Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Ямбол »
Румъния изрази съболезнования за жертвите на „Тракия“
  Тема: Трафик

Румъния изрази съболезнования за жертвите на „Тракия“

10 Ноември, 2026 15:07 802 2

  • магистрала „тракия“-
  • катастрофа-
  • румъния-
  • никушор дан-
  • дан некулаеску

Президентът Никушор Дан и външният министър Дан Некулаеску посочиха, че сред пострадалите има румънски гражданин

Румъния изрази съболезнования за жертвите на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан и външният министър Дан Некулаеску изразиха съболезнования за жертвите на катастрофите на автомагистрала „Тракия“ в България, близо до Ямбол. Двамата заявиха, че сред пострадалите има румънски гражданин, който получава необходимите медицински грижи.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България“, написа Дан Некулаеску. Той изрази подкрепа към пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от трагедията, като пожела на ранените пълно и бързо възстановяване.

Румънският външен министър допълни, че консулските екипи на страната са готови да окажат съдействие на румънския гражданин и близките му.

„Нашите консулски екипи са в готовност да окажат съдействие“, заяви Дан Некулаеску.

Никушор Дан също изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите. Той посочи, че пътният инцидент край Ямбол е отнел много човешки животи и е оставил още много ранени.

„Информиран съм, че сред ранените има и румънски гражданин, който получава необходимите медицински грижи“, написа румънският президент. Той пожела бързо възстановяване на пострадалите и заяви, че Румъния е солидарна с България и нейния народ в трудния момент.

Източници: 24chasa.bg


Ямбол / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Разлика

    1 1 Отговор
    От началото на годината загинали при ПТП.
    България 434 човека при жители 5-6 мил
    Румъния 840 човека при жители почти 20 мил.

    15:28 10.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Всички градове