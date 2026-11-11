Аварирал джип може да е бил пред първия тир на „Тракия“

Пред първия тир, за който се предполага, че е бил в началото на верижната катастрофа на АМ „Тракия“, е имало аварирал джип. Това заяви изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на NOVA, като уточни, че информацията е получил от представител на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Димитров не посочи дали авариралият автомобил е бил установен на място и дали присъствието му е свързано с началото на сблъсъка. Той обаче настоя, че при ограничена видимост аварийната лента трябва да бъде обозначена с маркери, които да дават ориентир на водачите. По думите му подобна практика се използва и в други държави.

„Състоянието на пътната инфраструктура е лошо“, заяви Димитров. Той определи поведението на част от шофьорите като безотговорно, но отбеляза, че водач на тежкотоварен автомобил е излязъл с предупредителна жилетка и е подавал сигнали към приближаващите автомобили.

Разследването продължава

По случая са разпитани 44 свидетели, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Според прокуратурата тепърва трябва да се установи дали първият тир е намалил скоростта, спрял ли е и дали е имало ситуация на препречване. Разследващите все още не говорят за повдигнати обвинения.

Националната следствена служба пое разследването заради сложността на случая. Работата се ръководи от Окръжната прокуратура в Ямбол, като предстоят автотехническа и съдебномедицински експертизи. Те трябва да изяснят механизма на катастрофите, причините за смъртта на загиналите и размера на материалните щети.

Експерти посочиха мъглата и липсата на предупреждения

Автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев посочи гъстата мъгла, липсата на информационни табла и маркери за видимост, както и използването на неподходящи светлини като фактори за инцидента. „Всички тези фактори и падналата мъгла са довели до цялата тази ситуация“, каза той.

Дунев заяви още, че зимните гуми могат да намалят спирачния път при скорост от 100 километра в час до 16 метра. Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи настоя средствата от глобите да бъдат използвани за електронни системи за безопасност. Председателят на Научно-техническия съюз по транспорт Ясен Ишев също посочи необходимостта от системи за ранно предупреждение.

Източници: nova.bg