на 12 май след предателство от страна на дядо Въльо пада в река Костина, пронизан от куршума на баш-потеряджията Рюзгяр Хаджи Ахмед ага. Главата му е пратена в Ботевград, а след това в София. Тези събития са документирани от Захари Стоянов в „Записки по българските въстания“. Самият автор преживява по чудо организираната им засада.
uhibbuke
07:36 12.05.2019
Бенковски
07:51 12.05.2019
Townboy
08:04 12.05.2019
ГРАД КОЗЛОДУЙ
щдаааааа
Това му е помогнало на масона
Българин
До коментар #3 от "Townboy":Русофилите не можете да пропуснете повод да оплюете българския народ. За твое сведение предателството в историята на истинската ти родина Русия са много повече и много по мащабни. Само през ВСВ близо 1 500 000 руснака преминаха на страната на германците.
Революционери след 1850 г.
9 Българин
До коментар #5 от "щдаааааа":Известна ни е омразата на русофилите към Захари Стоянов. И то единствено заради патриотизма му и непримиримата му позиция срещу руската политика против България.
08:15 12.05.2019
Никой
11 Българин
До коментар #5 от "щдаааааа":И защо лъжеш, че Захари Стоянов не живее в България след Освобождението бе путлераст. Бил е един от двигателите на Съединението и непримирим борец срещу агресивната руска политика срещу България.
08:17 12.05.2019
Анти седераст
08:23 12.05.2019
Биде
15 Българин
До коментар #12 от "Rusnak":Откога историческата истина за агресивната политика на Русия към България след Съединението се смята за агресия срещу Русия бе безродник? Но какво може да се очаква от русофил? Дори ника ти показва, че си българофоб и национален предател "rusnako".
08:30 12.05.2019
Захари Стоянов
08:35 12.05.2019
Историк
Елементарно Уотсън
До коментар #16 от "Захари Стоянов":Защото са масони. Слуги на Синедриона и бъдещ "израел".
08:40 12.05.2019
Анти седераст
08:42 12.05.2019
21 Българин
До коментар #18 от "Елементарно Уотсън":Кои са масони бе русоид? Ботев и Левски ли? Няма по-безродни същества и българофоби от русоидите!
08:43 12.05.2019
22 Хитър Петър
До коментар #15 от "Българин":Не го ли позна по начина на изразяване, това е Хасан!
08:44 12.05.2019
23 некойси
Сега става ли ни ЯСНО че
24 Борис
До коментар #3 от "Townboy":В момента 240 въльовци са в парламента .
08:48 12.05.2019
26 Хисторик
Коментиран от #27, #53
08:50 12.05.2019
28 Гюнеш от Максуда
Асан
СТАЛИН
отличен роман
Защо не жаля за Джендо - З.Стоянов ?
Коментиран от #40
09:05 12.05.2019
30 Анти седераст
До коментар #21 от "Българин":Да. Масони са и двамата.
09:08 12.05.2019
Нека викнем пак в детайлите на Захари
Коцето вт ПП " ИЗРАЖДАНЕ " издава
33 нервен
09:35 12.05.2019
Днес Правоверните имате
09:36 12.05.2019
ХОРА сме и хей тъй на ! Приказваме си !
Горски
09:55 12.05.2019
36 Политиката у нас е ГНИЛА
10:13 12.05.2019
37 Българин
До коментар #35 от "Чудна работа, уж всички сме българи":Русофилите петколонници сте избили повече българи отколкото са загинали през войните. И умират от удоволствие да оплюете и сатанизирате българските родолюбци.
Коментиран от #39
10:13 12.05.2019
41 Българин
10:23 12.05.2019
42 Общество имаше при СОЦА
Коментиран от #50
10:32 12.05.2019
43 Един от терористите докарали
10:40 12.05.2019
45 Димитър Благоев
„Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите“.
10:44 12.05.2019
46 Orthodox
До коментар #16 от "Захари Стоянов":Е как Захарий няма да говори в такъв антируски дух, като и той, и повечето от съратниците му (част от които е изброил), са били масони и ли масонски слуги? А се знае, че основната насоченост на масонерията е срещу вярата в Бога и особено срещу Православието. И като най-силна и голяма православна държава, водач и опора на православната общност в света, Русия най-често е мишена на техните нападки и омраза, както и на задкулисните им машинации.
11:09 12.05.2019
47 Orthodox
До коментар #30 от "Анти седераст":И не само двамата. Исторически доказан и одкументиран факт е участието в масонските структури на голяма част от "революционерите", действали сред българите във втората половина на XIX век за "чиста и свята република" (типично масонска формулировка). В частност, такъв е бил и Никола Обретенов, а майка му (Баба Тонка) е сътрудничила на същите "хубостници"-богоборци.
11:18 12.05.2019
48 Захари Стоянов
До коментар #46 от "Orthodox":Стига с това православие бе червен каскет! Всички комуниста изведнъж станахте православни. Забравихте, че именно руската православна църква и императорска Русия бяха най-големите врагове на българската екзархия. И род давлението на руските посланици в Цариград Лобанов и Игнатиев българските митрополити са били изпращани в заточение. А през 1872 година Русия наложи схизма на българската църква, която продължи до 1946 година, когато вече бяхме руска колония.
11:33 12.05.2019
49 Историк
11:47 12.05.2019
50 А БЕ
До коментар #42 от "Общество имаше при СОЦА":КВО ОБЩЕСТВО ИМАШЕ ПРЕЗ СОЦА БЕ СОПОЛАНКО , ТИ НЕ СИ БИЛ ДАЖЕ И ПРОЕКТ , ПО ВРЕМЕ НА СОЦА ИМАШЕ ЕДНИ КАТО ЕЙ ТОЯ ВЪЛЬО, ПОП КРЪСТЬО РУСОФИЛИ БЪЛГАРОФОБИ ДЕБНЕЩИ НЯКОЙ ДА КАЖЕ ВИЦ ПРОТИВ РУСИЯ ИЛИ УПРАВЛЯВАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕДАТЕЛИ И ХОДЕШЕ ДА ГИ ТРОПНЕ В МИЛИЦИЯТА ИЛИ В ПАРТИЙНИЯТ КОМИТЕТ, А В ЗАМЯНА МУ ДАВАХА ПАРТИЙНА КНИЖКА С КОЯТА В ХРАНИТЕЛНИТЕ МАГАЗИНИ ИЗПРЕВАРВАШЕ ДВАДЕСЕТ ЧОВЕКА ЧАКАЩИ ЗА САЛАМ, ЗАЩОТО ГО НЯМАШЕ БЕШЕ ИЗПРАТЕН ЗА СССР, А ТУК ХОРАТА СЕ РЕДЯХА И ЧАКАХМЕ ЗА 300грама САЛАМ , А ТАКИВА ШУШУМИГИ ПЕРЕЙКИ ПАРТИЙНАТА КНИЖКА ВЗЕМАХА ПЪРВИ И ПО НЯКОЛКО КИЛОГРАМА, НА НАС НИ ОСТАВАШЕ САМО ЧАКАНЕТО !
11:57 12.05.2019
51 Orthodox
До коментар #48 от "Захари Стоянов":Комунист не съм и никога не съм бил. Всъщност съм аполитичен човек, православен християнин, чиято върховна ценност е вярата в Бога и животът според тази вяра, а втората (ценност) е земното Отечество. Иначе съм умерен русофил - дотолкова, доколкото Русия е най-голямата и силна православна страна в света, но съм реалист относно вредите и ползите, които България е имала от нея. И в крайна сметка мисля, че за нашата страна и народ съотношението "полза/вреда" по отношение на Русия е определено по-добро, отколкото по отношение на неправославния юдеомасонски Запад.
12:06 12.05.2019
52 Захари Стоянов
До коментар #51 от "Orthodox":Самия факт, че използващ термина "юдеомасонки запад" показва, че си зомбиран от руската антизападна и антиевропейски пропаганда. България, обаче е част от европейската цивилизация и няма да има връщане кам евразийските деспотизъм и диващина. А колкото до масоните Георги Гергов, член на ИБ на БСП, лидер на БСП в Пловдив и Пловдивска област и почетен консул на Русия в Пловдив е масон.
12:17 12.05.2019
53 Пишеш
До коментар #26 от "Хисторик":Пълни глурости
13:08 12.05.2019
54 Orthodox
До коментар #52 от "Захари Стоянов":"Европейската цивилизация" я видяхме какво докара на България и като цяло на континента - трети (до N-ти) пол, масова пропаганда на хомосексуализма (гей-паради и разни масмедийни промивки ), инцеста, педофилията и куп други гадости в интимния живот на човека, грубия материализъм в ценностната система (общество от зомбирани потребители на веществени "блага"), отчуждение, егоизъм и хладност между хората, и всякакви други "прелести" на бездуховното съществуване, отдалечено от Бога. Благодаря за тия "добрини" на деградиралия Запад, който още Ботев нарича "вавилонска блудница"!
13:22 12.05.2019
55 Захари Стоянов
До коментар #54 от "Orthodox":Пишеш като руски пропагандатор антиевропеец. Няма да те убеждавам, че това са абсолютни глупости. Самият факт, че децата на руския политически и икономически елит, както и тези на лидерите на българските антиевропейски и русофилски партии, учат, живеят и работят на Запад е показателен. Но ако действително смяташ, че България е губеща от членството си в ЕС и Европа е гей поради инцести и беззаконие какво търсиш у нас? Може да емигрираш в просперираща и свободна Русия. Защото няма начин България в обозримо бъдеще да напусне ЕС.
13:36 12.05.2019
56 Хайл
До коментар #2 от "Бенковски":Слава на героите загинали за България
13:39 12.05.2019
57 Матракчи
13:50 12.05.2019
58 Борбата винаги е била за КОЙ ДА СЕ
15:11 12.05.2019
59 На митинги и срещи свалят звезди
АМЕНТА на ЕДНА ПАРТИЯ която да провежда онова което искат хората. А ТАКАВА ПАРТИЯ - НАРОДНА НЯМА. Всички се борят за място на ЯСЛАТА И КЪЩА ЗА ГОСТИ.
15:21 12.05.2019
61 ужас
15:46 12.05.2019
62 Газпром, Роснефт, Подал - руски ли са ?
До коментар #55 от "Захари Стоянов":Или на американско и английско участие и управление. Олигарсите не притежават тези ресурси, те са назначени от вън да ръководят а решението до кога ще са на работа се решава от САЩ и Англия. Когато има спорове с ГАЗПРОМ , РОС НЕФТ кой решава с боровете - РУСИЯ ? Женева, Лондон . Кой блокира личните АВОАРИ НА ОЛИГАРСИТЕ - Путин ? Или САЩ и Англия ? Дерипаска кой му стреми дъвката, в РОСАЛ? Путин ? Или ЧИЧО КОЛОНИЗАТОРА ? РУСИЯ се мобилизира за РЕФЕРЕНДУМ за смяна на КОСТИТУЦИЯТА и въстановяване на незаконното разформироване на СССР ! ЗАПАДА Е В УЖАС - КРАВАТА МОЖЕ ДА СПРЕ ДА ДАВА МЛЯКО В МОМЕНТ КОГАТО СА СВИКНАЛИ ДА СЕ КЪПЯТ С НЕГО. Разбра ли Захари п/така Стоянов ?
15:51 12.05.2019
63 Газпром, Роснефт, Подал - руски ли са ?
До коментар #62 от "Газпром, Роснефт, Подал - руски ли са ?":Не е ПОДАЛ а имах в предвид РОСАЛ - АЛУМИНИЙ . Софтуе.а е подменил смисъла в предният пост.
15:53 12.05.2019
65 Защо се чудиш когато
До коментар #61 от "ужас":На някой от нашите първенюта, задниците са им по - начетени от тях самите ? Те вестника го ползват само за нужника.
16:03 12.05.2019
66 ЗАПАДА тъй и не разбра как Путин
16:11 12.05.2019
67 Сега става ли ни ЯСНО че
16:19 12.05.2019
69 Orthodox
До коментар #55 от "Захари Стоянов":Драги ми Захарие, не пиша като "руски пропагандатор антиевропеец" (това е само в твоята глава и според твоята мирогледна парадигма), а изразявам собствените си ясни и неизменни възгледи и убеждения. Колкото пък до предложението ти да напусна България и да се преселя в Русия - това откъде-накъде? Ясно посочих в предните си коментари, че след Бог за мен най-високата ценност е земното Отечество, което обичам и държа да изживея в него земния си живот. По каква логика положителното отношение към дадена страна задължава човека да се пресели в нея? Ако всички русофили емигрират в Русия, американофилите - в САЩ и всички други -фили - в обекта на своите въжделение - то какво ще остане от България? Така че хайде стига глупости от типа на "като не ти харесва тук, заминавай за...". Харесва ми. Но това не означава, че трябва да оставя Отечеството си и да се преселя в друга държава само защото имам положително отношение към нея.
16:37 12.05.2019
70 Мундо,
До коментар #50 от "А БЕ":А ти не бе ли ония дето и САМ ДА Е У ТРАМВАЙО, ПА ЧЕ СЕ РЕШКА? И ти не бе ли ОНИЯ дето - БЕНЗИНА И ПЕТ СТОТИНКИ ДА ГО НАПРАВЯТ, ПА ЧЕ КРАДЕМ ? А ти не бе ли ония дето получаваше на равно без ПАРИ - УЧИЛИЩЕ, БОЛНИЦА, ЗЪБОЛЕКАР, ДЕТЦКИ КОНСУЛТАЦИИ, ПАТРОНАЖИ ЗА СТАРЦИТЕ, ТРУДОВА КВАЛИФИКАЦИЯ, ЗА БОЛНИЧНИ, ЗА САНАТОРИУМИ, ЗА ЛАГЕРИ, ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, читалища, библиотеки, Театри, опери, стадиони, култура, сигурност, отпуски,ПЕНСИЯ, КАРТИ ЗА ПОЧИВКИ и двор пълен с животинки, челяд и РОДА селото ти от ХОРА ГЪМЖА. Сватби, Кръщенета, Абитуриенти, Войници, Сборове, ХОРА, ВИЦОВЕ ЩЕ ГОВОРИШ И РЪКА КОЯТО ТИ ДАВА ИСКАШ ДА ХАПИШ ? Зъбите щом са ти днес на място - СПОЛАЙ КАЖИ ЧЕ НЕ СА ИЗБИТИ а е трябвало !
16:40 12.05.2019
71 Го/нар си бил при СОЦА и то голям
До коментар #50 от "А БЕ":Пенсия днес вземаш ли ? А що за строител на държавата си бил ? А днес какъв го раздаваш - Доблестни, почтен и пред Господа смирен ? Гомн/р си бил и тогаз и сега НО С ГОЛЕМИ ПРЕТЕНЦИИ И УСТА. А най - вече го/нар и то голям.
16:48 12.05.2019
72 Го/нйо който е живял честно нявга
17:00 12.05.2019
73 ТОЛКОЗ ЗЛЕ СИ ЖИВЯЛ и си още жив ?
17:09 12.05.2019
74 Захари, днес как го харчат у нас салама
До коментар #52 от "Захари Стоянов":С цена за КИЛОГРАМА или само за 100 грама. Тоест за ядене ли го продават или само за вкусили за проба ? А Захари ? При СОЦА, Колко старци скачаха от Балкони, колко млади се палеха по площади и мегдани, колко мъже млад със семейства и не с по едно дете увиснали на греди и клони, сами вързали на врат въже ? А Захари но ти пък си днес добре ?! ЗАХАРИ, ЗАХАРИ търсите си времето когато под краката ви ще запари !
17:51 12.05.2019
75 А бе царвул
До коментар #50 от "А БЕ":Нявга при СОЦА . салама го продаваха с цена за кило и за ядене а днес цената е за 50/100 гр за вкуса му да не забравяме.
18:25 12.05.2019
76 А бе троскут
До коментар #50 от "А БЕ":Салама днес СВОБОДНО СЕ ПРОДАВА но да се купува, не всеки си го позволява !
18:28 12.05.2019
77 Асан
21:24 12.05.2019
78 СТАЛИН
08:37 13.05.2019
79 отличен роман
17:07 13.05.2019
80 Защо не жаля за Джендо - З.Стоянов ?
19:19 13.05.2019
81 Кога народа ни се е отказвал
19:33 13.05.2019
82 Асане/Хасане теб койте бута та се клати?
До коментар #77 от "Асан":Вашият Възродителен процес бе дело на братовчедите ти а не бе НАШ . И туй що получихте, в последствие - двойно гражданство, пенсии, недвижима собственост, имената и вероизповеданието , които вие и преди си имахте. Образование, Работа, Култура, Спорт, Социални осигуровки, - БЯХМЕ НА РАВНО - ДОКТОРИ, УЧИТЕЛИ, АРТИСТИ, ПЕВЦИ, ШАМПИОНИ, РЪКОВОДИТЕЛИ. Днес заедно ядем пак КАСЪКА. Ти накъде Ти кош во.овете ? Ти кибрита не питай на един огън сме всички а ти почваш ДЕЛБА както преди 1980та. Ти не си със всичкия си човече.
20:01 13.05.2019
83 Асане/Хасане теб койте бута та се клати?
До коментар #82 от "Асане/Хасане теб койте бута та се клати?":Нашите българи в Одринска Тракия - нищо от това което вие у нас имате - ТАМ ТЕ ГО НЯМАТ ! Ако на кантар ще слагаш и сравни - ще видиш че не сте по- зле от нас.
20:06 13.05.2019
84 Казано с други думи ХАСАНЕ ,
20:22 13.05.2019
86 Нека се вникне в детайлите на Захари
21:11 13.05.2019
87 Нека викнем пак в детайлите на Захари
21:26 13.05.2019
88 Коцето вт ПП " ИЗРАЖДАНЕ " издава
21:30 13.05.2019
89 ЗА какви заслуги Захари става
21:47 13.05.2019
91 ХАСАНЕ молете се по пет пъти на ден
До коментар #84 от "Казано с други думи ХАСАНЕ ,":ЗА здраве и берекет - " Аллла.а.а.а , Алла.а.а - дай на Иван Костов ПАРА, много Ев.о и Дала.а.а.а.р !" Че ви направи по -добре и от онези които са днес и на сергии на Капалъ чарши !
21:58 13.05.2019
92 Днес Правоверните имате
22:01 13.05.2019
93 Кой ще " упраи положените ?" пита народа
22:04 13.05.2019
94 ХОРА сме и хей тъй на ! Приказваме си !
22:15 13.05.2019
95 Горски
03:22 12.05.2026