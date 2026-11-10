Румъния изрази съболезнования за жертвите на „Тракия“

Румънският президент Никушор Дан и външният министър Дан Некулаеску изразиха съболезнования за жертвите на катастрофите на автомагистрала „Тракия“ в България, близо до Ямбол. Двамата заявиха, че сред пострадалите има румънски гражданин, който получава необходимите медицински грижи.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България“, написа Дан Некулаеску. Той изрази подкрепа към пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от трагедията, като пожела на ранените пълно и бързо възстановяване.

Румънският външен министър допълни, че консулските екипи на страната са готови да окажат съдействие на румънския гражданин и близките му.

„Нашите консулски екипи са в готовност да окажат съдействие“, заяви Дан Некулаеску.

Никушор Дан също изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите. Той посочи, че пътният инцидент край Ямбол е отнел много човешки животи и е оставил още много ранени.

„Информиран съм, че сред ранените има и румънски гражданин, който получава необходимите медицински грижи“, написа румънският президент. Той пожела бързо възстановяване на пострадалите и заяви, че Румъния е солидарна с България и нейния народ в трудния момент.

Източници: 24chasa.bg