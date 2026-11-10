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Дрон на НАТО премина над България към Черно море
  Тема: Украйна

Дрон на НАТО премина над България към Черно море

10 Ноември, 2026 14:40 608 9

  • нато-
  • разузнавателен дрон-
  • черно море-
  • българия-
  • rq-4d phoenix

RQ-4D Phoenix е излетял от Сицилия и е минал през Албания и Северна Македония. Маневрите над Албания не са официално обяснени

Дрон на НАТО премина над България към Черно море - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разузнавателен дрон RQ-4D Phoenix на НАТО е преминал през въздушното пространство на България по път към Черно море, където е изпълнил мисия за наблюдение. Полетът на апарата с регистрация MM-AV-SA0015 и позивна MAGMA10 е бил проследен чрез публично достъпни системи за наблюдение на въздухоплавателни средства. ([]())

Дронът е излетял от военновъздушната база „Сигонела“ в Сицилия. След като е пресекъл централната част на Средиземно море, той е продължил към Балканите, като е преминал последователно над Албания, Северна Македония и България.

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Необичайни маневри над Албания

Маршрутът е привлякъл внимание заради няколко промени в посоката на движение над Албания. Специализираният сайт за наблюдение на военната авиация Itamilradar допуска, че маневрите може да са свързани със забавено разрешение за навлизане във въздушното пространство на Северна Македония.

Това обяснение не е официално потвърдено и остава предположение, основано на проследяването на полета. От наличните публични данни не става ясно дали причината е била административна, техническа или оперативна.

След преминаването над България RQ-4D Phoenix е достигнал западната част на Черно море, където сигналът му отново е бил засечен от публичните системи. Така маршрутът на мисията е могъл да бъде възстановен от Сицилия през Балканите до морския район.

Платформа за наблюдение от голяма височина

RQ-4D Phoenix е безпилотна разузнавателна платформа, предназначена за продължително наблюдение от голяма височина. Машините от този тип могат да събират информация за обширни територии и да изпълняват дълги мисии без пилот на борда. НАТО използва такива апарати в рамките на способностите си за въздушно разузнаване и наблюдение.

Активността на съюзническите разузнавателни средства в Черноморския регион се развива на фона на продължаващата война в Украйна и необходимостта от наблюдение на военната обстановка. Самият маршрут на дрона не дава публичен отговор каква конкретна информаци


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дошъл

    9 0 Отговор
    да поздрави урсуляка.

    Коментиран от #4

    14:42 10.11.2026

  • 2 Ахмак бей

    4 0 Отговор
    Дрона на мотор ли беше?!

    14:44 10.11.2026

  • 3 После питаме

    15 0 Отговор
    От къде идват дроновете които потапят корабите. Риторичен въпрос.

    14:45 10.11.2026

  • 4 Добре я поздрави

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дошъл":

    С Бог да прости.

    14:46 10.11.2026

  • 5 🤣😂🤣😂😂🤣🤣😂

    3 1 Отговор
    Ууу как така?? Само руските имат право .

    14:47 10.11.2026

  • 6 От българия

    5 0 Отговор
    Можем да пращаме само балони с райски газ
    Ще паднат от смях

    14:48 10.11.2026

  • 7 Кина

    7 0 Отговор
    Нато е силен по телевизора вече 23 години..!

    14:49 10.11.2026

  • 8 Гориил

    9 1 Отговор
    Европа и НАТО влязоха в пряка война с Русия и ще съжаляват и ще се покаят дълбоко. Русия не ви прощава и ще ви накаже жестоко.

    14:50 10.11.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    САШтанистки дронове отдавна обикалят,
    за да засекат поне един рашистски дрон ❗

    Сетете се защо не обявиха, ще рашистски дронове са потопили корабите в акваторията източно от България😉❗

    15:07 10.11.2026

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