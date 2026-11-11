Мечка е забелязана край Боженци. Община Габрово предупреди

Мечка е забелязана в непосредствена близост до село Боженци, съобщи Нова. Животното е заснето в района на туристическия комплекс край селото, а жителите и гостите на Архитектурно-историческия резерват са призовани към повишено внимание при разходки в природата.
Община Габрово предупреди, че през последните дни са забелязани мечки в райони на две габровски села. От общината посочват, че това не е необичайно за есенно-зимния период, когато кафявите мечки активно търсят храна преди зимния сън.
„Не се опитвайте да я приближавате, снимате или прогонвате сами. Незабавно подайте сигнал на телефон 112“, гласи предупреждението на местната власт.
Призив към стопаните
Жителите трябва да приберат останалите плодове и зеленчуци от дворовете, да съберат падналите плодове под овощните дръвчета и да не оставят хранителни отпадъци или селскостопанска продукция на открито. Препоръчва се да бъдат обезопасени и необитаемите къщи и стопанските постройки.
За хората, които се движат по екопътеки и горски маршрути край Боженци, е отправена препоръка временно да избягват самостоятелни разходки по слабо посещавани пътеки. При неочаквана среща с мечка трябва да се запази спокойствие, да не се правят резки движения и да се остави свободен път за оттегляне на животното.
Сведения за още села
Според публикация на „Блиц“ местни жители твърдят, че са забелязали мечки в най-малко четири населени места в общината – Армените, Стоевци, Боженци и Торбалъжи. Община Габрово обаче е съобщила официално за наблюдения в райони на две села, без да посочва публично четирите населени места поотделно.
„24 часа“ също съобщи за мечка край Боженци и припомни, че в Габровско и Севлиевско диви животни периодично се появяват в близост до населени места, като нанасят щети по пчелини, огради и овощни градини.
Източници: nova.bg, blitz.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слязла е !
Коментиран от #10
10:45 11.11.2026
2 Тая
10:49 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Предлагам
Заради капризите на някакви глезли сега цяла България е на нокти.
11:03 11.11.2026
5 УдоМача
11:03 11.11.2026
6 Предлагам
До коментар #3 от "Мюмюн":Ти гледай да не ти отхапе нещо, та после ти да ревеш и да те е срам да кажеш какво точно ти е отхапала мецаната.
Коментиран от #9
11:04 11.11.2026
7 Митрофанова
11:04 11.11.2026
8 Троян
11:06 11.11.2026
9 Мюмюн
До коментар #6 от "Предлагам":Мож дъ ни гулям къту мечка, но Мюмюн лисан! Скочи на него връз невидима страна нанзад, и докът мечка изреве, трябва дъ са крий ут срам.
11:07 11.11.2026
10 Сакън
До коментар #1 от "Слязла е !":сигурно е надушила сиренце и кашкавал..
11:15 11.11.2026