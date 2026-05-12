12 май 1876 г. Убит е Георги Бенковски

Главата му е пратена в Ботевград, а след това в София

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес, драги ми читателю на Факти.бг, ще те върнем към кървавото потушаване на Априлското въстание. Геройство и предателство бележат тази велика епопея. На 12 май 1876 г. при засада в Тетевенския Балкан е убит Георги Бенковски. Поне така го е запомнила историята, описана в „Записките по българските въстания” на Захари Стоянов. Ако се разровим в аналите на историята, ще видим, че той е живял както в Истанбул, сърцето на империята, така и в нейните основни търговски центрове. Георги Бенковски е говорел свободно седем езика.

Георги Бенковски е роден в Копривщица на 21 септември 1843 г. В църковния регистър е записан като Гаврил Груев Хлътев. Има две сестри – Куна и Василя. Има тежко детство, баща му Грую Хлътев, дребен и почтен търговец, умира през 1848 и това принуждава Гаврил да учи само до 3-ти клас в Основното Копривщенско училище, а след това майка му го дава да учи занаят – терзийство. По-късно, неудовлетворен от тази перспектива, става абаджийски чирак, после се отделя от майстора си и сам се залавя с търговия.

Обикаля големите пазари в Цариград и на юг из Анадола. Има голям успех, печели и харчи много, но преживява внезапни обрати. Според неговите собствени думи пред Захарий Стоянов човек трябва да умее да лъже, за да бъде успешен търговец. В продължение на десет години живее на различни места в Ориента – Смирна, Цариград, Анадола, Александрия, работейки всевъзможни неща. Една година е бил гавазин на персийския консул и носел такава хубава униформа, че хората го взимали за самия консул. Говорел седем езика – български, турски, гръцки, италиански, полски, румънски и персийски. Приемайки името Георги Бенковски, той активно се включва в предприетите от българската революционна емиграция действия по организирането на неуспялото Старозагорско въстание (1875 г.) с подпалване на Цариград и саможертвеното Априлско въстание, което единствено в ръководения от него IV революционен окръг избухва истински, а жестокото му потушаване довежда до обявяване на Руско-турската освободителна война.

По време на обявяването на Априлското въстание, на 20 април 1876 г. в Копривщица, Бенковски е в Панагюрище заедно с повечето други апостоли. Когато разбира, че в Копривщица вече се бият, той обявява въстанието и в Панагюрище, след което бързо сформира чета и тръгва да вдига и околните села. Хвърковатата чета, с която неуморно обикаля целия регион и успява да мобилизира и мотивира много въстаници, играе централна роля във военните действия на въстанието. Към четата се включват даже шестима хървати от Далмация и един немец, които работят на жп станцията в Белово. Единият от тях, Стефан-Далматинеца, е последният им байрактар.

След жестокото потушаване на бунта в Панагюрския регион, Бенковски и четата се отправят към Тетевенския балкан, където на 12 май след предателство от страна на дядо Въльо пада в река Костина, пронизан от куршума на баш-потеряджията Рюзгяр Хаджи Ахмед ага. Главата му е пратена в Ботевград, а след това в София. Тези събития са документирани от Захари Стоянов в „Записки по българските въстания“. Самият автор преживява по чудо организираната им засада.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 uhibbuke

    26 5 Отговор
    Интересен РАЗКАЗ.

    07:36 12.05.2019

  • 2 Бенковски

    74 3 Отговор
    Един велик българин, без който нямаше да го има Априлското въстание, организирано и избухнало само в 4-ти Революционен окръг, чийто ръководител и главен апостол е Георги Бенковски

    Коментиран от #56

    07:51 12.05.2019

  • 3 Townboy

    59 17 Отговор
    Дядо Въльо е пример защо българите никога няма да сме добре а дори след няколко десетилетия ще изчезнем като народ.

    Коментиран от #7, #24, #33

    08:04 12.05.2019

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    36 1 Отговор
    НЯКОГА ИМАШЕ ДОСТОЙНИ ДАМИ И ГОСПОДА НО ВЕЧЕ СА МАЛКО

    08:05 12.05.2019

  • 5 щдаааааа

    30 12 Отговор
    Бенковски безспорно е герой-вярващ в идеала на Чиста и Свята Република...А за Захари Стоянов има доста сведения от негови съмишленици че"не му е чиста работата" и че самата засада е по негова вина. Дори и след Освобождението оцелелите учасници от Четата на Бенковски се отвръщат от З.Стоянов ,като открито говорят за негово предателство.Затоваи З.Стоянов след Освобождението не живее в България и дори умира в Сърбия.Дали е така-едва ли някога със сигурност ще разберем-но тъмната сянка остава върху З.Стоянов.

    Коментиран от #9, #11

    08:09 12.05.2019

  • 6 Това му е помогнало на масона

    13 14 Отговор
    Георги Бенковски е говорел свободно седем езика

    08:12 12.05.2019

  • 7 Българин

    22 30 Отговор

    До коментар #3 от "Townboy":

    Русофилите не можете да пропуснете повод да оплюете българския народ. За твое сведение предателството в историята на истинската ти родина Русия са много повече и много по мащабни. Само през ВСВ близо 1 500 000 руснака преминаха на страната на германците.

    08:12 12.05.2019

  • 8 Революционери след 1850 г.

    6 8 Отговор
    Създателите на Израел - инспиритани отвън, въоръжени от вън, финансирани от вън.

    08:13 12.05.2019

  • 9 Българин

    16 22 Отговор

    До коментар #5 от "щдаааааа":

    Известна ни е омразата на русофилите към Захари Стоянов. И то единствено заради патриотизма му и непримиримата му позиция срещу руската политика против България.

    08:15 12.05.2019

  • 10 Никой

    47 3 Отговор
    Поклон пред героите паднали в неравната битка за освобождаването на майка България от турско " присъствие" ! Нека Бог да накаже всички предатели на отечеството ни , предишните и сегашните . АМИН !

    08:16 12.05.2019

  • 11 Българин

    19 16 Отговор

    До коментар #5 от "щдаааааа":

    И защо лъжеш, че Захари Стоянов не живее в България след Освобождението бе путлераст. Бил е един от двигателите на Съединението и непримирим борец срещу агресивната руска политика срещу България.

    Коментиран от #12

    08:17 12.05.2019

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анти седераст

    4 16 Отговор
    Браво на българските масони, че приеха да разпаднат Османската империя заедно със събратята си от Сърбия, Гърция и Румъния. Слава на масоните и техния Израел.

    Коментиран от #20

    08:23 12.05.2019

  • 14 Биде

    37 3 Отговор
    Какъв българин е родила земята ни !!! А днешните ни водачи се чудят как да си напазаруват поредния имот за без пари или как да направят поредния гешефт! Поклон!

    08:27 12.05.2019

  • 15 Българин

    12 8 Отговор

    До коментар #12 от "Rusnak":

    Откога историческата истина за агресивната политика на Русия към България след Съединението се смята за агресия срещу Русия бе безродник? Но какво може да се очаква от русофил? Дори ника ти показва, че си българофоб и национален предател "rusnako".

    Коментиран от #22, #29

    08:30 12.05.2019

  • 16 Захари Стоянов

    13 15 Отговор
    "Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г. Раковски, Л. Каравелов, В. Левски, Хр. Ботйов, А. Кънчев, П. Волов, Г. Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турския…"

    Коментиран от #18, #46

    08:35 12.05.2019

  • 17 Георги Бенковски

    21 3 Отговор
    Реч пред събранието в Оборище:„Наистина, че русите, сърбите и пр. са наши братя-славяни, но твърде е възможно да дадат друг характер на чисто народното дело; а особено като знаеме, че нашият българин е наклонен да отдава по-голямо предпочитание на чужденеца и лъскавата форма. Аз...никой път няма да се съглася и предателство ще бъде от наша страна, ако допуснем да се развее пряпорецът на някоя от гореспоменатите народности (русите, сърбите и пр.) над историческото Търново или по върховете на стария Балкан.”

    08:37 12.05.2019

  • 18 Елементарно Уотсън

    6 7 Отговор

    До коментар #16 от "Захари Стоянов":

    Защото са масони. Слуги на Синедриона и бъдещ "израел".

    Коментиран от #21

    08:40 12.05.2019

  • 19 Анти седераст

    4 7 Отговор
    Без масоните и световното движение срещу Османската империя(зарафи отказа й да даде Палесрина за държава "израел"), щяхте да видите свободна България само през един много крив макарон. Това е 100% факт.

    08:42 12.05.2019

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    10 7 Отговор

    До коментар #18 от "Елементарно Уотсън":

    Кои са масони бе русоид? Ботев и Левски ли? Няма по-безродни същества и българофоби от русоидите!

    Коментиран от #30

    08:43 12.05.2019

  • 22 Хитър Петър

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Не го ли позна по начина на изразяване, това е Хасан!

    Коментиран от #25

    08:44 12.05.2019

  • 23 некойси

    9 2 Отговор
    Още тогава в ислямския свят резането на глави се е приемало з нещо нормално, така е и в наши дни.

    08:48 12.05.2019

  • 24 Борис

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "Townboy":

    В момента 240 въльовци са в парламента .

    08:48 12.05.2019

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хисторик

    12 7 Отговор
    Георги Бенковски е предаден от масона Захари Стоянов. Когато устройват засадата на останалата чета на Бенковски, той Бенковски вече е ранен а мниго странно З. Стоянов го няма!!! Преди Аорилското Въстание, З. Стоянов е със заповед за задържане от турските власти. След унищожаването на четата итново само единствения оцелял З. Стоянов е заловен и в продължение на 6 месеца го местят за парлама в 4 затвора в България! Предателя З. Стоянов е освободен след това, и спокойно обикаля територията на България без да е преследван от турците единствения оцелял!!! Любен Каравелов е знаел че Захари Стоянов е доносник на Високата порта!

    Коментиран от #27, #53

    08:50 12.05.2019

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гюнеш от Максуда

    11 8 Отговор
    Дедо Въльо предаде Бенковски,Поп Кръстьо Левски...Заимов и всите Врачани - Ботев !
    "Роби сте се родили,и роби ще си умрете " - Хр.Ботев казва при слизането си на Козлодуйския бряг огорчен от предателството

    09:02 12.05.2019

  • 29 Ти си Фекалия от България !

    21 4 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Краят на робството е донесено от Руският Цар и руският наро. Чорбаджиите свободата ни не са я жадували, просили, желали! Чорбаджиите са управлявали народа по турско и ревностно роптаят срещу руското мирно гражданско административно устойване след войната - Княз Черказки ! Запада пет века бе сляп за теглото. Запада не е дал и един грош за делото на СВОБОДАТА. Запада спря войната преди Босфора. Запада раздели България на две. Запада отне и МАКЕДОНИЯ от нас. РУСКИЯТ КНЯЗ БАТЕНБЕРГоглави борбата за СЪЕДИНЕНИЕТО . И бе прогонен от благодарните чорбаджии и предадоха България на Франц Фердинанд, който ни въвлече във ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА на страната на Дойчето. В резултат 100,000 избити, 100,000 пленени двойно повече ранени и разстреляни при завръщане от фронта при Кюстендил и Владая.И нито една ДОЙЧЕ МАРКА. В Последствие - ОРЯЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ И РЕПАРАЦИИ. С ДРУГИ думи СВОБОДАТА ОТ РУСИЯ А банята пак от ЗАПАДА чрез нашите чорбаджии. Както и днес.

    Коментиран от #40

    09:05 12.05.2019

  • 30 Анти седераст

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Да. Масони са и двамата.

    Коментиран от #47

    09:08 12.05.2019

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 нервен

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Townboy":

    Да днешните дядо Въльо-вци са готови са предадат България на руските си господари

    09:35 12.05.2019

  • 34 А че Джендо е предател , той сам

    6 2 Отговор
    Пише за това, когато е в ловешкият кауша. Сам си го пише в Записките. Обърнете внимание - при засадата с Бенковски , турците стрелят от 6 крачки и другаря със Записките оцелява а другите. Обърнете внимание - всички заловени са обесени а Джендо Дженев е изпратен у ДОМА при мама и тати. По решение на Путин. Обърнете внимание - когато на 3ти Март , Любен Каравелов е в Сан Стефано и Истамбул с руското командване и опълченците - Джендо е в Търново и участва в съставането на правителството и изготвяне на Коституцията. Обърнете внимание - Каравелов отива в Търново и пише ОПРОВЕРЖЕНИЕ срещу статиите на Джендо в поредицата на местният вестник - " ЗНАЕТЕ ЛИ КОИ СМИ ?" Обърнете внимание - Каравелов у комадващ и представител на българското войнство , назначен от Левски, сиреч Каравелов е и командващ и на Джендо , който е бил на топло у дома по време на война. Забележете Каравелов и Джендо не се срещат един с друг в Търново и Каравелов скоропостижно УМИРА. Умира и Джендо в Париж ОТРОВЕН като Зам Председател на Парламента. А казват че и той е бил БЪЛГАРИН от кои обаче ? От фекалиите или от НАРОДА ?

    09:36 12.05.2019

  • 35 Чудна работа, уж всички сме българи

    5 1 Отговор
    Но едни са с НАРОДА а други са срещу него. Джендо въстание ли е правил или Записки е писал и за кого ги е писал. Обърнете внимание. - на ЕЗИКА, СТИЛА и ИЗИСКАНОСТТА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ ФАКТИ И АНАЛИЗИ в Записките. Овчарче уж е бил, на школо не се е учил, роден 1850 г на 26 години заловен в кауша, кой му е позволявал да води тези подробни записки по време на борба за ЖИВОТ И СМЪРТ ? КОЙ ? Само ОНЗИ КОЙТО НЕ Е ЗАПЛАШВАН ЧЕ МОЖЕ ДА МУ СЕ СЛУЧИ СЛУЧКА ОТ ПОРОБИТЕЛЯ ! Но получи ОТРОВА която се полага за всеки предател , та ако ще и да е не Джендо Дженев а Захари Стоянов.

    Коментиран от #37

    09:55 12.05.2019

  • 36 Политиката у нас е ГНИЛА

    4 2 Отговор
    И ферментацията ще доведе до "БОМБАЖ " . Този процес е неприятен но е логичен когато няма нормални процеси на развитие в държавата. Оказа се че пътуването до ЗАПАДА , таратайка от ЗАПАДА и дънки от ЗАПАДА, земя не оре и сее и келепир у дома не носи. Запада се оказа мъжка крава. Та ние бяхме къде по-щастливи от ЗАПАДА. Но днешните Баш българи се оказаха МАСКАРИ !

    10:13 12.05.2019

  • 37 Българин

    3 10 Отговор

    До коментар #35 от "Чудна работа, уж всички сме българи":

    Русофилите петколонници сте избили повече българи отколкото са загинали през войните. И умират от удоволствие да оплюете и сатанизирате българските родолюбци.

    Коментиран от #39

    10:13 12.05.2019

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Българин

    3 9 Отговор
    Русофил = българофоб = безродник = национален предател!

    10:23 12.05.2019

  • 42 Общество имаше при СОЦА

    4 2 Отговор
    МАСКАРИ и народ днес са несъвместими. РИБАТА МИРИШЕ ОТ главата.

    Коментиран от #50

    10:32 12.05.2019

  • 43 Един от терористите докарали

    2 3 Отговор
    Беге робството в таз територия

    10:40 12.05.2019

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Димитър Благоев

    2 4 Отговор
    Димитър Благоев:



    „Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите“.

    10:44 12.05.2019

  • 46 Orthodox

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Захари Стоянов":

    Е как Захарий няма да говори в такъв антируски дух, като и той, и повечето от съратниците му (част от които е изброил), са били масони и ли масонски слуги? А се знае, че основната насоченост на масонерията е срещу вярата в Бога и особено срещу Православието. И като най-силна и голяма православна държава, водач и опора на православната общност в света, Русия най-често е мишена на техните нападки и омраза, както и на задкулисните им машинации.

    Коментиран от #48

    11:09 12.05.2019

  • 47 Orthodox

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Анти седераст":

    И не само двамата. Исторически доказан и одкументиран факт е участието в масонските структури на голяма част от "революционерите", действали сред българите във втората половина на XIX век за "чиста и свята република" (типично масонска формулировка). В частност, такъв е бил и Никола Обретенов, а майка му (Баба Тонка) е сътрудничила на същите "хубостници"-богоборци.

    11:18 12.05.2019

  • 48 Захари Стоянов

    3 6 Отговор

    До коментар #46 от "Orthodox":

    Стига с това православие бе червен каскет! Всички комуниста изведнъж станахте православни. Забравихте, че именно руската православна църква и императорска Русия бяха най-големите врагове на българската екзархия. И род давлението на руските посланици в Цариград Лобанов и Игнатиев българските митрополити са били изпращани в заточение. А през 1872 година Русия наложи схизма на българската църква, която продължи до 1946 година, когато вече бяхме руска колония.

    Коментиран от #51

    11:33 12.05.2019

  • 49 Историк

    2 5 Отговор
    Петата колона на Москва, като истински българофобска безродно сган се стреми да очерни и омаловажи националноосвободителното движение на България, за да може на този фон да изпъкне руската кочина и "освободителите братушки".

    11:47 12.05.2019

  • 50 А БЕ

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Общество имаше при СОЦА":

    КВО ОБЩЕСТВО ИМАШЕ ПРЕЗ СОЦА БЕ СОПОЛАНКО , ТИ НЕ СИ БИЛ ДАЖЕ И ПРОЕКТ , ПО ВРЕМЕ НА СОЦА ИМАШЕ ЕДНИ КАТО ЕЙ ТОЯ ВЪЛЬО, ПОП КРЪСТЬО РУСОФИЛИ БЪЛГАРОФОБИ ДЕБНЕЩИ НЯКОЙ ДА КАЖЕ ВИЦ ПРОТИВ РУСИЯ ИЛИ УПРАВЛЯВАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕДАТЕЛИ И ХОДЕШЕ ДА ГИ ТРОПНЕ В МИЛИЦИЯТА ИЛИ В ПАРТИЙНИЯТ КОМИТЕТ, А В ЗАМЯНА МУ ДАВАХА ПАРТИЙНА КНИЖКА С КОЯТА В ХРАНИТЕЛНИТЕ МАГАЗИНИ ИЗПРЕВАРВАШЕ ДВАДЕСЕТ ЧОВЕКА ЧАКАЩИ ЗА САЛАМ, ЗАЩОТО ГО НЯМАШЕ БЕШЕ ИЗПРАТЕН ЗА СССР, А ТУК ХОРАТА СЕ РЕДЯХА И ЧАКАХМЕ ЗА 300грама САЛАМ , А ТАКИВА ШУШУМИГИ ПЕРЕЙКИ ПАРТИЙНАТА КНИЖКА ВЗЕМАХА ПЪРВИ И ПО НЯКОЛКО КИЛОГРАМА, НА НАС НИ ОСТАВАШЕ САМО ЧАКАНЕТО !

    Коментиран от #70, #71, #75, #76

    11:57 12.05.2019

  • 51 Orthodox

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Захари Стоянов":

    Комунист не съм и никога не съм бил. Всъщност съм аполитичен човек, православен християнин, чиято върховна ценност е вярата в Бога и животът според тази вяра, а втората (ценност) е земното Отечество. Иначе съм умерен русофил - дотолкова, доколкото Русия е най-голямата и силна православна страна в света, но съм реалист относно вредите и ползите, които България е имала от нея. И в крайна сметка мисля, че за нашата страна и народ съотношението "полза/вреда" по отношение на Русия е определено по-добро, отколкото по отношение на неправославния юдеомасонски Запад.

    Коментиран от #52

    12:06 12.05.2019

  • 52 Захари Стоянов

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "Orthodox":

    Самия факт, че използващ термина "юдеомасонки запад" показва, че си зомбиран от руската антизападна и антиевропейски пропаганда. България, обаче е част от европейската цивилизация и няма да има връщане кам евразийските деспотизъм и диващина. А колкото до масоните Георги Гергов, член на ИБ на БСП, лидер на БСП в Пловдив и Пловдивска област и почетен консул на Русия в Пловдив е масон.

    Коментиран от #54, #74

    12:17 12.05.2019

  • 53 Пишеш

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хисторик":

    Пълни глурости

    13:08 12.05.2019

  • 54 Orthodox

    5 3 Отговор

    До коментар #52 от "Захари Стоянов":

    "Европейската цивилизация" я видяхме какво докара на България и като цяло на континента - трети (до N-ти) пол, масова пропаганда на хомосексуализма (гей-паради и разни масмедийни промивки ), инцеста, педофилията и куп други гадости в интимния живот на човека, грубия материализъм в ценностната система (общество от зомбирани потребители на веществени "блага"), отчуждение, егоизъм и хладност между хората, и всякакви други "прелести" на бездуховното съществуване, отдалечено от Бога. Благодаря за тия "добрини" на деградиралия Запад, който още Ботев нарича "вавилонска блудница"!

    Коментиран от #55

    13:22 12.05.2019

  • 55 Захари Стоянов

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "Orthodox":

    Пишеш като руски пропагандатор антиевропеец. Няма да те убеждавам, че това са абсолютни глупости. Самият факт, че децата на руския политически и икономически елит, както и тези на лидерите на българските антиевропейски и русофилски партии, учат, живеят и работят на Запад е показателен. Но ако действително смяташ, че България е губеща от членството си в ЕС и Европа е гей поради инцести и беззаконие какво търсиш у нас? Може да емигрираш в просперираща и свободна Русия. Защото няма начин България в обозримо бъдеще да напусне ЕС.

    Коментиран от #60, #62, #64, #68, #69

    13:36 12.05.2019

  • 56 Хайл

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бенковски":

    Слава на героите загинали за България

    13:39 12.05.2019

  • 57 Матракчи

    1 3 Отговор
    Малии, начетох се на простотии.

    13:50 12.05.2019

  • 58 Борбата винаги е била за КОЙ ДА СЕ

    2 0 Отговор
    Качи на БЕЛИЯТ КОН ! И това са все онези които имат в джоба повечко от ПАРАТА и по -малко ГОСПОД в душата. Чорбаджи Марко под лозата какво казва на децата - " Влизайте вътре и залостете портата, Лудите да са живи !" И кои влязоха в Парламента - четниците ? Пак ЧОРБАДЖИИТЕ ! А днес ЧОРБАДЖИИТЕ не са ли със залостете порти , кой от тях слуша неволята на хората ? Ти бюлетината пусни а после забрави и се направи че някой те вика . И в същност , кой беше ти ?

    15:11 12.05.2019

  • 59 На митинги и срещи свалят звезди

    2 0 Отговор
    НЕЗАВИСИМОСТ, СУВЕРЕНИТЕТ, ПЕНСИИ, ЗАПЛАТИ ! А всичко това е ХИМЕРА. Това става с мнозинство в ПАР
    АМЕНТА на ЕДНА ПАРТИЯ която да провежда онова което искат хората. А ТАКАВА ПАРТИЯ - НАРОДНА НЯМА. Всички се борят за място на ЯСЛАТА И КЪЩА ЗА ГОСТИ.

    15:21 12.05.2019

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ужас

    7 0 Отговор
    Преди 140 г Бенковски е знаел 7 езика и се е жертвал за България. Днешният герой, който управлява вече 10 години не знае нито един чужд език, но за сметка на това изяжда по 4 т суджук от еленско месо.

    Коментиран от #65

    15:46 12.05.2019

  • 62 Газпром, Роснефт, Подал - руски ли са ?

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Захари Стоянов":

    Или на американско и английско участие и управление. Олигарсите не притежават тези ресурси, те са назначени от вън да ръководят а решението до кога ще са на работа се решава от САЩ и Англия. Когато има спорове с ГАЗПРОМ , РОС НЕФТ кой решава с боровете - РУСИЯ ? Женева, Лондон . Кой блокира личните АВОАРИ НА ОЛИГАРСИТЕ - Путин ? Или САЩ и Англия ? Дерипаска кой му стреми дъвката, в РОСАЛ? Путин ? Или ЧИЧО КОЛОНИЗАТОРА ? РУСИЯ се мобилизира за РЕФЕРЕНДУМ за смяна на КОСТИТУЦИЯТА и въстановяване на незаконното разформироване на СССР ! ЗАПАДА Е В УЖАС - КРАВАТА МОЖЕ ДА СПРЕ ДА ДАВА МЛЯКО В МОМЕНТ КОГАТО СА СВИКНАЛИ ДА СЕ КЪПЯТ С НЕГО. Разбра ли Захари п/така Стоянов ?

    Коментиран от #63

    15:51 12.05.2019

  • 63 Газпром, Роснефт, Подал - руски ли са ?

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Газпром, Роснефт, Подал - руски ли са ?":

    Не е ПОДАЛ а имах в предвид РОСАЛ - АЛУМИНИЙ . Софтуе.а е подменил смисъла в предният пост.

    15:53 12.05.2019

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Защо се чудиш когато

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "ужас":

    На някой от нашите първенюта, задниците са им по - начетени от тях самите ? Те вестника го ползват само за нужника.

    16:03 12.05.2019

  • 66 ЗАПАДА тъй и не разбра как Путин

    1 1 Отговор
    Изправи НАРОДА от пепелта и ги направи горди че са отново СИЛА която да се освободи от КОЛОНИАЛИЗМА ! НИКОЙ НЕ ВЯРВАШЕ ЧЕ РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗПРАВИ И ЩЕ СЕ ОПЕРИ ОТНОВО С ВЕЛИЧИЕ И ДОСТОЙНСТВО ! ЗАПАЗА Е В УЖАС и БЯС нима стана както ние казваме - " е.ана и изтървана !" Толкоз години Студена война и те ти я РУСИЯ ОТНОВО ВЕЛИКА СТРАНА. НЕ НА ПЪЛНО И НЕ СЪВСЕМ НО Е ВЪПРОС НА ВРЕМЕ И НЕ Е ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ.

    16:11 12.05.2019

  • 67 Сега става ли ни ЯСНО че

    2 0 Отговор
    В какъвто и съюз да сме и колкото и помощи да ни дават - българина си е ЗАХАРИ СТОЯНОВ а не Путин !

    16:19 12.05.2019

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Orthodox

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Захари Стоянов":

    Драги ми Захарие, не пиша като "руски пропагандатор антиевропеец" (това е само в твоята глава и според твоята мирогледна парадигма), а изразявам собствените си ясни и неизменни възгледи и убеждения. Колкото пък до предложението ти да напусна България и да се преселя в Русия - това откъде-накъде? Ясно посочих в предните си коментари, че след Бог за мен най-високата ценност е земното Отечество, което обичам и държа да изживея в него земния си живот. По каква логика положителното отношение към дадена страна задължава човека да се пресели в нея? Ако всички русофили емигрират в Русия, американофилите - в САЩ и всички други -фили - в обекта на своите въжделение - то какво ще остане от България? Така че хайде стига глупости от типа на "като не ти харесва тук, заминавай за...". Харесва ми. Но това не означава, че трябва да оставя Отечеството си и да се преселя в друга държава само защото имам положително отношение към нея.

    16:37 12.05.2019

  • 70 Мундо,

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "А БЕ":

    А ти не бе ли ония дето и САМ ДА Е У ТРАМВАЙО, ПА ЧЕ СЕ РЕШКА? И ти не бе ли ОНИЯ дето - БЕНЗИНА И ПЕТ СТОТИНКИ ДА ГО НАПРАВЯТ, ПА ЧЕ КРАДЕМ ? А ти не бе ли ония дето получаваше на равно без ПАРИ - УЧИЛИЩЕ, БОЛНИЦА, ЗЪБОЛЕКАР, ДЕТЦКИ КОНСУЛТАЦИИ, ПАТРОНАЖИ ЗА СТАРЦИТЕ, ТРУДОВА КВАЛИФИКАЦИЯ, ЗА БОЛНИЧНИ, ЗА САНАТОРИУМИ, ЗА ЛАГЕРИ, ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, читалища, библиотеки, Театри, опери, стадиони, култура, сигурност, отпуски,ПЕНСИЯ, КАРТИ ЗА ПОЧИВКИ и двор пълен с животинки, челяд и РОДА селото ти от ХОРА ГЪМЖА. Сватби, Кръщенета, Абитуриенти, Войници, Сборове, ХОРА, ВИЦОВЕ ЩЕ ГОВОРИШ И РЪКА КОЯТО ТИ ДАВА ИСКАШ ДА ХАПИШ ? Зъбите щом са ти днес на място - СПОЛАЙ КАЖИ ЧЕ НЕ СА ИЗБИТИ а е трябвало !

    16:40 12.05.2019

  • 71 Го/нар си бил при СОЦА и то голям

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "А БЕ":

    Пенсия днес вземаш ли ? А що за строител на държавата си бил ? А днес какъв го раздаваш - Доблестни, почтен и пред Господа смирен ? Гомн/р си бил и тогаз и сега НО С ГОЛЕМИ ПРЕТЕНЦИИ И УСТА. А най - вече го/нар и то голям.

    16:48 12.05.2019

  • 72 Го/нйо който е живял честно нявга

    0 1 Отговор
    Днес жали за туй време. Скърцане само КЕЛЕМЕТА такива като тебе ! Който ограбиха после онова което НАРОДА Е ПТРОИЛ. Кремиковци днес на пет дневна работна седмица е или на пълна НЕРАБОТНА ? А го/Но ? А ферибота Варна - Иличовск ферибота с чугуна, на какъ график е днес ? А само туй ли бе ? Мали.и.и.и. да те запукам с "целувки " че да ти не кандисам

    17:00 12.05.2019

  • 73 ТОЛКОЗ ЗЛЕ СИ ЖИВЯЛ и си още жив ?

    1 1 Отговор
    Лъжеш м/ндьо ! Лежпер си бил щом до ден днешен си пребил !

    17:09 12.05.2019

  • 74 Захари, днес как го харчат у нас салама

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Захари Стоянов":

    С цена за КИЛОГРАМА или само за 100 грама. Тоест за ядене ли го продават или само за вкусили за проба ? А Захари ? При СОЦА, Колко старци скачаха от Балкони, колко млади се палеха по площади и мегдани, колко мъже млад със семейства и не с по едно дете увиснали на греди и клони, сами вързали на врат въже ? А Захари но ти пък си днес добре ?! ЗАХАРИ, ЗАХАРИ търсите си времето когато под краката ви ще запари !

    17:51 12.05.2019

  • 75 А бе царвул

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "А БЕ":

    Нявга при СОЦА . салама го продаваха с цена за кило и за ядене а днес цената е за 50/100 гр за вкуса му да не забравяме.

    18:25 12.05.2019

  • 76 А бе троскут

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "А БЕ":

    Салама днес СВОБОДНО СЕ ПРОДАВА но да се купува, не всеки си го позволява !

    18:28 12.05.2019

  • 77 Асан

    0 2 Отговор
    Турската Армия разгроми и ликвидира огромно количество Български терористи в това въстание СЛАВА НА ТУРСКАТА АРМИЯ

    Коментиран от #82

    21:24 12.05.2019

  • 78 СТАЛИН

    0 0 Отговор
    И ТОЯ Е КАТА БОТЬОФ-ХВАЛИПРЪЦКО.

    08:37 13.05.2019

  • 79 отличен роман

    0 0 Отговор
    препоръчвам романа "Медалйонът" за Георги Бенковски, много увлекателна и интересна книга

    17:07 13.05.2019

  • 80 Защо не жаля за Джендо - З.Стоянов ?

    0 0 Отговор
    Ами днес всички са Захари Стояновци - "патриоти" а народа ни се ТОПИ !

    19:19 13.05.2019

  • 81 Кога народа ни се е отказвал

    0 0 Отговор
    Сам от живота - в неравна схватка и в днешната безиходица! Скачане от високи етажи, мостове, ЖП релси. Самозапалване по площади, пред градски съвети и мегдани . По клони и греди сам въже си сложил и приел самоволно да виси ! КОГА ПРИ СОЦА Е ИМАЛО ТОВА ? СОЦА не бе идеално и охолно - но бе по-човешки, по-достойно , нормално и доволно ! Всички имаха костюми и бели ризи и сватби се вдигаха - да ги помниш със години ! А днес - по казани просят, на ливада животните си не могат изкарат и ръце и вежди вдигат че надеждата от никъде не видят ! Ще ми кажеш че съм комунист мръсен а ти не бе ли тогаз ма от Шеф ? А ? Господин - ДРУГАРЮ ? ХАЙВАНИ ХОРА СМЕ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА ПАРТИЙНОА ПРИНАДЛЕЖНОСТ ! Сега няма СССР и де го ЩАСТИЕТО на ЕС ?

    19:33 13.05.2019

  • 82 Асане/Хасане теб койте бута та се клати?

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Асан":

    Вашият Възродителен процес бе дело на братовчедите ти а не бе НАШ . И туй що получихте, в последствие - двойно гражданство, пенсии, недвижима собственост, имената и вероизповеданието , които вие и преди си имахте. Образование, Работа, Култура, Спорт, Социални осигуровки, - БЯХМЕ НА РАВНО - ДОКТОРИ, УЧИТЕЛИ, АРТИСТИ, ПЕВЦИ, ШАМПИОНИ, РЪКОВОДИТЕЛИ. Днес заедно ядем пак КАСЪКА. Ти накъде Ти кош во.овете ? Ти кибрита не питай на един огън сме всички а ти почваш ДЕЛБА както преди 1980та. Ти не си със всичкия си човече.

    Коментиран от #83

    20:01 13.05.2019

  • 83 Асане/Хасане теб койте бута та се клати?

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Асане/Хасане теб койте бута та се клати?":

    Нашите българи в Одринска Тракия - нищо от това което вие у нас имате - ТАМ ТЕ ГО НЯМАТ ! Ако на кантар ще слагаш и сравни - ще видиш че не сте по- зле от нас.

    20:06 13.05.2019

  • 84 Казано с други думи ХАСАНЕ ,

    0 0 Отговор
    Вие сте днес по -добре от нас.

    Коментиран от #91

    20:22 13.05.2019

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Нека се вникне в детайлите на Захари

    1 0 Отговор
    Той участва в Старозагорското въстание. 1975 - всички участници са избити а НАШИЯТ ХУБОСТНИК е назначен за чиновник към Барон фон Хоровата железница Симеоновград. Овчар казват бил кози и овци по баирите доли и на школо не ходил. Тогаз е бил на 24 ри години. Обърнете внимание - всички са избити а той с униформа, шапка и кител на престижна служба.

    21:11 13.05.2019

  • 87 Нека викнем пак в детайлите на Захари

    0 0 Отговор
    През 1876, в Нова Загора в зандана заговаря/ разпитва на френски окованият във вериги затворник. И накрая - Слугите на Султана отправят вместо на БЕСИЛОТО ЗАХАРИ - у дома при тати и мама ? ! Ти чувал ли си таквоз нещо бе , аркадаш или чоджук ? А ? Когато Войната и Русите са на Плевен, Ловеч, Шипка, Шейново - сиреч ВОЙНА той е на топло и у дома ! Когато На 3ти Март МИРА се подписва - В Търново града, ЗАХАРИ конституцията с ЧОРБАДЖИИТИ ПОДПИСВА ? КВО Е ТУЙ БЕ АРКАДАШ - КОЙ Е КУМ И КОЙ Е СВАТ ? Кой е патриот и кой е ДОЛНА града ?Каравелов идва от Сан Стефано в Търново и Захари не търси среща с КОМАНДВАЩИЯТ българското Войнство. И Каравелов скоропостижно УМИРА ! Търся връзка кой е предал Левски ? Кой съди Левски - Решенията който е с Захари в Търново. Решенията Е Хаджи ...Иванович - който става Върховен съдия София а Захари - съдебен заседател в Търново . Нали е овчар и как тъй съдебен заседател БАШ БАЯ КЕХАЯ ? Кой го урежда по тези служби и го спасява от бесило ?

    21:26 13.05.2019

  • 88 Коцето вт ПП " ИЗРАЖДАНЕ " издава

    0 0 Отговор
    Учебници и Пътеводители, но не ни разнищва кой какъв е какъв е бил НЯВГА а само критикува тези които са на пътя му сега . Коце и ти ми лъхаше но овчарче ?

    21:30 13.05.2019

  • 89 ЗА какви заслуги Захари става

    0 0 Отговор
    Съдебен заседател - за Активен борец ? Та Захари у дома се скатава . Две въстания - ПАС минава и на високи длъжности застава ? А защо Каравелов който е назначен от Левски , след войната веднага е отритнат и съмнителна бързо умира. Захари след двете въстания - ПАС МИНАВА и на завидни ПОЗИЦИИ и Длъжности застава. А във войната не участва ? А ? Къде е учебника на Историка К. Костадинов ?

    21:47 13.05.2019

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 ХАСАНЕ молете се по пет пъти на ден

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Казано с други думи ХАСАНЕ ,":

    ЗА здраве и берекет - " Аллла.а.а.а , Алла.а.а - дай на Иван Костов ПАРА, много Ев.о и Дала.а.а.а.р !" Че ви направи по -добре и от онези които са днес и на сергии на Капалъ чарши !

    21:58 13.05.2019

  • 92 Днес Правоверните имате

    0 0 Отговор
    Повече електорат от нас Православните ! И пак скърцане !

    22:01 13.05.2019

  • 93 Кой ще " упраи положените ?" пита народа

    0 0 Отговор
    Не е Коцето от ПП " ИЗРАЖДАНЕ " - не е той. Голям залък иска да захапе но му е малка " Камбанарията " !

    22:04 13.05.2019

  • 94 ХОРА сме и хей тъй на ! Приказваме си !

    0 0 Отговор
    Думата , дума отваря и после не моием да са успокоим . Въ в тъй , ти ко ш КАИШ ? Хора ли сме или КАУНИ ?

    22:15 13.05.2019

  • 95 Горски

    1 0 Отговор
    Георги Бенковски е един голям,велик,истински българин, необходим днес, защото духът му е в нас. Много от защитниците на тезата ,че не е имало робство простират своя поглед само до времето на Възраждането,наистина българина е имал привилегии,но какво е било 14,15,16в.Колко пъти е опожаряван Рилският манастир,а много други разрушавани напълно.Знаете за тъмните векове в Западна Европа,Инквизицията и т.н., е такива са били и по нашите земи въпросните 14,15,16в ,дори централната власт не е могла да се справи с безчинствата ,убийствата,опожаряванията ,кърджалийските банди по нашите земи! Вечна слава на геройте и тяхната саможертва,никога да не ги забравяме! Това което със сигурност е добре известно е, че всички наши истински революционери са ненавиждали чорбаджиите и продажниците. Не е важна датата. Важно е да съхраним паметта за тези най-важни събития от новата ни история. Аз не зная в какво се изразява руската тирания в освободителната война.

    03:22 12.05.2026

