Как да шофираме безопасно при гъста мъгла

Гъста мъгла с почти нулева видимост доведе до две верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Кабиле“ и „Зимница“. В района на 289-и и 294-и километър видимостта е намаляла от около 80 метра до едва 10 метра. В инцидентите са участвали 86 превозни средства, загинали са 12 души, а 50 са ранени.

Случилото се отново постави въпроса как трябва да реагират шофьорите, когато мъглата се появи внезапно и разстоянието за спиране рязко се увеличи.

Каква е реакцията в първите секунди

Скоростта трябва да се намалява плавно, без рязко натискане на спирачките. Постепенното забавяне и използването на по-ниска предавка дават възможност на движещите се отзад да видят стоповете и да реагират навреме.

При рязко падане на видимостта се включват аварийните светлини. Задният фар за мъгла също може да се използва при гъста мъгла, но трябва да бъде изключен, когато мъглата се разсее или автомобилът зад вас се приближи на малко разстояние.

Дългите светлини не са подходящи за такава обстановка. Отражението им в капчиците вода създава пред автомобила светла преграда и може допълнително да влоши видимостта. Използват се къси светлини и предни фарове за мъгла, ако автомобилът разполага с такива.

Дистанцията трябва да бъде значително по-голяма

При скорост от 90 км/ч автомобилът изминава около 25 метра за една секунда. Затова в мъгла разстоянието до автомобила отпред трябва да бъде поне 4-5 секунди.

Шофьорите могат да използват дясната непрекъсната линия като ориентир за края на платното. Не трябва да се спира в аварийната лента, тъй като при гъста мъгла движещите се отзад могат да я възприемат като лента за движение и да се ударят в спрелия автомобил.

Какво да направите при спряла колона или катастрофа

Ако автомобилът е спрял заради сблъсък или блокирано движение, пътуващите не трябва да остават в купето. След поставяне на светлоотразителна жилетка те трябва да излязат през дясната врата и да се отдалечат зад мантинелата, към банкета или тревната площ.

Жилетката трябва да се държи в купето, а не в багажника, за да бъде достъпна без човек да излиза от автомобила. След напускането на колата вниманието трябва да остане насочено към движението в същото платно, защото при ограничена видимост опасността от нов сблъсък остава висока.

Източници: nova.bg, vesti.bg