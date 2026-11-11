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Аварирал джип може да е бил пред първия тир на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Аварирал джип може да е бил пред първия тир на „Тракия“

11 Ноември, 2026 09:51 1 611 22

  • катастрофа на тракия-
  • аварирал джип-
  • верижна катастрофа-
  • пътна безопасност-
  • разследване

Димитър Димитров заяви, че информацията е получена от представител на АПИ. Разследването на верижните катастрофи продължава, а 44 свидетели вече са разпитани

Аварирал джип може да е бил пред първия тир на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пред първия тир, за който се предполага, че е бил в началото на верижната катастрофа на АМ „Тракия“, е имало аварирал джип. Това заяви изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на NOVA, като уточни, че информацията е получил от представител на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Димитров не посочи дали авариралият автомобил е бил установен на място и дали присъствието му е свързано с началото на сблъсъка. Той обаче настоя, че при ограничена видимост аварийната лента трябва да бъде обозначена с маркери, които да дават ориентир на водачите. По думите му подобна практика се използва и в други държави.

„Състоянието на пътната инфраструктура е лошо“, заяви Димитров. Той определи поведението на част от шофьорите като безотговорно, но отбеляза, че водач на тежкотоварен автомобил е излязъл с предупредителна жилетка и е подавал сигнали към приближаващите автомобили.

Разследването продължава

По случая са разпитани 44 свидетели, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Според прокуратурата тепърва трябва да се установи дали първият тир е намалил скоростта, спрял ли е и дали е имало ситуация на препречване. Разследващите все още не говорят за повдигнати обвинения.

Националната следствена служба пое разследването заради сложността на случая. Работата се ръководи от Окръжната прокуратура в Ямбол, като предстоят автотехническа и съдебномедицински експертизи. Те трябва да изяснят механизма на катастрофите, причините за смъртта на загиналите и размера на материалните щети.

Експерти посочиха мъглата и липсата на предупреждения

Автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев посочи гъстата мъгла, липсата на информационни табла и маркери за видимост, както и използването на неподходящи светлини като фактори за инцидента. „Всички тези фактори и падналата мъгла са довели до цялата тази ситуация“, каза той.

Дунев заяви още, че зимните гуми могат да намалят спирачния път при скорост от 100 километра в час до 16 метра. Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи настоя средствата от глобите да бъдат използвани за електронни системи за безопасност. Председателят на Научно-техническия съюз по транспорт Ясен Ишев също посочи необходимостта от системи за ранно предупреждение.

Източници: nova.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 аз веднъж там в много гъста мъгла

    2 1 Отговор
    намалих . и другите също . като не се вижда нищо . има коли дето много бавно увеличават скоростта . може джипа да е бил излизащ от авариината лента . едва едва . и румънеца е намалил . за да не го бутне . пазил го е . ако е много аварирал джипа щеше да си седи там . как сам ще си ходи . освен някой да го тегли до близкото кръстовище . ако имаха иконки щяха да се помолят .

    Коментиран от #20

    09:57 11.11.2026

  • 3 факти

    18 8 Отговор
    Прекалено много тирове се движат по пътищата на България, ние сме някъде на 10 място в света, което е ужасно. В резултат имаме повредена инфраструктура, задръствания, мръсен въздух и шум. Мерки - нулеви. То е същото като в София - на ден десетки хиляди може ли дори стотици коли от провинцията влизат и ислизат от София, използвайки пътищата, създавайки тапи и т.н., без да плащат еди цент. Това не е така в развитите страни и столици! Мерки при нас - нулеви.

    Коментиран от #4, #15

    09:57 11.11.2026

  • 4 хехе

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "факти":

    Онзи да не мислиш, че на хората от провинцията им се пътува всеки ден до София. В провинцията няма работа и затова бръмчат до София.

    Коментиран от #12, #22

    10:03 11.11.2026

  • 5 на Гунди камьон му препречил пътя

    3 2 Отговор
    много шофьори не са наясно със скоростта и екстремното спиране . а дрона в мъглата отгоре ли е видял . може да е била гъста само до 1 метър височина . много се научават да спират резко . щом се налага .

    10:04 11.11.2026

  • 6 С каква скорост е карал джипа ?

    8 2 Отговор
    За кой тир говориш. То имаше общо поне двайсе тира. Катастрофата е предизвестена даже може би програмирана. Имаше много тирове на едно място струпани. От там се почва.

    10:04 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шофьор

    12 0 Отговор
    Има просто правило в такива условия - караш с такава скорост че до където виждаш да можеш да спреш - същото важи и например за завой след който не виждаш. Не че ако ти го спазваш някой джигит отзад няма да те помете. Просто в България джигитите са много а са много защото срещу едни пари полицаите си затварят очите. Да не говорим за турски и всякакви други тирове които даже и да ги снимат на границата никой не ги спира да си платят и те знаят че са безнаказани.

    10:07 11.11.2026

  • 10 Скъп джип

    5 1 Отговор
    На фолк звезда... спряла за да чати в инстграма

    10:13 11.11.2026

  • 11 Прави се oбpamнomo

    3 0 Отговор
    На каквото трябва.

    10:13 11.11.2026

  • 12 дад дада

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Да, но резултатите за София са неоспорим факт и те са отрицателни! В много градове не пускат коли или само срещу солена такса. Има практика и то добра!

    10:14 11.11.2026

  • 13 Турбо

    9 0 Отговор
    Аз как успях да спра на Тракия? При мъгла намалявам скоростта,пускам фаровете за мъгла и задната светлина за мъгла.Видях навреме катастрофата и успях да спра,зимните гуми помогнаха.Пуснах аварийните светлини да ме виждат идващите отзад.А Тесльо още ми се подиграва защо по разораните магистрали не карам с 140 км/ч.Ето затова.

    10:16 11.11.2026

  • 14 Мобилни геолокации на клиенти в Авария

    3 1 Отговор
    Съвременните коли основно при проблеми с изпускателната система или инжектири, или горивни помпи, дефектирала електроника влизат автоматично в сервизен режим и не могат да превишават определени обороти на двигателя, обичайно са ограничени до 2000 оборота, а целта на произеодителя е автомобилът да е възможно да продължи до безопасно място и същевременно да се опазят самите му системи от пълно разрушение. Тази интеграция на сервизен ход е за почти всички коли след 2002 година.
    Възможно е джипът да си се е движел в аварийната лента, което е забранено, но често явление в БГ, отделно тегленето с въжета на аварирали автомобили по магистралата - честа практика в БГ.
    Най-важното са свойствата на мъглата да разсейва светлината, а оранжевата светлина я оцветява и създава мащабно усещане за заето по-голямо пространство от автомобила.
    Всеки разумен човек намалява, когато види аварийни светлини, без значение на кое от всичките платна, най-малкото за да си даде повече време за допълнителна реакция, в случай на разпиляни детайли по асфалта, разпръснати хора, откъснати или стърчащи мантинели, т.е., препятствия по пътя.
    Да се провери към момента на намаляването на скоростта на камиона и спирането му, дали в радиус не се е движел някой бавно на същото място - да се проверят мобилните клетки на операторите на мобилни телефони, отклонението на локацията е максимум 1 метър, длъжни са да пазят геолокациите на клиентите по закон.

    10:19 11.11.2026

  • 15 ТВА ЗА ТИРОВЕТЕ ГО НАМИЛАМ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "факти":

    ОТ ГОДИННИИИ..... НЯМА ПТП ОТДААВНА В КОЯТО ДА НЯМА ЗАМЕСЕН И ПРИЧИНА ТИР........

    10:26 11.11.2026

  • 16 Турбо

    5 0 Отговор
    Пропуснах,Waze също ме предупреди за гъста мъгла.

    Коментиран от #17

    10:28 11.11.2026

  • 17 Шамандури на колела

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Турбо":

    Като погледнеш Waze-а и си се нанизал в спрелите автомобили, с главата си в телефона или в дисплея на автомобила, без да виждаш пътя пред теб.
    Спазената дистанция е полезна и скоростта да е ограничена до спирачния път, до където има видимост.

    10:38 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    4 0 Отговор
    Варианти и сценарии, бол! Ако искате да видите същото, идете на Витиня, 1/3 тунел според посоката и ще разберете какво е мъгла! Влизаш в тунела с 70, 80, пътни условия нормални. На излизане съд 70, 80, все едно влизаш в друг свят! Видимост няма, всичко се запоява, зимата заскрежава, абе, ужас! И какво прави шофьора? Инстинктивно скача на спирачките, после пуска газта, пуска по силно парното, пуска светлината на мъгла, МПСто вече е съд 50, 60, и в този момент е отнесен от друг, който по навик излиза от тунела с газ, там ограничение няма! И...

    10:56 11.11.2026

  • 20 Умника

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "аз веднъж там в много гъста мъгла":

    Предлагам шофьорането в България да се забрани напълно! Айде стига вече!

    10:58 11.11.2026

  • 21 а за алкохол и дрога

    1 0 Отговор
    някви тестове правихте ли на шоферите от мелето?

    11:04 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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