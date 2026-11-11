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Хеликоптер евакуира турист под връх Вихрен
  Тема: Трафик

Хеликоптер евакуира турист под връх Вихрен

11 Ноември, 2026 20:21 387 3

  • връх вихрен-
  • планинска спасителна служба-
  • гранична полиция-
  • банско-
  • спасителна акция

Мъжът се е озовал извън маркираните маршрути при зимни условия. Той е откаран до Бъндеришка поляна над Банско в добро общо състояние

Хеликоптер евакуира турист под връх Вихрен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Хеликоптер на Гранична полиция евакуира турист, подал сигнал за помощ под връх Вихрен. Акцията е проведена съвместно с отряд Банско на Планинската спасителна служба.

Сигналът е подаден на 10 ноември. При изкачването мъжът се е озовал извън маркираните маршрути, а скалистият терен и зимните условия не са му позволили да продължи сам.

„В такава ситуация времето е решаващ фактор за спасяването“, посочват планинските спасители.

Четирима спасители са транспортирани до Кабата

В операцията се е включил хеликоптер на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ при Главна дирекция „Гранична полиция“. Авиоекипът е транспортирал четирима планински спасители до местността Кабата, в близост до туриста.

Още четирима техни колеги са подпомагали и координирали действията от земята. След достигането до туриста хеликоптерът е отвел него и спасителите до Бъндеришка поляна над Банско.

По информация на Планинската спасителна служба мъжът е в добро общо състояние.

Спасителите: Екипите работиха в пълен синхрон

„В тази акция екипите ни работиха в пълен синхрон“, съобщават от отряд Банско на Планинската спасителна служба.

Отрядът е благодарил на авиоекипа за бързата реакция, добрата координация и професионализма при провеждането на спасителната операция.


Благоевград / България
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Кой им плаща разходите на малоумниците катерещи чукарите,и след това спасявани

    20:37 11.11.2026

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