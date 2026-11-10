Румен Миланов: Скоростта е основната причина за катастрофите

Несъобразената скорост при мъгла е основната причина за двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Румен Миланов в интервю за „Лице в лице“ по bTV.

„За мен основната причина за верижната катастрофа е несъобразената скорост в условията на мъгла“, каза Миланов. Според него при подобна видимост влагата намалява коефициента на сцепление, а деформациите по автомобилите показват силата на ударите.

Миланов допуска, че участниците в двете катастрофи са се движили с висока скорост и не са спазвали необходимата дистанция. Той подчерта, че при тези условия отговорността на водачите е решаваща.

„Дотогава всичко зависи от човека“, заяви депутатът, като добави, че въвеждането на автономни автомобили би променило ролята на водача.

Липсвали предупреждения и контрол

Като сериозен пропуск Миланов посочи липсата на информационни системи по автомагистрала „Тракия“. По думите му те трябва да подават сигнали към шофьорите при влошаване на условията за движение.

Депутатът посочи и отсъствието на екипи на „Пътна полиция“, които да координират движението и да подпомагат водачите на място.

Миланов не смята, че оставките са решение на проблема. Вместо това той призова тол системата да бъде обединена с пътния контрол. Според него това би било крачка към по-добра организация и превенция на подобни инциденти.

Източници: novini.bg