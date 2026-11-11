Манолова пред СОС: „Топлофикация“ да представи точен график за възстановяване на топлоподаването

КЗП иска да се представи ясен и точен график на възстановяване на топлоподаването към хората, оставени без парно и топло вода. Настояваме за всеки ден без топлоподаване, след 48-часовия гратисен период, „Топлофикация“ да начисли неустойки, които да бъдат отразени в сметките на потребителите за месец ноември, които те ще получат на 15-16 декември. Сметнете на всеки един столичанин колко дни е бил без парно и каква му е компенсацията за това. В противен случай ще се видим в съда с колективни искове и аз няма да смятам колко тези искове ще нарушат финансовото състояние на дружеството. Това е ваша грижа, моя грижа е столичани да бъдат защитени и да има уважително отношение към тях. Това каза на заседанието на Столичния общински съвет в сряда председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗК) Мая Манолова, обръщайки се към изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД.

Използваме случая и да предупредим, че за месеца, в който гражданите са били без парно да не им минава през ум на „Топлофикация“ да начисляват на хората сградна инсталация, допълни още Манолова. Тя подчерта, че хората не се интересуват какво е състоянието на дружеството, а си плащат сметките и срещу това им се дължи услугата.

Тя съобщи още, че топлинните счетоводители продължават да начисляват такса за дялово разпределение, въпреки че потребителите са оставени без топла вода. Тези 3 евро, при положение, че са без топла вода, разгневяват хората, добави председателят на КЗП и каза, че се е присъединила към протестиращите от един от южните квартали на столицата по тяхна покана и за да ги подкрепи.

По думите ѝ, КЗП е установила нелоялни търговски практики в договарянето на по-висока цена между „Топлофикация София“ ЕАД и топлинните счетоводители, без потребителите да са били уведомени за нея. Не разбирам какво е това ваше преференциално отношение към топлинните счетоводители, мога само да предполагам. Вие се договаряте за цените с тях, а след това тези пари се плащат от столичани. Чак след два месеца обявихте цените. Това е нелоялна търговска практика и ще накажем и вас, и топлинните счетоводители за нея. Когато криеш от тези, които плащат, с колко си им вдигнал цените, това не е коректно отношение, категорична бе Манолова.

По въпроса за концесията на „Топлофикация София“ ЕАД Мая Манолова изрази становище, че не следва в края на мандата си общинските съветници да обсъждат концесия, особено ако условията не са дискутирани и одобрени от гражданите. Манолова се аргументира включително с нови жалби на потребители в КЗП, че „Топлофикация София“ ЕАД, чрез ЧСИ, е продало апартамент в „Люлин“ заради неплатени сметки в размер на 860 лева общо с лихвите на един потребител, като задължението му е от преди 10 години. Друг случай е продаден имот в Долни Богров от 2,5 декара за задължение от 2006 – 2008 г., което сега се събира. Дори не коментирам давността, каза тя. Трябва да има пропорционалност в действията на наеманите от вас юристи, защото става дума за имоти на граждани, които също като вас са собственици на „Топлофикация“, каза тя на изпълнителния директор на дружеството. По нейните думи, при един концесионер тези случаи на продажби на имоти на хората за неплатени стари и не толкова големи сметки за парно, могат да станат лавинообразен процес и призова дружеството да преустанови тази практика.