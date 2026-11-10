Михаела Доцова изрази съболезнования за жертвите на АМ „Тракия“

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.
„Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите“, написа Доцова във Facebook.
В изявлението си председателят на парламента изрази признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които оказват помощ и се борят за живота на пострадалите.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #13
16:10 10.11.2026
2 КОЛЕЖКА
Коментиран от #5
16:11 10.11.2026
3 Доцова да си подава оставката
Председателят на Народното събрание призова за бързото възстановяване на пострадалите и благодари на спасителите, лекарите и органите на реда
-;-
тази сред инцидента на тротаара и блъскането , нека да не се появява повече
16:12 10.11.2026
4 Много Известен Съветски Актьор
16:13 10.11.2026
5 Мунчо 1, доцова друга
До коментар #2 от "КОЛЕЖКА":2 КОЛЕЖКА
00ОТГОВОР
ТАА НЕ БЛЪСКА ЛИ ЖУРНАЛИСТКИ?
-;-
този власт с кръв или пари са я взели!?!!
16:13 10.11.2026
6 Сила
Ликуй народе БГ , ликуй и блей още !!!
300 000 евро са джобни пари за министър Долорес и семейството и
16:14 10.11.2026
7 Хе Хе
16:20 10.11.2026
8 Доц ,оставка
Коментиран от #12
16:20 10.11.2026
9 Изключително нагла!
ОСТАВКА!
Коментиран от #16
16:20 10.11.2026
10 Доцке,
16:23 10.11.2026
11 АБЕ
16:25 10.11.2026
12 Тези органи
До коментар #8 от "Доц ,оставка":пазеха урсуляка.
16:26 10.11.2026
13 Жителите на сиера леоне
До коментар #1 от "честен ционист":Са ПОТРЕСЕНИ..
16:26 10.11.2026
14 Колтуклиева
16:27 10.11.2026
15 Споко доцке,
16:28 10.11.2026
16 Бро от дружба едно
До коментар #9 от "Изключително нагла!":По точно...свободата на словото..
Все едно да бутнеш ..кирийл и методий☝
16:29 10.11.2026
17 Изразила тя
16:31 10.11.2026
18 Незабавна
16:33 10.11.2026
19 Макс
16:38 10.11.2026
20 гОШО
16:39 10.11.2026
21 Опа
16:42 10.11.2026