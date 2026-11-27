Тежкотоварен камион и лек автомобил са се сблъскали челно в Прохода на Републиката, в района на село Пчелиново. След удара камионът се е преобърнал.

Има пострадали хора, но по информация на NOVA те не са с опасност за живота. Не е уточнен броят им, както и причината за катастрофата.

Полиция регулира движението в участъка на произшествието. Не е съобщено кога ще приключат огледът и разчистването на пътя, нито дали ще бъдат въведени допълнителни ограничения.

Пчелиново остава рисков участък

Районът на село Пчелиново е бил място и на други тежки инциденти. На 12 юли 2026 г. при катастрофа в Прохода на Републиката е загинал човек, а движението е било възстановено около 5:00 часа след приключване на действията на място.

Пътната безопасност остава сериозен проблем в национален мащаб. В отчет на МВР за периода до края на октомври 2026 г. се посочва: „са загинали 413 и са ранени 7150 участници в движението по пътищата“.

Източници: nova.bg, bntnews.bg