Как да шофираме безопасно при гъста мъгла

Гъста мъгла с почти нулева видимост доведе до две верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Кабиле“ и „Зимница“. В района на 289-и и 294-и километър видимостта е намаляла от около 80 метра до едва 10 метра. В инцидентите са участвали 86 превозни средства, загинали са 12 души, а 50 са ранени.
Случилото се отново постави въпроса как трябва да реагират шофьорите, когато мъглата се появи внезапно и разстоянието за спиране рязко се увеличи.
Каква е реакцията в първите секунди
Скоростта трябва да се намалява плавно, без рязко натискане на спирачките. Постепенното забавяне и използването на по-ниска предавка дават възможност на движещите се отзад да видят стоповете и да реагират навреме.
При рязко падане на видимостта се включват аварийните светлини. Задният фар за мъгла също може да се използва при гъста мъгла, но трябва да бъде изключен, когато мъглата се разсее или автомобилът зад вас се приближи на малко разстояние.
Дългите светлини не са подходящи за такава обстановка. Отражението им в капчиците вода създава пред автомобила светла преграда и може допълнително да влоши видимостта. Използват се къси светлини и предни фарове за мъгла, ако автомобилът разполага с такива.
Дистанцията трябва да бъде значително по-голяма
При скорост от 90 км/ч автомобилът изминава около 25 метра за една секунда. Затова в мъгла разстоянието до автомобила отпред трябва да бъде поне 4-5 секунди.
Шофьорите могат да използват дясната непрекъсната линия като ориентир за края на платното. Не трябва да се спира в аварийната лента, тъй като при гъста мъгла движещите се отзад могат да я възприемат като лента за движение и да се ударят в спрелия автомобил.
Какво да направите при спряла колона или катастрофа
Ако автомобилът е спрял заради сблъсък или блокирано движение, пътуващите не трябва да остават в купето. След поставяне на светлоотразителна жилетка те трябва да излязат през дясната врата и да се отдалечат зад мантинелата, към банкета или тревната площ.
Жилетката трябва да се държи в купето, а не в багажника, за да бъде достъпна без човек да излиза от автомобила. След напускането на колата вниманието трябва да остане насочено към движението в същото платно, защото при ограничена видимост опасността от нов сблъсък остава висока.
Източници: nova.bg, vesti.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:26 10.11.2026
2 Хората са светвали с фарове,
16:26 10.11.2026
3 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #7, #19
16:27 10.11.2026
4 тракийска гробница
Коментиран от #25
16:27 10.11.2026
5 Сеирджия
16:29 10.11.2026
6 Да се закрият частните школи!
16:29 10.11.2026
7 5556
До коментар #3 от "Много Известен Съветски Актьор":Ще ти се!!!
16:30 10.11.2026
8 какмиадзета
Коментиран от #11
16:30 10.11.2026
9 Дзак
16:30 10.11.2026
10 А бе
Коментиран от #14
16:32 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 КАКТО И
Коментиран от #26
16:33 10.11.2026
13 ганью заддунайски
16:33 10.11.2026
14 все от зад
До коментар #10 от "А бе":ли та лепват?
16:34 10.11.2026
15 Сатана Z
Коментиран от #21, #24
16:35 10.11.2026
16 Мишел
16:36 10.11.2026
17 хъ хъ хъ
16:36 10.11.2026
18 Водач
16:37 10.11.2026
19 Бро от дружба едно
До коментар #3 от "Много Известен Съветски Актьор":МИР...МИР.НОТ УАРЕ В УКРАИНЕ✌
МА ЕДНО БРО КАЗА ПО НОВИНИТЕ
ПО КАНАЛА ЧЕ КАРАЛИ БУСА
С 100км.ч...иии СЕ БУУНАЛИ...ВЖ.ФИГ.1☝☝
16:37 10.11.2026
20 Като
16:38 10.11.2026
21 чëртик
До коментар #15 от "Сатана Z":што гледаш към прогнилия запад?нещо си сменил ориентацията
16:38 10.11.2026
22 Търновец
16:39 10.11.2026
23 Троян
16:39 10.11.2026
24 Вие двама трима
До коментар #15 от "Сатана Z":тук,сте специалисти по всичко!
16:39 10.11.2026
25 Недей
До коментар #4 от "тракийска гробница":Че и там не е много сигурно.
16:40 10.11.2026
26 И да
До коментар #12 от "КАКТО И":очакваш изкачащ полицай зад всеки храст!
16:41 10.11.2026
27 На дневни фарове
16:42 10.11.2026
28 Тошо
16:42 10.11.2026