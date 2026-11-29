Трийсет населени места в общините Габрово, Севлиево и Дряново са без електрозахранване след падналия сняг. Проблеми с тока има и в някои квартали. Аварийни екипи на електроразпределителното дружество работят по отстраняването на повредите.

От Областната администрация посочват, че „обстановката е изключително динамична“ заради продължаващия снеговалеж. За 29 ноември Националният институт по метеорология и хидрология е издал оранжев код за снеговалежи и ниски температури в областите Габрово, Велико Търново и Смолян.

Ограничения за тежките камиони във Велико Търново

Зимната обстановка във Великотърновска област се усложнява. Движението на товарни автомобили над 12 тона е спряно по пътищата в цялата област.

Има закъсали камиони по пътя Русе–Велико Търново при село Самоводене и край село Куцина, както и в местността Присовски завои. Към момента няма информация за бедстващи хора.

Еднопосочно движение по пътя Смолян–Пампорово

Заради обилния снеговалеж светофарната уредба по аварийния път Смолян–Пампорово е пусната по-рано от планираното за 1 декември. Движението по трасето е еднопосочно, а пътят се почиства.

От 5:00 до 13:00 часа се преминава в посока Смолян–Пампорово, а от 13:15 до 4:45 часа – в обратната посока. Кметът на Смолян Николай Мелемов призовава пътуващите да спазват режима. Веригите са задължителни, а спирането и паркирането по аварийния път са забранени, за да не се блокира движението и работата на снегопочистващата техника.

Проходите в района са заснежени и се преминава при зимни условия. Проходът „Превала“ остава затворен заради почистване.

Във Варненска област всички пътища са проходими. Снеговалеж има в общините Аксаково и Дългопол, където снегопочистващата техника е в готовност.

Източници: bnrnews.bg, cgbg.bg