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Зеленски изрази съболезнования за катастрофата в България
  Тема: Известни личности

Зеленски изрази съболезнования за катастрофата в България

10 Ноември, 2026 21:27 682 26

  • володимир зеленски-
  • катастрофа-
  • автомагистрала „тракия“-
  • зимница-
  • румен радев

Украинският президент пожела сили на спасителите и лекарите и бързо възстановяване на ранените при тежките сблъсъци край Зимница

Зеленски изрази съболезнования за катастрофата в България - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази съболезнования на България след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Той отправи съпричастност към министър-председателя Румен Радев, семействата и близките на загиналите.

„Това е огромна загуба! Украйна е солидарна с българския народ“, заяви Зеленски. Той пожела сили на спасителите, лекарите и всички, които помагат на пострадалите, както и бързо възстановяване на ранените.

Катастрофите са станали в двете платна на автомагистралата при тежка мъгла. По данни на МВР в сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Има данни, че видимостта на място е паднала рязко до около 10 метра.

Информацията за броя на жертвите беше променяна в хода на спасителната операция. Министерството на здравеопазването първоначално съобщи за 11 загинали и 46 пострадали, настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. По-късно министър-председателят Румен Радев съобщи за 12 загинали. Американската агенция Асошиейтед прес също предаде за 12 жертви.

По случая са образувани две досъдебни производства, тъй като инцидентите са станали в двете платна на магистралата. Разследването трябва да установи причините за сблъсъците и обстоятелствата, довели до тежката катастрофа.

Източници: actualno.com, bntnews.bg, apnews.com


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Даваме повече жертви от Украйна.

    21:36 10.11.2026

  • 2 Цвете

    10 11 Отговор
    ТИ СИ СВЕСТЕН ЧОВЕК И ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕБОРИМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО С ДЕМАГОГА ,ПОМИСЛИЛ СИ ,ЧЕ Е НАПОЛЕОН.

    Коментиран от #16

    21:38 10.11.2026

  • 3 Ай няма нужда

    19 9 Отговор
    Бок луциии

    21:38 10.11.2026

  • 4 Бялджип

    23 10 Отговор
    Изрод! Не ни трябва неговото лицемерие.

    21:39 10.11.2026

  • 5 Пич

    14 3 Отговор
    Я гле...... снимката е размазана, сякаш идва чак от Хонконг......
    Не вервам, в Украйна е героя......
    Аха....

    21:40 10.11.2026

  • 6 като иска да

    11 5 Отговор
    Зелски изрази съболезнования
    е днес дания му даде 636 милиона
    да изпрати няколко милиона на жертви и пострадали

    21:46 10.11.2026

  • 7 Изби си народа

    16 10 Отговор
    спести си съболезнованията. От крадец и убиец нищо не ни трябва.

    21:48 10.11.2026

  • 8 Кой си ти

    14 9 Отговор
    Аре нема нужда .

    21:51 10.11.2026

  • 9 ОТ ЦЯЛ СВЯТ ИДВАТ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ

    9 15 Отговор
    Само от блатарите не.

    Коментиран от #10

    21:53 10.11.2026

  • 10 Идват

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "ОТ ЦЯЛ СВЯТ ИДВАТ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ":

    От някоя секретарка.

    21:55 10.11.2026

  • 11 Вова

    6 3 Отговор
    Аз ще пропусна,вие сте вражеска държава

    21:58 10.11.2026

  • 12 🇺🇦🇧🇬

    9 15 Отговор
    От другата страна ни обявиха за вражеска държава,Put in XXX каза,че азбуката е македонска,но кoпейките си го обичат,какво да се прави....

    Коментиран от #21

    21:59 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АРЕ

    11 7 Отговор
    Гледай си златния кенеф.

    Коментиран от #25

    22:06 10.11.2026

  • 15 Горски

    12 9 Отговор
    Ти хубаво си се загрижил за жертвите в катастрофата, ама кога ще изкажеш дълбоки съболезнования за 1.5 млн избити и безследно изчезнали украинци, в името на това да се задържиш колкото може по-дълго на власт и да усвояваш милиарди помощи?

    Коментиран от #20, #22

    22:07 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хмммм

    2 4 Отговор
    Цял свят разбраха, че имаме некадърен министър на здравето, регионалното развитие и 3 напълно неадекватни областни управителя (на Сливен, Ямбол и Бургас).

    22:12 10.11.2026

  • 20 Лапсус явно

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    За бункерният плъх дето пет години не е виждал слънцето имаш предвид.

    22:12 10.11.2026

  • 21 🇧🇬🇧🇬

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "🇺🇦🇧🇬":

    Що бре, да не би портретисаният да е заявил в прав текст, че "македонски" "език" и "македонска" "нация" няма, пък аз да съм пропуснал?!?

    22:14 10.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Браво на Зеленски

    0 5 Отговор
    Респект.

    А Оня Бункерния се радва
    Че умират Българи.

    За Него Българина е Просто Роб
    Крепостен

    Коментиран от #26

    22:35 10.11.2026

  • 25 БУНКЕРНИЯ КАШИК ПУЧИН

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "АРЕ":

    ПРАВ СИ ГЛЕДАМ
    СИ ЗЛАТНИТЕ КЕНЕФИ
    В КРЕМЪЛ.

    КЕНЕФИ ДА ИСКАШ В РУСИЯ.

    22:36 10.11.2026

  • 26 Оня бункерния

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Браво на Зеленски":

    съгласно достоверни украински източници се спомина от рачец още през 2023. Или ти деликатно намекваш, че нашите украински братя са ни по из ментили?

    22:38 10.11.2026

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