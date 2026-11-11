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Мечка е забелязана край Боженци. Община Габрово предупреди

Мечка е забелязана край Боженци. Община Габрово предупреди

11 Ноември, 2026 10:40 511 10

  • мечка-
  • габрово-
  • боженци-
  • кафява мечка-
  • 112

Жителите са призовани да не оставят храна на открито и да подават сигнали на телефон 112 при среща с животно

Мечка е забелязана край Боженци. Община Габрово предупреди - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мечка е забелязана в непосредствена близост до село Боженци, съобщи Нова. Животното е заснето в района на туристическия комплекс край селото, а жителите и гостите на Архитектурно-историческия резерват са призовани към повишено внимание при разходки в природата.

Община Габрово предупреди, че през последните дни са забелязани мечки в райони на две габровски села. От общината посочват, че това не е необичайно за есенно-зимния период, когато кафявите мечки активно търсят храна преди зимния сън.

„Не се опитвайте да я приближавате, снимате или прогонвате сами. Незабавно подайте сигнал на телефон 112“, гласи предупреждението на местната власт.

Призив към стопаните

Жителите трябва да приберат останалите плодове и зеленчуци от дворовете, да съберат падналите плодове под овощните дръвчета и да не оставят хранителни отпадъци или селскостопанска продукция на открито. Препоръчва се да бъдат обезопасени и необитаемите къщи и стопанските постройки.

За хората, които се движат по екопътеки и горски маршрути край Боженци, е отправена препоръка временно да избягват самостоятелни разходки по слабо посещавани пътеки. При неочаквана среща с мечка трябва да се запази спокойствие, да не се правят резки движения и да се остави свободен път за оттегляне на животното.

Сведения за още села

Според публикация на „Блиц“ местни жители твърдят, че са забелязали мечки в най-малко четири населени места в общината – Армените, Стоевци, Боженци и Торбалъжи. Община Габрово обаче е съобщила официално за наблюдения в райони на две села, без да посочва публично четирите населени места поотделно.

„24 часа“ също съобщи за мечка край Боженци и припомни, че в Габровско и Севлиевско диви животни периодично се появяват в близост до населени места, като нанасят щети по пчелини, огради и овощни градини.

Източници: nova.bg, blitz.bg, 24chasa.bg


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слязла е !

    4 0 Отговор
    За Закуска !

    Коментиран от #10

    10:45 11.11.2026

  • 2 Тая

    2 0 Отговор
    сигурно е от натурата-зелените мечки,чакали и вълци може прасета - не може

    10:49 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Предлагам

    3 0 Отговор
    Всички истерични природозащитнички, които водиха битки за размножаването на някои популации диви животни, сега да бъдат издирени, да им дадат по една ловджийска пушка и да ги пратят като охранителКи в онези райони, в които мечки са били забелязани в опасна близост до населени места или по улиците на самите селища!
    Заради капризите на някакви глезли сега цяла България е на нокти.

    11:03 11.11.2026

  • 5 УдоМача

    1 0 Отговор
    "Видох мечкъ!" Там ѝ е мястото! :)

    11:03 11.11.2026

  • 6 Предлагам

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мюмюн":

    Ти гледай да не ти отхапе нещо, та после ти да ревеш и да те е срам да кажеш какво точно ти е отхапала мецаната.

    Коментиран от #9

    11:04 11.11.2026

  • 7 Митрофанова

    1 0 Отговор
    Докарахме няколко руски мечки в подарък на Костя, че нещо нашите солдатушки-братушки затънаха пред Малая Токмачка.

    11:04 11.11.2026

  • 8 Троян

    1 0 Отговор
    Това на снимката е Гризли. Как пък не намерихте някоя снимка на бяла мечка че да се посмеем добре? :)

    11:06 11.11.2026

  • 9 Мюмюн

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Предлагам":

    Мож дъ ни гулям къту мечка, но Мюмюн лисан! Скочи на него връз невидима страна нанзад, и докът мечка изреве, трябва дъ са крий ут срам.

    11:07 11.11.2026

  • 10 Сакън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слязла е !":

    сигурно е надушила сиренце и кашкавал..

    11:15 11.11.2026

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