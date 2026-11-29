Пътничка съобщи, че е чакала около пет часа за багажа си на Терминал 1 на летище „Васил Левски“ – София след полет на Wizz Air. Евгения Стоянова разказва, че към 06:25 часа куфарите все още не са били получени, а пътниците не са получили ясно обяснение за забавянето.

По думите ѝ сред чакащите е имало хора с малки деца, както и пътници с последващи ангажименти и връзки. „Искаме отговори, не оправдания!“, написа Стоянова. Тя настоява за по-добра комуникация и отношение към пътниците при подобни ситуации.

Жената посочва, че в 06:50 часа групата е потеглила по автомагистрала „Тракия“. В своя разказ тя твърди, че платното е било непочистено, с около 30 сантиметра сняг, и описва пътуването като опасно.

Това се случва на фона на усложнена зимна обстановка в страната. Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщава, че от 06:00 часа на терен са били 1062 машини. По данни на агенцията в по-голямата част от страната е валял сняг, на места е имало силен вятър, снегонавявания и намалена видимост.

В София област е било ограничено движението на камиони над 12 тона по автомагистрали „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Агенция „Пътна инфраструктура“ е призовала гражданите да избягват пътуванията, освен ако не са наложителни, и да използват автомобили, подготвени за зимни условия.

Летището: възможни са закъснения на полетите

Летище „Васил Левски“ – София съобщава, че работи при обилен снеговалеж, силен вятър и ниски температури. Тези условия затрудняват почистването на летищната инфраструктура и антиобледенителната обработка на самолетите.

„Работи се непрекъснато, за да бъдат осигурени необходимите условия за обслужване на самолетите и пътниците при зимна обстановка“, посочват от летището. Пътниците са призовани да следят актуалната информация за полетите си чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване.

Източници: focus-news.net, 24plovdiv.bg