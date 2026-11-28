Пострадалите българи в Марсилия са в стабилно състояние и без опасност за живота. Общо 11 български граждани са потърсили медицинска помощ след безредиците около мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ на 26 ноември, съобщи Министерството на външните работи.
Шестима от тях са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили помощ на място. В по-ранна информация на генералния консул в Лион Надя Живкова-Ванева се посочваше, че до болница са били откарани петима души. По-късните данни на МВнР сочат шестима хоспитализирани.
Представител на българската консулска служба е посетил пострадалите в Марсилия и е разговарял с медицинските екипи. Част от пациентите продължават да бъдат наблюдавани, но към последната официална информация няма данни за тежко пострадал български гражданин.
Франция води две разследвания
Прокуратурата в Марсилия е образувала две отделни разследвания след насилието на стадион „Велодром“. Първото е за умишлено причиняване на телесни повреди при утежняващи обстоятелства, включително използване на оръжия и действия в група на спортно съоръжение.
Второто разследване е свързано с твърдения за нацистки поздрави и провокации от страна на български привърженици. Френската прокуратура не е посочила публично последователността на събитията, нито е обявила задържани български граждани.
МВнР изпрати дипломатическа нота до Франция с настояване за пълно изясняване на случилото се и за търсене на отговорност от извършителите. Генералното консулство в Лион и почетният консул на България в Марсилия поддържат контакт с френските институции.
УЕФА започна дисциплинарна проверка
Паралелно с френското разследване УЕФА назначи етически и дисциплинарни инспектори. Те трябва да проучат наличните доказателства и да установят фактите и обстоятелствата около сблъсъците по време на мача.
Европейската футболна централа осъди насилието и безредиците, като подчерта, че агресията, омразата и провокативното или дискриминационно поведение са несъвместими с нейните правила. Допълнителна информация за възможните санкции ще бъде обявена след приключването на проверката.
Българските дипломатически представители обсъждат с пострадалите възможностите за завръщането им в България. Засега няма конкретна дата за прибирането им. Следващите ключови стъпки са медицинското проследяване на ранените, събирането на данни от френските власти и установяването на отговорните за насилието лица.
Източници: nova.bg, bntnews.bg, euronews.bg
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