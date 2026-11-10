Румен Миланов: Скоростта е основната причина за катастрофите

Несъобразената скорост при мъгла е основната причина за двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Румен Миланов в интервю за „Лице в лице“ по bTV.
„За мен основната причина за верижната катастрофа е несъобразената скорост в условията на мъгла“, каза Миланов. Според него при подобна видимост влагата намалява коефициента на сцепление, а деформациите по автомобилите показват силата на ударите.
Миланов допуска, че участниците в двете катастрофи са се движили с висока скорост и не са спазвали необходимата дистанция. Той подчерта, че при тези условия отговорността на водачите е решаваща.
„Дотогава всичко зависи от човека“, заяви депутатът, като добави, че въвеждането на автономни автомобили би променило ролята на водача.
Липсвали предупреждения и контрол
Като сериозен пропуск Миланов посочи липсата на информационни системи по автомагистрала „Тракия“. По думите му те трябва да подават сигнали към шофьорите при влошаване на условията за движение.
Депутатът посочи и отсъствието на екипи на „Пътна полиция“, които да координират движението и да подпомагат водачите на място.
Миланов не смята, че оставките са решение на проблема. Вместо това той призова тол системата да бъде обединена с пътния контрол. Според него това би било крачка към по-добра организация и превенция на подобни инциденти.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Огризката
21:08 10.11.2026
3 Тити
Коментиран от #34
21:09 10.11.2026
4 Мильо
21:09 10.11.2026
5 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #8
21:10 10.11.2026
6 Този
Коментиран от #43
21:10 10.11.2026
7 евтино и сигурно
21:11 10.11.2026
8 Субективен
До коментар #5 от "ОБЕКТИВЕН":Ти пък къде видя пътища ,аз виждам само кърски пътеки
21:12 10.11.2026
9 Доказано!
Коментиран от #18
21:13 10.11.2026
10 12321
Как помогнаха новите супер бързи коли за дембелите полицаи????
Какво помогнаха новите цени на винетките???????
Асфалтът е лош, няма сцепление, няма поставена адекватна маркировка. Това не е магистрала.
Защо не си го кажем в прав текст. Държавата замита ккрадците. Когато пепейците дойдоха на власт за да ядат, ФанАха едно треняорче, което бе завлекло милиони от пътища - какво стана след това??? Питам! За един ЧЧорап питам!!!
21:13 10.11.2026
11 МИРО
Знай това и разбери !!!
Само подло с нас се гаврил
с твойте кражби и лъжи !!!
21:14 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бай
Коментиран от #21
21:14 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Констатиращ
21:16 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 За скороста
21:18 10.11.2026
18 Мдааа!
До коментар #9 от "Доказано!":Абсолютно си прав...(за съжаление...)...!
21:18 10.11.2026
19 !!!?
Боже пази България !!!
21:21 10.11.2026
20 ШЕФА
21:23 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 работна група за анализ и синтез
21:25 10.11.2026
23 Дани
Коментиран от #42
21:25 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Лаик
21:31 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ААААА
21:33 10.11.2026
29 Синатин
Коментиран от #36
21:33 10.11.2026
30 Не, нямате срам!
Коментиран от #40
21:33 10.11.2026
31 Грип Ковидов
21:38 10.11.2026
32 МИРО
САМО ЗНАЙ И РАЗБЕРИ !!!
ЕТО С НАС СЕ ПОДЛО ГАВРИШ
С ТВОЙТЕ КРАЖБИ И ЛЪЖИ !!!
21:40 10.11.2026
33 В мъгла не се спира
21:42 10.11.2026
34 съгласен
До коментар #3 от "Тити":Съгласен съм с теб, че манталитета е предпоставката за случилото се - ние никога не приемаме, че точно на нас нещо ще ни се случи и го караме, както си знаем, няма какво тоя или оня да ни казва как да живеем. Обаче в тази трагедия именно скоростта е причинила тежките загуби и толкова много ранени. Като гледаш кадрите от колите - веднага лъсва къде ударите са били с голяма скорост и къде не. Къде някой е успял да спре безопасно, но е ударен отзад.
При условие, че преди да навлязат в участъка със сериозно ограничената видимост са имали дълъг участък със 70-80 метра видимост, т.е. нормално е било да намалят скоростта, защото да караш с над 100 км/ч дори при 70-80 метра видимост си е голям риск, ако този пред теб се изплаши от все по-сгъстяващата се мъгла и рязко намали. Ако не караха като смелчаци и търсещи адреналина, то поне ударите нямаше да доведат до тези печални резултати. Тук няма как да не се съглася с Миланов. Можеше да се размине само с потрошена ламарина, адски стрес и леки наранявания.
Но, както казваш манталитет. Ама къде е инстинкта за самосъхранение!
21:43 10.11.2026
35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Баба Кина
21:50 10.11.2026
38 Някой
21:55 10.11.2026
39 Луд
Коментиран от #48
21:56 10.11.2026
40 айде бе
До коментар #30 от "Не, нямате срам!":Радев и мъглата управлява. Ти иди и са набутай с над 100 км/ч в спрели коли и после ела пак да ни кажеш, че Радев ти е виновен.
Повечето са карали сякаш слънце пече, а после защо не могли да спрат. Да не мислиш, че щяха да се накачурят един въз друг, ако бяха карали с по-малка скорост?
Да много неща могат да се подобрят по самата магистрала и пътищата в България, но ако не променим поведението си като шофьори нищо няма да помогне, ако ще на всеки метър да ти свети съобщение за опасност и да те призовават да намилиш скоростта. Такива трагедии пак ще се случват.
21:59 10.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 значи
До коментар #23 от "Дани":тия дето са карали в мъглата щяха да разберат, че са в мъгла само ако бяха предупредени за нея по телефона или висеше патрулка да ги предупреждава, защото мъглата не си личи.
Айде не прекалявайте, еле, че преди въпросния участък вече е имало сериозна мъгла (защото видимост 70-80 метра на магистрала си пар екселанс видимо усложняване на пътната обстановка). Няма как да не са знаели какви са условията. Не им е трябвало предупреждение за мъгла, а да спазват елементарни правила при ограничената видимост.
Коментиран от #47
22:14 10.11.2026
43 Защото такава снимка са имали в
До коментар #6 от "Този":редакцията, такава са му сложили. Спрете да търсите под вола теле. Естествено, че несъобразената скорост е причината, както и самонадеяността на шофьорите, особено на тираджиите. В случая и липсата на информационни табла няма вина, мъглата се вижда и с просто око
22:23 10.11.2026
44 Браво
22:25 10.11.2026
45 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
22:28 10.11.2026
46 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
НО ТОЗ ЧИ ЧАК
ТОЗ ПЪТ Е АБСОЛЮТИ ПРАВ...
ЕДНО БРО ЦЯЛ ДЕН ГО ДАВАХА ПО НОВИНИ КАК СЕ ФАЛЕШЕ ЧЕ КАРАЛ В МАГЛАТА
БУСА СЪС СТО КМ.Ч. И УДАРИЛ
СПИРАЧКА И СЕ БУНАЛ У ДРУГИТЕ😱
22:29 10.11.2026
47 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
До коментар #42 от "значи":НАЙ АДЕКВАТНИЯ КОМЕНТАР ДНЕС👏
22:31 10.11.2026
48 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
До коментар #39 от "Луд":ДАА АМА ТОГАВА
ТОД.КО. ПЕЕШЕ...
КОЙ МИ КРАДНА ЧИСТАЧКИТЕ
И О МАГЛА И СЛЕД МАГЛАТА ПАК😀
22:34 10.11.2026