Михаела Доцова изрази съболезнования за жертвите на АМ „Тракия“

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

„Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите“, написа Доцова във Facebook.

В изявлението си председателят на парламента изрази признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които оказват помощ и се борят за живота на пострадалите.

Източници: bntnews.bg