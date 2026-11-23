Няма установен теч на сода каустик от цистерната, която се преобърна на главния път Стара Загора–Казанлък край село Змейово. Това е констатирала Регионалната инспекция по околна среда и води – Стара Загора, съобщи Областната администрация.

По пътното платно е установен разлив на дизелово гориво. Той е ограничен и се обработва от компетентни екипи. Не е установено проникване на гориво в почвата.

След получаването на сигнала областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов е координирал действията на институциите за обезопасяване на района и за установяване на евентуални рискове за населението и околната среда.

„Продължавам да следя ситуацията и съм в постоянна комуникация с компетентните служби“, заяви Калоян Дамянов.

В обезопасяването участват екипи на Министерството на вътрешните работи, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и РИОСВ-Стара Загора.

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ движението по главния път Стара Загора–Казанлък е възстановено.

Източници: btvnovinite.bg