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Как да шофираме безопасно при гъста мъгла
  Тема: Войната на пътя

Как да шофираме безопасно при гъста мъгла

10 Ноември, 2026 16:24 800 28

  • мъгла-
  • автомагистрала „тракия“-
  • пътна безопасност-
  • верижна катастрофа-
  • шофиране

Трагедията на „Тракия“ с 12 загинали и 50 ранени показа колко бързо може да се промени пътната обстановка. Ето какво трябва да направят шофьорите при рязко намаляване на видимостта

Как да шофираме безопасно при гъста мъгла - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гъста мъгла с почти нулева видимост доведе до две верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Кабиле“ и „Зимница“. В района на 289-и и 294-и километър видимостта е намаляла от около 80 метра до едва 10 метра. В инцидентите са участвали 86 превозни средства, загинали са 12 души, а 50 са ранени.

Случилото се отново постави въпроса как трябва да реагират шофьорите, когато мъглата се появи внезапно и разстоянието за спиране рязко се увеличи.

Каква е реакцията в първите секунди

Скоростта трябва да се намалява плавно, без рязко натискане на спирачките. Постепенното забавяне и използването на по-ниска предавка дават възможност на движещите се отзад да видят стоповете и да реагират навреме.

При рязко падане на видимостта се включват аварийните светлини. Задният фар за мъгла също може да се използва при гъста мъгла, но трябва да бъде изключен, когато мъглата се разсее или автомобилът зад вас се приближи на малко разстояние.

Дългите светлини не са подходящи за такава обстановка. Отражението им в капчиците вода създава пред автомобила светла преграда и може допълнително да влоши видимостта. Използват се къси светлини и предни фарове за мъгла, ако автомобилът разполага с такива.

Дистанцията трябва да бъде значително по-голяма

При скорост от 90 км/ч автомобилът изминава около 25 метра за една секунда. Затова в мъгла разстоянието до автомобила отпред трябва да бъде поне 4-5 секунди.

Шофьорите могат да използват дясната непрекъсната линия като ориентир за края на платното. Не трябва да се спира в аварийната лента, тъй като при гъста мъгла движещите се отзад могат да я възприемат като лента за движение и да се ударят в спрелия автомобил.

Какво да направите при спряла колона или катастрофа

Ако автомобилът е спрял заради сблъсък или блокирано движение, пътуващите не трябва да остават в купето. След поставяне на светлоотразителна жилетка те трябва да излязат през дясната врата и да се отдалечат зад мантинелата, към банкета или тревната площ.

Жилетката трябва да се държи в купето, а не в багажника, за да бъде достъпна без човек да излиза от автомобила. След напускането на колата вниманието трябва да остане насочено към движението в същото платно, защото при ограничена видимост опасността от нов сблъсък остава висока.

Източници: nova.bg, vesti.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 0 Отговор
    Да се спрат товарните автомобили на зърнарите от магистралите.

    16:26 10.11.2026

  • 2 Хората са светвали с фарове,

    18 1 Отговор
    но малоумното племе не е намалило скоростта!

    16:26 10.11.2026

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    6 9 Отговор
    Съвети, след като се е обърнала каруцата. Оставки, на неадекватната "Прогресивна Измекярска Пасмина". Сега се въртят, като червеи и се оправдават, като комсомолски секретар, стъпил на кравешка мекица. Толкова си могат, тези некадърници.

    Коментиран от #7, #19

    16:27 10.11.2026

  • 4 тракийска гробница

    5 2 Отговор
    Какви са тия тирове по магистралите? Да се качват на вагони и по ЖП-то.

    Коментиран от #25

    16:27 10.11.2026

  • 5 Сеирджия

    4 0 Отговор
    За какво ми е да шофирам внимателно и да спазвам дистанция? После, като умра, все ще се намери кой да мери асфалта и да гледа мантинелите дали са криви.

    16:29 10.11.2026

  • 6 Да се закрият частните школи!

    7 1 Отговор
    Излезте да шофирате и за 10 минути ще видите 150 нарушения!

    16:29 10.11.2026

  • 7 5556

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Ще ти се!!!

    16:30 10.11.2026

  • 8 какмиадзета

    5 1 Отговор
    Ама само луд може да кара в мъгла със 140 км. в час .

    Коментиран от #11

    16:30 10.11.2026

  • 9 Дзак

    4 1 Отговор
    Вместо многобройните камери, над магистралата трябва да има предупредителни пана при мъгла и поледици! По всички радиостанции и телевизии да се излъчват предупреждения към водачите. А информацията за пътните условия да се подават от денонощни патрули на КАТ!

    16:30 10.11.2026

  • 10 А бе

    3 3 Отговор
    сикаджииската герб магнитска мутра увеличи скоростта от 120 на 140 км.и при мъгла трябва да се спазва дистанция,а не да се залепи за стоповете на предният

    Коментиран от #14

    16:32 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 КАКТО И

    5 0 Отговор
    ДА СЕ ДВИЖАТ КОЛИТЕ ПРЕД ТЕБ ТИ СИ ДЛЪЖЕН ДА СПАЗВАШ ТАКАВА ДИСТАНЦИЯ, ЧЕ ДА МОЖЕШ ДА ПРЕДОТВРАТИШ СБЛЪСЪК ПРИ ВСЯКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА...ПРИ ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА ВСИЧКИТЕ КОЛИ СА В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА...

    Коментиран от #26

    16:33 10.11.2026

  • 13 ганью заддунайски

    3 0 Отговор
    с пълна газ,на дълги и запотени стъкла!чалгата на 6 и лафче по жисиема

    16:33 10.11.2026

  • 14 все от зад

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "А бе":

    ли та лепват?

    16:34 10.11.2026

  • 15 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Законът дори забранява спирането в аварийната лента на магистралата и водача е принуден да продължи въпреки намалената видимост заради мъглата .На запад по магистралите има информационни табели,които предварително оповестяват на шофьорите за опасности по пътя и препоръчителната за движение скорост.

    Коментиран от #21, #24

    16:35 10.11.2026

  • 16 Мишел

    3 0 Отговор
    При гъста мъгла може да се шофира безопасно само в гаража. Навън и при най безопасното шофиране, винаги друг шофьор може да те изненада в мъглата.

    16:36 10.11.2026

  • 17 хъ хъ хъ

    1 2 Отговор
    Аз викам да вдигнат максималната скорост на поне 180 км. и да започнат да подаряват книжки и каляски още в предучилищна възраст.

    16:36 10.11.2026

  • 18 Водач

    0 0 Отговор
    Хващаш един самоубиец, който си лети по магистралата и се движиш с неговата скорос на достатъчна дистанция, за да му виждаш стоповете. Ако се замяткат или скочат към теб, спирачки!

    16:37 10.11.2026

  • 19 Бро от дружба едно

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Много Известен Съветски Актьор":

    МИР...МИР.НОТ УАРЕ В УКРАИНЕ✌
    МА ЕДНО БРО КАЗА ПО НОВИНИТЕ
    ПО КАНАЛА ЧЕ КАРАЛИ БУСА
    С 100км.ч...иии СЕ БУУНАЛИ...ВЖ.ФИГ.1☝☝

    16:37 10.11.2026

  • 20 Като

    2 0 Отговор
    си стоим в къщи!

    16:38 10.11.2026

  • 21 чëртик

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    што гледаш към прогнилия запад?нещо си сменил ориентацията

    16:38 10.11.2026

  • 22 Търновец

    1 0 Отговор
    Нямам думи за двете катастрофи - жалко за хората и дано ранените да оздравеят. Дацова да се маха от НС - трябваше още в началото на промяна на времето с гъсти мъгли и проливни дъждове да се проучи задълбочено какво правят в такива случаи държави като Австрия, Германия, Швейцария. Един задължителен знак е началото на зоната със силна мъгла - задължително ограничение 30 км щеше да предотврати този ужас и по една патрулка в началото на двете платна където почва мъглата. Трябват и промени в Закона за Движение по Пътищата. Също какво направиха полицаите за да предотвратят този ужас?

    16:39 10.11.2026

  • 23 Троян

    0 0 Отговор
    Първата отбивка и със включенни аварийни светлини. Това се прави при мъгла. Да ви имам шьоферите.

    16:39 10.11.2026

  • 24 Вие двама трима

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    тук,сте специалисти по всичко!

    16:39 10.11.2026

  • 25 Недей

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "тракийска гробница":

    Че и там не е много сигурно.

    16:40 10.11.2026

  • 26 И да

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "КАКТО И":

    очакваш изкачащ полицай зад всеки храст!

    16:41 10.11.2026

  • 27 На дневни фарове

    1 0 Отговор
    отзад не свети нищо, ама кой да се сети да пусне поне габарит

    16:42 10.11.2026

  • 28 Тошо

    0 0 Отговор
    Най добре е да не шофираме.

    16:42 10.11.2026

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