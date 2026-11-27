Народното събрание прие обща декларация, с която осъди насилието над фенове на „Левски“ в Марсилия и призова Франция, УЕФА и компетентните органи да проведат независимо разследване. Депутатите настояха виновните да бъдат установени и да последват строги санкции.

„Уважаеми колеги, всички сме потресени от това, което се случи вчера в Марсилия. Предлагам в конкретния случай да се обединим всички“, заяви Николай Денков от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ преди гласуването на декларацията.

В документа парламентът категорично осъжда всяка форма на агресия и насилие. Депутатите определят подобни действия като несъвместими с принципите на спорта и с ценностите на Европейския съюз, сред които зачитането на човешкото достойнство, равнопоставеността, върховенството на закона и сигурността на гражданите.

11 българи са пострадали при сблъсъците

По данни на полицията в Марсилия 11 български граждани са пострадали при сбиването между привърженици на „Левски“ и „Олимпик“ Марсилия на стадион „Велодром“. Петима са били транспортирани до болница с травми на очите, черепно-мозъчни травми и изкълчване на рамото. Други шестима са получили медицинска помощ на място. При инцидента са пострадали и двама служители на френската полиция, като нараняванията им са определени като леки.

Френската полиция уточнява, че към момента няма задържани. Според нея сигурността във вътрешността на стадиона е отговорност на футболния клуб „Олимпик“ Марсилия.

Прокуратурата в Марсилия води две разследвания

Прокуратурата в Марсилия е образувала две разследвания след сблъсъците. Едното е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди, извършено с оръжие, от група лица и на територията на спортно съоръжение. Френската прокуратура посочва, че действията са били извършени по инициатива на привърженици на марсилския клуб.

Второто разследване е за подбуждане към омраза заради твърдения за нацистки поздрави и провокации от страна на български привърженици. Инцидентите са започнали около 10 минути преди началото на мача, когато стотици фенове на „Олимпик“ Марсилия са напуснали Южната трибуна и са се насочили към трибуна „Жан Буен“.

Дипломатически и политически реакции

Президентът Илияна Йотова очаква френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите. Външното министерство е изпратило нота до Франция с настояване за пълно изясняване на случая.

Премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон. По информация на БНТ Радев му е благодарил за личната ангажираност, оказаната медицинска помощ и предприетите мерки за сигурност. Макрон е осъдил насилието срещу българските фенове.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е поискал спешен разговор с френския си колега и заяви, че българските служби са изискали цялата информация по случая. В парламента обаче имаше и критики към реакцията на правителството. Бойко Борисов и Ивайло Мирчев поставиха под съмнение благодарностите към френския президент и заявиха, че сигурността на българските привърженици не е била гарантирана.

Източници: bntnews.bg