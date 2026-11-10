Зеленски изрази съболезнования за катастрофата в България

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази съболезнования на България след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Той отправи съпричастност към министър-председателя Румен Радев, семействата и близките на загиналите.

„Това е огромна загуба! Украйна е солидарна с българския народ“, заяви Зеленски. Той пожела сили на спасителите, лекарите и всички, които помагат на пострадалите, както и бързо възстановяване на ранените.

Катастрофите са станали в двете платна на автомагистралата при тежка мъгла. По данни на МВР в сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Има данни, че видимостта на място е паднала рязко до около 10 метра.

Информацията за броя на жертвите беше променяна в хода на спасителната операция. Министерството на здравеопазването първоначално съобщи за 11 загинали и 46 пострадали, настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. По-късно министър-председателят Румен Радев съобщи за 12 загинали. Американската агенция Асошиейтед прес също предаде за 12 жертви.

По случая са образувани две досъдебни производства, тъй като инцидентите са станали в двете платна на магистралата. Разследването трябва да установи причините за сблъсъците и обстоятелствата, довели до тежката катастрофа.

Източници: actualno.com, bntnews.bg, apnews.com