България се използва като удобен обществен враг от правителството на Християн Мицкоски, за да се прикрива липсата на решения за социалните и икономическите проблеми в Северна Македония. Това заяви университетският преподавател Оливер Андонов в интервю за БГНЕС.

По думите му европейската преговорна рамка за страната е окончателна, а обещанията за нейното предоговаряне със София са неосъществими.

„Когато едно общество няма решения на социалните и икономическите проблеми, не се бори с корупцията и няма видим напредък към Европейския съюз, започва да търси врагове. От четири-пет години България е много удобен обществен враг за правителството на Мицкоски“, заяви Оливер Андонов.

Преподавателят посочи три сфери, които според него политическият елит в Скопие системно пренебрегва – отношенията с Европейския съюз, връзките с България и тежкото социално-икономическо състояние на държавата. Той критикува и подхода към европейската интеграция, като заяви, че Брюксел често се разглежда основно като източник на средства, без достатъчно усилия за законодателни реформи и борба с корупцията.

Спорът със София и европейският път

Андонов определи подценяването на ролята на България като риск за Северна Македония. Според него нормализирането на двустранните отношения може да осигури българска подкрепа по пътя към Европейския съюз.

Той цитира научно изследване, според което 27% от гражданите на Северна Македония не виждат опасност в България. Останалите 73% не са непременно враждебно настроени, а предимно неопределили се, смята преподавателят. По думите му това оставя възможност за постепенно нормализиране на отношенията.

Европейската комисия посочва, че Северна Македония все още не е приела конституционните промени, поети като ангажимент през 2022 г. Те трябва да включат българите и други общности в основния закон. Преговорите за членство на страната в Европейския съюз бяха открити през юли 2022 г., но следващият етап остава обвързан с изпълнението на този ангажимент.

Кочани като пример за слабостта на гражданското общество

В интервюто Андонов коментира и реакциите след трагедията в Кочани. В подадения материал той посочва 64 загинали и заявява, че не е последвало продължително масово гражданско движение.

По данни на международните агенции пожарът в нощен клуб в Кочани на 16 март 2025 г. първоначално е причинил смъртта на 59 души, а по-късно Асошиейтед прес съобщи за 61 жертви. След трагедията в града и в други части на страната имаше протести и настоявания за отговорност заради нарушенията, свързани с безопасността на клуба.

Според Андонов в Северна Македония обществените реакции често се разделят по етническа и социална линия, което ограничава натиска върху институциите.

Предложения за сближаване

Андонов призова за включване на българите в Конституцията на Северна Македония и за приключване на спорната част от европейския процес. Той предложи и практически мерки за улесняване на контактите между гражданите на двете държави – общ граничен контрол до присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз и Шенген, взаимна валидност на здравните и социалните осигуровки и автоматично признаване на дипломите за висше образование.

„Когато гражданите почувстват, че е нормално да общуват, че границата не представлява сериозна пречка, много бързо ще спадне цялото напрежение“, заяви преподавателят.

Източници: dunavmost.com, enlargement.ec.europa.eu, investing.com