Три верижни катастрофи блокираха АМ „Хемус“ край Шумен

Три верижни катастрофи блокираха движението по автомагистрала „Хемус“ между Шумен и Каспичан. Временно са затворени и двете платна – в посока Варна и в посока Шумен. От Областната дирекция на МВР в Шумен съобщават, че няма данни за тежко пострадали.
Ограничението е при 354-ия километър. По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ автомобилите се пренасочват по първокласния път I-2 в посока Шумен – пътен възел „Каспичан“, включително през района на село Невша.
Катастрофа в участък с временна организация
Едно от произшествията е станало при 347-ия километър на магистралата, където е въведена временна организация на движението. Лек автомобил е навлязъл в стеснението и при намаляване на скоростта се е ударил в пътен ограничител.
Следващата кола също е намалила, но е била ударена отзад от джип. При този инцидент няма пострадали.
Камион се е ударил в лека кола
Второто описано произшествие е регистрирано между етапната връзка и пътен възел „Диамант“. След спиране на тежкотоварен автомобил движещата се зад него лека кола е намалила скоростта. В задната ѝ част се е ударил друг камион.
Един от водачите на тежкотоварните автомобили е откаран в болница за медицински преглед. NOVA посочва две катастрофи в заглавието си, но в текста на публикацията се съобщава за три верижни произшествия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тия Взеха !
Състезават !
17:35 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Е ГАТИ
17:38 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Намалете скоростта
17:43 11.11.2026