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Михаела Доцова изрази съболезнования за жертвите на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Михаела Доцова изрази съболезнования за жертвите на АМ „Тракия“

10 Ноември, 2026 16:07 508 21

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  • михаела доцова-
  • народно събрание-
  • жертви на катастрофа

Председателят на Народното събрание призова за бързото възстановяване на пострадалите и благодари на спасителите, лекарите и органите на реда

Михаела Доцова изрази съболезнования за жертвите на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

„Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите“, написа Доцова във Facebook.

В изявлението си председателят на парламента изрази признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които оказват помощ и се борят за живота на пострадалите.

Източници: bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 2 Отговор
    Умрелите по пътищата на България през последните 10г са повече от загиналите в гражданската война в Сирия за същия период от време.

    Коментиран от #13

    16:10 10.11.2026

  • 2 КОЛЕЖКА

    5 1 Отговор
    ТАА НЕ БЛЪСКА ЛИ ЖУРНАЛИСТКИ?

    Коментиран от #5

    16:11 10.11.2026

  • 3 Доцова да си подава оставката

    5 1 Отговор
    Михаела Доцова изрази съболезнования за жертвите на АМ „Тракия“

    Председателят на Народното събрание призова за бързото възстановяване на пострадалите и благодари на спасителите, лекарите и органите на реда
    -;-
    тази сред инцидента на тротаара и блъскането , нека да не се появява повече

    16:12 10.11.2026

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    8 1 Отговор
    Чиба ма, "прогресивен парцал".

    16:13 10.11.2026

  • 5 Мунчо 1, доцова друга

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "КОЛЕЖКА":

    2 КОЛЕЖКА
    00ОТГОВОР
    ТАА НЕ БЛЪСКА ЛИ ЖУРНАЛИСТКИ?
    -;-
    този власт с кръв или пари са я взели!?!!

    16:13 10.11.2026

  • 6 Сила

    5 0 Отговор
    9 ГОДИШНИЯ ВНУК НА ДОЛОРЕС АРСЕНОВА ПОЛУЧИ ЛАМБОРДЖИНИ ЗА РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН .... обичало високите скорости детенцето , като татко си наркоманчето Калоянчо ....!!?
    Ликуй народе БГ , ликуй и блей още !!!
    300 000 евро са джобни пари за министър Долорес и семейството и

    16:14 10.11.2026

  • 7 Хе Хе

    2 1 Отговор
    Отворила ли е шампанското в жакузито

    16:20 10.11.2026

  • 8 Доц ,оставка

    3 0 Отговор
    Ако органите на реда си бяха свършили работата,тази касапница нямаше да я има!

    Коментиран от #12

    16:20 10.11.2026

  • 9 Изключително нагла!

    4 1 Отговор
    Остави да лежи на земята пребитата журналистка!
    ОСТАВКА!

    Коментиран от #16

    16:20 10.11.2026

  • 10 Доцке,

    2 1 Отговор
    важното е, че гардовете ти са в изправност!

    16:23 10.11.2026

  • 11 АБЕ

    3 0 Отговор
    Как пък нито един управленец не беше на тази "магистрала"......

    16:25 10.11.2026

  • 12 Тези органи

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Доц ,оставка":

    пазеха урсуляка.

    16:26 10.11.2026

  • 13 Жителите на сиера леоне

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Са ПОТРЕСЕНИ..

    16:26 10.11.2026

  • 14 Колтуклиева

    3 0 Отговор
    Доца е нечовек.Щеше да подмине катастрофата

    16:27 10.11.2026

  • 15 Споко доцке,

    2 0 Отговор
    нали има "Секс, наркотици и рокендрол" а и барангата дъни!

    16:28 10.11.2026

  • 16 Бро от дружба едно

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Изключително нагла!":

    По точно...свободата на словото..
    Все едно да бутнеш ..кирийл и методий☝

    16:29 10.11.2026

  • 17 Изразила тя

    2 0 Отговор
    Да се махат цялата група.

    16:31 10.11.2026

  • 18 Незабавна

    5 0 Отговор
    ОСТАВКА ! Точно тя и съболезнования ? Безсрамие ! Остави нокаутирана жена да лежи на тротоара , без да погледне дори дали има нужда от помощ , дори дали е жива и се понесе с гардове и сини лампи от мястото.

    16:33 10.11.2026

  • 19 Макс

    1 0 Отговор
    Тзи женичка не си струва да се коментира .

    16:38 10.11.2026

  • 20 гОШО

    2 0 Отговор
    ЪТя омърсява жеста на съболезнование и съпричастие с трагедията

    16:39 10.11.2026

  • 21 Опа

    1 0 Отговор
    Доца оставка.

    16:42 10.11.2026

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