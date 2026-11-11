България ще договаря 155-мм боеприпаси с Франция

България ще договаря с Франция съвместно придобиване на 155-мм боеприпаси за самоходни гаубици. Правителството одобри подписването на рамково споразумение между двете министерства на отбраната и упълномощи министъра на отбраната да проведе преговорите и да подпише документа, съобщи правителствената пресслужба.
Споразумението е част от проекта за развитие на способности за артилерийска поддръжка, включен в Националния план по европейския инструмент SAFE. Проектът предвижда съвместно придобиване на 155-мм самоходни гаубици CAESAR и боеприпаси за тях, като Франция е водещата държава.
Следва одобрение от Народното събрание
България и Франция са подписали рамково споразумение за гаубиците през 2025 г. Предстоящият документ за боеприпасите е следващата стъпка в реализацията на проекта, определен като приоритетен за Българската армия.
Следва Народното събрание да одобри проект за инвестиционен разход. Едва след това ще бъдат подписани индивидуалните поръчки за придобиване. В тях ще бъдат посочени конкретните финансови параметри и сроковете за изпълнение.
Близо 3,27 млрд. евро по SAFE
За България по инструмента SAFE е предвиден бюджет от близо 3,27 млрд. евро. Средствата са предназначени за проекти от Националния план за развитие на отбранителните способности, сред които е и артилерийската система с 155-мм гаубици и боеприпаси.
Към момента не са обявени нито окончателната стойност на бъдещите поръчки, нито конкретните количества боеприпаси. Тези параметри трябва да бъдат определени в индивидуалните договори. Очаква се всички проекти по SAFE да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да си пуцаме
20:35 11.11.2026
2 Кина
Коментиран от #11
20:37 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тити
20:41 11.11.2026
5 Опа
20:42 11.11.2026
6 Хаха
20:43 11.11.2026
7 Хмм
20:44 11.11.2026
8 един такъв снаряд
20:45 11.11.2026
9 Аматьори
20:48 11.11.2026
10 Гробар
20:51 11.11.2026
11 Няма!
До коментар #2 от "Кина":Ще бъде едва след като ударят религиите! И ще призоват уплашените хора да се поклонят на една религия, с един водач!
Но всичко това ще започне с "удивителни" археологически открития, загубени евангелия, както и свитъци, които ще подкопаят доверието не само в Христос, но и в Буда и Мохамед. Така че има време!
20:54 11.11.2026
12 Много Известен Съветски Актьор
20:54 11.11.2026
13 Какво разточителство!
До коментар #3 от "Малоумнци":Нали купихме преди няколко години 100 "Страйкъри" от САЩ за 2 милиона $, които чак сега започнаха да ни доставят в насипно състояние. Защо са ни още гаубици? Ще нападаме ли някого? Нали Йотова обеща, че нито един български войник няма да изпрати в Украйна? За какво са ни тогава155 мм гаубици? На България й трябват защитни системи . Нали щяхме да купуваме от Германия Ирис-Т - какво стана с тях? Защо не купим Пейтрът и ракети за тях? Защо чакаме съседите от Гърция и Румъния да пазят небето ни с такива системи, а ние да изкупуваме остарели машини от САЩ и сега- от Франция?! Войните вече се водят с дронове, с радиоелектронна борба, с противодронове системи, а ние ще купуваме Гаубици! Има ли някой който да мисли в М-во на отбраната, или комисионните са твърде големи и изкушаващи?
А Р.Радев е военен летец и трябва да разбира, че в настоящия момент тези гаубици не могат да ни защитят. Или той е решил да изпраща български войничета в атака с тях? Срам и позор!
21:04 11.11.2026
14 Дзак
21:06 11.11.2026
15 Ццц
21:06 11.11.2026
16 АБЕ
Давайте от заплатите си,нямаме нищо против.
21:19 11.11.2026
17 Сатана Z
Коментиран от #20
21:29 11.11.2026
18 Киро
21:36 11.11.2026
19 Какво
21:47 11.11.2026
20 Нали
До коментар #17 от "Сатана Z":за това ни разоръжиха сегашните ни съюзници и за това ни продават старо оръжие за да не го обърнем срещу тях. Но за сметка на това е скъпо, нищо, че е старо.
21:52 11.11.2026