Зеленски изрази съболезнования за катастрофата в България

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази съболезнования на България след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Той отправи съпричастност към министър-председателя Румен Радев, семействата и близките на загиналите.
„Това е огромна загуба! Украйна е солидарна с българския народ“, заяви Зеленски. Той пожела сили на спасителите, лекарите и всички, които помагат на пострадалите, както и бързо възстановяване на ранените.
Катастрофите са станали в двете платна на автомагистралата при тежка мъгла. По данни на МВР в сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Има данни, че видимостта на място е паднала рязко до около 10 метра.
Информацията за броя на жертвите беше променяна в хода на спасителната операция. Министерството на здравеопазването първоначално съобщи за 11 загинали и 46 пострадали, настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. По-късно министър-председателят Румен Радев съобщи за 12 загинали. Американската агенция Асошиейтед прес също предаде за 12 жертви.
По случая са образувани две досъдебни производства, тъй като инцидентите са станали в двете платна на магистралата. Разследването трябва да установи причините за сблъсъците и обстоятелствата, довели до тежката катастрофа.
Източници: actualno.com, bntnews.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:36 10.11.2026
2 Цвете
Коментиран от #16
21:38 10.11.2026
3 Ай няма нужда
21:38 10.11.2026
4 Бялджип
21:39 10.11.2026
5 Пич
Не вервам, в Украйна е героя......
Аха....
21:40 10.11.2026
6 като иска да
е днес дания му даде 636 милиона
да изпрати няколко милиона на жертви и пострадали
21:46 10.11.2026
7 Изби си народа
21:48 10.11.2026
8 Кой си ти
21:51 10.11.2026
9 ОТ ЦЯЛ СВЯТ ИДВАТ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коментиран от #10
21:53 10.11.2026
10 Идват
До коментар #9 от "ОТ ЦЯЛ СВЯТ ИДВАТ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ":От някоя секретарка.
21:55 10.11.2026
11 Вова
21:58 10.11.2026
12 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #21
21:59 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АРЕ
Коментиран от #25
22:06 10.11.2026
15 Горски
Коментиран от #20, #22
22:07 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хмммм
22:12 10.11.2026
20 Лапсус явно
До коментар #15 от "Горски":За бункерният плъх дето пет години не е виждал слънцето имаш предвид.
22:12 10.11.2026
21 🇧🇬🇧🇬
До коментар #12 от "🇺🇦🇧🇬":Що бре, да не би портретисаният да е заявил в прав текст, че "македонски" "език" и "македонска" "нация" няма, пък аз да съм пропуснал?!?
22:14 10.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Браво на Зеленски
А Оня Бункерния се радва
Че умират Българи.
За Него Българина е Просто Роб
Крепостен
Коментиран от #26
22:35 10.11.2026
25 БУНКЕРНИЯ КАШИК ПУЧИН
До коментар #14 от "АРЕ":ПРАВ СИ ГЛЕДАМ
СИ ЗЛАТНИТЕ КЕНЕФИ
В КРЕМЪЛ.
КЕНЕФИ ДА ИСКАШ В РУСИЯ.
22:36 10.11.2026
26 Оня бункерния
До коментар #24 от "Браво на Зеленски":съгласно достоверни украински източници се спомина от рачец още през 2023. Или ти деликатно намекваш, че нашите украински братя са ни по из ментили?
22:38 10.11.2026