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Пекарна в Стара Загора дава хляб на кръводарители
  Тема: Войната на пътя

Пекарна в Стара Загора дава хляб на кръводарители

11 Ноември, 2026 11:18 663 5

  • стара загора-
  • кръводаряване-
  • ам „тракия“-
  • национален траур-
  • благотворителна инициатива

Инициативата е в подкрепа на пострадалите при тежката катастрофа на АМ „Тракия“. Кръвният център в града ще работи с удължено време на 12 ноември

Пекарна в Стара Загора дава хляб на кръводарители - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пекарна в Стара Загора ще дава безплатен хляб на всеки жител или гост на града, който дари кръв за пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Благотворителната инициатива е обявена в деня на националния траур в памет на жертвите.

Собствениците на обекта посочват, че жестът е знак на признателност към хората, които ще се включат в кръводаряването. Инициативата е насочена към подкрепа на пострадалите, които продължават да се борят за живота си.

На фона на засилената необходимост от кръвни продукти Районният център по трансфузионна хематология в Стара Загора ще работи с удължено работно време на 12 ноември. На гражданите са предоставени информация за организацията, изискванията за кръводаряване и графикът на дежурните екипи.

Така местният бизнес се включва в призивите за кръводаряване, отправени след трагедията на АМ „Тракия“. Желаещите да помогнат трябва да се съобразят с медицинските изисквания и указанията на кръвния център.

Източници: btvnovinite.bg


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без Пържоли !

    2 3 Отговор
    Кръв Не Давам !

    11:25 11.11.2026

  • 2 истина ти казвам

    2 0 Отговор
    Преди един месец имах нужда от 3-и банки кръв,за 0+ платих по 250 евро за една банка! На кръводарителите 2-а дена отпуск и неколко долнокачественни сокчета????!!!! И кво прайм ся? От болницата ентусиазирано ме убеждаваха че,требва да я купа.Е бех кръводарител,вече не съм!

    11:38 11.11.2026

  • 3 Цвете

    3 1 Отговор
    ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОРОДНО ДЕЛО.НУЖДА ЩЕ ИМАТ КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ ОТ ВОДА И ШОКОЛАД. ДАНО ИМА ОЩЕ ХОРА, КОИТО ДА ПОМОГНАТ.🇧🇬❤️🇪🇺

    Коментиран от #4

    11:46 11.11.2026

  • 4 истина ти казвам

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Аз дарявам срещу 250 евраци! Събудете се! Трагедия е нема спор но когато на мен ми се наложи ми избиха зъбите!

    Коментиран от #5

    12:05 11.11.2026

  • 5 250 е малко

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "истина ти казвам":

    1000 евро литъра давам аз за мойта

    12:43 11.11.2026

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