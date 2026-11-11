Пекарна в Стара Загора дава хляб на кръводарители

Пекарна в Стара Загора ще дава безплатен хляб на всеки жител или гост на града, който дари кръв за пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Благотворителната инициатива е обявена в деня на националния траур в памет на жертвите.
Собствениците на обекта посочват, че жестът е знак на признателност към хората, които ще се включат в кръводаряването. Инициативата е насочена към подкрепа на пострадалите, които продължават да се борят за живота си.
На фона на засилената необходимост от кръвни продукти Районният център по трансфузионна хематология в Стара Загора ще работи с удължено работно време на 12 ноември. На гражданите са предоставени информация за организацията, изискванията за кръводаряване и графикът на дежурните екипи.
Така местният бизнес се включва в призивите за кръводаряване, отправени след трагедията на АМ „Тракия“. Желаещите да помогнат трябва да се съобразят с медицинските изисквания и указанията на кръвния център.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без Пържоли !
11:25 11.11.2026
2 истина ти казвам
11:38 11.11.2026
3 Цвете
Коментиран от #4
11:46 11.11.2026
4 истина ти казвам
До коментар #3 от "Цвете":Аз дарявам срещу 250 евраци! Събудете се! Трагедия е нема спор но когато на мен ми се наложи ми избиха зъбите!
Коментиран от #5
12:05 11.11.2026
5 250 е малко
До коментар #4 от "истина ти казвам":1000 евро литъра давам аз за мойта
12:43 11.11.2026