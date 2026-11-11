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България ще договаря 155-мм боеприпаси с Франция

България ще договаря 155-мм боеприпаси с Франция

11 Ноември, 2026 20:31 863 20

  • българия-
  • франция-
  • 155-мм боеприпаси-
  • гаубици caesar-
  • safe

Правителството одобри рамково споразумение за съвместно придобиване на боеприпаси за самоходни гаубици CAESAR. Конкретните цени и срокове ще бъдат определени в последващите поръчки

България ще договаря 155-мм боеприпаси с Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България ще договаря с Франция съвместно придобиване на 155-мм боеприпаси за самоходни гаубици. Правителството одобри подписването на рамково споразумение между двете министерства на отбраната и упълномощи министъра на отбраната да проведе преговорите и да подпише документа, съобщи правителствената пресслужба.

Споразумението е част от проекта за развитие на способности за артилерийска поддръжка, включен в Националния план по европейския инструмент SAFE. Проектът предвижда съвместно придобиване на 155-мм самоходни гаубици CAESAR и боеприпаси за тях, като Франция е водещата държава.

Следва одобрение от Народното събрание

България и Франция са подписали рамково споразумение за гаубиците през 2025 г. Предстоящият документ за боеприпасите е следващата стъпка в реализацията на проекта, определен като приоритетен за Българската армия.

Следва Народното събрание да одобри проект за инвестиционен разход. Едва след това ще бъдат подписани индивидуалните поръчки за придобиване. В тях ще бъдат посочени конкретните финансови параметри и сроковете за изпълнение.

Близо 3,27 млрд. евро по SAFE

За България по инструмента SAFE е предвиден бюджет от близо 3,27 млрд. евро. Средствата са предназначени за проекти от Националния план за развитие на отбранителните способности, сред които е и артилерийската система с 155-мм гаубици и боеприпаси.

Към момента не са обявени нито окончателната стойност на бъдещите поръчки, нито конкретните количества боеприпаси. Тези параметри трябва да бъдат определени в индивидуалните договори. Очаква се всички проекти по SAFE да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да си пуцаме

    5 8 Отговор
    нагли yшaнкu на воля

    20:35 11.11.2026

  • 2 Кина

    5 3 Отговор
    Опастност дебне и от космоса...Трябва да се подготвим и за удар от извънземни..

    Коментиран от #11

    20:37 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити

    2 5 Отговор
    Ма що Радев не вземе от рашистките боклуци?

    20:41 11.11.2026

  • 5 Опа

    4 0 Отговор
    Дано само не ни готвят нов договор тип Боташ.

    20:42 11.11.2026

  • 6 Хаха

    3 1 Отговор
    Хората инвестират в дробове и ракети, ние в гаубици стрелящи със снаряди. Искаха и Миг-ове на старо от Полша да купуват...

    20:43 11.11.2026

  • 7 Хмм

    8 0 Отговор
    Народа изнемогва от галопиращите цени, а нашите миротворци ще дават милиарди за оръжия.

    20:44 11.11.2026

  • 8 един такъв снаряд

    6 0 Отговор
    е хиляди ойро..... трябва да си ги правиме ние и то в държавна фирма

    20:45 11.11.2026

  • 9 Аматьори

    7 0 Отговор
    Купихме бронирани машини Страйкър, които прашлясваха в пустинята, с по-тънка броня отколкото тези които дадохме на Украйна. Сега пак се харчат 3.27 милиарда за гаубици. То няма армия, за да си служи с тях. В модерната война, най-важни са ракети и ПВО системи. Нищо от това не се купува. Изтребителите, кораби, танкове и гаубици са безполезни в днешно време. Войната в Украйна е с дронове , ПВО и сухопътни войски.

    20:48 11.11.2026

  • 10 Гробар

    4 0 Отговор
    Оръжия окопи самальоти едно си фуражка знае едно си бае а ние ше рупаме камъни и банани.

    20:51 11.11.2026

  • 11 Няма!

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Ще бъде едва след като ударят религиите! И ще призоват уплашените хора да се поклонят на една религия, с един водач!
    Но всичко това ще започне с "удивителни" археологически открития, загубени евангелия, както и свитъци, които ще подкопаят доверието не само в Христос, но и в Буда и Мохамед. Така че има време!

    20:54 11.11.2026

  • 12 Много Известен Съветски Актьор

    5 2 Отговор
    Щяхме да произвеждаме, но е заради този тиквеник на снимката, където се е ухили до Макарона, ще внасяме от Франция. Мунчо прецака много изгодни възможности за България и ни вкара в големи дългове, заради комисионните, които прибира.

    20:54 11.11.2026

  • 13 Какво разточителство!

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Малоумнци":

    Нали купихме преди няколко години 100 "Страйкъри" от САЩ за 2 милиона $, които чак сега започнаха да ни доставят в насипно състояние. Защо са ни още гаубици? Ще нападаме ли някого? Нали Йотова обеща, че нито един български войник няма да изпрати в Украйна? За какво са ни тогава155 мм гаубици? На България й трябват защитни системи . Нали щяхме да купуваме от Германия Ирис-Т - какво стана с тях? Защо не купим Пейтрът и ракети за тях? Защо чакаме съседите от Гърция и Румъния да пазят небето ни с такива системи, а ние да изкупуваме остарели машини от САЩ и сега- от Франция?! Войните вече се водят с дронове, с радиоелектронна борба, с противодронове системи, а ние ще купуваме Гаубици! Има ли някой който да мисли в М-во на отбраната, или комисионните са твърде големи и изкушаващи?
    А Р.Радев е военен летец и трябва да разбира, че в настоящия момент тези гаубици не могат да ни защитят. Или той е решил да изпраща български войничета в атака с тях? Срам и позор!

    21:04 11.11.2026

  • 14 Дзак

    4 1 Отговор
    На коя граница ще ги слагат?

    21:06 11.11.2026

  • 15 Ццц

    3 1 Отговор
    Ако беше тарикат като Тато, Радев щеше да викне Бриджит Макрон на лов по Балкана и да ГО спечели за каузата! После лично Еманюел щеше да кара тира с бомбите до София.

    21:06 11.11.2026

  • 16 АБЕ

    5 0 Отговор
    Вие само за смърт ли ще подписвате договори и за смърт ли ще харчите изказаните с труд пари на бедните данъкоплатци????
    Давайте от заплатите си,нямаме нищо против.

    21:19 11.11.2026

  • 17 Сатана Z

    0 0 Отговор
    България трябва да се въоръжи защото ме е далеч деня,в който ще обърне оръжие към своите съюзници както го е правила винаги когато види жегата зад ъгъла.

    Коментиран от #20

    21:29 11.11.2026

  • 18 Киро

    4 0 Отговор
    Пак настъпихме мотиката. А, бе другари военни това не ви е 20 век, произвеждат се дронове, ракети, ПВО установки, че дори и съвременни танкове и транспортьори. Защо не вземете да произвеждаме пушки и саби, бе господа!!. Кой ползва сега самоходни гаубици?. БТР ги харизахте, купихте тенекиените американски кутии. Хвърляме милиарди за желязо, а няма кой да построи АЕЦ Белене, енергия ни трябва, газ, петрол, пътищата ни са като разорана нива, детска болница в София щяхме да строим!!!. Какво стана господа?.

    21:36 11.11.2026

  • 19 Какво

    1 0 Отговор
    е това "съвместно придобиване"? Ние ли ще ги произвеждаме, французите ли или някой друг? Как ще ги плащаме и т.н. Като ги придобием трябва да ги поделим по някакъв начин, не може да останат общи. Статията нищо не казва по тези въпроси.

    21:47 11.11.2026

  • 20 Нали

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    за това ни разоръжиха сегашните ни съюзници и за това ни продават старо оръжие за да не го обърнем срещу тях. Но за сметка на това е скъпо, нищо, че е старо.

    21:52 11.11.2026

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