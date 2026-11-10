Дрон на НАТО премина над България към Черно море

Разузнавателен дрон RQ-4D Phoenix на НАТО е преминал през въздушното пространство на България по път към Черно море, където е изпълнил мисия за наблюдение. Полетът на апарата с регистрация MM-AV-SA0015 и позивна MAGMA10 е бил проследен чрез публично достъпни системи за наблюдение на въздухоплавателни средства. ([]())

Дронът е излетял от военновъздушната база „Сигонела“ в Сицилия. След като е пресекъл централната част на Средиземно море, той е продължил към Балканите, като е преминал последователно над Албания, Северна Македония и България.

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Необичайни маневри над Албания

Маршрутът е привлякъл внимание заради няколко промени в посоката на движение над Албания. Специализираният сайт за наблюдение на военната авиация Itamilradar допуска, че маневрите може да са свързани със забавено разрешение за навлизане във въздушното пространство на Северна Македония.

Това обяснение не е официално потвърдено и остава предположение, основано на проследяването на полета. От наличните публични данни не става ясно дали причината е била административна, техническа или оперативна.

След преминаването над България RQ-4D Phoenix е достигнал западната част на Черно море, където сигналът му отново е бил засечен от публичните системи. Така маршрутът на мисията е могъл да бъде възстановен от Сицилия през Балканите до морския район.

Платформа за наблюдение от голяма височина

RQ-4D Phoenix е безпилотна разузнавателна платформа, предназначена за продължително наблюдение от голяма височина. Машините от този тип могат да събират информация за обширни територии и да изпълняват дълги мисии без пилот на борда. НАТО използва такива апарати в рамките на способностите си за въздушно разузнаване и наблюдение.

Активността на съюзническите разузнавателни средства в Черноморския регион се развива на фона на продължаващата война в Украйна и необходимостта от наблюдение на военната обстановка. Самият маршрут на дрона не дава публичен отговор каква конкретна информаци