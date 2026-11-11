Мечка е забелязана край Боженци. Община Габрово предупреди

Мечка е забелязана в непосредствена близост до село Боженци, съобщи Нова. Животното е заснето в района на туристическия комплекс край селото, а жителите и гостите на Архитектурно-историческия резерват са призовани към повишено внимание при разходки в природата.

Община Габрово предупреди, че през последните дни са забелязани мечки в райони на две габровски села. От общината посочват, че това не е необичайно за есенно-зимния период, когато кафявите мечки активно търсят храна преди зимния сън.

„Не се опитвайте да я приближавате, снимате или прогонвате сами. Незабавно подайте сигнал на телефон 112“, гласи предупреждението на местната власт.

Призив към стопаните

Жителите трябва да приберат останалите плодове и зеленчуци от дворовете, да съберат падналите плодове под овощните дръвчета и да не оставят хранителни отпадъци или селскостопанска продукция на открито. Препоръчва се да бъдат обезопасени и необитаемите къщи и стопанските постройки.

За хората, които се движат по екопътеки и горски маршрути край Боженци, е отправена препоръка временно да избягват самостоятелни разходки по слабо посещавани пътеки. При неочаквана среща с мечка трябва да се запази спокойствие, да не се правят резки движения и да се остави свободен път за оттегляне на животното.

Сведения за още села

Според публикация на „Блиц“ местни жители твърдят, че са забелязали мечки в най-малко четири населени места в общината – Армените, Стоевци, Боженци и Торбалъжи. Община Габрово обаче е съобщила официално за наблюдения в райони на две села, без да посочва публично четирите населени места поотделно.

„24 часа“ също съобщи за мечка край Боженци и припомни, че в Габровско и Севлиевско диви животни периодично се появяват в близост до населени места, като нанасят щети по пчелини, огради и овощни градини.

Източници: nova.bg, blitz.bg, 24chasa.bg