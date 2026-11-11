Пекарна в Стара Загора дава хляб на кръводарители

Пекарна в Стара Загора ще дава безплатен хляб на всеки жител или гост на града, който дари кръв за пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Благотворителната инициатива е обявена в деня на националния траур в памет на жертвите.

Собствениците на обекта посочват, че жестът е знак на признателност към хората, които ще се включат в кръводаряването. Инициативата е насочена към подкрепа на пострадалите, които продължават да се борят за живота си.

На фона на засилената необходимост от кръвни продукти Районният център по трансфузионна хематология в Стара Загора ще работи с удължено работно време на 12 ноември. На гражданите са предоставени информация за организацията, изискванията за кръводаряване и графикът на дежурните екипи.

Така местният бизнес се включва в призивите за кръводаряване, отправени след трагедията на АМ „Тракия“. Желаещите да помогнат трябва да се съобразят с медицинските изисквания и указанията на кръвния център.

Източници: btvnovinite.bg