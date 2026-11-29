Министър-председателят и председател на „Прогресивна България“ Румен Радев призова младите хора да съчетават личните си амбиции с отговорност към обществото и страната. Той говори пред участниците в семинар на новоучредения Национален младежки съвет на партията, който се провежда в Банско.

Събитието събра 250 младежи от цялата страна. В него участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, народният представител и зам.-председател на партията Емине Гюлестан, вицепремиерът Иво Христов и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

„Всеки млад човек трябва да има амбиции и да бъде отговорен както за себе си, така и за обществото и за страната си“, заяви Радев. Той посочи, че е важно младите хора да имат ясна представа каква България искат и как могат да участват в изграждането ѝ.

По думите му младите таланти са в центъра на глобалната конкуренция. Радев свърза бъдещото развитие на изкуствения интелект с необходимостта от енергия, знания, въображение и подготвени специалисти.

Призив към младите да останат в България

Премиерът постави пред младите хора избора дали да напуснат страната, където талантът им е силно търсен, или да останат и да работят за развитието ѝ. Той заяви, че най-голямото удовлетворение би било един ден те да могат да кажат: „Аз допринесох за развитието на своята родина“.

Радев определи като задача на правителството да създаде условия младите хора да развиват потенциала си именно в България. В изказването си той свърза този ангажимент с необходимостта страната да стане по-добро място за живот и професионална реализация.

Семинарът в Банско е първата публично описана инициатива на новоучредения Национален младежки съвет на партията, в която участват представители на младежката ѝ структура от различни части на страната.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg