Аварирал джип може да е бил пред първия тир на „Тракия“

Пред първия тир, за който се предполага, че е бил в началото на верижната катастрофа на АМ „Тракия“, е имало аварирал джип. Това заяви изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на NOVA, като уточни, че информацията е получил от представител на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Димитров не посочи дали авариралият автомобил е бил установен на място и дали присъствието му е свързано с началото на сблъсъка. Той обаче настоя, че при ограничена видимост аварийната лента трябва да бъде обозначена с маркери, които да дават ориентир на водачите. По думите му подобна практика се използва и в други държави.
„Състоянието на пътната инфраструктура е лошо“, заяви Димитров. Той определи поведението на част от шофьорите като безотговорно, но отбеляза, че водач на тежкотоварен автомобил е излязъл с предупредителна жилетка и е подавал сигнали към приближаващите автомобили.
Разследването продължава
По случая са разпитани 44 свидетели, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Според прокуратурата тепърва трябва да се установи дали първият тир е намалил скоростта, спрял ли е и дали е имало ситуация на препречване. Разследващите все още не говорят за повдигнати обвинения.
Националната следствена служба пое разследването заради сложността на случая. Работата се ръководи от Окръжната прокуратура в Ямбол, като предстоят автотехническа и съдебномедицински експертизи. Те трябва да изяснят механизма на катастрофите, причините за смъртта на загиналите и размера на материалните щети.
Експерти посочиха мъглата и липсата на предупреждения
Автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев посочи гъстата мъгла, липсата на информационни табла и маркери за видимост, както и използването на неподходящи светлини като фактори за инцидента. „Всички тези фактори и падналата мъгла са довели до цялата тази ситуация“, каза той.
Дунев заяви още, че зимните гуми могат да намалят спирачния път при скорост от 100 километра в час до 16 метра. Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи настоя средствата от глобите да бъдат използвани за електронни системи за безопасност. Председателят на Научно-техническия съюз по транспорт Ясен Ишев също посочи необходимостта от системи за ранно предупреждение.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 аз веднъж там в много гъста мъгла
Коментиран от #20
09:57 11.11.2026
3 факти
Коментиран от #4, #15
09:57 11.11.2026
4 хехе
До коментар #3 от "факти":Онзи да не мислиш, че на хората от провинцията им се пътува всеки ден до София. В провинцията няма работа и затова бръмчат до София.
Коментиран от #12, #22
10:03 11.11.2026
5 на Гунди камьон му препречил пътя
10:04 11.11.2026
6 С каква скорост е карал джипа ?
10:04 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шофьор
10:07 11.11.2026
10 Скъп джип
10:13 11.11.2026
11 Прави се oбpamнomo
10:13 11.11.2026
12 дад дада
До коментар #4 от "хехе":Да, но резултатите за София са неоспорим факт и те са отрицателни! В много градове не пускат коли или само срещу солена такса. Има практика и то добра!
10:14 11.11.2026
13 Турбо
10:16 11.11.2026
14 Мобилни геолокации на клиенти в Авария
Възможно е джипът да си се е движел в аварийната лента, което е забранено, но често явление в БГ, отделно тегленето с въжета на аварирали автомобили по магистралата - честа практика в БГ.
Най-важното са свойствата на мъглата да разсейва светлината, а оранжевата светлина я оцветява и създава мащабно усещане за заето по-голямо пространство от автомобила.
Всеки разумен човек намалява, когато види аварийни светлини, без значение на кое от всичките платна, най-малкото за да си даде повече време за допълнителна реакция, в случай на разпиляни детайли по асфалта, разпръснати хора, откъснати или стърчащи мантинели, т.е., препятствия по пътя.
Да се провери към момента на намаляването на скоростта на камиона и спирането му, дали в радиус не се е движел някой бавно на същото място - да се проверят мобилните клетки на операторите на мобилни телефони, отклонението на локацията е максимум 1 метър, длъжни са да пазят геолокациите на клиентите по закон.
10:19 11.11.2026
15 ТВА ЗА ТИРОВЕТЕ ГО НАМИЛАМ
До коментар #3 от "факти":ОТ ГОДИННИИИ..... НЯМА ПТП ОТДААВНА В КОЯТО ДА НЯМА ЗАМЕСЕН И ПРИЧИНА ТИР........
10:26 11.11.2026
16 Турбо
Коментиран от #17
10:28 11.11.2026
17 Шамандури на колела
До коментар #16 от "Турбо":Като погледнеш Waze-а и си се нанизал в спрелите автомобили, с главата си в телефона или в дисплея на автомобила, без да виждаш пътя пред теб.
Спазената дистанция е полезна и скоростта да е ограничена до спирачния път, до където има видимост.
10:38 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гост
10:56 11.11.2026
20 Умника
До коментар #2 от "аз веднъж там в много гъста мъгла":Предлагам шофьорането в България да се забрани напълно! Айде стига вече!
10:58 11.11.2026
21 а за алкохол и дрога
11:04 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.