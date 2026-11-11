Хеликоптер евакуира турист под връх Вихрен

Хеликоптер на Гранична полиция евакуира турист, подал сигнал за помощ под връх Вихрен. Акцията е проведена съвместно с отряд Банско на Планинската спасителна служба.
Сигналът е подаден на 10 ноември. При изкачването мъжът се е озовал извън маркираните маршрути, а скалистият терен и зимните условия не са му позволили да продължи сам.
„В такава ситуация времето е решаващ фактор за спасяването“, посочват планинските спасители.
Четирима спасители са транспортирани до Кабата
В операцията се е включил хеликоптер на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ при Главна дирекция „Гранична полиция“. Авиоекипът е транспортирал четирима планински спасители до местността Кабата, в близост до туриста.
Още четирима техни колеги са подпомагали и координирали действията от земята. След достигането до туриста хеликоптерът е отвел него и спасителите до Бъндеришка поляна над Банско.
По информация на Планинската спасителна служба мъжът е в добро общо състояние.
Спасителите: Екипите работиха в пълен синхрон
„В тази акция екипите ни работиха в пълен синхрон“, съобщават от отряд Банско на Планинската спасителна служба.
Отрядът е благодарил на авиоекипа за бързата реакция, добрата координация и професионализма при провеждането на спасителната операция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Красимир Петров
20:37 11.11.2026