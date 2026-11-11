България ще договаря 155-мм боеприпаси с Франция

България ще договаря с Франция съвместно придобиване на 155-мм боеприпаси за самоходни гаубици. Правителството одобри подписването на рамково споразумение между двете министерства на отбраната и упълномощи министъра на отбраната да проведе преговорите и да подпише документа, съобщи правителствената пресслужба.

Споразумението е част от проекта за развитие на способности за артилерийска поддръжка, включен в Националния план по европейския инструмент SAFE. Проектът предвижда съвместно придобиване на 155-мм самоходни гаубици CAESAR и боеприпаси за тях, като Франция е водещата държава.

Следва одобрение от Народното събрание

България и Франция са подписали рамково споразумение за гаубиците през 2025 г. Предстоящият документ за боеприпасите е следващата стъпка в реализацията на проекта, определен като приоритетен за Българската армия.

Следва Народното събрание да одобри проект за инвестиционен разход. Едва след това ще бъдат подписани индивидуалните поръчки за придобиване. В тях ще бъдат посочени конкретните финансови параметри и сроковете за изпълнение.

Близо 3,27 млрд. евро по SAFE

За България по инструмента SAFE е предвиден бюджет от близо 3,27 млрд. евро. Средствата са предназначени за проекти от Националния план за развитие на отбранителните способности, сред които е и артилерийската система с 155-мм гаубици и боеприпаси.

Към момента не са обявени нито окончателната стойност на бъдещите поръчки, нито конкретните количества боеприпаси. Тези параметри трябва да бъдат определени в индивидуалните договори. Очаква се всички проекти по SAFE да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г.