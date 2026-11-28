Пострадалите българи в Марсилия са в стабилно състояние и без опасност за живота. Общо 11 български граждани са потърсили медицинска помощ след безредиците около мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ на 26 ноември, съобщи Министерството на външните работи.

Шестима от тях са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили помощ на място. В по-ранна информация на генералния консул в Лион Надя Живкова-Ванева се посочваше, че до болница са били откарани петима души. По-късните данни на МВнР сочат шестима хоспитализирани.

Представител на българската консулска служба е посетил пострадалите в Марсилия и е разговарял с медицинските екипи. Част от пациентите продължават да бъдат наблюдавани, но към последната официална информация няма данни за тежко пострадал български гражданин.

Франция води две разследвания

„Това, което знаем към момента, е, че са пострадали 11 български граждани“, заяви генералният консул Надя Живкова-Ванева. Тя уточни, че всеки сигнал от пострадали или техни близки е бил проверен и в консулството не е постъпвала потвърдена информация за тежко ранен сънародник.

Прокуратурата в Марсилия е образувала две отделни разследвания след насилието на стадион „Велодром“. Първото е за умишлено причиняване на телесни повреди при утежняващи обстоятелства, включително използване на оръжия и действия в група на спортно съоръжение.

Второто разследване е свързано с твърдения за нацистки поздрави и провокации от страна на български привърженици. Френската прокуратура не е посочила публично последователността на събитията, нито е обявила задържани български граждани.

МВнР изпрати дипломатическа нота до Франция с настояване за пълно изясняване на случилото се и за търсене на отговорност от извършителите. Генералното консулство в Лион и почетният консул на България в Марсилия поддържат контакт с френските институции.

УЕФА започна дисциплинарна проверка

Паралелно с френското разследване УЕФА назначи етически и дисциплинарни инспектори. Те трябва да проучат наличните доказателства и да установят фактите и обстоятелствата около сблъсъците по време на мача.

Европейската футболна централа осъди насилието и безредиците, като подчерта, че агресията, омразата и провокативното или дискриминационно поведение са несъвместими с нейните правила. Допълнителна информация за възможните санкции ще бъде обявена след приключването на проверката.

Българските дипломатически представители обсъждат с пострадалите възможностите за завръщането им в България. Засега няма конкретна дата за прибирането им. Следващите ключови стъпки са медицинското проследяване на ранените, събирането на данни от френските власти и установяването на отговорните за насилието лица.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, euronews.bg