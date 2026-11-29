Множество камиони и автомобили са закъсали по пътя Варна–Добрич заради силния снеговалеж и усложнената зимна обстановка. За това са сигнализирали потребители в групата „Катастрофи България“.

По техните сигнали участъкът е бил непочистен и трудно проходим, а видимостта е била ограничена. На разпространени кадри се вижда тежкотоварен камион, който е излязъл от пътя и е затънал в снега край пътен знак.

Ситуацията се е развила след ограничаването на движението по път II-29 в ранните часове на деня заради обилен снеговалеж. По-късно Агенция „Пътна инфраструктура“ е възстановила движението по трасето, включително за товарни автомобили над 12 тона.

Пътят вече е отворен за движение

„Пътят Варна–Добрич вече е отворен за движение, в това число и за автомобили над 12 тона“, съобщиха от Областна администрация – Варна, цитирани от Радио Варна.

От администрацията посочват, че пътищата в областта са проходими при зимни условия и снегопочистваща техника обработва трасетата. Пътят Аврен–Садово също е отворен, след като всички закъсали автомобили там са били изтеглени.

Към 9:00 часа остава затворен пътят Обзор–Слънчев бряг. По трасето между селата Дръндар и Николаевка, в община Суворово, две фадроми продължават да работят заради снежна покривка над 1 метър и значителни снегонавявания.

Силен вятър и ограничена видимост

МВР Варна е предупредило водачите да се движат със съобразена скорост и увеличена дистанция, да избягват резки маневри и внезапно спиране и да бъдат особено внимателни в участъците с намалена видимост.

Към момента няма данни за пострадали хора при сигналите за закъсали автомобили и камиони по пътя Варна–Добрич. Въпреки възстановеното движение, зимните условия и наличието на снегонавявания продължават да създават риск за пътуващите.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg, 24chasa.bg