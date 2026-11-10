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Румен Миланов: Скоростта е основната причина за катастрофите
  Тема: Войната на пътя

Румен Миланов: Скоростта е основната причина за катастрофите

10 Ноември, 2026 21:05 1 193 48

  • румен миланов-
  • автомагистрала тракия-
  • верижни катастрофи-
  • несъобразена скорост-
  • пътна безопасност

Депутатът посочи мъглата, неспазената дистанция и липсата на предупреждения към шофьорите като фактори за тежките инциденти на „Тракия“

Румен Миланов: Скоростта е основната причина за катастрофите - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Несъобразената скорост при мъгла е основната причина за двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Румен Миланов в интервю за „Лице в лице“ по bTV.

„За мен основната причина за верижната катастрофа е несъобразената скорост в условията на мъгла“, каза Миланов. Според него при подобна видимост влагата намалява коефициента на сцепление, а деформациите по автомобилите показват силата на ударите.

Миланов допуска, че участниците в двете катастрофи са се движили с висока скорост и не са спазвали необходимата дистанция. Той подчерта, че при тези условия отговорността на водачите е решаваща.

„Дотогава всичко зависи от човека“, заяви депутатът, като добави, че въвеждането на автономни автомобили би променило ролята на водача.

Липсвали предупреждения и контрол

Като сериозен пропуск Миланов посочи липсата на информационни системи по автомагистрала „Тракия“. По думите му те трябва да подават сигнали към шофьорите при влошаване на условията за движение.

Депутатът посочи и отсъствието на екипи на „Пътна полиция“, които да координират движението и да подпомагат водачите на място.

Миланов не смята, че оставките са решение на проблема. Вместо това той призова тол системата да бъде обединена с пътния контрол. Според него това би било крачка към по-добра организация и превенция на подобни инциденти.

Източници: novini.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Огризката

    17 15 Отговор
    се изложи с тоя дърт паразиг!

    21:08 10.11.2026

  • 3 Тити

    25 4 Отговор
    Крайно време е да спре да се спекулира със скоростта причината е в манталитета на Българина него нито глоби ли камери го плашат.

    Коментиран от #34

    21:09 10.11.2026

  • 4 Мильо

    18 2 Отговор
    Ами трябват нови камери ,ние храсти ще засадим

    21:09 10.11.2026

  • 5 ОБЕКТИВЕН

    38 1 Отговор
    Не разбахте ли ,че нямаме магистрали ,а двулентови пътища , а парите от тях се крадат на 80% .

    Коментиран от #8

    21:10 10.11.2026

  • 6 Този

    15 7 Отговор
    Защо се смее така ехидно ,да не изпуснал на гащата

    Коментиран от #43

    21:10 10.11.2026

  • 7 евтино и сигурно

    5 0 Отговор
    Да качват важната актуална информация, отнасяща се до безопасността за ползващите онлайн навигаторите.

    21:11 10.11.2026

  • 8 Субективен

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "ОБЕКТИВЕН":

    Ти пък къде видя пътища ,аз виждам само кърски пътеки

    21:12 10.11.2026

  • 9 Доказано!

    28 4 Отговор
    Нищо хубаво не носи 10 Ноември за България.

    Коментиран от #18

    21:13 10.11.2026

  • 10 12321

    22 5 Отговор
    Какво помогнаха камерите за средна скорост????
    Как помогнаха новите супер бързи коли за дембелите полицаи????
    Какво помогнаха новите цени на винетките???????
    Асфалтът е лош, няма сцепление, няма поставена адекватна маркировка. Това не е магистрала.
    Защо не си го кажем в прав текст. Държавата замита ккрадците. Когато пепейците дойдоха на власт за да ядат, ФанАха едно треняорче, което бе завлекло милиони от пътища - какво стана след това??? Питам! За един ЧЧорап питам!!!

    21:13 10.11.2026

  • 11 МИРО

    12 16 Отговор
    Нищо, Радев, ти, не правиш !!!
    Знай това и разбери !!!
    Само подло с нас се гаврил
    с твойте кражби и лъжи !!!

    21:14 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай

    25 2 Отговор
    Не скоростта бе, маймун, а ГЛУПОСТТА !

    Коментиран от #21

    21:14 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Констатиращ

    14 2 Отговор
    Бре , че умни “ експерти “ имаме като отиде коня у ряката !!!

    21:16 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 За скороста

    19 3 Отговор
    Е така, ама каква информация за мъгла искат да не са слепи

    21:18 10.11.2026

  • 18 Мдааа!

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Доказано!":

    Абсолютно си прав...(за съжаление...)...!

    21:18 10.11.2026

  • 19 !!!?

    9 6 Отговор
    Народ който нон стоп преизбира един доказан ретрограден некомунистически некадърник да го управлява рискува оцеляването си !
    Боже пази България !!!

    21:21 10.11.2026

  • 20 ШЕФА

    21 3 Отговор
    Основната причина за катастрофите е престъпника Тулупа от Банкя.Този из.од е в дъното на всички лоши неща които се случват във и на България през последните 20 години !

    21:23 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 работна група за анализ и синтез

    4 1 Отговор
    Еее Цоло ,Цоло, нищо не става от този убавец. Той е специалист по всичко и най паче по катаджийските работи. И такова време дойде. Време на разруха,деградация,кражба и лъжа. Но,горският иде и в това е надеждата.

    21:25 10.11.2026

  • 23 Дани

    8 4 Отговор
    Значи вината на давещите се е в самите давещи, така ли? Ами защо не задействаха системите за ранно предупреждение? Още предния ден синоптичната прогноза е сочела, че ще има мъгли и дъжд, защо не поставиха полицаи да регулират трафика на места, където обичайно има мъгла? Мъглата е започнала да се трупа 3 часа преди катастрофата, няма начин отговорните за това лица да не са уведомени, обаче реакция не е имало. Така, че миланов да си яде... и да спре да се постила като килим пред управляващите некадърници и безчовечници.

    Коментиран от #42

    21:25 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лаик

    16 0 Отговор
    Аз пък се питам реторично. Че две ленти с трета забранена аварийна не е магистрала - не е. Асфалта си е асфалт, ако не караш с 300та, няма да загубиш сцепление. Нооо, защо не се забрани на тирове да заемат при изпреварване скоростната лента? Редовно проблемите се създават от камионите.

    21:31 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ААААА

    17 1 Отговор
    Не другарю Миланов. Нито скоростта, нито мъглата, нито мократа пътна настилка са виновни. Има само една единствена вина и това е дисциплината и манталитета на великия и безсмъртен български водач ва МПС наречен Ганьо.

    21:33 10.11.2026

  • 29 Синатин

    14 1 Отговор
    Последните години на полицията се закупиха много нови маркови коли, как там нямаше поне една полицейска кола да предупреди водачите? Полиците искат още по високи заплати, а къде са ?

    Коментиран от #36

    21:33 10.11.2026

  • 30 Не, нямате срам!

    9 10 Отговор
    Дъртият ДС - началник Румен Миланов дрънка лъжи, за да оправдае чудовищната некадърност на министирте от кабинета на Фатмака от село Славяново! Да, тоав престъпно управление е ивновно за трагедията! Особено Гарвана, пардон - Гълъба!

    Коментиран от #40

    21:33 10.11.2026

  • 31 Грип Ковидов

    9 1 Отговор
    Няма достатъчно ленти за Тежкотоварни Камиони ! На всичкото отгоре те се изпреварват по някога и по 3,4 минути ,като блокират двете ленти, по пристста причина че са с ниско ниво на обучение и повечето и немогат да преценят реално какво карат всъщност ! Магистралите разполагат със множество ленти за изпреварване и авариини ленти , както на леки , така и на тежкотоварни автомобили ! Когато се добави и ниската култура и социалният статус на повечето шофьори , тезулата за съжаление е този ! 😎

    21:38 10.11.2026

  • 32 МИРО

    4 5 Отговор
    НИЩО, РАДЕВ, ТИ, НЕ ПРАВИШ !!!
    САМО ЗНАЙ И РАЗБЕРИ !!!
    ЕТО С НАС СЕ ПОДЛО ГАВРИШ
    С ТВОЙТЕ КРАЖБИ И ЛЪЖИ !!!

    21:40 10.11.2026

  • 33 В мъгла не се спира

    6 0 Отговор
    Дори да има катастрофа пред теб се намалява максимално и заобикаля ако има възможност , и се продължава внимателно , но спирането е по опасно

    21:42 10.11.2026

  • 34 съгласен

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    Съгласен съм с теб, че манталитета е предпоставката за случилото се - ние никога не приемаме, че точно на нас нещо ще ни се случи и го караме, както си знаем, няма какво тоя или оня да ни казва как да живеем. Обаче в тази трагедия именно скоростта е причинила тежките загуби и толкова много ранени. Като гледаш кадрите от колите - веднага лъсва къде ударите са били с голяма скорост и къде не. Къде някой е успял да спре безопасно, но е ударен отзад.
    При условие, че преди да навлязат в участъка със сериозно ограничената видимост са имали дълъг участък със 70-80 метра видимост, т.е. нормално е било да намалят скоростта, защото да караш с над 100 км/ч дори при 70-80 метра видимост си е голям риск, ако този пред теб се изплаши от все по-сгъстяващата се мъгла и рязко намали. Ако не караха като смелчаци и търсещи адреналина, то поне ударите нямаше да доведат до тези печални резултати. Тук няма как да не се съглася с Миланов. Можеше да се размине само с потрошена ламарина, адски стрес и леки наранявания.
    Но, както казваш манталитет. Ама къде е инстинкта за самосъхранение!

    21:43 10.11.2026

  • 35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Баба Кина

    7 0 Отговор
    Много безсмислен коментар! Баба, ви се возила и в Германия и Австрия и в Италия. Ако е сухо, топло и в делничен ден няма ограничения освен установените максимални. Но вали ли дъжд, сняг или има мъгли на инфо рамките с камерите и тол- колет сензорите се променя скоростта надолу. И всички се равняват според новата обстановка. Баба да пита: Защо пак влекача (тира ) е в бързата/ изпреварващата лента?

    21:50 10.11.2026

  • 38 Някой

    2 0 Отговор
    Някъде казаха, че единия ТИР като е влязъл в мъглата се е стреснал и спрял рязко по средата на пътя. Това някой може ли да го провери?

    21:55 10.11.2026

  • 39 Луд

    9 0 Отговор
    Докато карахме Запорожец и Москвич нямаше подобни масови гробници.Генерала откри топлата вода.Жалко за генерацията живяла без смартфони,автомобили със 500 кончета наистина и банани само за дедо мраз но имат милиционерите архив и статистика проверим е това че масово има челни удари и при никаква видимост не спират веднага а си бръмчат със 150км.Като карахме Руските коли нямаше дрога много неща нямаше бандити също.

    Коментиран от #48

    21:56 10.11.2026

  • 40 айде бе

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "Не, нямате срам!":

    Радев и мъглата управлява. Ти иди и са набутай с над 100 км/ч в спрели коли и после ела пак да ни кажеш, че Радев ти е виновен.
    Повечето са карали сякаш слънце пече, а после защо не могли да спрат. Да не мислиш, че щяха да се накачурят един въз друг, ако бяха карали с по-малка скорост?
    Да много неща могат да се подобрят по самата магистрала и пътищата в България, но ако не променим поведението си като шофьори нищо няма да помогне, ако ще на всеки метър да ти свети съобщение за опасност и да те призовават да намилиш скоростта. Такива трагедии пак ще се случват.

    21:59 10.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 значи

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дани":

    тия дето са карали в мъглата щяха да разберат, че са в мъгла само ако бяха предупредени за нея по телефона или висеше патрулка да ги предупреждава, защото мъглата не си личи.
    Айде не прекалявайте, еле, че преди въпросния участък вече е имало сериозна мъгла (защото видимост 70-80 метра на магистрала си пар екселанс видимо усложняване на пътната обстановка). Няма как да не са знаели какви са условията. Не им е трябвало предупреждение за мъгла, а да спазват елементарни правила при ограничената видимост.

    Коментиран от #47

    22:14 10.11.2026

  • 43 Защото такава снимка са имали в

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Този":

    редакцията, такава са му сложили. Спрете да търсите под вола теле. Естествено, че несъобразената скорост е причината, както и самонадеяността на шофьорите, особено на тираджиите. В случая и липсата на информационни табла няма вина, мъглата се вижда и с просто око

    22:23 10.11.2026

  • 44 Браво

    1 1 Отговор
    Скороста по българските магистрали трябва да е до 50 километра, защото са като черен път.

    22:25 10.11.2026

  • 45 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Да ви е честито радевото БКП и ДС управление! Видимите резултати на мутроолигархията на ДС Домусчиев и Любен гоцевата президентка !! Всички гласували за тези мутри Радев и Йотова сте ПОЗОР ,ПЕТНО ,,ВИЕ СТЕ ЛЕКЕТА И АНТИБЪЛГАРИ

    22:28 10.11.2026

  • 46 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    0 0 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО
    НО ТОЗ ЧИ ЧАК
    ТОЗ ПЪТ Е АБСОЛЮТИ ПРАВ...
    ЕДНО БРО ЦЯЛ ДЕН ГО ДАВАХА ПО НОВИНИ КАК СЕ ФАЛЕШЕ ЧЕ КАРАЛ В МАГЛАТА
    БУСА СЪС СТО КМ.Ч. И УДАРИЛ
    СПИРАЧКА И СЕ БУНАЛ У ДРУГИТЕ😱

    22:29 10.11.2026

  • 47 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "значи":

    НАЙ АДЕКВАТНИЯ КОМЕНТАР ДНЕС👏

    22:31 10.11.2026

  • 48 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Луд":

    ДАА АМА ТОГАВА
    ТОД.КО. ПЕЕШЕ...
    КОЙ МИ КРАДНА ЧИСТАЧКИТЕ
    И О МАГЛА И СЛЕД МАГЛАТА ПАК😀

    22:34 10.11.2026

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