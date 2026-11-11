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Три верижни катастрофи блокираха АМ „Хемус“ край Шумен
  Тема: Трафик

Три верижни катастрофи блокираха АМ „Хемус“ край Шумен

11 Ноември, 2026 17:28 563 5

  • катастрофи-
  • автомагистрала „хемус“-
  • шумен-
  • каспичан-
  • трафик

Движението е спряно и в двете посоки между Шумен и Каспичан. Автомобилите се пренасочват по път I-2

Три верижни катастрофи блокираха АМ „Хемус“ край Шумен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Три верижни катастрофи блокираха движението по автомагистрала „Хемус“ между Шумен и Каспичан. Временно са затворени и двете платна – в посока Варна и в посока Шумен. От Областната дирекция на МВР в Шумен съобщават, че няма данни за тежко пострадали.

„Няма данни за тежко пострадали.“

Ограничението е при 354-ия километър. По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ автомобилите се пренасочват по първокласния път I-2 в посока Шумен – пътен възел „Каспичан“, включително през района на село Невша.

Катастрофа в участък с временна организация

Едно от произшествията е станало при 347-ия километър на магистралата, където е въведена временна организация на движението. Лек автомобил е навлязъл в стеснението и при намаляване на скоростта се е ударил в пътен ограничител.

Следващата кола също е намалила, но е била ударена отзад от джип. При този инцидент няма пострадали.

Камион се е ударил в лека кола

Второто описано произшествие е регистрирано между етапната връзка и пътен възел „Диамант“. След спиране на тежкотоварен автомобил движещата се зад него лека кола е намалила скоростта. В задната ѝ част се е ударил друг камион.

Един от водачите на тежкотоварните автомобили е откаран в болница за медицински преглед. NOVA посочва две катастрофи в заглавието си, но в текста на публикацията се съобщава за три верижни произшествия.


Шумен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия Взеха !

    2 1 Отговор
    Да Се !

    Състезават !

    17:35 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Е ГАТИ

    6 0 Отговор
    Не е виновна мъглЪтЪ,а приматите в МПС-тата.

    17:38 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Намалете скоростта

    2 0 Отговор
    Това е едното. Спазвайте дистанцията е второто. Не шофирайте след употреба на алкохол и наркотици е третото. Три прости неща. Но спасяват живота.

    17:43 11.11.2026

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