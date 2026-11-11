Три верижни катастрофи блокираха АМ „Хемус“ край Шумен

Три верижни катастрофи блокираха движението по автомагистрала „Хемус“ между Шумен и Каспичан. Временно са затворени и двете платна – в посока Варна и в посока Шумен. От Областната дирекция на МВР в Шумен съобщават, че няма данни за тежко пострадали.

„Няма данни за тежко пострадали.“

Ограничението е при 354-ия километър. По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ автомобилите се пренасочват по първокласния път I-2 в посока Шумен – пътен възел „Каспичан“, включително през района на село Невша.

Катастрофа в участък с временна организация

Едно от произшествията е станало при 347-ия километър на магистралата, където е въведена временна организация на движението. Лек автомобил е навлязъл в стеснението и при намаляване на скоростта се е ударил в пътен ограничител.

Следващата кола също е намалила, но е била ударена отзад от джип. При този инцидент няма пострадали.

Камион се е ударил в лека кола

Второто описано произшествие е регистрирано между етапната връзка и пътен възел „Диамант“. След спиране на тежкотоварен автомобил движещата се зад него лека кола е намалила скоростта. В задната ѝ част се е ударил друг камион.

Един от водачите на тежкотоварните автомобили е откаран в болница за медицински преглед. NOVA посочва две катастрофи в заглавието си, но в текста на публикацията се съобщава за три верижни произшествия.